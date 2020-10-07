Transforma tu empresa y conecta a las personas con las nuevas capacidades de Slack.

Mientras que ya son casi ocho meses los que llevamos trabajando desde casa, muchas organizaciones están dando prioridad a las estrategias de teletrabajo a largo plazo. Según J. P. Morgan, el 79 % de los directores de sistemas de información está de acuerdo en que la pandemia obligará a sus organizaciones a digitalizarse más rápido de lo que tenían planeado.

La transformación digital de toda la empresa (empleando el poder de la tecnología digital para reconsiderar cada aspecto de una organización) ha demostrado ser la solución definitiva para las empresas con una plantilla distribuida. Al aunar a las personas adecuadas, en el momento y lugar adecuados, con las herramientas adecuadas, Slack puede ofrecer alineación y transformación digital en toda la empresa.

En la conferencia anual Slack Frontiers de este año, con un récord de 18 800 registros en 2020, compartimos una nueva investigación e iniciativas de teletrabajo, así como innovaciones de productos para ayudarte a transformar tu forma de trabajar. Sigue leyendo para ver un resumen de lo que espera a los clientes de Slack.

Cómo crear una cultura abierta y conectada para la gente de tu organización

Slack es una plataforma de mensajes basada en canales que permite a las organizaciones crear una cultura abierta para que los equipos puedan participar y conectar con personas para realizar el trabajo. Con el repentino cambio al teletrabajo, las empresas de todo el mundo buscan información y asesoramiento sobre transformaciones organizativas y culturales necesarias para salir adelante en la nueva economía.

Este año hemos lanzado el Future Forum, un consorcio del sector para ayudar a las empresas a reinventar el trabajo en el entorno centrado en lo digital. Para entender mejor los retos y oportunidades a los que se enfrentan hoy en día los trabajadores en remoto, lanzamos el Índice de experiencia del empleado en remoto, un nuevo informe trimestral con los datos y análisis que necesitan las organizaciones para navegar por este nuevo mundo laboral.

El informe inaugural indica que, por lo general, los trabajadores con conocimientos están más satisfechos con el teletrabajo que con el trabajo en la oficina.

Pero se presenta con una señal de advertencia: una sensación de pertenencia cada vez menor. Los lazos personales y profesionales, que tan esenciales son para el bienestar de las organizaciones a largo plazo, son cada vez más difíciles de forjar y mantener durante el teletrabajo.

En definitiva, las organizaciones deben:

Reinventar las antiguas rutinas de oficina de cara a una sede digital

Ofrecer a los empleados horarios laborales flexibles

Utilizar canales digitales que creen cohesión social

Slack se compromete a ofrecer una plataforma que permita a las organizaciones adaptarse a un entorno laboral distribuido y triunfar en él. Con nuestras emocionantes innovaciones de productos, Slack sigue ayudando a conectar a tus empleados, socios y sistemas para que el trabajo sea más sencillo, agradable y productivo.

Colabora con tus socios de forma segura

Slack Connect amplía la mensajería basada en canales a todos con los que trabajas, tanto dentro como fuera de tu organización. Sustituye al correo electrónico para que puedas trabajar de forma segura con personas de otras empresas en el mismo lugar, sin idas ni venidas.

Desde que lanzamos Slack Connect en junio, hemos visto cómo más de 52 000 organizaciones disfrutan de las ventajas de trabajar en Slack con sus socios externos. Y ahora estamos facilitando y asegurando aún más el trabajo con personas en las organizaciones.

Presentamos los mensajes directos de Slack Connect

Los clientes llevan pidiendo poder conectar con las organizaciones mediante mensajes directos desde la primera vez que permitimos a las empresas unirse a través de canales.

Hoy presentamos los mensajes directos de Slack Connect, el primer servicio seguro de mensajería directa entre organizaciones. Comparte el enlace privado de tu invitación con un socio, cliente o proveedor de confianza, que luego podrá enviarte mensajes directos desde su propia organización de Slack.

Pongamos que acabas de empezar un proyecto con un proveedor y aún no has configurado ningún canal, pero debes empezar a coordinarte con uno o dos miembros del equipo de dicho proveedor. Ahora podrás comunicarte rápidamente gracias a los mensajes directos de Slack Connect. Se trata de un paso revolucionario sobre cómo las personas pueden trabajar de forma rápida y segura con colaboradores externos de confianza. Para obtener más información sobre los mensajes directos de Slack Connect, visita nuestro sitio web y ponte en marcha.

Fecha de lanzamiento de los mensajes directos de Slack Connect: principios de 2021

Conéctate de forma segura con organizaciones externas

Todo lo que creamos lo hacemos con la seguridad empresarial en mente. Por ello, ahora es más fácil encontrar a tus socios de confianza en Slack Connect. Las organizaciones verificadas pronto se podrán indicar como tal gracias a una nueva función. De este modo, cuando un miembro de una organización verificada envíe o reciba invitaciones a canales, sabrás que estás conectando con la empresa adecuada.

Fecha de lanzamiento de las organizaciones verificadas: principios de 2021



Además de las organizaciones verificadas, el lanzamiento de nuestras conexiones gestionadas permitirá a los administradores aprobar previamente las solicitudes de canales con organizaciones de confianza. Podrás crear de forma segura los diferentes canales que necesitarás para trabajar con los clientes o proveedores verificados sin necesidad de que intervenga el administrador.

