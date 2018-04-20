Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

In vigore dal: 20 aprile 2018

La presente Informativa sulla privacy descrive il modo in cui Slack raccoglie, utilizza e divulga le informazioni e le scelte dell’utente in merito a tali informazioni.

Gli aggiornamenti in questa versione dell’Informativa sulla privacy riflettono i cambiamenti nelle leggi sulla protezione dei dati. Slack ha reso più chiara e comprensibile l’Informativa sulla privacy grazie alle operazioni seguenti:

organizzazione delle sezioni elencate nel sommario di seguito

offerta di una serie di esempi che aiutano a illustrare il modo in cui i criteri possono essere implementati da Slack

definizione e utilizzo con la maiuscola di alcuni termini ripetuti per semplicità e brevità

Quando ci riferiamo a “Slack”, intendiamo l’entità Slack che funge da titolare o responsabile del trattamento delle informazioni dell’Utente, come spiegato più in dettaglio nella sezione “Identificazione del titolare e del responsabile del trattamento dei dati” di seguito.

Sommario

Applicabilità della presente Informativa sulla privacy

La presente Informativa sulla privacy si applica alla piattaforma e agli strumenti per la produttività in un’area di lavoro online di Slack, comprese le applicazioni desktop e per dispositivi mobili di Slack associate (collettivamente, “Servizi”), il sito Slack.com e altri siti web Slack (collettivamente, “Siti web”) e altre interazioni (ad esempio richieste di assistenza clienti, conferenze utente e così via) tra l’utente e Slack. Se l’utente non accetta le condizioni, non può accedere ai Servizi, ai Siti web o a qualsiasi altro aspetto dell’attività di Slack né utilizzarli.

La presente Informativa sulla privacy non si applica ad applicazioni o software di terze parti che si integrano con i Servizi tramite la piattaforma Slack (“Servizi di terze parti”) o con qualsiasi altro prodotto, servizio o attività di terze parti. Un contratto separato, inoltre, disciplina la consegna, l’accesso e l’utilizzo dei Servizi (il “Contratto con il Cliente”), ad esempio il trattamento di messaggi, file o altro contenuto inviato tramite i Servizi (collettivamente, “Dati del cliente”). L’organizzazione (ad esempio il datore di lavoro o un’altra entità o persona) che ha stipulato il Contratto con il Cliente (“Cliente”) controlla la propria istanza dei Servizi (“Area di lavoro”) e tutti i Dati del cliente associati. In caso di domande su impostazioni e procedure relative alla privacy specifiche dell’area di lavoro, contattare il cliente di cui si utilizza l’area di lavoro. Se si dispone di un account, visitare il sito http://slack.com/account/team per le informazioni di contatto degli amministratori e dei proprietari dell’area di lavoro. Se si è ricevuto un invito a entrare in un’area di lavoro, ma non è ancora stato creato un account, chiedere assistenza al Cliente che ha inviato l’invito.

Informazioni raccolte e ricevute da Slack

Slack può raccogliere e ricevere i Dati del cliente e altri dati e informazioni (“Altre informazioni”) in modi diversi:

Dati del cliente . I Clienti o gli individui cui è stato concesso di accedere a un’Area di lavoro da un Cliente (“ Utenti autorizzati ”), durante l’utilizzo dei Servizi inviano regolarmente Dati del cliente a Slack.

