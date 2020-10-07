Transforme sua empresa e aproxime pessoas com as novas capacidades do Slack

Como o trabalho em casa se tornou uma realidade há quase oito meses, muitas organizações estão priorizando estratégias de trabalho remoto de longo prazo. De acordo com a J.P. Morgan, 79% dos diretores de TI concordaram que a pandemia obrigará suas organizações a se transformar digitalmente a um ritmo mais rápido do que o planejado.

A transformação digital em toda a empresa, ou a capacidade de aproveitar o poder da tecnologia digital para repensar todos os aspectos de uma organização, vem se revelando o melhor caminho para as empresas que incentivam uma força de trabalho distribuída. Reunindo as pessoas certas no momento ideal e no lugar adequado (além de usar as ferramentas apropriadas), o Slack apoia o alinhamento e a transformação digital em toda a empresa.

Na Slack Frontiers deste ano, nossa conferência anual que teve um recorde de 18.800 inscrições em 2020, vamos compartilhar novas pesquisas e iniciativas de trabalho remoto, bem como inovações de produtos para ajudá-lo a transformar a maneira como trabalha. Continue lendo para ver um resumo das novidades para clientes do Slack.

Construa uma cultura aberta e conectada para as pessoas da sua organização

O Slack é uma plataforma de mensagens baseada em canais que ajuda organizações a construir uma cultura aberta. Assim, as equipes podem interagir e se conectar com pessoas para alcançar resultados. Com a mudança repentina para o trabalho remoto, empresas de todo o mundo estão procurando informações e orientação sobre as transformações organizacionais e culturais necessárias para ter sucesso na nova economia.

Neste ano, lançamos o Future Forum, um consórcio do setor para ajudar as empresas a redefinir o trabalho em um ambiente que prioriza a tecnologia digital. Para entender melhor os desafios e as oportunidades que os funcionários remotos enfrentam atualmente, lançamos o Índice de experiência de funcionários remotos (Remote Employee Experience Index, em inglês), um novo relatório trimestral que fornece os dados e as análises de que as organizações precisam para lidar com o novo mundo profissional.

O novo índice mostra que, no geral, os trabalhadores do conhecimento estão mais satisfeitos em trabalhar remotamente do que em um escritório.

No entanto, há um sinal de alerta: a redução do sentimento de pertencimento. Com o trabalho remoto, iniciar e manter vínculos pessoais e profissionais, aspectos indispensáveis para a integridade das organizações a longo prazo, tem se mostrado difícil.

Acima de tudo, as organizações precisam:

Adaptar as antigas rotinas de escritório para uma sede digital.

Possibilitar que os funcionários tenham um horário de trabalho flexível.

Usar canais digitais que gerem coesão social.

O Slack tem o compromisso de oferecer uma plataforma em que as organizações possam se adaptar e ter sucesso em um ambiente de trabalho distribuído. Com as inovações de produtos, o Slack continua ajudando a conectar funcionários, parceiros e sistemas para que o trabalho se torne mais simples, agradável e produtivo.

Colabore com parceiros de forma segura

O Slack Connect amplia o alcance das mensagens baseadas em canais para todas as pessoas com quem você trabalha, dentro e fora da sua organização. Com ele substituindo e-mails, é possível trabalhar com pessoas de outras empresas de forma segura em um só lugar, sem a troca interminável de mensagens.

Desde o lançamento do Slack Connect em junho, mais de 52 mil organizações aproveitam os benefícios de trabalhar com parceiros externos no Slack. Agora, trabalhar com pessoas de outras organizações será ainda mais fácil e seguro.

Conheça as mensagens diretas do Slack Connect

Desde que possibilitamos que empresas trabalhassem juntas em canais, os clientes vêm pedindo a implantação de um recurso para conectar organizações com mensagens diretas.

Hoje, apresentamos as mensagens diretas do Slack Connect. Com elas, as organizações podem trocar mensagens diretas com segurança. Compartilhe seu link de convite privado com um parceiro, cliente ou fornecedor de confiança com quem você trabalha. Assim, ele poderá enviar mensagens diretas para você por meio da organização dele no Slack.

Digamos que você esteja no estágio inicial de um projeto com um fornecedor e ainda não tenha configurado um canal, mas precise acertar detalhes com um ou dois membros da equipe dele. Agora, você pode se comunicar rapidamente com as MDs do Slack Connect. Essa é uma mudança revolucionária no modo como as pessoas trabalham com colaboradores externos de forma rápida e segura. Para saber mais sobre as MDs do Slack Connect, acesse nosso site.

Lançamento das MDs do Slack Connect: início de 2021

Conecte-se com organizações externas de maneira segura

A segurança de nível empresarial está presente em tudo o que criamos. Por isso, facilitamos a identificação dos seus parceiros de confiança no Slack Connect. Em breve, as organizações verificadas serão identificadas com um novo recurso de marca de verificação. Assim, sempre que um membro de uma organização verificada enviar ou receber convites para canais, você saberá que está se conectando à empresa certa.

Lançamento do recurso de organizações verificadas: início de 2021



Além das organizações verificadas, nosso lançamento de conexões gerenciadas permitirá que administradores pré-aprovem solicitações de canais com organizações confiáveis. Você poderá criar com segurança os canais necessários para trabalhar com clientes ou fornecedores verificados sem o envolvimento constante de um administrador.

