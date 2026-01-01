每個班次、每個據點、每支團隊：隆重推出為第一線員工打造的 Slack

對顧客來說，第一線員工就是你的品牌代言人：幫顧客找到合適尺寸的門市人員、負責出貨的倉儲主管，以及到府關懷病患的居家護理師，都是如此。他們約佔全球勞動人口的 80%，卻在過去十年的職場轉型中遭到忽視。當企業內勤團隊已經有 AI 代理、即時顧客資料和彼此串連的系統時，第一線員工卻往往還在依賴紙本檢查表和群組簡訊，甚至連公司電子郵件地址都沒有。結果，同一家公司裡竟然存在兩套截然不同的工作模式。這種落差不只會讓員工更容易離職、增加法規遵循風險，也會讓顧客體驗變得不連貫。

今天，我們推出為第一線員工打造的 Slack，針對不在辦公桌前工作的人員提供專屬的 Slack 解決方案，縮短企業內勤與第一線之間的落差。無論是零售門市人員、醫療照護人員、工廠員工，還是輪班主管，都能透過這個輕巧的行動工作空間，在簡潔、不受干擾的介面中，使用協作功能、資料、符合工作需求的工具，以及 AI。第一線團隊最多可使用 10 個符合工作需求的頻道、隨時與總部召開即時微型會議、透過 AI 代理隨時取得所需答案，還能運用自動化工作流程處理例行工作，讓他們專心做好眼前的任務。總部也能掌握第一線的實際情況和顧客意見回饋，讓這些資訊在企業內部形成完整的回饋循環，進一步提升企業情報的完整性。

以行動裝置為核心，整合整個第一線營運的工作空間

過去，第一線員工使用的工具總是得有所取捨：單一用途的工具雖然簡單，卻彼此不相通；一般通訊用應用程式雖然方便，卻缺乏完善的管理機制；企業工具則大多是為坐在辦公桌前工作的知識工作者設計。為第一線員工打造的 Slack 讓你不必再做這些取捨。它就像傳訊息一樣簡單，能使用與企業其他部門相同的 Salesforce 資料和 AI 代理，也能由 IT 部門統一管理。從此，第一線現場不再是企業看不見的角落，而是整個企業緊密連結的一環。實際上，它能做到以下這些事：

協助每位第一線團隊成員做好值班準備： 第一線團隊可以直接在手機上查看上一班的交接事項、當天的工作重點與任務清單、政策和安全更新、可搜尋的訓練教材與操作指南，以及全公司的公告。員工一到班就能快速進入狀況，幾秒內就找到需要的答案，不必事事都問主管，也不用翻找群組訊息，還能把心力放在當天最重要的工作上。整個過程不需要共用終端設備或辦公室的電腦。

將現有系統延伸到第一線： 企業日常使用的工作流程和 AI 代理，不該只在辦公室裡運作。透過可信賴的 Salesforce 資料和 AI 代理，第一線團隊也能即時取得答案、採取行動，而且只能查看自己有權限存取的資訊。

企業日常使用的工作流程和 AI 代理，不該只在辦公室裡運作。透過可信賴的 Salesforce 資料和 AI 代理，第一線團隊也能即時取得答案、採取行動，而且只能查看自己有權限存取的資訊。 用同一套安全機制管理全體員工： 團隊成員可以透過員工 ID、QR Code 或公司電子郵件登入。多因素認證、涵蓋所有應用程式和 AI 代理的管理員控制選項，以及 Enterprise+ 提供的 HIPAA、FINRA 和資料常駐等合規設定，讓 IT 部門能在同一個平台上統一管理整個組織，取代可能讓公司資料暴露於風險中的群組訊息和未經管理的應用程式。

當各大企業紛紛推動 AI 代理轉型時，第一線員工其實比以往都還要關鍵。他們是顧客真正會接觸到的人，是維持營運順暢的功臣，更是 AI 取代不了的核心力量。有了為第一線員工打造的 Slack，從總部到現場員工，整個團隊終於可以在同一個地方溝通交流、把事情做到最好。 Slack 營運長 Jaime DeLanghe

