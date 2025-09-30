Comment les logiciels de collaboration en temps réel peuvent augmenter la productivité de 30 %

Aujourd’hui, les environnements de travail hautement collaboratifs sont davantage susceptibles d’améliorer le retour sur investissement et d’augmenter la productivité, car ils favorisent l’investissement des salariés et les objectifs partagés. Cependant, afin de collaborer de façon plus efficace, nous avons dû adapter notre façon de communiquer.

Les attentes des clients augmentent et les équipes sont de plus en plus distribuées. C’est pourquoi de nombreuses entreprises sont encore en train de chercher un nouvel équilibre. Lorsque les membres d’une équipe sont dispersés dans différentes régions, ou même sur plusieurs fuseaux horaires, il peut être très difficile d’améliorer l’efficacité opérationnelle et collaborative.

Vous êtes concepteur graphique ? Chef d’équipe commerciale ? Responsable informatique pour une entreprise ? Tout le monde peut tirer parti d’un meilleur investissement et d’une productivité accrue. Poursuivez la lecture pour en savoir plus sur l’état du travail actuel et la façon dont les logiciels de collaboration en temps réel peuvent permettre à votre équipe de se connecter et d’aller plus loin ensemble.

L’évolution de la collaboration dans l’espace de travail

Beaucoup d’entre nous sont désormais en télétravail complet ou partiel. Il est loin le temps où tout le monde travaillait au bureau, à côté du responsable. Désormais, il n’est plus possible de faire un saut dans le bureau du responsable pour lui demander “au fait, vous avez lu mon rapport ?” Et nous savons tous qu’il faut parfois attendre des heures, des jours, voire des semaines pour que les e-mails soient lus et pour obtenir une réponse, le cas échéant.

Les appels vidéos aident les équipes distribuées à rester connectées grâce à une communication en face à face. Cependant, ils ne sont pas toujours une solution adaptée pour obtenir des autorisations, télécharger des fichiers ou accéder rapidement aux informations de l’entreprise.

Par exemple, les chargés de compte qui ont besoin d’un accès rapide aux documents, ou encore les représentants du service d’assistance qui font remonter les tickets ont besoin d’autres outils que les e-mails pour travailler efficacement. Pour répondre aux exigences croissantes du secteur, nos équipes ont besoin d’une assistance en temps réel.

De plus en plus de technologies permettent de collaborer efficacement. Cependant, utiliser trop d’outils risque aussi de ralentir toute votre équipe. Imaginez la situation suivante : vous demandez à votre collègue s’il a vu le brouillon pour le communiqué de presse. Vous lui précisez avoir envoyé un lien dans la discussion d’appel vidéo. Vous lui indiquez que ce document se trouve également dans votre outil de gestion de projets. Ici, votre entreprise pourrait très certainement tirer parti d’un système conçu pour l’engagement sur plusieurs canaux.

Un logiciel de collaboration en temps réel rassemble vos outils professionnels dans un espace centralisé. Ainsi, vous pouvez exploiter au mieux vos outils technologiques et augmenter votre productivité jusqu’à 30 %.

Comment les logiciels de collaboration en temps réel peuvent-ils augmenter la productivité ?

Des outils de collaboration en temps réel comme Slack sont conçus pour connecter vos logiciels, vos flux de travail et vos collaborateurs. L’objectif : obtenir de meilleurs résultats à l’échelle de l’entreprise. Voilà comment faire.

Réunissez vos logiciels professionnels

Évitez de perdre du temps à passer d’un outil à l’autre et concentrez-vous sur les tâches les plus importantes. Slack compte plus de 2 400 outils dans sa liste des applications, ce qui vous offre la possibilité de construire des flux de travail personnalisés avec les logiciels utilisés par votre équipe. Vous donnerez à chacun la possibilité de faire son travail plus efficacement.

Accélérez le travail

Grâce aux logiciels de collaboration en temps réel, vous limiterez les réunions chronophages, la communication par e-mail et les processus qui vous ralentissent. Les commentaires et le partage d’informations rapides accélèrent les avancées.

Améliorez la qualité de votre travail

La messagerie par canaux permet à vos équipes de communiquer aux personnes appropriées au bon moment, ce qui réduit les erreurs qui peuvent vous coûter cher et la mauvaise communication. Ajoutez des canaux spécifiques à un projet ou à un service afin que les informations restent ciblées et faciles à trouver. Épinglez les documents mis à jour pour y accéder facilement.

