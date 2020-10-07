Slack의 새로운 기능으로 회사를 혁신하고 사람들을 더욱더 화합시키세요

재택 근무의 8달째로 들어서는 지금, 여러 조직에서는 장기적인 원격 근무 전략에 우선 순위를 두고 있습니다. J.P. Morgan에 따르면 CIO 중 79%는 팬데믹으로 인해 조직이 계획보다 빠르게 디지털 혁신을 하게 되었다는 데 동의했습니다.

회사 전반에서의 디지털 혁신, 즉 디지털 기술의 힘을 활용해 조직의 모든 면을 재고하는 것은 분산된 인력을 지원하는 비즈니스가 나아가는 데 최고의 방법인 것으로 드러나고 있습니다. Slack은 알맞은 사람을 적시 및 적소에 알맞은 도구와 함께 한곳으로 모음으로써, 비즈니스 전반에서 일관성과 디지털 혁신을 지원할 수 있습니다.

2020년 기록적인 18,800명이 등록한 Slack의 연례 컨퍼런스인 올해의 Slack Frontiers에서는 새로운 원격 근무 조사와 이니셔티브, 그리고 업무의 방식에 변화를 가져오는 데 도움이 될 제품 혁신을 공유합니다. Slack 고객이 이용할 수 있는 항목의 요약을 보려면 계속 읽어보세요.

조직의 직원들을 위해 개방적이고 연결된 문화 만들기

Slack은 채널 기반의 메시징 플랫폼으로, 팀이 업무를 수행하기 위해 참여하고 사람들과 연결할 수 있도록 개방적인 문화를 만드는 조직을 지원합니다. 업무의 방식이 원격 근무로 갑자기 바뀜에 따라, 전 세계의 회사는 새로운 경제 상황에서 발전하는 데 필요한 조직적 및 문화적인 혁신에 대한 통찰력과 지도를 구하고 있습니다.

올해 저희는 회사가 디지털 우선의 업무 현장에서 업무를 재해석하는 데 도움을 주는 업계 컨소시엄인 Future Forum을 출시했습니다. 오늘날의 원격 근무자가 마주한 도전 과제와 기회를 더 잘 이해하기 위해, 저희는 조직이 업무의 새로운 세계에서 길을 찾는 데 필요한 데이터 및 분석을 제공하는 새로운 분기별 보고서, 원격 직원 경험 인덱스를 출시합니다.

처음으로 선보이는 인덱스에서는 지식 근로자들은 일반적으로 사무실에서 일하기보다 원격으로 근무할 때 만족도가 높은 것으로 나타났습니다.

하지만 주의해야 할 점은 소속감 약화입니다. 원격 근무 시에는 조직의 장기적인 건강에 매우 필수적인 개인적 및 전문적인 결속감을 쌓고 유지하기 더 어려워지는 것으로 드러났습니다.

결과적으로 조직은 다음을 해야 합니다.

디지털 HQ를 위해 기존의 사무실 기반 관례를 재해석

직원들의 유연한 근무 일정 지원

사회적 결합을 만드는 디지털 채널 활용

Slack은 조직이 분산된 업무 환경에 적응하고 발전하도록 지원하는 플랫폼을 제공하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. Slack에서는 새로운 제품 혁신을 통해 직원, 파트너 및 시스템을 연결하여 업무를 더 단순하고 만족스럽게 만들고 생산성을 높이도록 계속 돕고 있습니다.

파트너와 안전하게 협업

Slack Connect는 채널 기반의 메시징을 조직 내부 및 외부의 협업 중인 모든 사람에게까지 확장합니다. 이메일을 대신하므로 여러 번 전달해야 할 필요 없이 한곳에서 다른 회사의 사람들과 안전하게 함께 일할 수 있습니다.

6월에 Slack Connect를 출시한 이후, 저희는 52,000곳 이상의 조직이 Slack에서 외부 파트너와의 협업의 장점을 누리는 것을 보아왔으며, 지금은 여러 조직의 사람들과의 협업을 더욱 쉽고 안전하게 만들고 있습니다.