深入瞭解為第一線員工打造的 Slack

為每個第一線工作現場量身打造

每個第一線工作現場都不一樣，但有一件事是相同的：真正決定顧客會不會買單的關鍵時刻，往往都發生在總部以外的地方。當第一線也使用與企業其他部門相同的工作作業系統時，就能帶來以下改變。

零售業：讓門市團隊緊密合作，將促銷活動變成實際業績

門市員工就是品牌的門面。但他們沒有固定的辦公桌，很多人往往也沒有公司電子郵件，因此促銷活動和政策更新往往傳得很慢，得靠區域主管轉達、紙本公告，或休息室的白板才能得知。遇到顧客詢問時，門市員工也無法直接查看庫存或顧客的消費記錄。

有了為第一線員工打造的 Slack，早上 9 點才開始的區域促銷活動，早在 8:45 就能將優惠內容、商品陳列圖和銷售重點釘選到每間門市的頻道。當頻道收到缺貨警示，離商品最近的門市員工就能及時補貨，趕在顧客發現貨架空了之前處理好。顧客想知道某個尺寸還有沒有貨？直接在 Slack 詢問庫存代理就能知道。顧客一踏入店內，員工也能從 Salesforce 查閱顧客的偏好和購買記錄，提供更貼近個人需求的服務。

每間門市都能提供一致的顧客體驗，促銷活動也更容易帶動銷售；而門市員工收到的顧客意見回饋，幾天內就能傳回總部，不必等上好幾季。

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居家醫療照護：讓每次訪視都能順利銜接，確保照護工作不間斷且符合規範

照護人員整天在外奔波，很多時候只能獨自面對各種狀況。他們靠電話聯絡、紙本筆記和簡訊應用程式管理病患，但這些工具原本就不是為了處理受保護的健康資訊而設計。缺乏統一、可靠的資訊來源，也無法快速找到支援，容易讓照護流程斷斷續續、照護人員感到孤立無援，還可能增加法規遵循的風險。

有了為第一線員工打造的 Slack，照護人員一早就能在照護團隊的頻道中，請 Agentforce 代理整理每位病患近期的狀況記錄，而且只會看到自己有權限查看的資訊。如果訪視途中遇到不確定的症狀，也能立即透過微型會議聯絡專家，不必苦等對方回電。離開病患住處前，照護人員就能在病患的專屬安全頻道中記錄這次訪視的情況，讓下一位接手的照護人員能順利接續照護工作。

即使更換照護人員，病患也能持續獲得不中斷的照護；醫療服務團隊能隨時保持協調，所有記錄也都清楚可查，符合包括 HIPAA 在內的法規遵循要求。

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製造業與倉儲：提升現場安全，加快生產效率

在工廠現場，每停工一分鐘都會造成損失。現場作業員和輪班主管很少有機會坐在電腦前工作，許多人還得戴著手套操作設備，或與同事共用裝置。機器一旦故障，往往得靠無線電聯絡主管，或親自跑到現場找人處理；交接事項則還是記在夾板的紙張上。

透過為第一線員工打造的 Slack，機器在輪班期間發生故障時，團隊就能立即在產線頻道張貼警示，讓作業員、維修人員和廠區主管同步掌握狀況。作業員可以直接開啟釘選在頻道中的安全作業規範，並發起工作流程，建立維修申請、通知當班待命的技術人員，趕在產線速度受到影響前處理問題。確認修復完成後，也能直接在對話串中更新處理結果。交班時，接班主管只要查看頻道，就能掌握完整的交接資訊，不必再費力辨認潦草的手寫筆記。

