Un logiciel de gestion client va vous permettre de proposer une expérience plus qualitative à votre clientèle. Identifiez le meilleur outil, optez pour la solution la plus adaptée à vos besoins et perfectionnez l’ensemble de votre gestion client dès maintenant.

Investissez dans un outil de gestion client pour une meilleure collaboration

Favorisez le travail collaboratif et améliorez l’efficacité au travail de votre équipe d’assistance. En centralisant les informations, les outils et les experts au même endroit, les membres de votre équipe collaborent bien plus efficacement. Quelques secondes suffisent pour qu’ils aient accès à ce dont ils ont besoin. Avec Service Cloud pour Slack, les tâches sont résolues rapidement et de manière collective. En automatisant les flux de travail, en accélérant le partage de fichiers en ligne et en organisant des appels vidéo rapidement, vos collaborateurs passent à la vitesse supérieure. Toutes les forces vives sont ainsi au service de vos clients pour les satisfaire et les fidéliser à long terme.

Renforcez votre relation client grâce à l’outil Slack

Avec vos clients particuliers ou professionnels, échangez de manière fluide et renforcez la relation clientèle. En invitant vos clients au sein des canaux Slack, vous leur offrez un environnement optimal. Les outils de l’entreprise et le savoir-faire de vos meilleurs experts sont réunis dans un même lieu. Avec vos clients B2B, vous aurez la possibilité d’échanger régulièrement sur l’avancée de projets ambitieux. Vos clients B2C quant à eux pourront bénéficier d’un service d’assistance pleinement intégré où la résolution de problèmes n’est qu’une question de minutes. Cette communication facilitée et cette efficacité opérationnelle vous permettent de consolider cette relation en toute simplicité.

Personnalisez l’assistance client avec un outil de gestion client

Ne proposez pas une expérience classique à votre clientèle : osez lui offrir un service d’assistance haut de gamme. Invitez vos clients dans un canal dédié à leur question spécifique. Ils peuvent alors profiter d’un espace d’échange sécurisé et performant. La résolution des tickets est plus rapide, car les agents peuvent demander de l’aide sur différents canaux et partager le ticket avec leurs collaborateurs. La requête est alors prise en charge rapidement par un expert de la question. Les clients accèdent ainsi à un service d’assistance personnalisé. Le suivi est rapide et la réponse est pertinente, car il devient aisé de retrouver l’historique des échanges ou des données relatives à un client en particulier.

Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion client ?

Un logiciel de gestion client est un outil informatique permettant d’améliorer la relation client. En effet, une telle solution logicielle centralise des informations et des documents pour simplifier et optimiser le travail des collaborateurs. Faciliter l’accès à l’information concernant la clientèle et favoriser la collaboration des équipes est un élément important de la réussite des entreprises ainsi que de la fidélisation des clients.

En suivant et en soignant les interactions entre la clientèle et l’entreprise, cette dernière améliore la satisfaction client. Cela est d’autant plus vrai qu’en faisant un appel à un logiciel de gestion client, les collaborateurs gagnent du temps. Ce type d’outils intègre très souvent des fonctionnalités d’automatisation pertinentes. Par conséquent, il est possible de déléguer à la machine des tâches à faible valeur ajoutée. Les agents du service d’assistance peuvent alors se focaliser sur ce qui compte vraiment : l’attention apportée au client et la pertinence de leur réponse.

Ainsi, un tel logiciel apporte de nombreux atouts à une entreprise :

Amélioration de la relation client ;

Fidélisation de la clientèle ;

Augmentation de la productivité ;

Collaboration au sein des équipes ;

Analyse complète des données.

En centralisant les informations au sein d’un seul et même outil de gestion client, l’entreprise peut suivre de manière plus efficace l’évolution des clients dans le but de soigner la relation. Il devient en effet plus simple de personnaliser l’expérience client en fonction des achats ou des interactions antérieures.

De plus, les agents du service après-vente ont la capacité de fournir des réponses plus qualitatives, car ils ont rapidement accès aux informations incontournables. Ils sont aussi plus réactifs. Les clients sont alors plus satisfaits et le taux de fidélisation augmente de manière significative.

La productivité des collaborateurs est elle aussi nettement améliorée. En effet, ces derniers peuvent faire appel à des fonctionnalités d’automatisation performantes. Ils peuvent alors automatiser les tâches répétitives et améliorer la gestion des tâches à forte valeur ajoutée qui requièrent leur attention.

