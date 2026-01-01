每个班次、每个现场、每支团队：Slack 一线人员版正式发布

对你的客户而言，你的一线员工就是你品牌的代言人：帮顾客找到合适尺码的门店员工、发货出单的仓库领班、上门探视的居家护士。他们约占全球劳动力的 80%，却在过去十年的职场变革浪潮中被远远甩在了身后。企业总部团队享有 AI 代理、实时客户数据和互联互通的系统，而一线员工却往往还在依靠纸质清单和群组短信，甚至连一个企业电子邮件地址都没有。结果就是同一屋檐下并存着两套运营模式，这道鸿沟不断推高员工流失率、合规风险，并导致客户体验屡屡受损。

今天，我们正式推出 Slack 一线人员版，专为不坐班的员工量身打造，从此弥合这道鸿沟。无论是零售店员、医护人员、工厂工人还是轮班组长，都能在这个轻量级移动工作区里实现协作、调取数据、使用专属工具，并借助 AI 的力量——一切都在一个简洁、清爽的地方完成。一线团队可获得与自身岗位相关的最多 10 个频道，随时与总部发起即时抱团通话，通过 AI 代理按需获取答案，并借助自动化工作流程处理日常事务，让团队将精力集中在眼前最重要的工作上。总部则能深入洞察来自一线的现场情境和客户反馈，让企业智能形成完整闭环。

为你整个一线运营打造的移动优先统一平台

迄今为止，每一款一线工具都要求用户做出取舍：专项解决方案简单却相互割裂，消费级即时通讯应用易用却缺乏管控，而企业级工具则是为坐在办公桌前的知识型员工而设计的。Slack 一线人员版彻底跳出了这些框框。它像发短信一样简单，背后却拥有与企业其他部门相同的 Salesforce 数据和 AI 代理支持，并由 IT 统一管控。一线现场不再是管理盲区，而是成为互联互通的企业整体的一部分。以下是它在实际应用中的样子：

让每位一线团队成员做好迎接新班次的准备： 你的一线团队可以在手机上接收上一班次的交接信息、当天的工作重点与任务清单、政策和安全更新、可搜索的培训资料与操作指南，以及全公司的通知公告——一切触手可及。这让他们一进门就能进入状态，数秒内找到任何问题的答案，无需再追着主管问或在群组短信里翻找，直接聚焦当天最关键的事项，完全不需要共用终端或后台电脑。

将你现有的系统延伸到一线现场： 驱动你业务运转的工作流程和 AI 代理，不应止步于办公室门口。可信赖的 Salesforce 数据与 AI 代理与你的一线团队并肩协作，让员工能在第一时间获取答案、即时采取行动，且只能看到其权限范围内的信息。

驱动你业务运转的工作流程和 AI 代理，不应止步于办公室门口。可信赖的 Salesforce 数据与 AI 代理与你的一线团队并肩协作，让员工能在第一时间获取答案、即时采取行动，且只能看到其权限范围内的信息。 在统一的安全层下管理你的全体员工： 你的团队可使用员工工号、二维码或企业电子邮件登录。多因素身份验证、对所有应用和代理的管理员控制，以及 Enterprise+ 合规配置（包括 HIPAA、FINRA 和数据驻留），让 IT 部门拥有统一、受管控的平台，彻底取代那些让公司数据面临风险的群组短信和影子应用。

随着各企业积极推进 AI 代理转型，一线工作的重要性愈发凸显。一线员工是客户真正接触到的人，是维持运营的中坚力量，也是 AI 无法取代的存在。有了 Slack 一线人员版，从总部到业务现场，全体员工终于拥有了一个统一的协作与工作平台。 Slack CPO Jaime DeLanghe

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专为每一处工作现场打造

每个一线场景各有不同，但有一个共同的事实：赢得或失去客户的关键时刻，往往发生在距离总部最远的地方。当这些关键时刻与企业其他业务共享同一套工作操作系统时，一切将由此改变。

零售业：让全门店团队紧密协作，将促销活动转化为实际销售

门店导购是品牌形象的直接代言人。然而，他们没有固定工位，很多时候也没有企业电子邮件，只能通过大区经理、纸质公告或休息室白板，滞后地获取促销活动和政策更新。在一线岗位上，他们无法查看库存或顾客历史记录，难以应对随时可能出现的问题。

借助 Slack 一线人员版，早上 9 点的大区促销活动会在 8:45 就被钉选到每家门店的频道中，连同优惠详情、货架陈列图和讨论要点一并呈现。当频道收到缺货提醒时，最近的员工便能在顾客发现空货架之前完成补货。想知道某个尺码是否有货？直接在 Slack 中向库存代理提问即可。顾客一进店，员工便能从 Salesforce 调取其偏好和购买记录，提供个性化服务。

每家门店都能提供一致的购物体验，促销活动切实转化为销售业绩，而员工从顾客那里收集到的一线反馈，也能在数天内而非数个季度后传达至总部。

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居家护理：确保两次上门服务之间，护理工作持续衔接、合规无忧