. I Clienti o gli individui cui è stato concesso di accedere a un’Area di lavoro da un Cliente (“ ”), durante l’utilizzo dei Servizi inviano regolarmente Dati del cliente a Slack. Altre informazioni. Slack raccoglie, genera e/o riceve anche Altre informazioni: Informazioni sull’Area di lavoro e sull’account. Per creare o aggiornare un account per un’Area di lavoro, l’utente o il proprio Cliente (ad esempio il datore di lavoro) fornisce a Slack un indirizzo e-mail, un numero di telefono, una password, un dominio e/o dettagli di account simili. Per dettagli sulla creazione di un’Area di lavoro, cliccare qui. I Clienti che acquistano una versione a pagamento dei Servizi, inoltre, forniscono a Slack (oppure ai suoi processori di pagamento) i dettagli di fatturazione come i dati bancari e della carta di credito e/o un indirizzo di fatturazione. Informazioni sull’utilizzo. Metadati dei Servizi. Quando un Utente autorizzato interagisce con i Servizi, vengono generati metadati che forniscono un contesto aggiuntivo sul modo in cui gli Utenti lavorano. Slack registra ad esempio le Aree di lavoro, i canali, le persone, le funzioni, i contenuti e i link con cui l’utente interagisce, nonché i tipi di file condivisi e gli eventuali Servizi di terze parti utilizzati. Dati di registro. In modo analogo alla maggior parte dei siti web e dei servizi tecnologici forniti su Internet, i server di Slack raccolgono automaticamente informazioni nei file di registro quando si accede ai Siti web o ai Servizi di Slack o li si utilizza. I dati di registro possono includere l’indirizzo IP, l’indirizzo della pagina web visitata prima di utilizzare il Sito web o i Servizi, il tipo e le impostazioni del browser, la data e l’ora di utilizzo dei Servizi, informazioni sulla configurazione del browser e sui plug-in, preferenze di lingua e dati sui cookie. Informazioni sul dispositivo. Slack raccoglie informazioni sul dispositivo utilizzato per accedere ai Servizi, ad esempio il tipo e le impostazioni del dispositivo, il sistema operativo in uso, gli ID dell’applicazione, gli identificatori univoci del dispositivo e i dati sugli arresti anomali. La raccolta di alcune o di tutte le Altre informazioni dipende spesso dal tipo di dispositivo utilizzato e dalle relative impostazioni. Informazioni sulla posizione. Slack riceve informazioni dall’utente, dal suo Cliente e da altre terze parti che consentono di approssimare la posizione dell’utente. Slack può, ad esempio, utilizzare un indirizzo aziendale fornito dal datore di lavoro dell’utente o un indirizzo IP ricevuto dal browser o dispositivo utilizzato per determinare la posizione approssimativa. Slack può anche raccogliere informazioni sulla posizione dai dispositivi in ​conformità al processo di consenso fornito dal dispositivo. Informazioni sui cookie. Slack utilizza cookie e tecnologie simili nei propri Siti web e Servizi per raccogliere Altre informazioni. I Siti web e i Servizi possono anche includere cookie e tecnologie di tracciamento di terze parti analoghe, che possono raccogliere Altre informazioni sull’utente tramite i Siti web e i Servizi e altri siti web e servizi online. Per ulteriori informazioni sul modo in cui utilizziamo tali tecnologie, consultare l’Informativa sui cookie. Servizi di terze parti. Il Cliente può decidere se consentire o limitare i Servizi di terze parti per la propria Area di lavoro. I Servizi di terze parti, in genere, sono programmi software che si integrano con i nostri Servizi e il Cliente può consentire ai propri Utenti autorizzati di abilitare e disabilitare tali integrazioni per la propria Area di lavoro. Se abilitati, il provider dei Servizi di terze parti può condividere determinate informazioni con Slack. Se ad esempio un’applicazione di archiviazione cloud è abilitata per consentire l’importazione di file in un’Area di lavoro, Slack può ricevere nome utente e indirizzo e-mail degli Utenti autorizzati, insieme a informazioni aggiuntive che l’applicazione ha scelto di rendere disponibili a Slack per facilitare l’integrazione. Gli Utenti autorizzati devono controllare le impostazioni sulla privacy e le comunicazioni in questi Servizi di terze parti per conoscere i dati che possono essere divulgati a Slack. Quando un Servizio di terze parti è abilitato, Slack è autorizzata a connettersi e ad accedere alle Altre informazioni rese disponibili a Slack in conformità all’accordo con il provider di terze parti. Quando Slack connette i Servizi di terze parti ai propri, tuttavia, non riceve né memorizza le password per alcuno di essi. Per ulteriori informazioni sui Servizi di terze parti, cliccare qui. Informazioni di contatto. In conformità al processo di consenso fornito dal dispositivo, tutte le informazioni di contatto che un Utente autorizzato sceglie di importare (ad esempio una rubrica da un dispositivo) vengono raccolte quando si utilizzano i servizi. Dati di terze parti. Slack può ricevere da società madri, consociate e sussidiarie, da partner o da altri dati su organizzazioni, settori, visitatori del sito Web, campagne di marketing e altri aspetti relativi alla propria attività che utilizza per migliorare le informazioni in suo possesso o renderle più utili. Questi dati possono essere combinati con Altre informazioni raccolte e potrebbero includere dati aggregati, ad esempio quali indirizzi IP corrispondono a codici postali o paesi. Potrebbe trattarsi anche di dati più specifici, ad esempio sul rendimento di una campagna di marketing online o tramite e-mail. Informazioni aggiuntive fornite a Slack Slack riceve Altre informazioni quando vengono inviate ai suoi Siti web o se l’utente partecipa a un gruppo di discussione, concorso, attività o evento, quando invia una domanda di lavoro o una richiesta di supporto o interagisce con gli account di Slack sui social media o comunica in altro modo con Slack.

