Tipps, wie du deinen Partnern Slack Connect vorstellst

Slack Connect beschleunigt die Zusammenarbeit mit Personen außerhalb deines Unternehmens. Mit Slack Connect kannst du Zeit sparen, indem du alle, mit denen du zusammenarbeitest, an einem zentralen Ort zusammenbringst – der Wechsel zwischen verschiedenen Tools gehört der Vergangenheit an.

Wir haben einige Tipps zusammengestellt, die dir den Einstieg in Slack Connect erleichtern sollen. Zudem haben wir eine E-Mail-Vorlage entworfen, die du an deine Partner, Kunden oder Lieferanten senden kannst, um auch ihnen den Einstieg in Slack Connect zu erleichtern.

Wie du deine Partner einlädst

Slack Connect ist in jedem bezahlten Slack-Plan erhältlich und ermöglicht dir das Teilen von Channels mit Partnern aus anderen Unternehmen, die ebenfalls Slack verwenden.

Haben deine Partner noch keinen bezahlten Slack-Plan? Keine Sorge.

Einige deiner Partner, Kunden oder Lieferanten verwenden möglicherweise die kostenlose Version von Slack oder sie verwenden Slack vielleicht gar nicht. Das ist kein Problem: Lade deine Partner einfach zur Zusammenarbeit in einen Slack-Channel ein, und falls sie dazu berechtigt sind, erhalten sie eine kostenlose 90-Tage-Testversion des Standard-Plans von Slack. Mehr Infos.

Mit nur wenigen Klicks kannst du eng mit Lieferanten, Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Channel erstellen: Klicke in deiner Seitenleiste neben „Channels“ auf das „+“. Benenne den Channel und klicke auf „Erstellen“. Einladung senden: Lade deinen Partner gleich hier in Slack ein oder kopiere den angegebenen Link und schicke die Einladung direkt per E-Mail. Auf deinen Partner warten: Wenn dein Partner auf den Link klickt, wird er zu Slack weitergeleitet, wo er die Anfrage annehmen und den Channel bei sich einrichten kann. Genehmigung durch Administratoren und Administratorinnen: Abhängig von deinen Einstellungen wird die Einladung zur Genehmigung an die Administratoren und Administratorinnen in beiden Projekt-Teams gesendet.

Eine Copy-Paste-Vorlage, um externe Partner zur Zusammenarbeit in Slack einzuladen

So kannst du mit der untenstehenden Vorlage externe Partner einladen:

Kopiere die untenstehende Vorlage und füge sie in eine neue E-Mail-Nachricht ein (oder in ein anderes Medium deiner Wahl, je nachdem, wie du aktuell mit deinen Partnern zusammenarbeitest). Passe den [Platzhalter-Text] entsprechend an. Füge gegebenenfalls weiteren Kontext hinzu, der deinem Partner dabei hilft, zu verstehen, wie und warum du Slack Connect einsetzt. Entferne Inhalte, die für euch nicht relevant sind. Sende die Nachricht an deinen Partner und bitte ihn, alle Fragen und Kommentare in Slack zu posten.

E-Mail-Vorlage

Hallo, wie einige von euch bereits wissen, möchten wir unsere Zusammenarbeit in Slack fortsetzen und die E-Mail Kommunikation durch Slack Connect ersetzen [bzw. das Medium, über welches du aktuell mit deinen Partnern zusammenarbeitest]. Wir setzen Slack bereits in unserem internen Projekt-Team (und gemeinsam mit anderen Partnern) ein, um die Zusammenarbeit zu verbessern und die Reaktionszeiten zu verkürzen, und wir freuen uns darauf, es auch in der Zusammenarbeit mit euch einzusetzen. [Wenn du Slack bereits in der Zusammenarbeit mit einem externen Partner einsetzt, kannst du hier ein Beispiel hinzufügen] Slack Connect kann uns folgendermaßen unterstützen: Unsere Zusammenarbeit wird beschleunigt, indem wir in Echtzeit Updates austauschen und Feedback an einem zentralen Ort erfassen können

Die Problemlösung wird beschleunigt, indem wir auf beiden Seiten die richtigen Personen einschalten können

Wir können alle Informationen, die im Zusammenhang mit einem Projekt stehen, an einem zentralen Ort aufbewahren Nachfolgend findest du Anleitungen zur Einrichtung und Hinweise zu bewährten Methoden für die Zusammenarbeit in Slack. Los geht‘s Hier ist eine Einladung, damit du gleich loslegen kannst: [Einladungslink hinzufügen]

Klicke auf den oben geteilten Link. Daraufhin gelangst du zu Slack, um die Einladung anzunehmen und den Channel bei dir einzurichten.

Wenn du noch keinen bezahlten Slack-Plan hast, erhältst du automatisch eine kostenlose 90-Tage-Testversion von Slack, damit wir sofort mit der Zusammenarbeit beginnen können.

