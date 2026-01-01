コラボレーション

Slack 用 Amazon Chime Meetings アプリが登場

Amazon Chime のミーティングに Slack から直接参加

Slack チーム一同作成2019年12月4日

現代の職場環境におけるコラボレーションでは、効率的なコミュニケーションが必要です。ますます分散する従業員のコミュニケーション課題だけでなく、複雑化する部門横断型のチームにも対応しなければなりません。そのために Slack では、最先端のコミュニケーションツールでインテグレーションの構築に力を入れ、チームが実際の仕事に対処して毎日使うデータやツールを連携できるようにしています。

それらのコミュニケーションツールの 1 つに Amazon Chime があります。Amazon Chime はオンラインミーティング、ビデオミーティング、ビジネス通話サービスを 1 つのアプリにまとめたものです。

AWS は本日、チームがコラボレーションを進める Slack ワークスペースから Amazon Chime を使うための、新たなインテグレーションをリリースしました。新しい Slack 用 Amazon Chime Meetings アプリを使うと、Slack ユーザーは次のことができるようになります。

  • チームメンバーとすぐにつながる。ツールを切り替えることなく、Slack で仕事をしている場所から直接 1 対 1 またはグループでオンラインミーティングの開始や参加が可能です。
  • 都合のよいコミュニケーション方法を選ぶ。Slack と Amazon Chime の連携により、コミュニケーション方法をビデオ、音声、またはデジタルから柔軟に選べます。
  • すぐに使える。Amazon Chime で別のプロフィールをセットアップする必要はありません。Slack ワークスペースにいる誰もが、アプリのインストール後すぐにビデオ通話を開始したりミーティングを開いたりできます。
Slack 用 Amazon Chime Meetings アプリを使用して、Slack チャンネルでコミュニケーションを取っている人たちの画像

Amazon Chime のミーティングに Slack から直接参加できます。

 

Slack 用 Amazon Chime Meetings アプリを使えば、チームのコミュニケーションと仕事の間にある壁がなくなります。この新しいインテグレーションは、チームが毎日使うツールと Slack がシームレスに連携する一例です。Slack はこれからも、皆さまのビジネスライフをよりシンプルに、より快適に、より有意義にするミッションを実現していきます。