Lançamento das conexões gerenciadas: início de 2021



Acelere o trabalho com parceiros usando suas ferramentas favoritas no Slack

Mantemos nossas parcerias exclusivas com outras organizações para que você possa simplificar o trabalho com as melhores ferramentas diretamente no Slack. Com o novo app DocuSign eSignature para Slack, os usuários podem enviar envelopes, usar modelos e receber notificações do DocuSign, tudo sem sair do Slack.

Agora, os parceiros podem compartilhar documentos com segurança para revisão e assinatura, inclusive de onde estiverem trabalhando no Slack Connect.

Data de lançamento do app DocuSign: disponível agora

Conecte sistemas e traga informações importantes para a equipe

Quando eventos, como notificações, informações e alertas acionáveis, são encaminhados para os canais do Slack, suas equipes podem colaborar e responder aos incidentes num piscar de olhos. Com as melhores integrações de software disponíveis, nossa plataforma pode acelerar a transformação digital em qualquer organização.

Além disso, os usuários têm mais flexibilidade para criar soluções personalizadas, até mesmo sem experiência técnica.

Integre os apps que você já usa com o criador de fluxo de trabalho

Agora, é possível personalizar e multiplicar o impacto do criador de fluxo de trabalho, uma ferramenta visual que permite que qualquer usuário do Slack automatize processos de rotina. Com as etapas de apps do criador de fluxo de trabalho, atualmente disponíveis, qualquer usuário do Slack pode criar fluxos de trabalho que integram ferramentas fora do Slack, como Zapier, Datadog e Polly, sem o uso de codificação.

Por exemplo, um agente de suporte pode marcar um tíquete de entrada com um emoji pré-determinado, acionando um fluxo de trabalho que envia automaticamente os detalhes para o PagerDuty, uma plataforma de operações digitais em tempo real, a qual, por sua vez, cria um novo incidente para que os engenheiros o resolvam.

Lançamento das etapas de apps do criador de fluxo de trabalho: disponível agora



Crie apps seguros, interativos e protegidos pelo firewall da sua organização

Agora, os clientes preocupados com segurança podem criar apps personalizados com tranquilidade, reunindo várias ferramentas e processos em um único app do Slack.

Com o lançamento do modo de soquete, os desenvolvedores podem receber com segurança eventos e interações dos usuários que usam o firewall da sua organização por meio de uma conexão WebSocket. Isso significa que, agora, seus desenvolvedores internos podem usar o conjunto completo de funcionalidades das nossas APIs, incluindo a criação de aplicativos interativos avançados, sem expor os pontos de extremidade HTTP públicos.

Lançamento do modo de soquete: início de 2021

Conceda acesso instantâneo a ferramentas essenciais no Slack

A integração de ferramentas de produtividade usadas em toda a empresa é uma das ações mais importantes que um administrador pode promover no Slack. Assim, a organização pode aproveitar melhor seus investimentos atuais em software.

É por isso que, no final deste ano, lançaremos a implantação de apps em toda a organização para que os administradores possam instalar apps em todos os workspaces de uma organização com apenas alguns cliques. Desse modo, será mais fácil conceder aos membros da equipe acesso instantâneo a apps essenciais, como 1Password, BlueJeans, Box, Cisco Webex Meetings, Envoy, Microsoft OneDrive, Polly, Salesforce, Simple Poll, Workast, Workday e muitos outros.

A implantação de apps com conteúdo sofisticado também pode ajudar as equipes a se manter informadas e alinhadas, por exemplo, compartilhando informações do Stack Overflow, registros do Salesforce ou designs do Adobe Creative Cloud.

Lançamento da implantação de apps em toda a organização: início de 2021

Certificação de apps prontos para empresas

Apresentamos um programa de certificação anual e pago para que aplicativos do Diretório de apps sejam identificados como prontos para uso em empresas. Nosso novo programa de certificação de apps prontos para empresas garantirá que eles atendam aos requisitos dos nossos maiores clientes em termos de segurança, políticas, suporte e experiência do usuário.

Lançamento da certificação de apps prontos para empresas: início de 2021

어서 오십시오 (Boas-vindas!)

Estamos empenhados em fazer com que nossos clientes aproveitem o Slack ao máximo proporcionando uma experiência de acordo com o jeito como eles trabalham e com o idioma que usam. Por isso, a partir de hoje, o Slack pode ser usado em coreano.

Assim que o idioma for configurado para coreano no Slack, o produto será completamente localizado, desde os textos da interface do usuário até os emojis. O coreano é o sétimo idioma disponível do Slack. Estamos animados para oferecer essa novidade às pessoas que falam coreano, tornando o Slack ainda mais acessível para equipes do mundo inteiro. Nas próximas semanas, os representantes de experiência do cliente que falam coreano estarão prontos para oferecer suporte aos clientes do Slack.

Data de lançamento da localização do Slack para coreano: disponível agora



Agradecemos por ler este resumo das próximas novidades. Como sempre, em caso de dúvidas, fique à vontade para falar conosco pelo e-mail feedback@slack.com. Será um prazer ajudar.

As informações acima são APENAS PARA FINS INFORMATIVOS e não representam nenhum compromisso vinculativo. Não se baseie nelas para tomar decisões a respeito das suas compras. O desenvolvimento, o lançamento e as datas de produtos, recursos ou funcionalidades continuam a critério exclusivo da Slack e estão sujeitos a alterações.