Al entrar en nuestro octavo mes de trabajo desde casa, muchas organizaciones están priorizando estrategias de trabajo remoto a largo plazo. Según J.P. Morgan, el 79 % de los directores de sistemas de información coinciden en que la pandemia obligará a sus organizaciones a una transformación digital más rápido de lo planeado.

La transformación digital en toda la empresa (aprovechar el poder de la tecnología digital para repensar todos los aspectos de una organización) está demostrando ser el camino definitivo para las empresas que respaldan una fuerza laboral distribuida. Al reunir a las personas idóneas, en el momento oportuno, en el lugar apropiado, con las herramientas adecuadas, Slack puede respaldar la alineación y la transformación digital en toda tu empresa.

En la Slack Frontiers de este año, nuestra conferencia anual que registró un récord de 18 800 registros en 2020, compartimos nuevas investigaciones e iniciativas de trabajo remoto, así como nuevas innovaciones de productos para ayudarte a transformar tu forma de trabajar. Sigue leyendo para obtener un resumen de lo que se ofrece a los clientes de Slack.

Cómo construir una cultura abierta y conectada para las personas de tu organización

Slack es una plataforma de mensajería basada en canales que permite a las organizaciones crear una cultura abierta para que los equipos puedan participar y conectarse con las personas para realizar el trabajo. Con el cambio repentino al trabajo remoto, las empresas de todo el mundo están buscando información y orientación sobre las transformaciones organizativas y culturales necesarias para prosperar en la nueva economía.

Este año lanzamos el Future Forum, un consorcio de la industria para ayudar a las empresas a reinventar el trabajo en el lugar de trabajo donde lo digital es primero. Para comprender mejor los desafíos y las oportunidades que enfrentan los trabajadores remotos en la actualidad, lanzamos el Índice de experiencia de empleados remotos, un nuevo informe trimestral que proporciona los datos y el análisis que las organizaciones necesitan para desempeñarse en este nuevo mundo laboral.

El índice inaugural muestra que los trabajadores intelectuales generalmente se sienten más cómodos trabajando de forma remota en lugar de hacerlo en una oficina.

Pero esto trae consigo una señal de advertencia: un debilitamiento del sentido de pertenencia. Los vínculos personales y profesionales, tan vitales para la salud a largo plazo de las organizaciones, están resultando más difíciles de construir y mantener mientras se trabaja de forma remota.

En última instancia, las organizaciones deben:

Volver a imaginar las antiguas rutinas de la oficina para una sede digital

Capacitar a los empleados para que tengan horarios de trabajo flexibles

Aprovechar los canales digitales que crean cohesión social

Slack se compromete a ofrecer una plataforma que permita a las organizaciones adaptarse y prosperar en un entorno de trabajo distribuido. Con sus emocionantes innovaciones de productos, Slack continúa ayudando a conectar a tus empleados, socios y sistemas para hacer tu trabajo más simple, placentero y productivo.

Colabora de forma segura con tus socios

Slack Connect extiende la mensajería basada en canales a todas las personas con las que trabajas, dentro y fuera de tu organización. Reemplaza el correo electrónico para que puedas trabajar de forma segura junto a personas de otras empresas en el mismo lugar, sin todo el intercambio de correos.

Desde nuestro lanzamiento de Slack Connect en junio, hemos visto a más de 52 000 organizaciones disfrutar de los beneficios de trabajar en Slack con sus socios externos. Y ahora estamos haciendo que sea aún más fácil y seguro trabajar con personas de diferentes organizaciones.

Presentación de mensajes directos de Slack Connect

Los clientes han estado pidiendo poder conectarse entre organizaciones con mensajes directos desde que hicimos posible que las empresas se reunieran en canales.

Hoy presentamos los mensajes directos de Slack Connect, lo que permite la mensajería directa segura entre organizaciones por primera vez. Comparte tu enlace de invitación privada con un socio, cliente o proveedor de confianza con el que trabajas, y ellos podrán enviarte mensajes directos desde su propia organización de Slack.

Supongamos que te encuentras en la etapa inicial de un proyecto con un proveedor y aún no han configurado un canal, pero necesitas comenzar a coordinar con uno o dos miembros del equipo de ese proveedor. Ahora podrás comunicarte rápidamente con los mensajes directos de Slack Connect. Este es un paso revolucionario en la forma rápida y segura de trabajar con colaboradores externos de confianza. Para obtener más información sobre los mensajes directos de Slack Connect, visita nuestro sitio web.

Plazo de lanzamiento de los mensajes directos de Slack Connect: Comienzo de 2021

Comunícate de forma segura con organizaciones externas

Creamos todo teniendo en cuenta la seguridad de nivel empresarial, y es por eso que hemos facilitado la identificación de tus socios de confianza en Slack Connect. Las organizaciones verificadas pronto se identificarán con una nueva función de marca de verificación. Por lo tanto, cada vez que un miembro de una organización verificada envía o recibe invitaciones a canales, sabe que se está conectando con la empresa adecuada.

Plazo de lanzamiento de las organizaciones verificadas: Comienzo de 2021



Además de las organizaciones verificadas, nuestro lanzamiento de conexiones administradas permitirá a los administradores preaprobar las solicitudes de canales con organizaciones de confianza. Podrás crear de forma segura los diferentes canales que necesitarás para trabajar con clientes o proveedores verificados sin la participación del administrador en todo momento.

