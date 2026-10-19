Cada turno, cada local, cada equipe: conheça o Slack para trabalhadores da linha de frente

Para seus clientes, os profissionais da linha de frente são a cara da sua marca: o atendente que encontra o tamanho certo, o líder do depósito que despacha o pedido, o enfermeiro domiciliar que faz a visita. Eles representam cerca de 80% da força de trabalho global, mas ficaram de fora da última década de transformação no ambiente de trabalho. Enquanto as equipes corporativas contam com agentes, dados de clientes em tempo real e sistemas integrados, a linha de frente muitas vezes ainda opera com listas de verificação em papel e grupos de mensagens, sem nem mesmo um e-mail corporativo. O resultado são dois modelos operacionais sob o mesmo teto, e uma divisão que alimenta a rotatividade, o risco de conformidade e experiências ruins para o cliente.

Hoje, estamos fechando essa lacuna com o Slack para trabalhadores da linha de frente, um Slack criado especialmente para quem não trabalha atrás de uma mesa. Desenvolvido para atendentes de varejo, profissionais de saúde, operários e líderes de turno, esse workspace móvel e leve reúne colaboração, dados, ferramentas específicas por função e IA em um único lugar, limpo e sem distrações. As equipes de linha de frente têm acesso a até 10 canais relevantes para sua função, círculos instantâneos com a sede, agentes para respostas sob demanda e fluxos de trabalho automatizados que cuidam das tarefas de rotina, para que as equipes possam se concentrar no que realmente importa. A sede ganha visibilidade essencial sobre o contexto do dia a dia e o feedback dos clientes, completando o ciclo da inteligência corporativa.

Um ambiente otimizado para dispositivos móveis para toda a sua operação de linha de frente

Até hoje, toda ferramenta para a linha de frente impunha um compromisso: soluções pontuais são simples, mas isoladas; apps de mensagens para consumidores são fáceis, mas sem governança; e as ferramentas corporativas foram feitas para trabalhadores do conhecimento sentados em uma mesa. O Slack para trabalhadores da linha de frente elimina tudo isso. É tão simples quanto enviar uma mensagem de texto, sustentado pelos mesmos dados do Salesforce e pelos mesmos agentes que o restante do seu negócio, e gerenciado pela equipe de TI. O chão de fábrica deixa de ser um ponto cego e passa a fazer parte do mesmo negócio conectado. Veja como isso funciona na prática:

Prepare cada membro da equipe de linha de frente para o turno que está por vir: suas equipes de linha de frente recebem o repasse do turno anterior, as prioridades e a lista de tarefas do dia, atualizações de políticas e segurança, treinamentos e tutoriais pesquisáveis, além de comunicados gerais da empresa, tudo isso no celular que já está no bolso delas. Isso permite que entrem no trabalho prontas, encontrem qualquer resposta em segundos em vez de correr atrás de um gerente ou vasculhar um grupo de mensagens, e ajam sobre o que mais importa naquele dia, sem precisar de um terminal compartilhado ou computador de retaguarda.

Leve os sistemas que você já usa até o chão de fábrica: os fluxos de trabalho e os agentes que impulsionam o seu negócio não param na porta do escritório. Os dados confiáveis do Salesforce e os agentes trabalham lado a lado com suas equipes de linha de frente, para que as pessoas obtenham respostas e tomem decisões na hora certa, vendo apenas o que têm permissão para acessar.

os fluxos de trabalho e os agentes que impulsionam o seu negócio não param na porta do escritório. Os dados confiáveis do Salesforce e os agentes trabalham lado a lado com suas equipes de linha de frente, para que as pessoas obtenham respostas e tomem decisões na hora certa, vendo apenas o que têm permissão para acessar. Gerencie toda a sua força de trabalho sob uma única camada de segurança: suas equipes entram com uma ID de funcionário, código QR ou e-mail corporativo. A autenticação multifator, os controles de administrador sobre cada app e agente, e as configurações de conformidade do Enterprise+, como HIPAA, FINRA e residência de dados, oferecem ao time de TI um ambiente centralizado e governado, substituindo os grupos de texto e apps paralelos que colocam os dados da empresa em risco.

