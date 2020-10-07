Nous entamons notre huitième mois de télétravail et de nombreuses entreprises privilégient le travail à distance dans leur stratégie à long terme. Selon J.P. Morgan, 79 % des directeurs des systèmes d’information admettent que la crise sanitaire va contraindre leur entreprise à accélérer leur transformation numérique.

Il s’agit d’exploiter les technologies numériques pour repenser l’entreprise à tous les niveaux. C’est la meilleure solution pour les structures dont les effectifs sont disséminés dans plusieurs endroits. En reliant les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit et avec les bons outils, Slack contribue à l’alignement et à la transformation numérique de l’ensemble de votre entreprise.

Cette année, à l’occasion de Slack Frontiers, notre conférence annuelle qui a enregistré un record de 18 800 inscriptions en 2020, nous partagerons de nouvelles études et initiatives consacrées au télétravail, ainsi que des produits innovants pour vous aider à transformer votre façon de travailler. Poursuivez la lecture pour savoir ce qui attend les clients de Slack.

Développer une culture ouverte et connectée pour vos collaborateurs

Slack est une plateforme de messagerie basée sur des canaux qui permet aux entreprises de développer une communication ouverte. De cette façon, les équipes peuvent agir et collaborer avec les autres pour travailler efficacement. Suite au récent et subit passage au télétravail, les entreprises du monde entier sont demandeuses de conseils et d’informations. Elles souhaitent en savoir plus sur les transformations organisationnelles et culturelles nécessaires pour réussir dans cette nouvelle économie.

Cette année, nous avons lancé Future Forum, un consortium pour aider les entreprises à réinventer le travail dans un environnement professionnel essentiellement numérique. Pour mieux comprendre les défis et les opportunités qui se présentent aux salariés actuellement en télétravail, nous avons lancé l’Index d’expérience des collaborateurs en télétravail, un nouveau rapport trimestriel offrant les données et analyses dont ont besoin les entreprises pour se repérer dans le nouveau monde du travail.

Le premier index indique que, de manière générale, les salariés exerçant des professions intellectuelles préfèrent le télétravail à la vie de bureau.

Mais il y a un bémol : leur sentiment d’appartenance faiblit. Les liens personnels et professionnels, si indispensables pour la santé à long terme de l’entreprise, s’avèrent plus difficiles à créer et à entretenir en télétravail.

À terme, les entreprises doivent :

réinventer les habitudes quotidiennes du bureau dans un environnement numérique

permettre aux collaborateurs de disposer d’emplois du temps flexibles

tirer parti des canaux numériques, vecteurs de cohésion sociale

Slack s’engage à fournir une plateforme permettant aux entreprises de s’adapter et de réussir dans un contexte de travail à distance. Avec ses dernières innovations, Slack poursuit sa mission : vous aider à mettre en relation vos collaborateurs, vos partenaires et vos systèmes pour simplifier votre travail, le rendre plus agréable et plus efficace.

Collaborez avec vos partenaires en toute sécurité

Slack Connect étend sa messagerie basée sur des canaux à toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez, qu’elles soient internes ou externes à votre entreprise. Elle remplace les e-mails pour que vous puissiez travailler au même endroit et en toute sécurité avec des membres d’autres entreprises en évitant les allers-retours incessants.

Depuis le lancement de Slack Connect en juin dernier, plus de 52 000 entreprises profitent des avantages qu’offre Slack en matière de collaboration externe. Et nous avons encore simplifié et sécurisé la collaboration avec les membres de plusieurs entreprises.

Présentation des messages directs Slack Connect

Depuis que nous permettons aux entreprises de communiquer entre elles dans des canaux, nos clients souhaitent pouvoir envoyer des messages directs aux autres entreprises.

Aujourd’hui, nous dévoilons les messages directs Slack Connect, qui permettent pour la première fois d’envoyer des messages directs et sécurisés aux autres entreprises. Partagez votre lien d’invitation privé avec un partenaire de confiance, un client ou un fournisseur avec lequel vous travaillez. Il pourra alors vous envoyer des messages directs depuis son compte Slack.

Imaginons que vous êtes au tout début d’un projet avec un fournisseur. Vous n’avez pas encore configuré de canal, mais vous avez besoin de commencer à travailler en coordination avec un ou deux collaborateurs de ce fournisseur. Vous pouvez désormais communiquer rapidement via les messages directs Slack Connect. C’est un grand pas en avant en matière de collaboration sécurisée avec des partenaires extérieurs de confiance. Si vous souhaitez en savoir plus sur les messages directs Slack Connect, consultez notre site web et lancez-vous.

Lancement des messages directs Slack Connect : début 2021

Connectez-vous en toute sécurité à des entreprises externes

Nous nous développons en ayant toujours à l’esprit des exigences de sécurité de haut niveau. C’est pourquoi nous avons simplifié l’identification de vos partenaires de confiance dans Slack Connect. Les entreprises vérifiées seront bientôt identifiées par une nouvelle case cochée. Ainsi, chaque fois qu’un membre d’une entreprise vérifiée vous enverra ou recevra des invitations sur des canaux, vous saurez que vous communiquez avec la bonne entreprise.

Lancement des entreprises vérifiées : début 2021



En plus des entreprises vérifiées, le lancement des connexions gérées permettra aux administrateurs d’approuver en amont les demandes de canaux auprès d’entreprises de confiance. Vous pourrez créer en toute sécurité les différents canaux dont vous avez besoin pour travailler avec des clients ou des fournisseurs vérifiés sans avoir à impliquer un administrateur à chaque fois.

