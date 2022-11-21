Avec plus de 10 millions d’utilisateurs actifs chaque jour, Slack est une plateforme collaborative incontournable. D’autres outils ont cependant émergé au fil des ans. En effet, des entreprises telles que Google ou Microsoft ont développé leur propre solution. Pour vous aider à choisir l’outil collaboratif le plus adapté pour votre entreprise, lançons sans attendre un duel Teams vs Slack.

Quelle est la différence entre Teams et Slack ?

Slack a été créé en 2013. Il s’agit de l’un des outils les plus réputés pour le travail collaboratif. Il propose un ensemble de fonctionnalités dédiées pour faire passer la coopération et la cohésion de groupe à un niveau supérieur. Microsoft Teams quant à lui est sorti en 2017 et s’avère être un logiciel intégré à la suite de logiciels Microsoft Office.

Au fil des versions, Microsoft Teams a développé de nouvelles fonctionnalités pour faire face à Slack. Cependant, ce dernier a su conserver son avantage : être pensé dès le départ comme un outil collaboratif complet.

En effet, alors que Microsoft Teams a pour objectif de fonctionner de concert avec l’écosystème Microsoft et qu’il s’insère idéalement dans une suite bureautique Office, Slack se suffit à lui-même. Il permet de centraliser tous vos outils au même endroit grâce à un grand nombre d’intégrations logicielles. Ainsi, vous pouvez conserver vos process d’entreprise tout en utilisant Slack, car il s’intègre avec fluidité dans vos flux opérationnels et les optimise.

Quels sont les avantages de Slack ?

Pour une comparaison Slack vs Teams qui soit réellement pertinente, nous devons nous fonder sur des faits. C’est pour cette raison qu’une enquête a été réalisée par Slack et Quadrant Strategies sur plus de 1800 salariés. Celle-ci permet d’identifier clairement les atouts de Slack pour les utilisateurs.

Une plateforme intuitive et facile à utiliser

La première qualité de Slack est sa facilité d’accès. Cela lui permet de rendre rapidement opérationnel n’importe lequel des collaborateurs. Ainsi, que ces derniers soient designers, ingénieurs ou même dirigeants, 45 % des utilisateurs déclarent que l’outil est simple d’apprentissage. De plus, la durée d’onboarding pour les nouveaux arrivants dans l’entreprise est donc fortement réduite.

Cela explique que cette solution logicielle soit très utilisée au cours d’une journée de travail. Près de 62 % des utilisateurs passent plus de 3 h par jour sur la plateforme. Nous pouvons donc en conclure dans cet article Slack vs Teams que l’une des forces de Slack est l’aisance qu’ont les collaborateurs à se l’approprier efficacement.

Un outil idéal pour optimiser les flux de travail

L’une des problématiques principales de tout collaborateur est de gérer des dizaines de tâches à faible valeur ajoutée. C’est un vrai problème quand on sait que cela peut représenter quasiment la moitié du temps dans une journée de travail.

Heureusement, Slack a la possibilité de simplifier la quasi-totalité des 28 tâches quotidiennes. Ainsi, échanger avec des collègues ou être au courant des dernières actualités de l’équipe est possible en quelques minutes via cette solution en ligne.

Des collaborateurs plus épanouis au travail

Enfin, l’un des éléments les plus fondamentaux est le bien-être des collaborateurs. Ces derniers doivent se sentir intégrés à l’équipe, se sentir utiles et savoir qu’ils peuvent évoluer. Parce qu’un collaborateur heureux a beaucoup plus de chance de rester au sein de votre entreprise, il s’agit d’une question incontournable.

Or, les fonctions collaboratives de Slack conviennent parfaitement à de nombreux d’utilisateurs. Ces derniers :

Se sentent plus soutenus par l’entreprise et autonomes au travail ;

Estiment trouver un équilibre entre vie personnelle et professionnelle ;

Ont un sentiment renforcé d’utilité au travail.

Lors d’une évaluation de produits Slack vs Teams, il est indispensable de prendre en compte l’aspect bien-être et cohésion de groupe. Ce sont deux piliers du travail en équipe, qui sont particulièrement renforcés en utilisant l’outil Slack.

Quelles sont les fonctionnalités de Slack ?

La solution Slack est une sorte de QG numérique. Il s’agit en effet d’une solution tout-en-un pour centraliser les échanges et les documents de l’entreprise. Cela en fait un atout reconnu dans le cadre du travail collaboratif en entreprise.

Centraliser les informations

Ainsi, Slack permet de rassembler toute votre équipe en un seul et unique lieu. Ceci a pour effet de renforcer les liens entre les différents membres du groupe. Il est alors plus simple pour vous de diriger les forces vives de l’entreprise vers un objectif commun.

Communiquer efficacement

En créant avec Slack des canaux dédiés à un projet, un service ou à fuseau horaire spécifique, chaque collaborateur sait où trouver les informations qu’il recherche. En un clic, il peut alors passer d’une équipe à l’autre pour recueillir ou transmettre des informations ou des documents. Les messages fusent avec facilité, quel que soit le lieu ou le moment via la messagerie intégrée.

L’échange et le stockage de documents sont incontournables pour le travail collaboratif. À tout moment, vous pouvez envoyer ou recevoir des documents avec Slack et collaborer sur des fichiers volumineux sur n’importe quel appareil. C’est la solution idéale si un ou plusieurs collaborateurs sont en télétravail.

Bénéficier des atouts de l’automatisation

Enfin, Slack fluidifie aussi les flux de travail grâce aux fonctionnalités d’automatisation de tâches. Via plus de 2200 services qui peuvent se connecter à Slack tels que Google Drive ou Microsoft Office 365, vous avez la possibilité de concevoir une puissante solution unifiée dans le cloud.