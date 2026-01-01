Como a SEEK usa o Slack para ampliar seus serviços de procura de empregos no mundo todo

A SEEK ajuda você a encontrar sua cara-metade. Mas esses relacionamentos, frequentemente duradouros e prazerosos (assim esperamos), não são exatamente como as pessoas fora da Austrália acham que são. Líder no ramo de empregos, a empresa de Melbourne se concentra em facilitar a parceria perfeita entre empregadores e candidatos.

Fundada em 1997, a SEEK definiu seu mercado-alvo e passou a oferecer sua especialidade de empregos para novas áreas. Uma série de aquisições estratégicas na Ásia-Pacífico e nas Américas ampliou a presença da empresa, que agora inclui emprego, educação, organizações comerciais e voluntárias em 18 países.

Esse crescimento rápido trouxe novos desafios, principalmente o aproveitamento de recursos e a fomentação de uma cultura de equipe em um portfólio diversificado de ramos. Para criar conexões significativas dentro da força de trabalho, a empresa precisava de uma ferramenta de colaboração ágil. O Slack logo surgiu como a solução para simplificar a comunicação e construir uma comunidade para a força de trabalho multinacional da SEEK.

Canais compartilhados simplificam a colaboração e a comunicação

Originalmente adotado pela equipe de DevOps na sede corporativa da SEEK, o Slack substituiu gradualmente o Skype for Business como o método de comunicação preferencial para as operações australianas da empresa, segundo Mark Sweeney, gerente de tecnologia de workspace da SEEK. "Quando vimos, metade da empresa já estava usando o Slack", disse Sweeney. "Havia benefícios claros na mudança para o Slack."

Os canais do Slack, espaços digitais onde as equipes podem compartilhar ideias, tomar decisões e progredir, significaram um ponto de venda importante para os membros da equipe. Os canais se mostraram fundamentais para compartilhar conhecimento à medida que novas aquisições da SEEK eram trazidas a bordo. "Temos várias marcas na Ásia-Pacífico, na Austrália e na América do Sul", disse Sweeney. "As equipes estavam desenvolvendo apps para dispositivos móveis e plataformas de pesquisa próprias. Nossa intenção era fazer isso apenas uma vez e implementar a solução globalmente em vez de ter equipes diferentes trabalhando separadamente."

Felizmente, a SEEK e suas aquisições já falavam a mesma língua: O Slack. "Muitas dessas organizações já usavam o Slack, principalmente nas equipes de estratégia e desenvolvimento de produtos", contou Sweeney. "Estava na hora de unir essas equipes para que trabalhassem em produtos compartilhados e colaborassem ultrapassando fronteiras. Os canais compartilhados e o Zoom, que se integra perfeitamente, foram fundamentais nessa missão para ter conversas com essa finalidade e fazer o planejamento de projetos. Ter canais compartilhados foi extremamente importante para ajudar a reunir essas equipes."

2105003479478 seek-global-job-feed SEEK Canais annoucements aus-dev-ops global-job-feed production team-dev-ops Mensagens diretas Carmen Veiga Camilo Henrique Ana Lopes global-job-feed Global Job Feed 3 Camilo Henrique Hi Sara da Silva, could you shed some light on jobs jobsdb-hk-309146 and jobsdb-hk-247152 . They appear in the report and should be live, but I'm not seeing a message for them. 1 Carmen Veiga Seems to be a regional issue. I'm looping in Artur García —he's closest to it. Arcadio, can you please advise? 1 1 1 pessoas são da organização Acme

As equipes de toda a empresa contam com os canais para resolver problemas o tempo todo. "Os canais compartilhados se iluminam quando há algo errado", disse Sweeney. "As pessoas intervêm e conversam rapidamente, e os interessados conseguem ver com facilidade o andamento da situação."

Com a integração do Zoom, o app de conferência em vídeo e de chamadas padrão da SEEK, os membros da equipe podem rapidamente participar de chamadas para maiores esclarecimentos sem sair do Slack. "Alguém pode entrar em contato por causa de um problema, e podemos rapidamente ir para o Zoom e ajudá-lo remotamente", disse Sweeney. "É uma integração eficaz."

Os canais compartilhados se mostraram igualmente valiosos para construir uma cultura de equipe entre as aquisições. "A cultura de equipe é muito forte no Slack", disse Sweeney. "É nele que as [teams] colaboram e se comunicam, seja para falar sobre o DevOps, o que tiveram no almoço ou para compartilhar fotos de seus gatos. O Slack não se resume a trabalho. Ele também serve para conhecermos nossos colegas."

O tráfego de e-mail caiu significativamente, já que a SEEK migrou para o Slack para fortalecer suas conexões e sua cultura globalmente. Agora, o principal workspace da SEEK no Slack tem mais de 1.000 usuários ativos semanalmente, que, juntos, enviam mais de 25 mil mensagens por dia. Esse fluxo constante de informações permite que a empresa colabore em conjunto e aproveite mais a experiência interna das equipes.

