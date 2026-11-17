Une technique de vente est un outil qui s’utilise à une étape précise du processus de vente. Inutile de maîtriser 30 acronymes : quatre ou cinq méthodes bien choisies suffisent.

Qualifiez avant d’argumenter (BANT pour les cycles courts, MEDDIC pour les ventes complexes), puis creusez les besoins avec SPIN et adaptez votre discours avec SONCAS.

Une objection est une demande d’information. La méthode CRAC permet de la traiter sans affrontement, et une phrase de closing claire fait avancer la décision.

SONCAS, SPIN, BANT, MEDDIC, CRAC… Les techniques de vente ne manquent pas, et chaque formation semble en ajouter une nouvelle. Le risque : tout connaître en théorie, puis hésiter face au client sur la méthode à employer. Résultat : l’entretien suit l’humeur du moment plutôt qu’une démarche claire.

Technique ou processus de vente : ne plus confondre les deux

Une technique de vente est une méthode conversationnelle ou psychologique que vous appliquez à un moment précis de l’échange. Le processus de vente désigne l’enchaînement chronologique des étapes, du premier contact à la fidélisation.

Les sept étapes classiques de la vente :

Préparation : se renseigner sur le prospect et fixer l’objectif du rendez-vous. Prise de contact : créer un climat de confiance dès les premières minutes. Découverte : comprendre la situation, les besoins et les motivations. Argumentation : présenter l’offre sous l’angle des besoins exprimés. Traitement des objections : lever les doutes restants. Conclusion : négocier et obtenir l’engagement (closing). Prise de congé et fidélisation : préparer la suite de la relation.

Au téléphone, le cadre CROC structure la prise de contact (Contact : saluer et se présenter ; Raison : annoncer le motif de l’appel ; Objectif : préciser ce que vous proposez ; Conclusion : obtenir un accord sur la suite).

Chaque méthode présentée ci-dessous correspond à l’une de ces étapes. La qualification est la première où le choix de la méthode change vraiment le résultat : mal qualifier, c’est perdre son temps sur toutes les étapes suivantes.

Qualifier avant de vendre : BANT ou MEDDIC ?

L’erreur la plus coûteuse en vente consiste à investir des semaines sur un prospect qui n’achètera jamais. Le choix de la grille de qualification dépend de la complexité de la vente, et non d’une préférence personnelle.

BANT : le filtre rapide des cycles courts

Budget : le prospect dispose-t-il des moyens nécessaires ?

Authority (autorité) : votre interlocuteur a-t-il le pouvoir de décider ?

Need (besoin) : le besoin est-il réel et identifié ?

Timing (calendrier) : à quelle échéance le projet doit-il aboutir ?

BANT convient aux cycles courts, de moins de 30 jours, avec un ou deux interlocuteurs. Son équivalent français, BEBEDC (Besoin, Enjeu, Budget, Échéance, Décideurs, Concurrents), suit la même logique. Pour aborder le budget sans brusquer, partez du fonctionnement de l’entreprise plutôt que du montant : « Comment se déroulent habituellement les décisions d’achat pour ce type de projet chez vous ? » Cette question révèle qui valide la dépense ; demandez ensuite : « Avez-vous déjà une enveloppe en tête, même approximative ? »

MEDDIC : sécuriser les ventes complexes

Metrics (indicateurs) : les gains mesurables que le client attend.

Economic Buyer (décideur économique) : la personne qui valide la dépense.

Decision Criteria (critères de décision) : les éléments sur lesquels le client jugera l’offre.

Decision Process (processus de décision) : les étapes et les personnes impliquées jusqu’à la signature.

Identify Pain (difficulté identifiée) : la difficulté concrète qui motive le projet.

Champion : la personne qui défend votre solution en interne.

MEDDIC s’adresse aux ventes B2B longues (trois mois ou plus, au moins cinq décideurs). Ce n’est pas un script d’entretien, mais une grille pour évaluer si un contrat est réellement gagnable. Le champion y joue un rôle clé : sans allié chez le client, une vente complexe avance rarement.

Une fois le prospect qualifié, reste à comprendre ce qu’il veut vraiment : c’est le rôle de la découverte.