減少現場事故、縮短停工時間，交接也只需幾分鐘。每次問題升級處理都會留下記錄，讓你找出問題反覆發生的模式，並從根本原因著手改善。

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旅遊與旅宿業：從入住到退房，提供流暢的服務

住客會從每個服務細節來評價你，從辦理入住、客房是否整潔，到遇到問題時能否迅速協助，都會影響他們的感受。而要做好這些服務，需要櫃檯人員、房務人員、設備維修人員和其他工作團隊跨班次合作。但他們大多沒有固定的辦公桌，只能透過無線電、電話和手寫便條傳遞需求。結果，住客的需求可能在部門交接時遺漏，住客的偏好也無法及時傳達給負責服務的人員，而總部往往要等到營運檢討會議時，才知道出了什麼問題。

有了為第一線員工打造的 Slack，下午 3 點時，住客的客房偏好和預計晚到的備註，就能出現在櫃檯頻道中。房務人員可以提前整理客房，禮賓人員也能先準備好晚餐選項，讓住客一到櫃檯，就能感受到貼心周到的服務。如果住客反映冷氣故障，櫃檯人員只要啟動工作流程，就能將維修需求自動轉交給工程維修團隊；當班技術人員完成修復後，會直接在頻道中確認，櫃檯人員也能立即跟進，不必再透過無線電聯絡或填寫紙本維修單。交班時，下一班團隊只要查看完整的對話串內容，就能掌握所有處理進度，不會遺漏任何需求。

從抵達到退房，住客都能享有順暢一致的服務；你的團隊也能在問題演變成負評之前，及時處理並解決。每一項需求都會留下記錄，讓你找出服務流程中容易延誤的環節，並在各個據點持續改善服務品質。

我們團隊有九成的人都在第一線，這代表任何一點耽擱，都會直接影響到住客體驗。為第一線員工打造的 Slack 讓團隊不必花時間看完長達 130 頁的簡報，也不用或把時間耗在一通又一通的電話和一堆聊天對話串上，就能將最新消息即時傳達到第一線。透過 Slack，我們將顧客問題的處理時間從 48 小時縮短至不到 20 分鐘，也更能維繫推動業務成長的顧客關係。 Village Hotels CTO Jon Davis

外勤服務：讓現場團隊與總部即時保持聯繫

技術人員和外勤團隊經常得跑到離辦公室很遠的地方工作，也需要與外包商等外部合作夥伴配合。如果工作細節散落在個人簡訊和紙本表單裡，就很容易漏掉重要問題，導致團隊得再跑一趟現場，而總部也無法即時掌握各個現場的狀況。

有了為第一線員工打造的 Slack，技術人員抵達現場前，已經和三位外包商討論好，檢查時間也已經排入行程。所有人可在共用頻道中協調工作，若發現現場情況與計畫不符，技術人員可以立即拍照、在頻道中提交報告，並透過微型會議與總部專家討論，無需離開現場就能取得所需資訊。

這樣一來，團隊更有機會在第一次到場時就解決問題，減少後續再次到場處理的情況。所有現場報告也都會回傳總部，讓你即時掌握各個工作現場的進度與狀況。

讓所有員工步調一致，朝共同目標前進

企業策略能否成功，關鍵往往就在第一線。當第一線員工也使用與公司其他部門相同的工作作業系統，總部和現場就不再各做各的，企業也不必再像管理兩個不同的組織。

無論是新產品上市、促銷活動，還是其他工作重點，都能一次傳達到每間門市、每個工作據點和每個班次，讓團隊更快採取行動、帶動銷售。現場遇到的問題也能即時回傳總部，在影響銷售、耽誤班次或流失顧客之前，就及早處理。最重要的是，直接面對顧客的第一線員工，也能和其他同事一樣，取得所需的資料、AI 代理服務和支援。

如此一來，企業就能更全面地掌握狀況、更快應變，並提供更優質的顧客服務；IT 部門也只需透過同一個平台把關企業安全，不必再費心維護各種零散的工具。

定價與服務可用性

為第一線員工打造的 Slack 現在已開放訂閱 Slack Enterprise+ 方案的企業加購。如需進一步瞭解，歡迎聯絡我們的銷售團隊。

價格與方案內容可能有所調整。實際服務可用性可能因地區而異，並以客戶協議為準。