“Estava na hora de unir essas equipes para que trabalhassem em produtos compartilhados e colaborassem ultrapassando fronteiras. Ter canais compartilhados foi extremamente importante para ajudar a reunir essas equipes.” Mark Sweeney Gerente de tecnologia do trabalho, SEEK

Finbot acelera o atendimento da equipe de operações financeiras

A cada dia, a equipe de operações financeiras ficava atolada de perguntas repetidas de colegas das equipes de vendas e atendimento ao cliente. "Tínhamos de 250 a 300 perguntas não respondidas por dia", contou Mathieu Longin, gerente de operações financeiras da SEEK. Por causa do atraso, levava horas (ou até mesmo dias) para responder a essas perguntas. "Recebemos sempre as mesmas perguntas de colegas: 'Posso tirar um extrato da conta? Posso gerar um relatório de despesas? Posso tirar cópia de uma fatura?' São esses tipos de perguntas que você realmente não quer responder porque elas atrapalham o trabalho. Então, vem a pergunta: 'por que isso não é automatizado?'"

Emily Purcell, controladora de crédito corporativo e governamental da SEEK, e Bradley Bramham, líder da equipe de crédito de apoio interno, procuraram uma solução por quatro anos. Eles consideraram a automação de processos robóticos, mas parecia muito complexo para tantos usuários usarem. "Assim que o Slack foi lançado em toda a empresa, dois anos atrás, e começamos a entender a capacidade do Slack", contou Longin, "ficou claro que era essa ferramenta que queríamos para começar a ser mais eficientes."

Essa consideração levou a uma consulta com a equipe de DevOps, que aceitou o desafio durante um hackathon de três dias. A solução deles, chamada de Finbot, ganhou o prêmio popular no hackathon.

O Finbot encaminha consultas rotineiras para o Slack. Os interessados podem digitar um comando simples no Slack para obter os detalhes de uma conta. Eles podem verificar o saldo da conta e enviar um extrato por e-mail sem sair do Slack. O Finbot também inclui uma seção de Perguntas frequentes vinculada ao Jive, uma solução de software de intranet na qual os funcionários da SEEK podem encontrar respostas para suas dúvidas. Em questão de segundos, eles conseguem fazer o que antigamente levava várias horas ou dias. "O Slack abriu as portas para respondermos consultas 24h, todos os dias", disse Longin. "Não há mais obstáculos. Agora, as pessoas têm uma ferramenta que elas podem usar para melhor gerenciar os portfólios e atender aos clientes."

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Customer Statement

PO Status

Vendor Invoice

FAQ

Graças ao Finbot, a equipe de operações financeiras registrou uma queda significativa nas consultas, liberando o tempo deles para se concentrar em outras iniciativas de agregação de valor, incluindo as funções que serão adicionadas ao Finbot no futuro.

“O Slack abriu as portas para oferecermos atendimento 24h por dia. Não há mais obstáculos.” Mathieu Longin Gerente de operações financeiras, da SEEK

O Slack facilita realizar verificações de integridade do computador

A expansão global da SEEK exigiu que a empresa integrasse não só escritórios, mas também tecnologias. Essa tarefa coube a Tania Dastres, administradora sênior de sistemas Apple da SEEK. A maior prioridade de Dastres era garantir que os computadores Mac de toda a empresa funcionassem perfeitamente e tivessem todos os protocolos de segurança atualizados.

Quando a SEEK expandiu para a Ásia, Dastres teve um desafio duplo: atualizar rapidamente novos funcionários e máquinas. "Trabalhar com equipes novas com níveis diferentes de habilidades e Macs em todos os tipos de estados", contou Dastres, "significava que eu precisava achar um jeito diferente de encontrar informações sobre uma máquina específica a qualquer momento e deixar que os técnicos de nível 1 e 2 do local encontrassem informações sobre uma máquina específica de um jeito fácil. O Slack foi uma boa solução para isso."

Dastres desenvolveu um Slackbot para o software de gerenciamento de TI corporativo, o Jamf, que permitiu que os técnicos de suporte executassem com facilidade uma "verificação de integridade" em qualquer máquina, por meio de um comando de barra no Slack. O comando obtém dados relevantes do Jamf Pro e os coloca no Slack. "O fato de que uma ação que exigiria muito tempo e experiência para realizar no Jamf Pro é possível com apenas alguns cliques no Slack é muito bacana", disse Dastres.

Com o bot Jamf, os técnicos conseguem encontrar um computador específico, inserindo uma string de pesquisa, como número de série, tag de ativo, nome de usuário, endereço IP, endereço Mac ou até mesmo curingas para preencher espaços em branco. "Nesses resultados", contou Dastres, "há o botão 'Mais informações', que oferece um resumo completo do estado da máquina." O bot sinaliza itens de ação com emojis para que os técnicos saibam o que priorizar. "Com o emoji de aviso, você imediatamente sabe que há algo errado com esse Mac e é preciso investigar." O bot permitiu que técnicos oferecessem soluções mais rápidas e um suporte proativo durante a expansão da SEEK.

2141412768772 seek-jamf-bot Marcos Souza /jamf zmaxwell Jamf bot APP Mac: L3077

Site: Prod

JSS IT: 453

Serial Number: C03FT33FFVB8

Primary user: zmaxwell

A missão da SEEK é conectar candidatos e empregadores do mundo todo. Com o Slack, a empresa conseguiu automatizar as tarefas de rotina, compartilhar conhecimento e permitir a colaboração internacional. Essas eficiências deixam mais tempo para as grandes coisas, como ajudar 215 milhões de pessoas (e cada vez mais) a dar o próximo passo na carreira.