À medida que as empresas buscam a transformação agêntica, o trabalho de linha de frente importa mais do que nunca. São essas pessoas que os clientes realmente veem, aquelas que mantêm as operações funcionando e que realizam o trabalho que a IA não consegue substituir. Com o Slack para trabalhadores da linha de frente, toda a força de trabalho, da sede até o chão de fábrica, finalmente tem um único lugar para se conectar e dar o melhor de si. Jaime DeLanghe CPO, Slack

Saiba mais sobre o Slack para trabalhadores da linha de frente

Feito para cada área operacional, campo e balcão

Nenhuma linha de frente é igual à outra, mas todas compartilham uma verdade: os momentos que conquistam ou perdem um cliente acontecem longe da sede. Veja o que muda quando esses momentos passam a rodar no mesmo sistema operacional de trabalho que o restante do negócio.

Varejo: transforme promoções em vendas com uma equipe de loja totalmente conectada

Os atendentes da sua loja são a cara da sua marca. Sem mesa de trabalho e, muitas vezes, sem e-mail corporativo, eles recebem informações sobre promoções e atualizações de políticas com atraso, por meio de gerentes regionais, comunicados impressos e quadros de avisos na sala de descanso. No chão de fábrica, eles não conseguem consultar o estoque nem o histórico dos clientes para responder às dúvidas que surgem.

Com o Slack para trabalhadores da linha de frente, uma promoção regional das 9h já está fixada no canal de cada loja às 8h45, com a oferta, o planograma e os pontos de discussão. Quando um alerta de ruptura de estoque é postado no canal, o atendente mais próximo reabastece o produto antes que o cliente encontre uma prateleira vazia. Precisa saber se um tamanho está disponível? É só perguntar ao agente de estoque no Slack. Quando um cliente chega, o atendente acessa suas preferências e histórico de compras no Salesforce e oferece um atendimento personalizado.

Cada loja entrega a mesma experiência, as promoções convertem e o que os atendentes ouvem dos clientes chega à sede em dias, não em trimestres.

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Saúde domiciliar: mantenha o cuidado contínuo e em conformidade, de uma visita à outra

Os cuidadores passam seus dias em campo, muitas vezes sozinhos, gerenciando pacientes por meio de ligações telefônicas, anotações em papel e apps de mensagens que nunca foram criados para lidar com informações de saúde protegidas. Sem uma fonte única de verdade e sem uma forma ágil de acionar o suporte, o cuidado se torna fragmentado, os cuidadores se sentem isolados e a conformidade fica em risco.

Com o Slack para trabalhadores da linha de frente, um cuidador começa o dia no canal da sua equipe de cuidados e pede a um agente do Agentforce que resuma o histórico recente de cada paciente. Ele vê apenas o que tem permissão para ver. Se um sintoma levantar uma dúvida durante a visita, ele pode iniciar um círculo com um especialista em vez de esperar por um retorno de chamada. Antes de sair, registra a visita no canal seguro do paciente, para que o próximo cuidador continue exatamente de onde parou.

Os pacientes recebem cuidados contínuos, mesmo quando o cuidador muda, os profissionais de saúde permanecem coordenados e há um histórico de registros organizado que atende aos seus requisitos de conformidade, incluindo HIPAA.

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Manufatura e armazéns: operações mais seguras, linhas de produção mais ágeis

No chão de fábrica, cada minuto de tempo de inatividade tem um custo. Seus operadores e líderes de turno raramente ficam na frente de um computador, e muitos trabalham de luvas ou compartilham dispositivos. Quando uma máquina falha, a solução depende de encontrar um supervisor pelo rádio ou percorrer o galpão, enquanto as passagens de turno vivem em pranchetas.

Com o Slack para trabalhadores da linha de frente, se uma máquina apresentar um erro no meio do turno, as equipes podem postar um alerta no canal da linha, onde o operador, a manutenção e o gerente da planta o veem ao mesmo tempo. O operador abre o protocolo de segurança fixado ali e inicia um fluxo de trabalho que registra uma solicitação de manutenção e aciona o técnico de plantão antes que a linha desacelere. A solução é confirmada na conversa. Na troca de turno, o líder que está chegando lê um resumo completo no canal, não um bilhete rabiscado.

Você tem menos incidentes, menos tempo de inatividade e passagens de turno que levam minutos. Cada escalonamento deixa um registro, para que você possa identificar padrões e corrigir as causas raiz.