Slack raccoglie, genera e/o riceve anche Altre informazioni:

In generale, nessuno ha l’obbligo legale o contrattuale di fornire i Dati del cliente né altre informazioni (collettivamente, “Informazioni”). Alcune Informazioni, tuttavia, vengono raccolte automaticamente e se alcune Informazioni, ad esempio i dettagli di configurazione dell’area di lavoro, non vengono fornite, Slack può non essere in grado di fornire i Servizi.

Modalità di utilizzo delle informazioni in Slack

I Dati del cliente verranno utilizzati da Slack in conformità alle istruzioni del Cliente, incluse le condizioni applicabili nel Contratto con il Cliente e nell’uso della funzionalità dei Servizi da parte del Cliente, e come richiesto dalla legge applicabile. Slack è un responsabile del trattamento dei Dati del cliente e il Cliente è il titolare. Il Cliente può, ad esempio, utilizzare i Servizi per concedere e rimuovere l’accesso a un’area di lavoro, assegnare ruoli e configurare impostazioni, accedere, modificare, esportare, condividere e rimuovere i Dati del cliente e applicare altrimenti i propri criteri ai Servizi.

Slack utilizza le Altre informazioni per promuovere i propri legittimi interessi nella gestione dei Servizi, Siti web e attività. Più specificamente, Slack utilizza le Altre informazioni:

Per fornire, aggiornare, mantenere e proteggere i propri Servizi, Siti web e attività. Ciò include l’utilizzo di Altre informazioni per supportare la fornitura dei Servizi ai sensi di un Contratto con il Cliente, prevenire o risolvere errori di servizio e problemi tecnici o di sicurezza, analizzare e monitorare l’utilizzo, le tendenze e altre attività o su richiesta di un Utente autorizzato.

Ciò include l’utilizzo di Altre informazioni per supportare la fornitura dei Servizi ai sensi di un Contratto con il Cliente, prevenire o risolvere errori di servizio e problemi tecnici o di sicurezza, analizzare e monitorare l’utilizzo, le tendenze e altre attività o su richiesta di un Utente autorizzato. Come richiesto dalla legge, procedimento legale o normativa applicabile.

Per comunicare con l’utente in relazione a richieste, commenti e domande. Se l’utente ci contatta, possiamo utilizzare Altre informazioni per rispondere all’utente.

Se l’utente ci contatta, possiamo utilizzare Altre informazioni per rispondere all’utente. Per sviluppare e fornire strumenti di ricerca, apprendimento e produttività e funzioni aggiuntive. Slack cerca di ottimizzare l’utilità dei Servizi per aree di lavoro e Utenti autorizzati specifici. Slack può migliorare ad esempio la funzionalità di ricerca utilizzando Altre informazioni per aiutare a determinare e classificare la pertinenza di contenuti, canali o competenze per un Utente autorizzato, fornire suggerimenti sui Servizi basati sull’uso storico e su modelli predittivi, identificare tendenze e informazioni dettagliate organizzative, personalizzare un’esperienza di Servizi o creare nuove funzioni e prodotti per la produttività.

