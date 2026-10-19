Jede Schicht, jeder Standort, jedes Team: Wir stellen Slack Frontline vor

Für deine Kund:innen sind deine Frontline-Mitarbeitenden deine Marke: die Verkäuferin, die die richtige Größe findet, die Lagerleiterin, die die Bestellung verschickt, die ambulante Pflegefachkraft, die nach dem Rechten sieht. Sie machen etwa 80 % der weltweiten Belegschaft aus und wurden dennoch vom Wandel der Arbeitswelt im letzten Jahrzehnt weitgehend ausgeschlossen. Während die Teams in der Unternehmenszentrale Zugang zu Agenten, aktuellen Kundendaten und vernetzten Systemen haben, arbeiten Frontline-Teams oft noch mit Papierchecklisten und Gruppen-SMS – ganz ohne geschäftliche E-Mail-Adresse. Das Ergebnis: zwei völlig unterschiedliche Betriebsmodelle unter einem Dach, eine Kluft, die Fluktuation, Compliance-Risiken und eine schlechte Kundenerfahrung verursacht.

Mit Slack Frontline schließen wir diese Lücke – ein Slack, das von Grund auf für alle entwickelt wurde, die nicht am Schreibtisch arbeiten. Es ist für Mitarbeitende im Einzelhandel, im Gesundheitswesen, in der Fertigung und Schichtleitende konzipiert: ein schlanker, mobiler Workspace, der Zusammenarbeit, Daten, rollenspezifische Tools und KI an einem übersichtlichen, organisierten Ort zusammenführt. Frontline-Teams erhalten bis zu 10 Channels, die für ihre Rolle relevant sind, können sofortige Huddles mit der Unternehmenszentrale starten, Agenten für schnelle Antworten nutzen und automatisierte Workflows erledigen Routineaufgaben, damit sich Teams auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. Die Unternehmenszentrale erhält wertvolle Einblicke in den Kontext vor Ort und in das Kundenfeedback und schließt so den Kreislauf der unternehmensweiten Einblicke.

Eine zentrale, für Mobilgeräte optimierte Plattform für alle Abläufe deiner Frontline-Teams

Bisher hat jedes Frontline-Tool einen Kompromiss erzwungen: Einzellösungen sind einfach, aber voneinander abgekoppelt, Verbraucher-Messaging-Apps sind unkompliziert, aber unkontrolliert, und Enterprise-Tools sind für Wissensarbeitende am Schreibtisch entwickelt. Slack Frontline macht das alles überflüssig. Es ist so einfach wie Textnachrichten schreiben, greift auf dieselben Salesforce-Daten und Agenten zurück wie der Rest deines Unternehmens und wird von der IT verwaltet. Die Arbeit vor Ort ist kein blinder Fleck mehr und wird Teil eines durchgängig vernetzten Unternehmens. Und so sieht das in der Praxis aus:

Bereite jedes Frontline-Teammitglied auf die nächste Schicht vor: Deine Frontline-Teams erhalten die Übergabe aus der letzten Schicht, die heutigen Prioritäten und Aufgabenlisten, Richtlinien- und Sicherheitsupdates, durchsuchbare Schulungsunterlagen und Anleitungen sowie unternehmensweite Ankündigungen auf dem Smartphone in ihrer Tasche. So kommen sie bestens vorbereitet an, finden jede Antwort in Sekunden, anstatt eine Führungskraft zu suchen oder in einem Gruppen-Chat zu stöbern, und können sich auf das konzentrieren, was an diesem Tag wirklich zählt – ganz ohne gemeinsames Terminal oder Computer im Hinterraum.

Nutze deine bestehenden Systeme auch für die Arbeit vor Ort: Die Workflows und Agenten, die deine Geschäftsabläufe unterstützen, kommen nicht nur im Büro zum Einsatz. Deine Frontline-Teams können direkt bei ihrer Arbeit auf vertrauenswürdige Salesforce-Daten und Agenten zugreifen, um sofort Antworten zu erhalten und die nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Dabei sehen alle nur die Informationen, für die sie eine Zugriffsberechtigung haben.

