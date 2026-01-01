Procore construit son écosystème collaboratif sur Slack

Dans le BTP, les chantiers constituent l’essentiel des activités. Une communication rapide et une coordination fluide sont donc indispensables au bon déroulement des projets. C’est pourquoi Procore, une plateforme logicielle spécialisée dans le secteur du bâtiment, favorise l’adoption de nouvelles solutions collaboratives. Procore permet aux professionnels du secteur de respecter les exigences en matière de délai, de budget et de sécurité.

Slack Enterprise Grid, la version premium de la plateforme de messagerie par canaux, permet aux équipes d’une entreprise de collaborer avec une sécurité, une flexibilité et une maîtrise optimales. Elle s’est imposée comme le principal outil de communication de Procore. Les équipes de l’entreprise s’appuient sur Slack afin de :

communiquer en interne plus rapidement et plus facilement, avec une utilisation de Slack par plus de 80 % des collaborateurs de Procore au moins quatre jours par semaine ;

connecter tous les outils de la pile technologique de Procore avec les intégrations Google Agenda, Guru, Salesforce, Jira Cloud et Zoom pour Slack ;

renforcer leurs relations avec leurs partenaires grâce à Slack Connect. Procore collabore en toute sécurité dans Slack avec plus de 100 entreprises externes, un chiffre qui ne cesse d’augmenter.

« Slack est un outil fondamental pour nous tous, aussi bien en interne qu’en externe. Nous l’utilisons au quotidien afin de collaborer entre nous et avec notre écosystème de partenaires. » Tooey Courtemanche PDG, Procore

Gérer un réseau de plus de 100 partenaires grâce à Slack Connect

Malgré une année 2020 difficile, le secteur du BTP montre des signes de relance et de croissance encourageants avec la reprise de projets de logements et de bâtiments, commerciaux et publics. Afin de relever ces défis, les 2 000 salariés de Procore peuvent compter sur des centaines de partenaires. Parmi ces derniers figurent des consultants, des intégrateurs système et des associations spécialisées. Jusqu’à l’année dernière, Procore s’appuyait sur les e-mails pour communiquer avec ses partenaires et répondre aux demandes.

Pour Kristopher Lengieza, vice-président des partenariats internationaux de Procore, le BTP est perçu comme un secteur « à l’ancienne » et fermé aux nouvelles technologies logicielles car il repose avant tout sur l’utilisation de machines et d’outils. Procore et ses partenaires ont toutefois pris les devants et bousculé ce paradigme, en s’appuyant sur Slack Connect pour bon nombre de leurs opérations.

Cette fonctionnalité incluse dans Enterprise Grid élimine les e-mails cloisonnés de la communication externe au profit de canaux sécurisés pour le partage de messages, d’outils et de fichiers. Dans Slack, Procore communique en temps réel avec ses partenaires et peut ainsi profiter de retours et d’informations plus rapidement qu’auparavant.

« Slack Connect a accéléré de 25 % la collaboration de Procore avec ses partenaires. Avant, je disais qu’il n’y avait pas de vraie collaboration sans e-mails. Maintenant, j’estime qu’il n’y a pas de vraie collaboration sans Slack ! » Kristopher M. Lengieza Vice-président des partenariats internationaux, Procore

« Slack Connect nous permet d’échanger avec davantage de partenaires et plus fréquemment, ce qui accroît immédiatement nos capacités et notre rayonnement », explique Kristopher Lengieza.

Depuis décembre 2020, l’utilisation de Slack Connect a bondi de 700 % chez Procore, avec en moyenne un nouveau canal partagé par jour. Pour Kristopher Lengieza, cette montée en flèche est en partie due à la facilité d’utilisation de Slack, même pour les nombreux partenaires totalement novices.

« Nos partenaires ont très rapidement adopté Slack Connect et en ont fait leur principal outil de collaboration avec Procore », affirme-t-il. « Cerise sur le gâteau, ils perçoivent cet investissement comme un facteur essentiel de leur réussite. »

L’équipe de Kristopher Lengieza communique avec de nouveaux partenaires dans Slack Connect dès le premier jour. L’utilisation de canaux Slack permet à Procore de solliciter en toute simplicité des retours de ses partenaires à propos de sa plateforme, de ses produits et des pistes d’amélioration de la collaboration.

« La communication exclusivement basée sur les e-mails débouchait sur des échanges qui pouvaient s’étendre de deux semaines à deux ans », confie Kristopher Lengieza.