Découvrir les besoins et argumenter : SPIN et SONCAS

La découverte et l’argumentation sont les deux faces d’une même conversation : la première consiste à questionner, la seconde à répondre.

SPIN Selling : faire formuler le problème par le client

Conçue par Neil Rackham, la méthode SPIN repose sur quatre types de questions. Prenons l’exemple d’une équipe commerciale qui perd des contrats faute de suivi :

Situation : comprendre le contexte. « Comment suivez-vous vos contrats en cours aujourd’hui ? »

Problème : faire émerger une difficulté. « Vous arrive-t-il de perdre un contrat faute de relance ? »

Implication : mesurer les conséquences. « Combien de contrats perdez-vous ainsi chaque trimestre, et que représentent-ils en chiffre d’affaires ? »

Need-payoff (bénéfice attendu) : faire exprimer la valeur de la solution. « Que changerait pour votre équipe un suivi automatique de chaque relance ? »

Les questions d’implication sont le cœur de la méthode : le client formule lui-même le coût de cette difficulté, et votre proposition gagne en force. Reformulez chaque réponse pour montrer votre écoute et valider votre compréhension.

SONCAS(E) : adapter l’argumentaire aux motivations d’achat

Méthode la plus ancrée dans la culture commerciale française, SONCAS classe les motivations d’achat en leviers :

Sécurité : le besoin d’être rassuré par des garanties.

Orgueil : le désir de reconnaissance ou de prestige.

Nouveauté : l’attrait pour l’innovation.

Confort : la recherche de simplicité.

Argent : l’attention portée au coût et à la rentabilité.

Sympathie : la place accordée à la relation humaine.

Écologie : la sensibilité aux enjeux environnementaux, un ajout récent qui a donné SONCASE.

Ces leviers se repèrent pendant la découverte : un client qui évoque surtout les risques est sensible à la sécurité, un autre qui revient sans cesse sur le coût, à l’argent. SONCAS se combine ensuite avec la méthode CAB : la caractéristique (ce que fait le produit) devient un avantage (ce qu’elle permet), puis un bénéfice lié au levier du client. Prenons une même caractéristique, la sauvegarde automatique d’un logiciel :

Profil Sécurité : « Le logiciel sauvegarde vos données toutes les heures : en cas d’incident, vous retrouvez tout votre travail. »

Profil Argent : « La sauvegarde automatique vous évite d’investir dans une solution séparée et de perdre du temps à reconstituer vos fichiers. »

Même avec un argumentaire bien ciblé, le client finira par objecter. C’est souvent à ce moment que la vente se joue.

Traiter les objections et conclure la vente

Une objection n’est pas un refus. Le plus souvent, elle traduit une demande d’information ou l’expression d’une crainte.

La méthode CRAC pour répondre à une objection

Creuser : poser une question pour comprendre ce qui se cache derrière l’objection. Reformuler : redire l’objection avec vos mots pour vérifier votre compréhension. Argumenter : apporter une réponse ciblée, appuyée sur une preuve. Contrôler : vérifier que la réponse a levé le doute.

Exemple avec l’objection « C’est trop cher » :

Client : « C’est trop cher pour nous. »

Commercial(e), étape Creuser : « Trop cher par rapport à votre budget prévu ou à une autre offre ? »

Client : « Par rapport à notre budget de cette année. »

Commercial(e), étape Reformuler : « Si je comprends bien, la solution vous intéresse, mais l’investissement dépasse ce que vous aviez prévu cette année ? »

Client : « C’est ça. »

Commercial(e), étape Argumenter : « Nous pouvons démarrer avec une équipe pilote, puis étendre l’offre l’an prochain. Vous mesurez ainsi les résultats avant d’engager tout le budget. »

Commercial(e), étape Contrôler : « Cette approche répond-elle à votre contrainte ? »

4 techniques de closing à utiliser

Proposition directe : demander clairement l’engagement. « Pouvons-nous lancer le projet dès lundi ? »

Fausse alternative : proposer deux modalités (date, lieu, format) qui supposent toutes deux un accord. « Préférez-vous démarrer le 1 er ou le 15 du mois ? »

Récapitulatif : résumer les bénéfices validés. « La solution réduit vos relances manquées et s’intègre à vos outils actuels. Pouvons-nous avancer ? »

Choix restreint : limiter les offres présentées pour éviter la dispersion. « Deux formules correspondent à votre besoin : laquelle vous convient le mieux ? »

Retenez une règle de ton : conclure, c’est proposer une prochaine étape claire, et non forcer la signature.

