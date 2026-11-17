Points clés : La gestion des connaissances ne consiste pas à stocker des documents, mais à rendre le savoir accessible et utilisable au moment où l’on en a besoin.

Le vrai défi consiste à pérenniser le savoir tacite : celui-ci se capte là où le travail est effectué et non dans un portail que personne n’ouvre.

L’IA générative n’est fiable que si les connaissances sur lesquelles elle s’appuie sont structurées, à jour et accessibles.

Combien de fois avez-vous perdu une heure à chercher une réponse donnée il y a déjà six mois, sans que personne ne sache plus qui l’avait formulée ni où elle se trouvait ? Souvent, dans nos entreprises, l’information existe, mais elle reste introuvable et s’évapore à chaque départ de collaborateur.

Selon IDC, un salarié de bureau passe environ 2,5 heures par jour, soit près de 30 % de sa journée, à chercher l’information. La gestion des connaissances ne relève donc plus de l’archivage passif : c’est ce qui rend le savoir utilisable au quotidien et ce qui conditionne la fiabilité de l’IA en entreprise. Dans cet article, nous définirons d’abord la notion de connaissance, tenterons d’en comprendre les enjeux, puis nous proposerons une démarche de gestion des connaissance avec les outils adéquats.

Avant d’agir, il faut s’entendre sur ce que « connaissance » signifie, car c’est là que la plupart des démarches échouent.

Qu’est-ce que la gestion des connaissances ?

La gestion des connaissances (ou knowledge management) est la démarche qui consiste à identifier, capturer, organiser et partager les savoirs d’une entreprise pour qu’ils soient réutilisés efficacement au quotidien.

Une connaissance n’est donc pas une simple information stockée passivement, mais un savoir actionnable. Et la partie la plus précieuse de ce capital intellectuel n’est écrite nulle part : elle réside dans l’expérience des collaborateurs. Un exemple permet de distinguer donnée, information et connaissance : « 48 h » est une donnée ; « le délai de livraison moyen est de 48 h » est une information ; « pour ce client, il faut annoncer 72 h parce que son entrepôt ferme le vendredi » est une connaissance.

Ce qui fait la différence, c’est le contexte et l’expérience : seule la dernière phrase permet de prendre la bonne décision. C’est pourquoi stocker des documents ne constitue en rien une stratégie. Un dossier partagé rempli de fichiers contient des informations, mais rarement le « pourquoi » et le « pour qui » qui les rendent utiles.

Explicites, tacites, implicites : trois formes de savoir

Connaissances explicites : documentées et facilement transmissibles, telles que les procédures, manuels et spécifications.

Connaissances tacites : savoir-faire, intuitions et précieuses « astuces du métier » qui résident exclusivement dans la tête des collaborateurs.

Connaissances implicites : savoir appliqué qui pourrait être formalisé mais ne l’est pas encore, comme une méthode propre à une équipe.

Référence incontournable en France, le modèle SECI de Nonaka et Takeuchi (1995) démontre que le savoir d’entreprise se crée en permanence en oscillant du tacite à l’explicite à travers la socialisation, l’externalisation, la combinaison et l’intériorisation.

Un cycle en quatre temps

Le pilotage des connaissances repose sur un cycle de vie en quatre temps. Capturer, c’est recueillir le savoir là où il apparaît : un projet, une réunion, un échange. Stocker, c’est l’organiser dans un espace où il pourra être retrouvé. Partager, c’est le rendre accessible aux personnes qui en ont besoin, au bon moment. Appliquer, enfin, c’est le réutiliser pour décider, résoudre un problème ou former un nouvel arrivant. La plupart des entreprises s’arrêtent, à tort, aux deux premières étapes. Pourtant, la véritable création de valeur se joue au moment de partager et d’appliquer ces savoirs.

Si le savoir le plus précieux est tacite et ne sert que lorsqu’il circule, alors il faut le gérer. Dans le cas contraire, le coût se mesure très concrètement, en temps et en risques.

Pourquoi la gestion des connaissances est devenue un enjeu stratégique

Ne pas structurer ses savoirs a un coût bien réel, au cœur de ce que l’on peut appeler la crise invisible des savoirs. Il se mesure à deux niveaux : le temps perdu chaque jour à chercher des informations éparpillées et l’expertise qui disparaît à chaque départ.

Le temps perdu à chercher l’information

Selon le McKinsey Global Institute, près de 20 % de la semaine de travail est consacré à chercher de l’information interne ou à trouver le collègue qui peut aider. Un ordre de grandeur proche de l’estimation d’IDC citée plus haut. Le phénomène est aujourd’hui amplifié par le travail hybride, la multiplication des outils et la surcharge informationnelle permanente. Un levier a pourtant fait ses preuves : un référentiel de connaissances consultable peut réduire jusqu’à 35 % le temps passé à chercher l’information. Autant de temps rendu aux tâches qui comptent vraiment.

Le savoir qui part avec les experts

Chaque départ à la retraite, chaque mobilité interne ou chaque remplacement emporte avec lui une part de savoir tacite non documenté. La cohabitation intergénérationnelle accentue cette fragilité : les nouvelles générations attendent un accès immédiat à l’information et délaissent les intranets figés. Sans documentation, l’entreprise perd des compétences et voit les mêmes erreurs se répéter. C’est précisément pour répondre à ce risque que l’AFNOR met en avant la gestion des connaissances face au départ des experts, en s’appuyant sur un cadre normatif spécifique que nous présentons plus loin.

Face à ces deux risques, la question n’est plus « faut-il gérer les connaissances ? » mais « par où commencer sans lancer un chantier interminable ? ».

