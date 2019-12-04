La nouvelle application Amazon Chime Meetings pour Slack est arrivée

Aujourd’hui, une communication efficace est essentielle pour favoriser la collaboration dans notre nouveau contexte professionnel. En effet, les équipes sont de plus en plus distribuées et pluridisciplinaires, ce qui pose des défis majeurs en matière de communication. Face à ces nouveaux besoins, Slack s’engage à développer des intégrations avec les principaux outils de communication sur le marché pour répondre aux réalités du travail moderne, mais aussi connecter les équipes aux données et outils qu’elles utilisent au quotidien.

Amazon Chime fait partie de ces outils de communication. Il propose des réunions en ligne, des visioconférences et des services d’appels professionnels, le tout à partir d’une simple application.

AWS a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle intégration. Celle-ci permet aux équipes d’utiliser Amazon Chime depuis leurs espaces de travail collaboratifs habituels dans Slack. Grâce à la nouvelle application Amazon Chime Meetings pour Slack, les utilisateurs pourront ainsi :

Se connecter de façon instantanée avec les membres de leur équipe. Lancer ou rejoindre des réunions de groupe ou individuelles en ligne, le tout directement depuis leur espace de travail sur Slack. Inutile de basculer d’un outil à l’autre.

Choisir leur mode de communication. Grâce à Slack et Amazon Chime, les utilisateurs bénéficient d’une flexibilité optimale : ils peuvent communiquer par vidéo, audio ou de manière numérique.

Être opérationnels très rapidement. Inutile de configurer un profil Amazon Chime séparé. Une fois l’application installée, tous les utilisateurs des espaces de travail de Slack peuvent commencer à utiliser Amazon Chime pour passer un appel vidéo ou organiser une réunion.

L’application Amazon Chime Meetings pour Slack aide à faire tomber les barrières entre la communication et le travail en équipe. Cette nouvelle intégration est un autre exemple de la volonté de Slack de se connecter en toute facilité aux outils que vos équipes utilisent au quotidien. Nous continuons de mener à bien notre mission : rendre le quotidien professionnel de nos utilisateurs plus simple, plus agréable et plus productif.