Abhängig von deinen Einstellungen wird die Einladung an einen Administrator bzw. eine Administratorin zur Genehmigung gesendet. Bewährte Methoden Stelle sicher, dass relevante Unterhaltungen nicht auf anderen Plattformen stattfinden . Wir sollten uns darauf festlegen, Slack für alle Nachrichten, Dateitransfers und Unterhaltungen zu verwenden. Wenn wir teilweise E-Mail und teilweise Slack verwenden, wird es für uns schwierig, uns abzustimmen.

. Wir sollten uns darauf festlegen, Slack für alle Nachrichten, Dateitransfers und Unterhaltungen zu verwenden. Wenn wir teilweise E-Mail und teilweise Slack verwenden, wird es für uns schwierig, uns abzustimmen. Lade Team-Mitglieder zu Slack ein. Stelle sicher, dass alle am Projekt beteiligten Personen von deinem Unternehmen eine Einladung zu Slack erhalten und zu dem bzw. den entsprechenden Channel(s) hinzugefügt werden. Fragen oder Feedback? Ich weiß, dass dies eine völlig neue Art der Arbeit ist, und dass es eine Weile dauern könnte, bis man sich daran gewöhnt hat. Wenn ihr Fragen zur Arbeit in Slack habt, stehen wir euch gerne zur Verfügung und berichten euch, wie das bei uns funktioniert. Slack hat die Art und Weise verändert, wie wir intern und mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Deshalb freuen wir uns schon darauf, über Slack Connect noch enger mit euch zusammenzuarbeiten. Bitte lasst es mich wissen, wenn ihr Fragen oder Feedback habt. Ansonsten: Bis bald in Slack!

Tipps für eine reibungslose Zusammenarbeit mit deinem Partner

Überlege dir, wie viele Channels du mit deinem Partner teilen möchtest. Wenn ihr gemeinsam an mehr als einem Projekt arbeitet, braucht ihr wahrscheinlich auch mehr als einen Channel. Du kannst so viele Channels erstellen, wie du willst. Genauso wenig, wie du all deine E-Mails in einen Thread aufnehmen würdest, brauchst du auch nicht all deine Nachrichten in einem einzigen Slack Connect-Channel zu platzieren.

Wenn ihr gemeinsam an mehr als einem Projekt arbeitet, braucht ihr wahrscheinlich auch mehr als einen Channel. Du kannst so viele Channels erstellen, wie du willst. Genauso wenig, wie du all deine E-Mails in einen Thread aufnehmen würdest, brauchst du auch nicht all deine Nachrichten in einem einzigen Slack Connect-Channel zu platzieren. Lege mit deinen Partnern im Channel Erwartungen fest. Erstelle Richtlinien für die Zusammenarbeit in Slack Connect und teile sie im Channel. Das trägt dazu bei, alle beteiligten Team-Mitglieder optimal aufeinander abzustimmen.

Hier ist eine Vorlage für die erste Nachricht, die du in einem Channel veröffentlichen kannst, den du mit deinem Partner geteilt hast

Willkommen in unserem Channel mit [NAMEN VON UNTERNEHMEN IM CHANNEL, z. B. Fiktion und Beta]. Wir werden diesen Channel ab sofort für die gesamte Kommunikation zwischen uns nutzen. :Tada:



:bulb: Hier ein paar bewährte Methoden, die bei der Zusammenarbeit in Slack Connect berücksichtigt werden sollten: :red_circle: Die Reaktionszeiten sind unverändert und richten sich nach unserem SLA, wonach wir in der Regel werktags innerhalb von 24 Stunden antworten. Bitte erwähnt uns durch das @-Zeichen, um uns eine Benachrichtigung zukommen zu lassen.

Eure Nachrichten werden mit Emojis versehen, um anzuzeigen, dass wir die Anfrage gesehen haben und an einer Antwort arbeiten. :white_check_mark:-Emojis weisen darauf hin, dass die Frage bearbeitet wurde.

:gear: Wir verwenden Nachrichten-Threads für Folgebeiträge zu einem Beitrag, damit Unterhaltungen zusammen gespeichert und gut geordnet bleiben.

:clipboard: Versuche, alle relevanten Nachrichten, Dateien und den Kontext im Channel zu posten (im Gegensatz zum Versenden per E-Mail oder einzelnen Nachrichten an einen Empfänger oder eine Empfängerin in Slack). Auf diese Weise erhalten alle Beteiligten den gleichen Kontext und alle relevanten Informationen sind an einem zentralen Ort, wo sie leicht eingesehen werden können.

Wie bei allem anderen, gilt auch hier: Je mehr Informationen es gibt, desto mehr Fragen können entstehen. Besuche slack.com/connect oder unseren Blog, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie Unternehmen Slack Connect einsetzen, um in ihre Zusammenarbeit zu intensivieren und gemeinsame Ziele zu erreichen.