Lancement des connexions gérées : début 2021



Travaillez plus vite avec vos partenaires en utilisant vos outils préférés dans Slack

Nous poursuivons nos partenariats spécialisés avec d’autres entreprises afin que vous puissiez rationaliser votre travail en utilisant les meilleurs outils directement dans Slack. La nouvelle application de signature électronique DocuSign pour Slack permet aux utilisateurs d’envoyer des documents, d’utiliser des modèles et de recevoir des notifications de DocuSign, le tout depuis Slack.

Désormais, les partenaires peuvent échanger des documents en toute sécurité pour vérification et signature, sans avoir à quitter l’endroit d’où ils travaillent dans Slack Connect.

Lancement de l’application DocuSign : déjà disponible

Connectez plusieurs systèmes entre eux et transmettez directement les informations importantes à votre équipe

En intégrant les événements (notifications clés, informations, alertes interactives) aux canaux Slack, vous permettez à vos équipes de collaborer et de réagir rapidement aux incidents. Et en proposant désormais l’intégration des meilleurs logiciels, notre plateforme peut accélérer la transformation numérique de n’importe quelle entreprise.

Nous offrons également aux utilisateurs davantage de flexibilité pour développer des solutions personnalisées, sans qu’aucune expérience technique ne soit nécessaire.

Intégrez à Slack des applications que vous utilisez déjà avec le générateur de flux de travail

Vous pouvez désormais personnaliser davantage et accroître l’efficacité du générateur de flux de travail, un outil visuel permettant à chaque utilisateur de Slack d’automatiser les tâches du quotidien. Les étapes d’applications du générateur de flux de travail, disponibles dès à présent, permettent aux utilisateurs de Slack de créer des flux de travail qui intègrent des outils extérieurs à Slack comme Zapier, Datadog et Polly, sans code.

Par exemple, un agent de l’équipe d’assistance peut identifier un ticket entrant avec un émoji prédéfini. Cela déclenche un flux de travail qui envoie automatiquement et en temps réel les détails du ticket à la plateforme d’opérations PagerDuty. Un nouvel incident est ainsi créé, que les ingénieurs peuvent examiner.

Lancement des étapes du générateur de flux de travail depuis les applications : déjà disponible



Créez des applications interactives sécurisées derrière le pare-feu de votre entreprise

Les utilisateurs soucieux des questions de sécurité peuvent désormais créer des applications personnalisées sans crainte, en rationalisant de multiples outils et processus dans Slack.

Avec le lancement du mode socket, les développeurs peuvent recevoir en toute sécurité les événements et les interactions de vos utilisateurs derrière le pare-feu de votre entreprise, via une connexion WebSockets. Cela signifie que vos développeurs internes peuvent désormais utiliser l’ensemble des fonctionnalités accompagnant nos API, y compris la création d’applications complexes et interactives, sans avoir à exposer de points de terminaison HTTP publics.

Lancement du mode socket : début 2021

Offrez un accès immédiat à des outils essentiels dans Slack

Intégrer les outils de production de l’entreprise dans Slack est l’une des opérations essentielles que doit réaliser l’administrateur. Cela aide l’entreprise à augmenter la rentabilité de ses investissements logiciels.

C’est pourquoi nous lançons le déploiement au niveau de l’entreprise cette année, afin que les administrateurs puissent installer des applications dans l’ensemble des espaces de travail d’une entreprise en quelques clics. Cela permet de faire profiter plus facilement chaque collaborateur d’un accès immédiat à des applications essentielles comme 1Password, BlueJeans, Box, Cisco Webex Meetings, Envoy, Microsoft OneDrive, Polly, Salesforce, Simple Poll, Workast, Workday et plus encore.

Le déploiement d’applications avec du contexte enrichi peut également aider les équipes à rester informées et cohérentes, par exemple en partageant des connaissances sur Stack Overflow, des enregistrements Salesforce ou des concepts Adobe Creative Cloud.

Lancement du déploiement au niveau de l’entreprise : début 2021

Certification d’application adaptée aux entreprises

Nous mettons en place un programme annuel payant de certification pour les applis de la Liste des applications qui souhaitent se démarquer en étant adaptées aux entreprises. Notre nouveau programme de certification d’application adaptée aux entreprises garantira que ces applications répondent aux exigences de nos plus gros clients en termes de sécurité, de politique, d’assistance et d’expérience utilisateur.

Lancement du programme de certification d’application prête à l’usage en entreprise : début 2021

어서 오십시오 (Bienvenue !)

Nous nous efforçons d’optimiser le temps que passent nos clients sur Slack, en leur offrant une expérience qui s’adapte à leur façon de travailler dans la langue de leur choix. C’est pourquoi nous proposons désormais Slack en coréen.

Une fois votre langue définie sur coréen dans Slack, l’ensemble du produit apparaît localisé, depuis le texte affiché dans l’interface utilisateur jusqu’au tout dernier émoji. Le coréen est la septième langue dans laquelle Slack est disponible et nous sommes ravis de proposer cette option aux utilisateurs coréens, et ce faisant de rendre Slack encore plus accessible aux équipes du monde entier. Dans les prochaines semaines, des représentants de l’expérience client parlant coréen se tiendront à disposition des clients de l’assistance Slack.

Date de lancement de la localisation en coréen : déjà disponible



Merci de votre intérêt pour ce récapitulatif des bonnes nouvelles à venir. Comme toujours, si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un message à feedback@slack.com. Nous serons ravis de pouvoir vous aider.

Les informations ci-dessus ne sont présentées qu’À TITRE INDICATIF. Elles ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de notre part. Merci de ne pas vous baser sur ces informations pour prendre des décisions d’achat. Le développement, la mise à disposition et le calendrier des produits, des fonctions et des fonctionnalités restent à la seule discrétion de Slack et peuvent faire l’objet de modifications.