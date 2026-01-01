Procore nutzt Slack, um optimal mit seinem Partner-Ökosystem zusammenzuarbeiten

Bei Bauvorhaben findet der Großteil der Schwerstarbeit auf der Baustelle statt. Eine zügige Kommunikation und Abstimmung sind für die erfolgreiche Abwicklung von Projekten von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund macht sich Procore, eine speziell auf die Baubranche abgestimmte Software-Plattform, für die Einführung neuartiger Lösungen für die Zusammenarbeit in diesem Sektor stark. Mit Procore gewährleisten Baufachleute die fristgerechte, kostengerechte und sichere Abwicklung von Projekten.

Slack Enterprise Grid, eine Premiumversion der Channel-basierten Kollaborationsplattform, die es Projekt-Teams ermöglicht, unternehmensweit mit der größtmöglichen Sicherheit, Flexibilität und Kontrolle zusammenzuarbeiten, ist für Procore dabei zum Standard-Kommunikationstool geworden. Projekt-Teams aus dem gesamten Unternehmen arbeiten in Slack zusammen, um Folgendes zu erreichen:

Eine schnellere, einfachere interne Kommunikation – über 80 % aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Procore nutzen Slack an mindestens vier Tagen in der Woche

Die Integration sämtlicher Tools im Tech-Stack von Procore mit Hilfe von Google Calendar-, Guru-, Salesforce-, Jira Cloud- und Zoom-Integrationen für Slack

Die Stärkung der Partnerbeziehungen mit Hilfe von Slack Connect – Procore arbeitet in Slack bereits mit über 100 externen Unternehmen zusammen

„Slack ist ein wichtiges Tool für uns alle – sowohl intern als auch extern. Wir benutzen Slack täglich, um uns miteinander zu vernetzen und mit unseren etablierten Partnern zusammenzuarbeiten“ Tooey Courtemanche CEO, Procore

Ein Netzwerk aus mehr als 100 Partnern mit Slack Connect verwalten

Trotz der Turbulenzen im vergangenen Jahr deutet vieles in der Baubranche auf ein erneutes, stetiges Wachstum und eine Erholung hin, da Projektaktivitäten im Wohnungs- und Gewerbebau sowie bei öffentlichen Gebäuden wieder an Fahrt aufgenommen haben. Die mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Procore stellen sich mit der Unterstützung durch Hunderte von Partnern des Unternehmens dieser Herausforderung. Zu ihnen gehören Beraterinnen und Berater, Systemintegratorinnen und -integratoren sowie Bauverbände. Bis zum letzten Jahr verließ sich Procore für die Kommunikation mit seinen Partnern und zur Beantwortung von Anfragen auf E-Mails.

Die Baubranche ist dafür bekannt, ein wenig „old school“ zu sein und sich mit neuartigen Softwarelösungen schwer zu tun, da sie noch weitgehend von physisch vorhandenen Geräten und Maschinen abhängig ist, erläutert Kristopher Lengieza, Vice President of Global Partnerships and Alliances von Procore. Das Unternehmen und seine Partner leisten also Pionierarbeit und leiten in der Baubranche einen Paradigmenwechsel ein – und Slack Connect fungiert dabei für einen Großteil der Planung als Ausgangsbasis.

Slack Connect, eine in Enterprise Grid enthaltene Funktion, befreit die externe Kommunikation aus isolierten E-Mail-Posteingängen und nutzt stattdessen Channels, um den sicheren Austausch von Nachrichten, Tools und Dateien zu ermöglichen. Da Procore dank Slack in Echtzeit mit seinen Partnern kommuniziert, erreichen Feedback und wichtige Informationen schneller als je zuvor ihr Ziel.

„Slack Connect hat die Zusammenarbeit zwischen Procore und seinen Partnern um 25 % beschleunigt. Früher habe ich immer gesagt, dass es keine echte Partnerschaft ist, wenn man keine SMS-Nachrichten austauscht. Jetzt sagen wir, dass es ohne Slack keine echte Partnerschaft ist.“ Kristopher M. Lengieza Vice President of Global Partnerships and Alliances, Procore

„Slack Connect ermöglicht es uns, uns viel häufiger mit einer größeren Zahl von Partnern auszutauschen, was unsere Kapazität und Bandbreite sofort erweitert hat“, meint Lengieza.

Seit Dezember 2020 hat Procore die Nutzung von Slack Connect um 700 % gesteigert und führt im Durchschnitt einen neuen geteilten Channel pro Tag ein. Lengieza führt dieses Wachstum zum Teil auf die hohe Benutzerfreundlichkeit von Slack zurück, wenngleich viele Partner das Tool vorher noch nie benutzt hatten.

„Es war schon beeindruckend, wie schnell unsere Partner auf Slack Connect als Standardmethode für die Zusammenarbeit mit Procore umgestiegen sind”, erinnert sich Lengieza. „Außerdem schätzen unsere Partner unsere Investition in ihren Erfolg.“

Lengiezas Projekt-Team beginnt nach dem ersten Meeting sofort, mit neuen Partnern in Slack Connect zu kommunizieren. Die Zusammenarbeit in Slack-Channels macht es Procore einfacher, von den Partnern Feedback zu Procore, seinen Produkten und Verbesserungsmöglichkeiten bei der Zusammenarbeit einzuholen.

„Die Kommunikation per E-Mail hat zu Unterhaltungen geführt, die von zwei Wochen bis zu zwei Jahren gedauert haben“, so Lengieza.