Die Workflows und Agenten, die deine Geschäftsabläufe unterstützen, kommen nicht nur im Büro zum Einsatz. Deine Frontline-Teams können direkt bei ihrer Arbeit auf vertrauenswürdige Salesforce-Daten und Agenten zugreifen, um sofort Antworten zu erhalten und die nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Dabei sehen alle nur die Informationen, für die sie eine Zugriffsberechtigung haben. Verwalte deine gesamte Belegschaft mit einheitlichen Sicherheitsstandards: Deine Teams melden sich mit ihrer Mitarbeitenden-ID, einem QR-Code oder ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse an. Multifaktor-Authentifizierung, administrative Kontrollen für alle Apps und Agenten sowie Compliance-Konfigurationen von Enterprise+ für Anforderungen wie HIPAA, FINRA und Datenresidenz ermöglichen der IT eine zentrale, kontrollierte Umgebung. So werden Gruppenchats und nicht autorisierte Apps ersetzt, die Unternehmensdaten gefährden können.

Während Unternehmen den Wandel hin zur agentenbasierten Arbeit vorantreiben, gewinnen Frontline-Mitarbeitende mehr denn je an Bedeutung. Sie sind diejenigen, die Kund:innen tatsächlich begegnen, den Betrieb am Laufen halten und Arbeit leisten, die KI nicht ersetzen kann. Mit Slack Frontline haben endlich alle Mitarbeitenden – von der Unternehmenszentrale bis zur Etage – einen gemeinsamen Ort, um sich zu vernetzen und optimal zu arbeiten. Jaime DeLanghe CPO, Slack

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Für alle Einsatzbereiche – von der Produktion über den Außendienst bis zur Verkaufstheke

Frontline-Teams arbeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen. Eines haben sie jedoch gemeinsam: Ob Kund:innen gewonnen oder verloren werden, entscheidet sich oft weit entfernt von der Unternehmenszentrale. Hier erfährst du, was sich verändert, wenn diese entscheidenden Momente über dasselbe Betriebssystem für die Arbeit gesteuert werden wie die übrigen Geschäftsabläufe.

Einzelhandel: Verkaufsaktionen in Verkäufe umwandeln – mit einem vollständig vernetzten Filialteam

Deine Verkaufsmitarbeitenden sind das Gesicht deiner Marke. Ohne festen Arbeitsplatz und oft ohne betriebliche E-Mail-Adresse erhalten sie Informationen zu Aktionen und Richtlinienänderungen verspätet – über Regionalmanager:innen, gedruckte Aushänge und Whiteboards im Pausenraum. Von der Verkaufsfläche aus haben sie keinen Zugriff auf Lagerbestände oder Kundenverläufe, um spontane Fragen beantworten zu können.

Mit Slack Frontline wird eine Regionalaktion um 9:00 Uhr bereits um 8:45 Uhr in jedem Filial-Channel gepinnt – inklusive Angebot, Planogramm und Gesprächspunkten. Wenn eine Bestandsmeldung im Channel gepostet wird, füllt die nächste verfügbare Mitarbeitende das Regal auf, bevor Kund:innen es leer vorfinden. Du möchtest wissen, ob eine Größe vorrätig ist? Frag einfach den Inventar-Agenten in Slack. Wenn Kund:innen die Filiale betreten, ruft die Mitarbeitende ihre Präferenzen und Kaufhistorie aus Salesforce ab und sorgt für ein persönliches Einkaufserlebnis.

Jede Filiale bietet dasselbe Einkaufserlebnis, Verkaufsaktionen werden zu Umsatz, und was Mitarbeitende von Kund:innen hören, erreicht die Zentrale in Tagen – nicht erst nach Quartalen.

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Häusliche Pflege: Kontinuierliche und regelkonforme Versorgung – von einem Einsatz zum nächsten

Pflegekräfte verbringen ihre Arbeitstage unterwegs, oft allein, und koordinieren die Patientenbetreuung über Telefongespräche, handschriftliche Notizen und Messaging-Apps, die nie für den Umgang mit geschützten Gesundheitsdaten konzipiert wurden. Ohne eine einheitliche Informationsquelle und ohne schnellen Zugang zu Unterstützung wirkt die Versorgung lückenhaft, Pflegekräfte fühlen sich isoliert und die Compliance bleibt ein ständiges Risiko.

