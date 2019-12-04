Zusammenarbeit

Neu in Slack: Die Amazon Chime Meetings-App

Möchtest du dich mit deinen Teammitgliedern besprechen? Dann tu das mit Chime – genau dort, wo du gerade bist

Vom Slack-Team4. Dezember 2019

1 Min. Lesezeit

Effiziente Kommunikation ist für die Zusammenarbeit in der heutigen Arbeitswelt entscheidend. Projekt-Teams müssen nicht nur die Herausforderungen meistern, die Remote-Work mit sich bringt – sie arbeiten auch immer funktionsübergreifender. Slack arbeitet daher daran, mit den führenden Kommunikationstools Integrationen zu entwickeln, um den Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht zu werden und Projekt-Teams mit den Daten und Tools zu vernetzen, die sie tagtäglich verwenden.

Zu diesen Kommunikationstools gehört auch Amazon Chime, das Online-Meetings, Videokonferenzen und geschäftliche Anrufe in einer einzigen Anwendung vereint.

Heute hat AWS die Einführung einer neuen Integration angekündigt, mit der Projekt-Teams Amazon Chime von dort aus nutzen können, wo sie bereits zusammenarbeiten – in ihren Slack-Workspaces. Mit der neuen Amazon Chime Meetings-App für Slack können Slack-Benutzerinnen und -Benutzer:

  • Sich sofort mit Teammitgliedern vernetzen. Starte Online-Meetings mit Einzelpersonen oder Gruppen direkt dort, wo du bereits in Slack arbeitest, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen. 
  • Wählen, wie sie kommunizieren wollen. Mit Slack und Amazon Chime sind Benutzerinnen und Benutzer maximal flexibel, da sie per Video, Sprache oder digital kommunizieren können. 
  • Schnell loslegen. Es muss kein separates Profil in Amazon Chime eingerichtet werden – sobald die App installiert ist, können alle in einem Slack-Workspace Amazon Chime für einen Video-Anruf oder ein Meeting verwenden.
Ein Bild einer Person, die in einem Slack-Channel per Amazon Chime Meetings-App für Slack kommuniziert

Tritt einem Amazon Chime-Meeting direkt von Slack aus bei.

 

Die Amazon Chime Meetings-App für Slack hilft, Kommunikationsbarrieren im Projekt-Team zu beseitigen. Die neue Integration ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie sich Slack nahtlos mit den Tools vernetzt, die deine Projekt-Teams tagtäglich verwenden. Damit erfüllen wir unsere Mission, das Arbeitsleben aller Menschen einfacher, angenehmer und produktiver zu machen.

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