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Viagem e hotelaria: ofereça um atendimento impecável do check-in ao check-out

Os hóspedes avaliam você em cada momento: o check-in, o quarto limpo, a solução rápida quando algo dá errado. Esses momentos dependem de recepcionistas, camareiras, técnicos de manutenção e equipes que trabalham em turnos diferentes, geralmente sem uma mesa fixa, passando solicitações por rádio, telefone e anotações escritas à mão. Os pedidos se perdem entre os departamentos, as preferências dos hóspedes não chegam às pessoas que os atendem, e a sede só fica sabendo dos problemas na revisão de resultados.

Com o Slack para trabalhadores da linha de frente, as preferências de quarto e o aviso de chegada tardia de um hóspede já estão no canal da recepção às 15h. A camareira prepara o quarto e o concierge organiza as opções de jantar antes mesmo de o hóspede chegar ao balcão. Quando o hóspede reporta um ar-condicionado com defeito, a recepção usa um fluxo de trabalho que encaminha a solicitação para a manutenção, o técnico de plantão confirma o conserto no canal e a recepção faz o acompanhamento — sem chamada de rádio nem ficha em papel. Na troca de turno, a próxima equipe vê a conversa completa e nada se perde.

Os hóspedes recebem um atendimento sem interrupções da chegada ao check-out, e suas equipes resolvem os problemas antes que eles virem avaliações negativas. Cada solicitação deixa um registro, para que você possa identificar onde o serviço desacelera e corrigir isso em todas as propriedades.

90% da nossa equipe atua na linha de frente, o que significa que cada atraso afeta diretamente a experiência do hóspede. Em vez de fazer as equipes decifrar apresentações de 130 slides ou perder tempo em ligações e conversas paralelas, o Slack para trabalhadores da linha de frente leva as atualizações em tempo real diretamente para a área operacional. Com o Slack, estamos reduzindo o tempo de resolução de problemas de clientes de 48 horas para menos de 20 minutos, protegendo os relacionamentos com os hóspedes que movem o nosso negócio. Jon Davis CTO, Village Hotels

Serviços de campo: mantenha todos no local de trabalho conectados à sede em tempo real

Seus técnicos e equipes trabalham a quilômetros do escritório, muitas vezes ao lado de subcontratados que não fazem parte da sua empresa. Quando as informações ficam em mensagens pessoais e formulários em papel, os problemas passam despercebidos, as equipes precisam voltar ao local e você não tem uma visão em tempo real do campo.

Com o Slack para trabalhadores da linha de frente, um técnico chega ao local com três subcontratados e uma inspeção na agenda. Todos se coordenam em um canal compartilhado. Quando algo não está de acordo com o planejado, o técnico tira uma foto, registra um relatório no canal e inicia um círculo com um especialista da sede para resolver o problema sem precisar sair do local.

As equipes resolvem os problemas já na primeira visita, as chamadas de retorno diminuem e todos os relatórios chegam à sede, permitindo que você acompanhe o que está acontecendo em cada local em tempo real.

Toda a sua força de trabalho, avançando como uma só

A linha de frente é onde a sua estratégia tem sucesso ou falha. Quando esses profissionais passam a usar o mesmo sistema operacional de trabalho que o restante da empresa, você deixa de gerenciar dois negócios: um na sede e outro no campo.

Suas prioridades chegam a cada loja, unidade e turno na primeira vez, para que lançamentos e promoções convertam mais rápido. Problemas no campo chegam à sede em tempo real, antes de custarem uma venda, um turno ou um cliente. E as pessoas mais próximas dos seus clientes têm acesso aos mesmos dados, agentes e suporte que todos os outros.

O resultado é uma empresa que enxerga mais, reage mais rápido e atende melhor os clientes, com uma única plataforma para a equipe de TI proteger, em vez de um conjunto fragmentado de ferramentas.

Preços e disponibilidade

O Slack para trabalhadores da linha de frente já está disponível como um complemento para empresas no plano Enterprise+ do Slack. Para mais informações, fale com nossa equipe de vendas.

Preços e condições estão sujeitos a alterações. A disponibilidade pode variar por região e está sujeita aos contratos com os clientes.