Plazo de lanzamiento de las conexiones administradas: Comienzo de 2021



Agiliza el trabajo con tus socios utilizando tus herramientas favoritas en Slack

Continuamos nuestras alianzas dedicadas con otras organizaciones para que puedas optimizar el trabajo con las mejores herramientas en Slack. La nueva aplicación DocuSign eSignature para Slack permite a los usuarios enviar sobres, usar plantillas y recibir notificaciones de DocuSign desde Slack.

Ahora, los socios pueden intercambiar documentos de forma segura para revisarlos y firmarlos, incluso desde donde están trabajando en Slack Connect.

Fecha de lanzamiento de la aplicación DocuSign: disponible ahora

Conecta sistemas y comunica información clave directamente a tu equipo

Al dejar eventos (notificaciones clave, información, alertas procesables) en los canales de Slack, tus equipos pueden colaborar y responder rápidamente a las incidencias. Y con las mejores integraciones de software disponibles, nuestra plataforma puede acelerar la transformación digital en cualquier organización.

También ofrecemos a los usuarios más flexibilidad para crear soluciones personalizadas, sin necesidad de experiencia técnica.

Integra las aplicaciones que ya usas con el Generador de flujos de trabajo

Ahora puedes personalizar aún más y multiplicar el impacto del Generador de flujos de trabajo, una herramienta visual que permite a cualquier usuario de Slack automatizar procesos de rutina. Los pasos del Generador de flujos de trabajo de las aplicaciones, disponibles hoy, permiten que cualquier usuario de Slack cree flujos de trabajo que integren herramientas fuera de Slack como Zapier, Datadog y Polly; sin código.

Por ejemplo, un agente de asistencia puede marcar un ticket entrante con un emoji predeterminado, lo que activa un flujo de trabajo que envía automáticamente los detalles a la plataforma de operaciones digitales PagerDuty en tiempo real, creando una nueva incidencia para que lo solucionen los ingenieros.

Pasos del Generador de flujos de trabajo a partir de la fecha de lanzamiento de las aplicaciones: disponible ahora



Crea aplicaciones seguras e interactivas protegidas por el firewall de tu organización

Los clientes preocupados por la seguridad ahora pueden crear aplicaciones personalizadas con tranquilidad, optimizando múltiples herramientas y procesos en una sola aplicación de Slack.

Con el lanzamiento del modo socket, los desarrolladores pueden recibir de forma segura eventos e interacciones de tus usuarios protegidos por el firewall de tu organización a través de una conexión WebSockets. Esto significa que tus desarrolladores internos ahora pueden utilizar el conjunto completo de funciones que vienen con nuestras API, incluida la creación de aplicaciones interactivas enriquecidas, sin exponer los extremos HTTP públicos.

Plazo de lanzamiento del modo socket: Comienzo de 2021

Da acceso instantáneo a herramientas esenciales en Slack

Integrar las herramientas de productividad de toda la empresa con Slack es una de las acciones más significativas que un administrador puede impulsar, porque ayuda a una organización a obtener más valor de sus inversiones en software existentes.

Es por eso que introduciremos la implementación de aplicaciones en toda la organización más adelante, este año, para que los administradores puedan instalar aplicaciones en todos los espacios de trabajo de una organización con unos pocos clics, lo que permitirá que todos los miembros del equipo tengan acceso instantáneo a aplicaciones esenciales como 1Password, BlueJeans, Box, Cisco Webex Meetings, Envoy, Microsoft OneDrive, Polly, Salesforce, Simple Poll, Workast, Workday y muchas más.

La implementación de aplicaciones con un contexto sofisticado también puede ayudar a los equipos a mantenerse informados y alineados, como el intercambio de conocimientos sobre Stack Overflow, registros de Salesforce o diseños de Adobe Creative Cloud.

Plazo de lanzamiento de la implementación de aplicaciones en toda la organización: Comienzo de 2021

Certificación de aplicaciones listas para empresas

Presentamos un programa de certificación anual de pago para las aplicaciones de App Directory que desean distinguirse como listas para empresas. Nuestro nuevo programa de certificación de aplicaciones listas para empresas garantizará que estas aplicaciones cumplan con los requisitos de nuestros clientes más importantes en relación con seguridad, políticas, asistencia y experiencia del usuario.

Plazo de lanzamiento de la certificación de aplicaciones listas para empresas: Comienzo de 2021

어서 오십시오 (¡Bienvenido!)

Nos esforzamos por hacer que el tiempo de nuestros clientes en Slack sea lo mejor posible al brindarles una experiencia que les sea útil, en un idioma que usen. Por eso, a partir de hoy, ofrecemos Slack en coreano.

Una vez que tu idioma está configurado en coreano en Slack, todo el producto está localizado, desde la copia que ves en la interfaz de usuario hasta el último emoji. Coreano es el séptimo idioma en el que está disponible Slack y nos complace ofrecerlo a quienes hablan coreano, lo que hace que Slack sea aún más accesible para los equipos de todo el mundo. En las próximas semanas, los representantes de experiencia del cliente de habla coreana estarán disponibles para ayudar a los clientes de Slack.

Fecha de lanzamiento de la localización en coreano de Slack: disponible ahora



Gracias por sintonizar con esta vista previa de lo bueno que vendrá. Como siempre, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en feedback@slack.com. Estaremos encantados de ayudarte.

La información anterior se provee SOLO CON UNA FINALIDAD INFORMATIVA, y no constituye un compromiso vinculante. No te bases en esta información para tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y el tiempo de cualquier producto, las funciones o la funcionalidad quedan a criterio exclusivo de Slack y están sujetos a cambios.