Slack cerca di ottimizzare l’utilità dei Servizi per aree di lavoro e Utenti autorizzati specifici. Slack può migliorare ad esempio la funzionalità di ricerca utilizzando Altre informazioni per aiutare a determinare e classificare la pertinenza di contenuti, canali o competenze per un Utente autorizzato, fornire suggerimenti sui Servizi basati sull’uso storico e su modelli predittivi, identificare tendenze e informazioni dettagliate organizzative, personalizzare un’esperienza di Servizi o creare nuove funzioni e prodotti per la produttività. Per inviare e-mail e altre comunicazioni. Slack può inviare all’utente e-mail di servizio, tecniche e amministrative, messaggi e altri tipi di comunicazioni. Slack può anche contattare l’utente per informarlo in relazione alle modifiche ai Servizi, alle offerte di Servizi e a importanti comunicazioni sui Servizi, relative ad esempio a sicurezza e frode. Queste comunicazioni sono considerate parte dei Servizi e l’utente non può rifiutarle. A volte Slack invia anche e-mail relative a nuove funzioni del prodotto, a comunicazioni promozionali o ad altre novità su Slack. Si tratta di messaggi di marketing che l’utente può decidere se ricevere o meno.

Slack può inviare all’utente e-mail di servizio, tecniche e amministrative, messaggi e altri tipi di comunicazioni. Slack può anche contattare l’utente per informarlo in relazione alle modifiche ai Servizi, alle offerte di Servizi e a importanti comunicazioni sui Servizi, relative ad esempio a sicurezza e frode. Queste comunicazioni sono considerate parte dei Servizi e l’utente non può rifiutarle. A volte Slack invia anche e-mail relative a nuove funzioni del prodotto, a comunicazioni promozionali o ad altre novità su Slack. Si tratta di messaggi di marketing che l’utente può decidere se ricevere o meno. Per fatturazione, gestione dell’account e altri aspetti amministrativi. Slack può aver bisogno di contattare l’utente per motivi di fatturazione, gestione dell’account e simili e utilizza quindi i dati dell’account per amministrare gli account e monitorare fatturazione e pagamenti.

Slack può aver bisogno di contattare l’utente per motivi di fatturazione, gestione dell’account e simili e utilizza quindi i dati dell’account per amministrare gli account e monitorare fatturazione e pagamenti. Per indagare e prevenire problemi di sicurezza e abusi.

Se le Informazioni sono aggregate o anonimizzate in modo che non siano più ragionevolmente associate a una persona fisica identificata o identificabile, Slack può utilizzarle per qualsiasi scopo commerciale. Nella misura in cui le Informazioni siano associate a una persona fisica identificata o identificabile e protette come dati personali ai sensi della legge sulla protezione dei dati applicabile, nella presente Informativa sulla privacy vi si fa riferimento come “Dati personali”.

Conservazione dei dati

Slack conserverà i Dati del cliente in conformità alle istruzioni del Cliente, incluse le condizioni applicabili nel Contratto con il Cliente e nell’uso della funzionalità dei Servizi da parte del Cliente, e come richiesto dalla legge applicabile. In base al piano dei Servizi, il Cliente può essere in grado di personalizzare le proprie impostazioni di conservazione e di applicare tali impostazioni personalizzate a livello di Area di lavoro, canale o altro. Il Cliente può anche applicare impostazioni diverse a messaggi, file o altri tipi di Dati del cliente. La cancellazione dei Dati del cliente e di altro utilizzo dei Servizi da parte del Cliente può comportare la cancellazione e/o l’anonimizzazione di determinate Altre informazioni associate. Per ulteriori informazioni, consultare il Centro assistenza o contattare il Cliente. Slack può conservare Altre informazioni relative all’utente per tutto il tempo necessario agli scopi descritti nella presente Informativa sulla privacy. Ciò può includere la conservazione di Altre informazioni dopo aver disattivato l’account dell’utente per il periodo di tempo necessario a Slack per perseguire legittimi interessi commerciali, eseguire controlli, rispettare (e dimostrare la conformità a) obblighi legali, risolvere controversie e far rispettare gli accordi.

Modalità di condivisione e di divulgazione delle informazioni in Slack

In questa sezione vengono descritte le modalità di condivisione e divulgazione delle informazioni in Slack. I clienti determinano i propri criteri e procedure per la condivisione e la divulgazione delle informazioni e Slack non controlla il modo in cui i clienti o altre terze parti scelgono di condividere o divulgare le Informazioni.