Mettre en place une démarche de gestion des connaissances en 4 étapes

Mettre en place une démarche de gestion des connaissances ne nécessite aucune refonte informatique majeure pour démarrer. Un principe doit toutefois guider chaque étape : la technologie n’est qu’un facilitateur. Si la culture interne pénalise le temps passé à partager, aucun outil ne fonctionnera.

1. Cartographier les savoirs essentiels et ceux qui les détiennent

Il s’agit d’identifier précisément les savoirs dont la perte bloquerait l’activité, les personnes qui les détiennent et le niveau de documentation existant. Plutôt que de viser toute l’entreprise, commencez par une seule équipe ou un seul processus pilote : vous pourrez ajuster la méthode et démontrer rapidement sa valeur, sans submerger les collaborateurs de tâches supplémentaires.

2. Donner un cadre : rôles, règles et norme ISO 30401

L’objectif est de définir qui est responsable de quoi : désigner des référents, fixer des règles de mise à jour et des conventions de nommage partagées. Pour cela, on peut s’appuyer sur la norme ISO 30401 (publiée en 2018 sous le titre « Systèmes de management des connaissances – Exigences »), qui offre un cadre international solide. Son application reste volontaire, sans obligation de certification, et la norme fait d’ailleurs l’objet d’une révision. Notons qu’en France, le Club Gestion des Connaissances a activement contribué à son élaboration.

3. Capturer le savoir là où le travail s’effectue

Demander aux équipes d’enregistrer des informations a posteriori dans un outil isolé échoue presque toujours. Il est beaucoup plus efficace de capter le savoir pendant le travail lui-même : décisions prises dans un fil de discussion, retours d’expérience, questions-réponses. Encouragez le travail transparent en posant vos questions dans des espaces partagés plutôt qu’en messages privés, pour qu’elles profitent à tous. Dans Slack, par exemple, privilégier les canaux de conversation aux messages directs crée un historique consultable, tandis que les canevas permettent de fixer une procédure ou un récapitulatif directement dans le canal concerné. Pour aller plus loin, découvrez nos conseils de conservation des connaissances dans Slack.

4. Mesurer ce qui compte vraiment

Le nombre de documents créés est un indicateur trompeur. Concentrez-vous plutôt sur les effets réels : l’amélioration des processus d’intégration des nouveaux arrivants, la baisse de la répétition des mêmes questions, la réduction du temps de résolution des demandes et le taux de réutilisation des contenus. Planifiez aussi des révisions régulières pour supprimer ou mettre à jour les contenus obsolètes : c’est ce qui maintient la confiance dans la base de connaissances.

La méthode fixe le « comment ». Reste à choisir les outils qui la pérennisent, sans en ajouter un de plus que personne n’utilise.

Outils et IA : faire vivre les connaissances dans le flux de travail

Chaque changement d’outil génère une friction, et un savoir qui oblige à quitter son espace de travail pour être consulté finit par être ignoré. Aucun outil ne suffit donc à lui seul : c’est la combinaison d’une base structurée et d’une couche collaborative qui fait vivre l’information, tout en conditionnant l’utilité et la fiabilité de l’IA.

Les bases structurées : wiki, intranet, GED

Les wikis, les intranets et les outils de gestion électronique des documents (GED) ont pour rôle principal de conserver le savoir explicite de référence : procédures, documentation technique, politiques internes. Parmi les solutions les plus répandues, on retrouve Confluence pour la documentation structurée au sein de l’écosystème Atlassian, Notion pour sa grande flexibilité très appréciée des PME, ou encore SharePoint (Microsoft 365), taillé pour les exigences des grandes entreprises. La limite de ces plateformes réside dans leur isolement : sans lien direct avec le quotidien des équipes, elles se transforment rapidement en « cimetières documentaires ». Pour éviter cet écueil, consultez notre guide de création et de gestion d’une base de connaissances efficace.

La couche collaborative : là où le savoir naît

C’est au cœur des échanges quotidiens que le savoir tacite s’exprime pleinement, en écho aux phases de socialisation et d’externalisation du modèle SECI. Dans Slack, les canaux transforment les conversations, fichiers et applications connectées en un référentiel vivant et consultable. Les canevas donnent une forme durable au savoir né des discussions, tandis que les appels d’équipe facilitent les transmissions orales rapides. Une nuance essentielle toutefois : Slack ne remplace pas un wiki structuré, il le complète. Sans bonnes pratiques, comme l’usage systématique de canaux publics et d’intégrations avec des outils tels que Google Drive ou Confluence, le savoir reste enfoui dans l’historique des messages.

IA générative : pas de réponses fiables sans connaissances fiables

Pour alimenter les assistants IA, l’architecture de référence repose aujourd’hui sur la génération augmentée par récupération (RAG ; Retrieval-Augmented Generation), où l’IA va chercher les informations directement dans les contenus de l’entreprise avant de répondre. La conséquence directe est implacable : si les connaissances sont désordonnées ou obsolètes, l’IA amplifie les erreurs autant que la valeur. En France, selon le Baromètre France Num 2025, 26 % des TPE-PME déclarent utiliser l’intelligence artificielle, contre 13 % en 2024, et la gestion des connaissances figure parmi les cas d’usage de l’IA jugés « à faible risque ». Concrètement, grâce aux fonctionnalités de recherche d’entreprise dans un outil comme Slack, il est possible de poser une question en langage naturel pour obtenir une réponse tirée des conversations, des fichiers et des applications connectées, directement dans le flux de travail.

Questions fréquentes