적절한 협업 소프트웨어 선택

엔터프라이즈 협업을 위한 다음의 큰 도약

소프트웨어는 모든 비즈니스 분과를 혁신적으로 변화시켰습니다.

하지만 협업의 중대한 요소인 업무 완수를 위해 협업하는 방식은 아직 틀에 박힌 상태로 남아 있습니다.

이메일, 컨퍼런스 및 채팅 앱을 통해 이루어진 초기의 도약 이래로, 협업이 발전하지 못하고 정체되어 있습니다. 업무에 도움이 되는 앱은 대폭 늘어났지만, 업무가 훨씬 더 분리되었고 그 어느 때보다도 심한 마찰이 발생하고 있습니다. 또한 비즈니스 세계 전반에서 업무가 정체되고 있습니다.

이는 심각한 문제지만 더 커다란 기회이기도 합니다. 협업은 거의 모든 업무 및 프로세스에서 핵심적인 부문이므로, 이를 개선하면 전체 엔터프라이즈 전반에서 실질적인 생산성 향상을 실현할 수 있습니다.

민첩성을 향상하려는 회사의 경우, 협업을 향상하는 방법, 즉 혁신과 대응력을 저해하는 업무 지연을 줄이는 방법을 찾는 일이 급선무가 되었습니다.

이 가이드는 바로 이에 관한 내용을 다루고 있습니다. 일상적으로 수행하는 일반적인 업무를 간소화, 자동화 및 가속화할 수 있도록 지원하는 협업 허브를 선택하는 방법에 대해 알아봅니다. 정보 공유, 문제 논의, 합의 도출, 워크플로 진행, 커뮤니케이션, 업데이트, 알림, 보고, 검색 등의 작업 등...

IT 리더는 이러한 변화를 이끌어 비즈니스 전반의 업무를 개선해야 하는 특별한 임무를 맡고 있습니다.

IT 리더만이 엔터프라이즈 전반의 소프트웨어 사용을 검토할 수 있습니다. 기존 소프트웨어 투자에 숨어 있는 잠재력을 IT 리더보다 잘 이해할 수 있는 사람도 없죠. 그리고 모두의 업무를 개선하기 위해 중앙 집중식 협업으로의 변화를 추진할 수 있는 사람도 IT 리더 밖에는 없습니다.