Istruzioni del Cliente. Slack condividerà e divulgherà i Dati del cliente esclusivamente in conformità alle istruzioni del Cliente, incluse le condizioni applicabili nel Contratto con il Cliente e nell’uso della funzionalità dei Servizi da parte del Cliente, e in conformità alla legge e al procedimento legale applicabili.

Slack condividerà e divulgherà i Dati del cliente esclusivamente in conformità alle istruzioni del Cliente, incluse le condizioni applicabili nel Contratto con il Cliente e nell’uso della funzionalità dei Servizi da parte del Cliente, e in conformità alla legge e al procedimento legale applicabili. Visualizzazione dei Servizi. Quando un Utente autorizzato invia Altre informazioni, queste possono essere mostrate ad altri Utenti autorizzati nelle stesse Aree di lavoro o in altre connesse. L’indirizzo e-mail di un Utente autorizzato, ad esempio, può essere visualizzato con il profilo dell’Area di lavoro. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità dei Servizi, consultare il Centro assistenza.

Quando un Utente autorizzato invia Altre informazioni, queste possono essere mostrate ad altri Utenti autorizzati nelle stesse Aree di lavoro o in altre connesse. L’indirizzo e-mail di un Utente autorizzato, ad esempio, può essere visualizzato con il profilo dell’Area di lavoro. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità dei Servizi, consultare il Centro assistenza. Collaborazione con altri. I Servizi consentono agli Utenti autorizzati che operano in Aree di lavoro indipendenti di collaborare in modi diversi, ad esempio tramite i canali condivisi. Altre informazioni, ad esempio le informazioni di profilo di un Utente autorizzato, possono essere condivise in base ai criteri e alle procedure delle altre Aree di lavoro.

I Servizi consentono agli Utenti autorizzati che operano in Aree di lavoro indipendenti di collaborare in modi diversi, ad esempio tramite i canali condivisi. Altre informazioni, ad esempio le informazioni di profilo di un Utente autorizzato, possono essere condivise in base ai criteri e alle procedure delle altre Aree di lavoro. Accesso del Cliente. Proprietari, amministratori, Utenti autorizzati e altri rappresentanti e membri del personale del Cliente possono essere in grado di accedere o di limitare l’accesso ad Altre informazioni e di modificarle. Ciò può includere, ad esempio, il datore di lavoro che utilizza le funzioni del Servizio per esportare i registri dell’attività dell’Area di lavoro o accede ai dettagli del profilo dell’utente per modificarli. Per informazioni sulle impostazioni dell’Area di lavoro, visitare il sito https://slack.com/account/settings.

Proprietari, amministratori, Utenti autorizzati e altri rappresentanti e membri del personale del Cliente possono essere in grado di accedere o di limitare l’accesso ad Altre informazioni e di modificarle. Ciò può includere, ad esempio, il datore di lavoro che utilizza le funzioni del Servizio per esportare i registri dell’attività dell’Area di lavoro o accede ai dettagli del profilo dell’utente per modificarli. Per informazioni sulle impostazioni dell’Area di lavoro, visitare il sito https://slack.com/account/settings. Provider di servizi e partner di terze parti. Slack può avvalersi di società o individui di terze parti come provider di servizi o partner commerciali per elaborare Altre informazioni e supportare la propria attività. Tali terze parti possono, ad esempio, fornire servizi di elaborazione e archiviazione virtuali. Informazioni aggiuntive sui sub-incaricati di cui Slack si avvale per supportare la distribuzione dei Servizi sono disponibili in Sub-responsabili Slack.

Slack può avvalersi di società o individui di terze parti come provider di servizi o partner commerciali per elaborare Altre informazioni e supportare la propria attività. Tali terze parti possono, ad esempio, fornire servizi di elaborazione e archiviazione virtuali. Informazioni aggiuntive sui sub-incaricati di cui Slack si avvale per supportare la distribuzione dei Servizi sono disponibili in Sub-responsabili Slack. Servizi di terze parti. Il Cliente può consentire agli Utenti autorizzati di abilitare Servizi di terze parti. Se abilitati, Slack può condividere Altre informazioni con i Servizi di terze parti. I Servizi di terze parti non sono di proprietà di né sono controllati da Slack e le terze parti cui è stato concesso l’accesso ad Altre informazioni possono aver definito altri criteri e procedure per la raccolta e l’utilizzo dei dati. Controllare le impostazioni sulla privacy e le comunicazioni contenute nei Servizi di terze parti o contattare il provider dei servizi per qualsiasi domanda.