En utilisant un logiciel de gestion client, les équipes ont bien plus de facilité à collaborer entre elles. Quelques clics suffisent pour échanger des informations ou des documents. Cette fluidité de l’information est un élément essentiel d’une collaboration qui fonctionne.

Enfin, la collecte et la centralisation des informations liées aux différents contacts avec les prospects et les clients permettent une analyse des données. Les pôles ventes et marketing peuvent tirer profit de ces informations pour optimiser les processus de l’entreprise et améliorer l’offre commerciale.

Comment choisir son logiciel de gestion client ?

Un outil de gestion client est un élément clé de la satisfaction et de la fidélisation des clients. Toutefois, pour pouvoir tirer pleinement avantage d’une telle solution logicielle, il faut faire le bon choix.

En premier lieu, il faut prendre en compte plusieurs critères incontournables :

Les besoins spécifiques de l’entreprise ;

La facilité d’utilisation du logiciel ;

L’intégration avec vos processus actuels ;

Les fonctionnalités proposées ;

La réputation de l’outil et la qualité du support ;

Le coût du logiciel de gestion client.

Pour commencer, évaluez avec précision les besoins de votre entreprise. Quelles sont les problématiques qui vous amènent à envisager l’acquisition d’un logiciel de gestion client ? C’est en répondant avec précision à cette question que vous trouverez l’outil adapté. Ce dernier doit proposer toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Cependant, il est inutile d’opter pour une solution complète très coûteuse si vous n’en avez pas l’utilité.

De plus, le logiciel doit être simple d’utilisation et accessible. De cette manière, les équipes pourront rapidement le prendre en main et l’utiliser au quotidien. Cette facilité d’usage est aussi un point essentiel quand vous accueillez un nouveau collaborateur. Plus le logiciel sera ergonomique et intuitif, plus le nouvel arrivant sera opérationnel rapidement.

En outre, le nombre d’intégrations et leur pertinence au regard de vos outils actuels sont un plus. Il est en effet conseillé de choisir un logiciel qui peut aisément s’intégrer à vos habitudes de travail. Vos collaborateurs auront alors bien plus de facilité à l’accepter et l’utiliser.

Bien entendu, les fonctionnalités proposées sont importantes à prendre en compte. L’outil de gestion client doit répondre à vos préoccupations grâce à des fonctionnalités dédiées.

Ajoutons qu’il est pertinent de choisir un logiciel proposé par une entreprise bien ancrée dans le secteur des logiciels. La qualité du support client doit elle aussi être à la hauteur. Ces deux éléments vous garantissent une certaine sérénité lors de l’usage de la solution.

Enfin, comparez différentes solutions en consultant leurs plans tarifaires. Privilégiez des outils proposant une formule gratuite. Vous pouvez ainsi tester le logiciel de gestion client pour vous faire votre propre avis.

Comment un outil de gestion client peut renforcer la relation client ?

Vos clients attendent de vous des produits et services de qualité ainsi qu’un suivi client à la hauteur. Or, un logiciel de gestion adapté vous permet de répondre à ces deux enjeux. En effet, l’information est un élément essentiel d’une relation client qualitative. Cette information est justement au cœur du fonctionnement et de la performance d’un logiciel de gestion.

En centralisant les données clients, il est possible d’analyser de manière pertinente des informations clés. Grâce à celles-ci, vous comprenez mieux les attentes des clients et leur comportement. Il devient alors bien plus simple d’optimiser vos processus de gestion client. Vous pouvez aussi affiner vos produits et services à l’aide de ces précieuses informations. Grâce à une approche rétroactive, il devient possible de peaufiner vos produits et vos services en permanence pour s’approcher toujours plus de la perfection.

De la même manière, la centralisation des informations est idéale pour offrir des réponses qualitatives à vos clients dans les meilleurs délais. Les agents ont rapidement accès aux données dont ils ont besoin, échangent avec leurs pairs avec facilité et peuvent même automatiser certaines tâches répétitives. Tous ces éléments améliorent sensiblement leur efficacité. La cohérence globale de vos processus est notamment sensiblement accrue. Les informations, au lieu d’être disséminées entre plusieurs équipes ou perdues, sont centralisées et facilement exploitables. Les clients obtiennent donc les réponses qu’ils attendent en quelques instants et ressortent satisfaits des interactions qu’ils ont avec votre entreprise. Ils sont fidélisés à long terme et n’auront aucune envie de se tourner vers la concurrence.