​​Slack Connect 다이렉트 메시지 소개

저희는 먼저 채널에서 여러 회사가 한곳에 모일 수 있게 만들었기 때문에, 고객들은 다이렉트 메시지를 통해 조직 사이에 연결할 수 있도록 요청해 왔습니다.

오늘은 조직 간의 안전한 다이렉트 메시지를 지원하는 Slack Connect 다이렉트 메시지를 처음으로 공개합니다. 신뢰할 수 있는 파트너, 고객 또는 협력 공급업체와 비공개 초대 링크를 공유하면 해당 Slack 조직에서 다이렉트 메시지를 보낼 수 있습니다.

공급업체와 진행하는 프로젝트의 초기 단계에 있으며 아직 채널을 설정하지 않았으나 해당 공급업체의 팀원 한두 명과 협업을 시작해야 한다고 가정해 봅시다. 이제 Slack Connect DM을 통해 빠르게 커뮤니케이션할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 외부 공동 작업자와 빠르고 안전하게 일할 수 있는 방식을 혁신적으로 발전시켰습니다. Slack Connect DM에 대해 자세히 알아보려면 저희 웹사이트를 방문하여 시작하세요.

Slack Connect DM 릴리스 시기: 2021년 초

외부 조직과 안전하게 연결

저희는 모든 것을 엔터프라이즈급 보안을 염두에 두고 만들며, 따라서 Slack Connect에서 신뢰할 수 있는 파트너를 찾기 더 쉽게 만들었습니다. 확증된 조직은 곧 새 확인 표시 기능을 통해 표시됩니다. 그렇게 하면 확인된 조직의 멤버가 채널에 초대를 보내거나 받을 때 올바른 회사와 연결했는지 알 수 있습니다.

확인된 조직 릴리스 시기: 2021년 초



확인된 조직에 더해, 관리되는 연결을 출시하여 관리자가 신뢰할 수 있는 조직을 통해 채널 요청을 사전 승인할 수 있게 됩니다. 매번 관리자가 참여할 필요 없이, 확인된 고객이나 공급업체와 협업하기 위해 필요한 여러 채널을 안전하게 만들 수 있습니다.

관리되는 연결 릴리스 시기: 2021년 초



Slack에서 즐겨 사용하는 도구를 통해 파트너와의 협업 속도 높이기

저희는 여러분이 Slack에서 최고의 도구로 작업을 간소화할 수 있도록 다른 조직과의 전담 파트너십을 계속하고 있습니다. 새로운 DocuSign eSignature for Slack 앱을 사용하면 봉투를 보내고, 템플릿을 사용하고 DocuSign에서 알림을 받는 등의 모든 것이 Slack 내에서 가능합니다.

이제 파트너는 Slack Connect에서 작업하는 공간에서 바로 검토할 문서 및 서명을 안전하게 교환할 수 있습니다.

DocuSign 앱 릴리스 날짜: 지금 이용 가능

시스템을 연결하고 팀에게 주요 정보 제공

주요 알림, 정보, 실행 가능한 경고 등의 이벤트를 Slack 채널에 가져오면 팀이 협업하고 인시던트에 빠르게 대응할 수 있습니다. 저희 플랫폼은 사용 가능한 최고의 소프트웨어 통합을 통해 어떤 조직에서든 디지털 혁신의 속도를 높일 수 있습니다.

또한 기술적인 경험이 없어도 사용자 지정 솔루션을 구축할 수 있는 유연성을 더 많이 제공하고 있습니다.

이미 사용 중인 앱을 워크플로 빌더로 통합

이제 Slack 사용자의 반복적인 프로세스를 자동화하도록 지원하는 시각적 도구인 워크플로 빌더를 사용자 지정하고 효과를 몇 배로 높일 수 있습니다. 지금 이용 가능한 앱의 워크플로 빌더 단계를 통해 어떤 Slack 사용자라도 코드 없이 Zapier, Datadog 및 Polly 등 Slack 외부의 도구를 통합하는 위크플로를 구축할 수 있습니다.