Il Cliente può consentire agli Utenti autorizzati di abilitare Servizi di terze parti. Se abilitati, Slack può condividere Altre informazioni con i Servizi di terze parti. I Servizi di terze parti non sono di proprietà di né sono controllati da Slack e le terze parti cui è stato concesso l’accesso ad Altre informazioni possono aver definito altri criteri e procedure per la raccolta e l’utilizzo dei dati. Controllare le impostazioni sulla privacy e le comunicazioni contenute nei Servizi di terze parti o contattare il provider dei servizi per qualsiasi domanda. Consociate. Slack può condividere Altre informazioni con le proprie Consociate, società madri e/o sussidiarie.

Slack può condividere Altre informazioni con le proprie Consociate, società madri e/o sussidiarie. Durante una modifica all’attività di Slack. Se Slack è coinvolta in una fusione, acquisizione, fallimento, scioglimento, riorganizzazione, vendita di alcune o di tutte le attività o azioni di Slack, finanziamento, offerta pubblica di titoli, acquisizione di tutta o parte dell’azienda, transazione o procedimento simile o passaggi in considerazione di tali attività (ad esempio procedure di diligence), alcune o tutte le Altre informazioni possono essere condivise o trasferite, fatte salve le disposizioni standard di riservatezza.

Se Slack è coinvolta in una fusione, acquisizione, fallimento, scioglimento, riorganizzazione, vendita di alcune o di tutte le attività o azioni di Slack, finanziamento, offerta pubblica di titoli, acquisizione di tutta o parte dell’azienda, transazione o procedimento simile o passaggi in considerazione di tali attività (ad esempio procedure di diligence), alcune o tutte le Altre informazioni possono essere condivise o trasferite, fatte salve le disposizioni standard di riservatezza. Dati aggregati o anonimizzati Slack può divulgare o utilizzare Altre informazioni aggregate o anonimizzate per qualsiasi scopo. Slack può ad esempio condividere Altre informazioni aggregate o anonimizzate con clienti potenziali o partner per scopi commerciali o di ricerca, come comunicare a un potenziale cliente Slack il tempo medio trascorso in un’area di lavoro di Slack.

Slack può divulgare o utilizzare Altre informazioni aggregate o anonimizzate per qualsiasi scopo. Slack può ad esempio condividere Altre informazioni aggregate o anonimizzate con clienti potenziali o partner per scopi commerciali o di ricerca, come comunicare a un potenziale cliente Slack il tempo medio trascorso in un’area di lavoro di Slack. Per rispettare le norme vigenti. Se Slack riceve una richiesta di informazioni, può divulgare Altre informazioni se ritiene ragionevolmente che la divulgazione sia conforme a o che venga richiesta ai sensi di una legge, una normativa o un procedimento legale applicabile. Per capire come Slack risponde alle richieste di divulgazione di dati provenienti da agenzie governative e da altre fonti, consultare i Criteri per la richiesta dei dati.

Se Slack riceve una richiesta di informazioni, può divulgare Altre informazioni se ritiene ragionevolmente che la divulgazione sia conforme a o che venga richiesta ai sensi di una legge, una normativa o un procedimento legale applicabile. Per capire come Slack risponde alle richieste di divulgazione di dati provenienti da agenzie governative e da altre fonti, consultare i Criteri per la richiesta dei dati. Per far valere i nostri diritti, prevenire le frodi e garantire la sicurezza. Si tratta dei casi in cui Slack deve proteggere e difendere i diritti, la proprietà o la sicurezza di Slack o di terzi, inclusa l’applicazione di contratti o criteri o in relazione alle indagini e alla prevenzione delle frodi.

Si tratta dei casi in cui Slack deve proteggere e difendere i diritti, la proprietà o la sicurezza di Slack o di terzi, inclusa l’applicazione di contratti o criteri o in relazione alle indagini e alla prevenzione delle frodi. Con consenso. Slack può condividere Altre informazioni con terze parti quando ne abbia il consenso.