Afin d’intégrer ses partenaires en toute fluidité, Procore utilise le générateur de flux de travail, un outil visuel sans code de Slack pour l’automatisation de tâches. Un nouveau partenaire qui rejoint l’espace de travail de Procore dans Slack Connect déclenche alors un message de bienvenue, qui contient toutes les informations nécessaires pour bien démarrer.

Soutenir les équipes commerciales pour signer rapidement des contrats

Les commerciaux de Procore le savent : la première impression est déterminante. Grâce à Slack et Slack Connect, les chargés de compte et les responsables de la relation client de Procore peuvent répondre aux prospects en temps réel en créant des canaux internes sécurisés ainsi que des canaux connectés avec des partenaires et des consultants. Ils bénéficient ainsi d’informations contextuelles clés.

« Slack est le principal outil de communication de notre service commercial », affirme Nolan Frazier, chargé de compte stratégique chez Procore. « Du partage de fichiers à la collaboration sur les documents, nous pouvons tout faire dans Slack. »

« Nous avons remplacé nos appels de 30 minutes par des conversations Slack de seulement 5 minutes. » Chandler Brooks Responsable des partenariats, Procore

Avant même de finaliser une transaction, Procore implique généralement ses ingénieurs et ses consultants dans un canal Slack afin de travailler sur une éventuelle solution. Selon Kristopher Lengieza, cela permet d’accélérer les négociations et la signature des contrats.

Les chargés de compte et les responsables de la relation client de Procore utilisent également l’intégration Salesforce pour Slack afin de mener à bien la plupart de leurs activités. Celle-ci permet aux membres de l’équipe de consulter et de partager des enregistrements Salesforce sans avoir à quitter Slack, ce qui accélère les validations ainsi que les transactions. Les équipes peuvent ajouter des conversations Slack aux enregistrements Salesforce afin d’informer facilement l’ensemble de l’équipe de l’avancée d’une négociation ou de trier un problème pour l’assistance client.

Si les responsables de la relation client ne sont pas en mesure de répondre à un client, ils peuvent rapidement rechercher un expert compétent en interne ou à travers l’écosystème de partenaires de Procore dans Slack, réduisant ainsi le délai de réponse de deux jours à quelques minutes seulement.

« Grâce à Slack Connect, nous avons accéléré notre cycle de transaction en communiquant en temps réel avec nos prospects, clients et partenaires. » Nolan Frazier Chargé de compte stratégique, Procore

Renforcer le système de gestion des événements

Slack fait partie intégrante des activités quotidiennes de Procore. Cet outil en assure le bon fonctionnement et permet à l’entreprise d’impliquer les parties prenantes concernées lors de projets et d’événements. « Slack est au cœur de nos activités », déclare Shane Redman, directeur de la sécurité informatique et de l’ingénierie chez Procore. « Contrairement aux fils d’e-mails, l’utilisation d’un canal dans Slack pour communiquer rapidement avec nos équipes nous permet de travailler de façon optimale dans un environnement en constante évolution. »

De nombreuses intégrations Slack permettent aux services informatiques de Procore de mener à bien leur mission : rendre le travail des collaborateurs de Procore plus simple, plus agréable et plus productif. L’intégration Jira Cloud d’Atlassian pour Slack est un outil fondamental pour Procore.

Kelli Bonin, responsable du réseau informatique et de la sécurité chez Procore, explique que l’intégration Jira permet à ses collègues d’impliquer les parties prenantes au fil des événements. L’équipe utilise Jira pour rediriger les mises à jour vers Slack en temps réel. Elle peut ainsi envoyer des tickets Jira à son service d’assistance directement depuis Slack. L’intégration Opsgenie pour les événements repose quant à elle sur l’automatisation de la communication afin de rediriger des mises à jour Slack via Workato vers des canaux Slack ciblés.

« Slack favorise la visibilité transversale. Plutôt que de travailler de façon réactive et cloisonnée, nous disposons de tous les outils pour adopter une approche proactive et collaborer en temps réel grâce à une plateforme évolutive et intelligente. » Kelli Bonin Responsable du réseau informatique et de la sécurité, Procore

Slack et Procore ouvrent la voie dans le secteur du BTP, en proposant de nouvelles solutions technologiques qui stimulent l’efficacité, tout en encourageant la transparence, la collaboration et la communication. Ce virage numérique permet de répondre aux exigences en perpétuelle évolution de ce domaine, et ce dans les délais impartis.