Reste à savoir quelle méthode privilégier dans votre propre contexte.

Quelle technique de vente choisir selon votre situation ?

Méthode Étape de la vente Idéale pour Type de cycle BANT Qualification Trier rapidement les prospects Court MEDDIC Qualification Évaluer les chances de gagner un contrat complexe Long, plusieurs décideurs SPIN Découverte Faire émerger et chiffrer le besoin Moyen à long SONCAS(E) Découverte et argumentation Adapter le discours aux motivations d’achat Tous les cycles CAB Argumentation Traduire une caractéristique en bénéfice Tous les cycles CRAC Traitement des objections Répondre sans affrontement Tous les cycles CROC Prise de contact Structurer un appel de prospection Court

En vente B2B complexe, les méthodes s’enchaînent selon un parcours type : MEDDIC, SPIN, SONCAS et CAB, CRAC, puis une technique de closing.

En B2B, le cycle est long, la décision collective et le retour sur investissement au centre des échanges. En B2C, le cycle est court, la décision est individuelle et l’émotion pèse davantage : SONCAS et les techniques de closing restent alors les plus utiles.

Toutes ces méthodes supposent une vente menée en solo, face au client. Or la vente se joue de plus en plus en équipe, avec des outils numériques.

Vendre aujourd’hui : la technique ne suffit plus, l’équipe compte

« SONCAS ou AIDA (Attention, Intérêt, Désir, Action) sont-elles dépassées ? » La question revient souvent. La réponse est non, car les ressorts de l’achat évoluent peu. Néanmoins, le contexte a changé, avec des acheteurs mieux informés, des décisions plus collectives et des outils qui accélèrent la préparation.

L’IA, nouvel assistant des équipes commerciales

Selon le rapport State of Sales de Salesforce (7e édition), 87 % des entreprises commerciales utilisent une forme d’intelligence artificielle, et 54 % déploient déjà des agents IA. Préparation des rendez-vous, résumés d’échanges, mise à jour du logiciel de gestion de la relation client (CRM ; Customer Relationship Management) : l’IA rejoint la panoplie des outils d’aide à la vente. Elle libère du temps pour la découverte et l’argumentation, sans remplacer la relation.

Les ventes complexes se gagnent à plusieurs

Reprenez la grille MEDDIC : le processus de décision et le décideur économique exigent souvent une validation de prix, un avis juridique ou l’appui de l’avant-vente. Si ces échanges passent par de longues chaînes d’e-mails, le contrat refroidit.

Dans Slack, un canal de collaboration réservé à chaque contrat stratégique, ou un canal partagé avec le client via Slack Connect, réunit tous les interlocuteurs. Le commercial ou la commerciale y sollicite sa hiérarchie, le juridique ou l’avant-vente, et obtient une réponse tant que la fenêtre de décision reste ouverte. Slack Sales Elevate fait remonter dans ces conversations les données Salesforce et les alertes sur les contrats. Cette organisation marque le passage à un nouvel espace collaboratif numérique, à l’image des canaux réservés à chaque compte client.

Conclusion

Une étape, une méthode : qualifiez avec BANT ou MEDDIC, découvrez avec SPIN, argumentez avec SONCAS et CAB, traitez les objections avec CRAC, puis concluez avec une technique de closing adaptée. Inutile de tout maîtriser d’un coup : choisissez une seule méthode et appliquez-la dès votre prochaine vente. Pour vos ventes complexes, pensez aussi à organiser la collaboration de votre équipe commerciale autour de chaque contrat, en vous inspirant de ces nouveaux outils qui associent finance et juridique aux négociations.

Questions fréquentes