Sicurezza

In Slack la sicurezza dei dati è un aspetto molto importante. Slack si impegna per proteggere le Altre informazioni fornite dall’utente da perdita, uso improprio e divulgazione o accesso non autorizzato. Tali misure tengono conto della sensibilità delle Altre informazioni raccolte, elaborate e archiviate e dello stato attuale della tecnologia. Slack ha ricevuto certificazioni di sicurezza riconosciute a livello internazionale per ISO 27001 (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni) e ISO 27018 (per la protezione dei dati personali nel cloud). Per ulteriori informazioni sulle procedure e sui criteri correnti in materia di sicurezza e riservatezza dei Servizi, consultare la sezione Procedure per la sicurezza. Data la natura delle comunicazioni e della tecnologia di elaborazione delle informazioni, Slack non può garantire che le informazioni, durante la trasmissione tramite Internet o nel periodo in cui sono archiviate nei suoi sistemi o si trovano comunque sotto la sua tutela, siano assolutamente al sicuro da intrusioni da parte di altri.

Limiti di età

Nella misura proibita dalla legge applicabile, Slack non consente l’utilizzo dei propri Servizi e Siti web da parte di persone minori di 16 anni. Se l’utente viene a conoscenza che una persona di età inferiore a 16 anni ha fornito illegalmente dati personali a Slack, è invitato a contattarci ed eseguiremo le operazioni necessarie per eliminare tali informazioni.

Modifiche alla presente Informativa sulla privacy

Di volta in volta, Slack può modificare la presente Informativa sulla privacy. Tali modifiche possono essere necessarie perché le leggi, le normative e gli standard di settore si evolvono o perché apportiamo modifiche alla nostra attività. Slack pubblicherà le modifiche in questa pagina e invita l’utente a consultare l’Informativa sulla privacy per rimanere informato. Se Slack apporta modifiche che alterano materialmente i diritti alla privacy dell’utente, invierà una comunicazione aggiuntiva, ad esempio tramite e-mail o tramite i Servizi. Se l’utente non accetta le modifiche alla presente Informativa sulla privacy, deve disattivare l’account per i Servizi. Contattare il Cliente se si desidera richiedere la rimozione dei Dati personali sotto il suo controllo.

Trasferimenti internazionali di dati: Scudo per la privacy e condizioni contrattuali

Slack può trasferire i Dati personali dell’utente in paesi diversi da quello in cui l’utente vive. Se Slack trasferisce Dati personali provenienti dall’Unione Europea o dalla Svizzera in altri paesi non ritenuti adeguati ai sensi della legge sulla protezione dei dati applicabile, adotta le misure seguenti:

Scudo UE-USA e Svizzera-USA per la privacy. Per rispettare le leggi sulla protezione dei dati dell’Unione Europea e della Svizzera, Slack Technologies, Inc. (“ Slack US ”) è auto-certificata in relazione alle norme dello Scudo UE-USA per la privacy e dello Scudo Svizzera-USA per la privacy. Queste indicazioni sono state sviluppate per consentire alle aziende di rispettare i requisiti di protezione dei dati quando trasferiscono i dati personali dall’Unione Europea e dalla Svizzera agli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, ad esempio i tipi di Informazioni coinvolte, consultare la sezione Informativa sullo scudo per la privacy di Slack US. Per ulteriori informazioni sul programma Scudo per la privacy, visitare il sito http://www.privacyshield.gov/welcome.

Per rispettare le leggi sulla protezione dei dati dell’Unione Europea e della Svizzera, Slack Technologies, Inc. (“ ”) è auto-certificata in relazione alle norme dello Scudo UE-USA per la privacy e dello Scudo Svizzera-USA per la privacy. Queste indicazioni sono state sviluppate per consentire alle aziende di rispettare i requisiti di protezione dei dati quando trasferiscono i dati personali dall’Unione Europea e dalla Svizzera agli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, ad esempio i tipi di Informazioni coinvolte, consultare la sezione Informativa sullo scudo per la privacy di Slack US. Per ulteriori informazioni sul programma Scudo per la privacy, visitare il sito http://www.privacyshield.gov/welcome. Clausole del modello dell’Unione Europea. Slack rispetta le clausole del modello dell’Unione Europea, note anche come clausole contrattuali standard, per soddisfare i requisiti di adeguatezza e sicurezza dei propri clienti che operano nell’UE e altre norme che regolano i trasferimenti internazionali dei Dati del cliente. Una copia dell’appendice sul trattamento dei dati, che include le clausole del modello, è disponibile qui.