예를 들어, 지원 상담원이 인바운드 티켓에 사전 지정된 이모티콘을 표시하여 실시간 디지털 운영 플랫폼인 PagerDuty로 세부 내용을 자동으로 보내는 워크플로를 트리거하고 엔지니어들이 해결할 새 인시던트를 만들 수 있습니다.

앱의 워크플로 빌더 단계 릴리스 날짜: 지금 이용 가능



조직의 방화벽으로 보호되는 안전한 대화식 앱 구축

보안에 신경을 쓰는 고객은 이제 여러 도구와 프로세스를 하나의 Slack 앱으로 간소화하여 안심하고 사용자 지정 앱을 만들 수 있습니다.

소켓 모드의 출시에 따라, 개발자는 WebSockets에 연결하여 조직의 방화벽으로 보호받으며 사용자로부터 이벤트와 상호작용을 안전하게 받을 수 있습니다. 즉, 내부 개발자들이 이제 공개 HTTP 엔드포인트를 노출하지 않고 저희 API와 함께 제공되는 풍부한 대화식 앱 구축 등의 완전한 기능을 활용할 수 있습니다.

소켓 모드 릴리스 시기: 2021년 초

Slack에서 필수 도구에 즉각적인 액세스 제공

엔터프라이즈 전반의 생산성 도구를 Slack과 통합하면 조직이 기존의 소프트웨어 투자로부터 더 많은 가치를 창출하는 데 도움이 되므로, 통합은 관리자가 할 수 있는 가장 의미 있는 작업 중 하나입니다.

그러한 이유로, 관리자가 조직 내의 모든 워크스페이스에 걸쳐 앱을 설치할 수 있는 조직 전체 앱 배포를 올해 말에 출시하며, 이를 사용하면 모든 팀원이 1Password, BlueJeans, Box, Cisco Webex Meetings, Envoy, Microsoft OneDrive, Polly, Salesforce, Simple Poll, Workast, Workday 등의 필수 앱에 즉각적인 액세스를 제공하기 쉬워집니다.

풍부한 컨텍스트를 가진 앱을 배포하면 Stack Overflow 지식, Salesforce 레코드 또는 Adobe Creative Cloud 디자인을 공유하는 등의 방식으로 팀원에게 항상 최신 정보를 제공하고 동일한 목표를 추구하도록 지원할 수도 있습니다.

조직 전체 앱 배포 릴리스 시기: 2021년 초

엔터프라이즈를 위해 준비된 앱 인증

엔터프라이즈를 위해 준비된 것으로 차별화하고자 하는 앱 디렉토리 앱을 위한 연간 유료 인증 프로그램을 출시합니다. 엔터프라이즈를 위해 준비된 앱 인증 프로그램을 사용하면 이러한 앱이 가장 큰 고객의 보안, 정책, 지원 및 사용자 경험 등에 걸친 요구 사항을 충족하도록 보장할 수 있습니다.

엔터프라이즈를 위해 준비된 앱 인증 릴리스 시기: 2021년 초

어서 오십시오(환영합니다!)

저희는 고객의 방식에 맞는 경험을 고객의 언어로 제공함으로써, 고객이 Slack에서 최고의 시간을 보내도록 노력하고 있습니다. 이에 따라, 오늘부터 Slack을 한국어로 제공합니다.

Slack에서 언어를 한국어로 설정하면 UI에 표시되는 문구 및 마지막에 있는 이모티콘까지 모든 제품이 현지화됩니다. 한국어는 Slack에서 지원되는 7번째 언어이며, 한국어 사용자에게 제공하게 됨에 따라 전 세계의 팀에게 Slack의 접근성을 높이게 되어 기쁩니다. 앞으로 몇 주 동안 Slack고객을 지원하기 위해 한국어를 사용하는 고객 경험 담당자를 이용할 수 있습니다.

Slack 한국어 현지화 릴리스 날짜: 지금 이용 가능



제공될 좋은 기능의 미리보기를 확인해 주셔서 감사합니다. 궁금한 점이 있으면 언제든지 feedback@slack.com으로 문의해 주세요. 기꺼이 도와드리겠습니다.