Für eine möglichst reibungslose Integration neuer Partner nutzt Procore Workflow-Builder, das visuelle Aufgaben-Automatisierungstool von Slack, für das keine Programmierkenntnisse erforderlich sind. Ein neuer Partner, der Procores Workspace in Slack Connect beitritt, löst eine Begrüßungsnachricht aus, die alle erforderlichen Informationen für einen erfolgreichen Start enthält.

Vertriebsteams befähigen, schnellere Abschlüsse zu erreichen

Die Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter bei Procore wissen nur zu gut, dass ein guter erster Eindruck entscheidend sein kann, um einen Deal erfolgreich abzuschließen. Dank Slack und Slack Connect können die Account-Betreuer und -Betreuerinnen (AEs) sowie Customer Success Managerinnen und Manager (CSMs) bei Procore in Echtzeit auf Leads reagieren, indem sie sichere interne Channels sowie vernetzte Channels mit Partnern sowie Beraterinnen und Beratern einrichten, um bei jeder Unterhaltung über wichtige Kontextinformationen zu verfügen.

„Slack ist aus Sicht des Vertriebs unsere wichtigste Kommunikationskette“, so Nolan Frazier, ein Betreuer für strategische Accounts bei Procore. „Wir erledigen alles in Slack – vom Austausch von Dateien bis hin zur gemeinsamen Arbeit an Unterlagen.“

„Wir konnten 30-minütige Lagebesprechungen durch Slack-Unterhaltungen ersetzen, die lediglich fünf Minuten in Anspruch nehmen.“ Chandler Brooks Head of Industry Partnerships and Alliances, Procore

Noch vor dem eigentlichen Abschluss bringt Procore seine Entwicklerinnen und Entwickler sowie Beraterinnen und Berater in einem Slack-Channel zusammen, um mit ihnen gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Laut Lengieza beschleunigt das die Umsetzung und trägt dazu bei, Deals mit potentiellen Kunden schneller abzuschließen.

Einen Großteil der eigentlichen Arbeit erledigen die AEs und CSMs von Procore darüber hinaus mit Hilfe der Salesforce-Integration für Slack. Sie erlaubt es den Teammitgliedern, Salesforce-Datensätze anzusehen und untereinander auszutauschen, ohne dafür Slack verlassen zu müssen. Das beschleunigt das Genehmigungsverfahren und verkürzt gleichzeitig die Abschlusszyklen. Die Vertriebsteams können Slack-Unterhaltungen zu Salesforce-Datensätzen hinzufügen und damit das erweiterte Projekt-Team ohne zusätzlichen Aufwand über den Status eines Abschlusses auf dem Laufenden halten oder ein Problem beim Kundensupport triagieren.

Sollten die CSMs einmal nicht die passende Antwort für den Kunden parat haben, können sie zügig intern oder im Partner-Ökosystem von Procore über Slack nach Fachleuten suchen. Hierdurch wird die Reaktionszeit durchschnittlich von zwei Tagen auf wenige Minuten verkürzt.

„Mit Slack Connect konnten wir unseren Abschlusszyklus verkürzen, da wir jetzt in Echtzeit mit potentiellen Kunden, bestehenden Kunden und Partnern kommunizieren.“ Nolan Frazier Account Executive of Strategic Accounts, Procore

Ein stabiles Ereignis-Managementsystem noch stärker machen

Slack ist für das Tagesgeschäft von Procore von entscheidender Bedeutung: Es hält das Geschäft am Laufen und bietet die Möglichkeit, die erforderlichen Beteiligten bei Projekten und Veranstaltungen einzubeziehen. „Slack spielt eine zentrale Rolle für unser Tagesgeschäft“, so Shane Redman, Director of Information Security und Engineering bei Procore. „Zügig über einen Slack-Channel mit unseren Projekt-Teams zu kommunizieren, anstatt dafür zahlreiche E-Mails durchsuchen zu müssen, ist ein unschätzbarer Vorteil, wenn man in einem schnelllebigen geschäftlichen Umfeld tätig ist.“

Es gibt eine Vielzahl von Slack-Integrationen, die die IT-Abteilung von Procore nutzt, um ihre Ziele zu erreichen, nämlich den Arbeitsalltag aller bei Procore einfacher, angenehmer und produktiver zu gestalten. Atlassians Jira Cloud-Integration für Slack ist ein wichtiges Tool im Werkzeugkasten von Procore.

Kelli Bonin, Manager of IT Network and Security Operations bei Procore, erläutert, dass ihre Teammitglieder wichtige Personen mit Hilfe der Jira-Integrationen bei Veranstaltungen in Echtzeit auf dem Laufenden halten können. Das IT-Team nutzt Jira, um Updates in Echtzeit in Slack einzuspeisen. Während das IT-Team Fortschritte macht, kann es Jira-Tickets direkt über Slack in den eigenen Service-Desk einspeisen. Die Opsgenie Integration für Eventing nutzt automatisierte Kommunikation, um Slack-Updates über Workato gezielt an Slack-Channels zu senden.

„Slack fördert die funktionsübergreifende Transparenz. Anstatt in einem intransparenten Umfeld bloß reagieren zu können, haben wir jetzt die Mittel an der Hand, um proaktiv zu agieren und in Echtzeit über eine sich wandelnde, intelligente Plattform zusammenzuarbeiten.“ Kelli Bonin Manager of IT Network and Security Operations, Procore

Slack und Procore übernehmen eine führende Rolle bei der Modernisierung der Baubranche. Zentral hierfür sind die Bereitstellung innovativer technischer Lösungen und die Förderung von Effizienz, Transparenz, Zusammenarbeit und Kommunikation. Nur durch eine derartige digitale Transformation kann sichergestellt werden, dass die sich ständig verändernden Anforderungen an Bauprojekte zeitnah im Einklang mit kritischen Projektfristen eingehalten werden können.