护理人员每天奔波于路途之中，往往独自作业，依靠电话、纸质记录和从未针对受保护健康信息设计的即时通讯应用来管理患者。没有统一的信息来源，也没有快速寻求支持的渠道，护理工作因此显得支离破碎，护理人员感到孤立无援，合规风险也随之而来。

借助 Slack 一线人员版，护理人员开始新的一天时，可以进入护理团队频道，让 Agentforce 代理汇总每位患者的近期病史。他们只能看到权限范围内的信息。如果在探访过程中发现某个症状引发疑问，他们可以直接与专科医生发起抱团通话，而无需等待回拨。在离开患者家门之前，他们将此次探访记录在患者的安全频道中，让下一位护理人员能够无缝衔接。

即使护理人员发生轮换，患者也能获得持续的护理服务，医疗团队保持协同配合，同时留存完整的审计记录，满足你的合规要求，包括 HIPAA。

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制造业与仓储业：更安全的生产现场，更高效的生产线

在工厂车间，每一分钟的停产都意味着损失。操作员和轮班组长很少坐在电脑前，许多人需要戴着手套工作，或与他人共用设备。一旦机器出现故障，解决问题往往要靠对讲机找主管，或亲自在车间里寻人，而交接记录只停留在纸质文件上。

借助 Slack 一线人员版，当班期间若某台机器报错，团队可立即向产线频道发布警报，操作员、维修人员和工厂主管可同时看到。操作员打开频道中已钉选的安全操作规程，启动工作流程，自动记录维修请求并通知值班技术人员，整个过程在生产线降速之前便已完成。修复结果在消息列中得到确认。交班时，接班负责人在频道中即可看到完整的交接说明，而不是一张潦草的便条。

事故更少，宕机时间更短，交接只需几分钟。每一次上报都有记录留存，让你能够发现规律，从根源解决问题。

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旅游与酒店：从入住到退房，全程提供无缝服务

宾客对每一个时刻做出评价：入住手续、房间整洁度、问题能否迅速解决。这些体验背后，是前台接待、客房服务员、工程技术人员和各班次员工的共同付出——他们大多没有固定工位，靠对讲机、电话和手写便条传递信息。请求信息在部门间丢失，宾客偏好无法传达到服务人员，总部也只能在业务复盘时才得知问题所在。

有了 Slack 一线人员版，宾客的房间偏好和晚到备注在下午三点便已出现在前台频道。客房部提前备好房间，礼宾部在宾客抵达前便安排好晚餐选项。当宾客反映空调故障时，前台通过工作流程将请求直接转送工程部，当班技术人员在频道中确认修复情况，前台随即跟进——无需对讲机呼叫，也无需手写工单。交班时，下一班员工可以看到完整的消息列，任何信息都不会遗漏。

宾客享受到从抵达到退房的全程无缝服务，你的团队也能在问题演变为差评之前及时解决。每一项请求都留有记录，让你清楚看到服务瓶颈所在，并在旗下所有物业统一改进。

我们 90% 的员工都在一线工作，任何延误都会直接影响宾客体验。与其让团队费力解读 130 页的幻灯片，或在电话和聊天记录中浪费时间，Slack 一线人员版将实时动态直接推送到一线。借助 Slack，我们将客户问题的解决时间从 48 小时缩短至 20 分钟以内，有力维护了驱动业务增长的宾客关系。 Village Hotels CTO Jon Davis

现场服务：让工地上的每个人都与总部实时保持联系

你的技术人员和施工队在距离办公室数公里外的地方作业，身边常常还有并非你公司员工的分包商。一旦关键信息散落在私人短信和纸质表格里，问题就容易被遗漏，施工队不得不二次出勤，而你对现场的实际状况也毫无掌握。

有了 Slack 一线人员版，技术人员抵达现场时，身边有三位分包商，日历上还有一项检查任务。所有人在同一个共享频道里协同配合。一旦现场情况与计划不符，技术人员可以随手拍照、在频道里提交报告，还能与总部专家发起抱团通话，无需离开现场，即可获得解答。

施工队一次上门即可解决问题，回访次数大幅减少，所有报告也会自动同步回总部，让你随时查看各个工地的实时动态。

全员协同，步调一致

一线员工的表现决定着你的战略成败。当他们与公司其他成员共用同一个工作操作系统，你就不再需要同时运营两套体系——一套在总部，一套在一线。

你的工作重点能够第一时间覆盖每家门店、每个站点和每个班次，让新品上市和促销活动更快落地转化。一线现场的问题能实时传达至总部，在影响销售、班次或客户之前就得到处理。距离客户最近的员工，同样能获取与其他人一样的数据、AI 代理和支持资源。

最终，你的企业能够掌握更多信息、响应更快、更好地服务客户——IT 团队只需守护一个平台，而非维护一堆零散工具。

定价与服务可用性

Slack 一线人员版现已作为附加功能上线，适用于 Slack Enterprise+ 套餐的企业用户。如需了解更多信息，请联系我们的销售团队。

定价与套餐内容可能会有所变动。服务可用性可能因地区而异，并以客户协议为准。