Améliorez l’expérience des clients et des salariés

En éliminant les silos et en encourageant une communication transverse, vous serez en mesure d’améliorer votre service client et de fournir des solutions plus rapides et plus précises. En outre, l’émoji de félicitations représentant un hamster qui danse dans le canal #ventes est parfait pour construire une culture d’entreprise et booster le moral des salariés.

Développez vos relations

Grâce à Slack Connect, vous pouvez communiquer en toute simplicité avec les partenaires externes, les fournisseurs et les clients. Non seulement vous obtiendrez des réponses rapides, mais vous renforcerez également la confiance. En préférant les canaux aux e-mails, les collaborateurs se coordonnent plus facilement. C’est une bonne solution pour créer des relations professionnelles plus solides et durables. Les équipes qui ont choisi Slack ont constaté des cycles de vente plus courts, une augmentation de 25 % du nombre potentiel d’affaires conclues, ainsi qu’un temps de réponse 21 % plus rapide.

Réduisez les sources de déconcentration

Avec une réduction de 23 % des réunions et de 32 % de l’utilisation des e-mails, votre équipe limite les interruptions et améliore sa concentration. L’automatisation et les intégrations contribuent également à éviter la perte de contexte, ce qui ralentit la progression des équipes. En réalité, depuis qu’elles ont opté pour Slack, certaines équipes d’ingénieurs ont constaté une augmentation de 24 % du nombre de lancements de fonctionnalités réussis, ainsi qu’une baisse de 22 % du temps nécessaire pour identifier les nouveaux bugs.

Principales fonctionnalités à prendre en compte au moment de choisir votre logiciel de collaboration

Pour terminer, vous avez besoin d’un logiciel qui répond aux besoins uniques de votre équipe, et non l’inverse. Quels sont les principaux obstacles à la communication auxquels vous êtes actuellement confrontés ? Quelles sont les applications indispensables pour vous ? La taille de votre équipe est-elle stable ou change-t-elle régulièrement ? Au moment de faire votre choix, gardez ces quatre éléments essentiels à l’esprit :

Messagerie par canaux

Les canaux vous permettent d’organiser votre travail. Gérez vos sujets et vos projets depuis un seul et même endroit. Regroupez les bonnes personnes et les bonnes informations dans un endroit centralisé. C’est la solution la plus simple et la plus organisée pour accueillir les conversations actuelles et passées, ainsi que les fichiers associés. Vous avez besoin de consulter d’anciens échanges ? Il vous suffit de rechercher dans le canal. Vous pouvez aussi épingler d’anciennes conversations ou des fichiers pour un accès rapide.

Capacité d’intégration complète

Pour tirer le meilleur parti de votre investissement, optez pour un prestataire ouvert aux autres outils. Réfléchissez à ceux que vous utilisez aujourd’hui. Vérifiez que votre nouvelle solution permette d’intégrer vos outils indispensables : votre calendrier, votre fournisseur d’appel vidéo, votre système de stockage de fichiers, votre GRC et votre logiciel du centre d’assistance. Il suffit de quelques clics pour connecter chaque outil. Et ça en vaut la peine. En effet, 95 % des utilisateurs d’applications Slack déclarent que l’utilisation d’une application dans Slack rend ces outils plus efficaces.

Évolutivité

Certains fournisseurs de logiciels de collaboration ne sont pas adaptés aux petites entreprises. Ils nécessitent plutôt une infrastructure de grande entreprise. Optez pour un logiciel qui évolue facilement avec vous en fonction de votre croissance. Avec Slack, supprimer des utilisateurs, des canaux et des intégrations en fonction de l’évolution de votre entreprise est un jeu d’enfant.

Sécurité et conformité

Protégez vos informations sensibles en choisissant un prestataire qui offre les meilleurs systèmes de sécurité aux entreprises. Grâce au chiffrement de Slack, aux audits externes, aux tests de pénétration et à la surveillance continue, soyez tranquille : la sécurité et la conformité sont assurées. De plus, avec le contrôle des accès administratifs, choisissez qui peut accéder à quelle information. Ainsi, vos données ne tomberont jamais entre de mauvaises mains.

En facilitant les flux de travail et en favorisant la communication ouverte, les logiciels de collaboration en temps réel aident les entreprises dans le monde entier à exploiter au mieux leurs ressources afin d’améliorer leurs résultats. Grâce à la messagerie sécurisée par canaux, aux fonctionnalités d’appel audio et vidéo, et à une suite complète d’applications et d’intégrations, Slack permet de travailler ensemble plus facilement et plus rapidement. Commencez à travailler plus intelligemment dès aujourd’hui.