Responsabile della protezione dei dati

Per comunicare con il responsabile della protezione dei dati, inviare un’e-mail all’indirizzo dpo@slack.com.

Identificazione del titolare e del responsabile del trattamento dei dati

In alcune giurisdizioni, la legge sulla protezione dei dati fa distinzione tra il “titolare del trattamento” e il “responsabile del trattamento” delle informazioni. In generale il Cliente è il titolare del trattamento dei Dati del cliente. In generale, Slack è il responsabile del trattamento dei Dati del cliente e il titolare del trattamento delle Altre informazioni. Entità Slack diverse forniscono i Servizi in parti del mondo differenti. Slack Technologies Limited, una società irlandese con sede a Dublino, Irlanda, è titolare del trattamento delle Altre informazioni e responsabile del trattamento dei Dati dei clienti relativi agli Utenti autorizzati che utilizzano aree di lavoro stabilite per i clienti al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. Slack Technologies, Inc., una società statunitense con sede a San Francisco, California, è titolare del trattamento delle Altre informazioni e responsabile del trattamento dei Dati dei clienti relativi agli Utenti autorizzati che utilizzano le aree di lavoro stabilite per i clienti negli Stati Uniti e in Canada.

Diritti dell’utente

Le persone che si trovano in determinati paesi, ad esempio lo Spazio Economico Europeo, hanno diritti legali specifici in relazione ai propri dati personali. Fatte salve eventuali esenzioni previste dalla legge, l’utente può avere il diritto di richiedere l’accesso alle Informazioni, nonché di cercare di aggiornare, eliminare o correggere tali Informazioni. A tale scopo è possibile utilizzare, in genere, le impostazioni e gli strumenti forniti nell’account per i Servizi. Se non è possibile utilizzare le impostazioni e gli strumenti, contattare il Cliente per ottenere accesso e assistenza ulteriori. Per le informazioni di contatto del Cliente, visitare il sito https://slack.com/account/settings.

Nella misura in cui il trattamento dei Dati personali dell’utente da parte di Slack sia soggetto al Regolamento generale sulla protezione dei dati, Slack si basa sui propri interessi legittimi, descritti sopra, per il trattamento di tali dati. Slack può anche elaborare Altre informazioni che costituiscono i Dati personali dell’utente per scopi di marketing diretto e l’utente ha il diritto di opporsi all’uso da parte di Slack dei suoi Dati personali per tale scopo in qualsiasi momento.

Autorità garante

Fatta salva la legge applicabile, l’utente ha anche il diritto di (i) limitare l’uso da parte di Slack di Altre informazioni che costituiscono i dati personali dell’utente e (ii) presentare un reclamo all’autorità locale per la protezione dei dati o all’Irish Data Protection Commissioner, ovvero l’autorità di supervisione principale di Slack nell’Unione Europea. Se l’utente risiede nello Spazio Economico Europeo e ritiene che Slack conservi Dati personali nell’ambito del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), può rivolgere domande o reclami alla nostra autorità di controllo principale:

Irish Data Protection Commissioner

Office of the Data Protection Commissioner

Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Irlanda

Telefono: +353 57 868 4757

Fax: +353 57 868 4757

E-mail: info@dataprotection.ie

In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy o sulle procedure di Slack o se si desidera esercitare uno dei propri diritti legali, contattare Slack all’indirizzo privacy@slack.com o all’indirizzo postale indicato di seguito:

Per Clienti e Utenti autorizzati che utilizzano aree di lavoro definite per clienti negli Stati Uniti e in Canada:

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA, 94105

Stati Uniti



oppure

Per Clienti e Utenti autorizzati che utilizzano aree di lavoro definite per clienti al di fuori degli Stati Uniti e del Canada:

Slack Technologies Limited

4th Floor, One Park Place

Hatch Street Upper

Dublin 2, Irlanda