Effiziente Kommunikation ist für die Zusammenarbeit in der heutigen Arbeitswelt entscheidend. Projekt-Teams müssen nicht nur die Herausforderungen meistern, die Remote-Work mit sich bringt – sie arbeiten auch immer funktionsübergreifender. Slack arbeitet daher daran, mit den führenden Kommunikationstools Integrationen zu entwickeln, um den Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht zu werden und Projekt-Teams mit den Daten und Tools zu vernetzen, die sie tagtäglich verwenden.

Zu diesen Kommunikationstools gehört auch Amazon Chime, das Online-Meetings, Videokonferenzen und geschäftliche Anrufe in einer einzigen Anwendung vereint.

Heute hat AWS die Einführung einer neuen Integration angekündigt, mit der Projekt-Teams Amazon Chime von dort aus nutzen können, wo sie bereits zusammenarbeiten – in ihren Slack-Workspaces. Mit der neuen Amazon Chime Meetings-App für Slack können Slack-Benutzerinnen und -Benutzer:

Sich sofort mit Teammitgliedern vernetzen. Starte Online-Meetings mit Einzelpersonen oder Gruppen direkt dort, wo du bereits in Slack arbeitest, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen.

Wählen, wie sie kommunizieren wollen. Mit Slack und Amazon Chime sind Benutzerinnen und Benutzer maximal flexibel, da sie per Video, Sprache oder digital kommunizieren können.

Schnell loslegen. Es muss kein separates Profil in Amazon Chime eingerichtet werden – sobald die App installiert ist, können alle in einem Slack-Workspace Amazon Chime für einen Video-Anruf oder ein Meeting verwenden.

Die Amazon Chime Meetings-App für Slack hilft, Kommunikationsbarrieren im Projekt-Team zu beseitigen. Die neue Integration ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie sich Slack nahtlos mit den Tools vernetzt, die deine Projekt-Teams tagtäglich verwenden. Damit erfüllen wir unsere Mission, das Arbeitsleben aller Menschen einfacher, angenehmer und produktiver zu machen.