Fecha de lanzamiento de las conexiones gestionadas: principios de 2021



Acelera el trabajo con los socios gracias a tus herramientas favoritas en Slack

Nos seguimos asociando con otras organizaciones para que puedas optimizar el trabajo con las mejores herramientas en Slack. La nueva aplicación de firma electrónica de DocuSign para Slack permite a los usuarios enviar sobres, utilizar plantillas y recibir notificaciones de DocuSign, todo ello en Slack.

Ahora, los socios pueden intercambiar documentos de forma segura para revisarlos y firmarlos, incluido el lugar exacto de Slack Connect desde donde trabajan.

Fecha de lanzamiento de la aplicación DocuSign: ya disponible

Conecta sistemas y aporta información clave a tu equipo

Al añadir eventos (notificaciones clave, información, alertas prácticas, etc.) en canales de Slack, tus equipos pueden colaborar y responder rápidamente a las incidencias. Al estar disponibles las mejores integraciones de software, nuestra plataforma puede acelerar la transformación digital en cualquier organización.

Asimismo, ofrecemos a los usuarios más flexibilidad para crear soluciones personalizadas, sin necesidad de experiencia técnica.

Integra aplicaciones que ya uses con el creador de flujos de trabajo

Ya puedes seguir personalizando y multiplicando el impacto del creador de flujos de trabajo, una herramienta visual que permite a cualquier usuario de Slack automatizar los procesos periódicos. Los pasos de las aplicaciones del creador de flujos de trabajo, disponibles a partir de hoy, permiten a cualquier usuario de Slack crear flujos de trabajo que integran las herramientas ajenas a Slack, como Zapier, Datadog y Polly, sin necesidad de código.

Por ejemplo, un agente del equipo de ayuda puede marcar un ticket entrante con un emoji predeterminado, lo que activa un flujo de trabajo que envía automáticamente los detalles a la plataforma de operaciones digitales en tiempo real PagerDuty. De este modo, se crea una nueva incidencia que deben analizar los ingenieros.

Fecha de lanzamiento de los pasos de aplicaciones del creador de flujos de trabajo: ya disponible



Crea aplicaciones seguras e interactivas tras el cortafuegos de tu organización

Los clientes preocupados por la seguridad ya pueden crear aplicaciones personalizadas con total tranquilidad, lo que optimiza las diversas herramientas y procesos en una única aplicación de Slack.

Con el lanzamiento del modo socket, los desarrolladores pueden recibir, de forma segura, eventos e interacciones de tus usuarios tras el cortafuegos de tu organización mediante una conexión de WebSockets. De este modo, tus desarrolladores internos ya pueden utilizar el conjunto completo de funciones que viene con nuestras API, incluida la creación de aplicaciones sofisticadas e interactivas, sin exponer los endpoints de HTTP públicos.

Fecha de lanzamiento del modo socket: principios de 2021

Proporciona acceso inmediato a las herramientas esenciales en Slack

La integración de las herramientas de productividad de toda la empresa con Slack es una de las acciones más importantes que un administrador puede llevar a cabo, ya que ayuda a las organizaciones a obtener más valor de sus inversiones en software.

Por ello, presentaremos la implementación de aplicaciones en toda la organización a finales de este año, para que los administradores pueden instalar aplicaciones en todos los espacios de trabajo de una organización con unos pocos clics, de modo que todos los miembros del equipo obtengan acceso inmediato a aplicaciones esenciales como 1Password, BlueJeans, Box, Cisco Webex Meetings, Envoy, Microsoft OneDrive, Polly, Salesforce, Simple Poll, Workast, Workday y muchas más.

La implementación de aplicaciones con contenido enriquecido también puede ayudar a los equipos a mantenerse al día y en armonía; por ejemplo, compartiendo conocimientos de Stack Overflow, registros de Salesforce o diseños de Adobe Creative Cloud.

Fecha de lanzamiento de la implementación de aplicaciones en toda la organización: principios de 2021

Certificado de aplicaciones para empresas

Presentamos un programa de certificación de pago anual para aplicaciones del Directorio de Aplicaciones que quieren distinguirse como empresariales. Nuestro nuevo programa de certificación de aplicaciones empresariales garantizará que dichas aplicaciones cumplen los requisitos de nuestros mayores clientes en lo que respecta a seguridad, política, asistencia y experiencia de usuario.

Fecha de lanzamiento de la certificación de aplicaciones empresariales: principios de 2021

어서 오십시오 (¡Te damos la bienvenida!)

Nos esforzamos por que nuestros clientes aprovechen al máximo su tiempo en Slack. Por eso, les ofrecemos una experiencia que se adapta a ellos y, además, en su mismo idioma. Esto significa que, a partir de hoy, ofrecemos Slack en coreano.

Una vez establecido el coreano como idioma en Slack, se localizará todo el producto, desde la copia que ves en la IU hasta el último emoji. El coreano es el séptimo idioma en el que está disponible Slack. Nos entusiasma ponerlo a disposición de coreanohablantes, porque así Slack es aún más accesible para equipos de todo el mundo. En las próximas semanas, habrá representantes de experiencias de clientes coreanohablantes a disposición de los clientes.

Fecha de lanzamiento para la localización de Slack en coreano: ya disponible



Gracias por sintonizar y ver las cosas buenas que están por llegar. Como siempre, si tienes preguntas, no dudes en enviárnoslas a feedback@slack.com. Te ayudaremos con mucho gusto.

La información anterior está destinada SOLO PARA FINES INFORMATIVOS y no representa un compromiso vinculante. No te bases en la siguiente información a la hora de tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y la duración de cualquier producto, función o funcionalidad siguen estando a la entera discreción de Slack y están sujetos a cambios.