Mit Slack Frontline startet eine Pflegeperson den Tag im Channel ihres Pflegeteams und bittet einen Agentforce-Agenten, die jüngste Krankengeschichte von Patient:innen zusammenzufassen. Sie sieht nur das, wozu sie berechtigt ist. Wenn ein Symptom während eines Besuchs eine Frage aufwirft, kann sie statt auf einen Rückruf zu warten, einen Huddle mit einer Fachkraft starten. Bevor sie die Einfahrt verlässt, dokumentiert sie den Besuch im sicheren Patient:innen-Channel, damit die nächste Pflegeperson genau dort weitermachen kann, wo aufgehört wurde.

Patient:innen werden auch bei einem Wechsel des Betreuungspersonals durchgehend versorgt. Gleichzeitig bleibt das medizinische Personal stets auf dem gleichen Stand und alle Vorgänge werden lückenlos und nachvollziehbar dokumentiert – unter Einhaltung deiner Compliance-Anforderungen, einschließlich HIPAA.

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Fertigung und Lager: Sicherere Produktionsflächen, schnellere Fertigungslinien

In Produktionshallen kostet jede Minute Ausfallzeit bares Geld. Maschinenführer:innen und Schichtleiter:innen sitzen selten vor einem Computer, und viele arbeiten mit Handschuhen oder teilen sich Geräte. Wenn eine Maschine ausfällt, hängt die Lösung davon ab, Vorgesetzte per Funk zu finden oder die Halle abzugehen. Übergaben werden auf Klemmbrettern festgehalten.

Mit Slack Frontline kann das Team bei einem Maschinenfehler während der Schicht sofort eine Meldung im Channel posten, wo Maschinenführer:in, Wartung und Werksleitung sie gleichzeitig sehen. Die Maschinenführer:innen öffnen das dort gepinnte Sicherheitsprotokoll und starten einen Workflow, der eine Wartungsanfrage erfasst und die Techniker:in im Bereitschaftsdienst benachrichtigt, bevor die Linie langsamer wird. Die Behebung wird im Thread bestätigt. Beim Schichtwechsel liest die eingehende Schichtleitung eine vollständige Übergabe im Channel. Schluss mit unleserlichen Zetteln.

Dadurch gibt es weniger Vorfällen, kürzere Ausfallzeiten und Übergaben, die nur Minuten dauern. Jede Eskalation hinterlässt einen Datensatz. So könnt ihr Muster erkennen und Ursachen beheben.

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Reise und Gastgewerbe: Nahtloser Service vom Check-in bis zum Checkout

Gäste beurteilen dein Unternehmen anhand jeder einzelnen Erfahrung: beim Check-in, beim Betreten eines sauberen Zimmers oder wenn ein Problem schnell behoben wird. Dafür müssen Mitarbeitende an der Rezeption, im Housekeeping, in der Haustechnik und im Service über verschiedene Schichten hinweg zusammenarbeiten – meist ohne festen Schreibtisch. Anfragen werden per Funk, Telefon oder handschriftlicher Notiz weitergegeben. Dabei gehen Informationen zwischen den Abteilungen verloren, Gästewünsche erreichen nicht die zuständigen Mitarbeitenden und die Unternehmenszentrale erfährt oft erst bei der nächsten Geschäftsbesprechung von Problemen.

Mit Slack Frontline sind die Zimmerpräferenzen eines Gastes und die Notiz zur späten Ankunft um 15 Uhr bereits im Rezeptions-Channel verfügbar. Das Housekeeping bereitet das Zimmer vor und Concierges stellen Abendessenmöglichkeiten zusammen, bevor der Gast an den Tresen kommt. Wenn der Gast eine defekte Klimaanlage meldet, nutzt die Rezeption einen Workflow, der die Anfrage an die Technik weiterleitet,. Die diensthabende Techniker:in bestätigt die Reparatur im Channel, und die Rezeption folgt – ohne Funkgespräch oder handgeschriebenes Ticket. Beim Schichtwechsel sieht das nächste Team den vollständigen Thread, sodass nichts verloren geht.

Gäste erleben einen nahtlosen Service, und deine Teams lösen Probleme, bevor sie zu Bewertungen werden. Jede Anfrage hinterlässt einen Datensatz, sodass du erkennen kannst, wo der Service stockt und das über alle Standorte hinweg beheben kannst.

90 % unserer Mitarbeitenden sind im direkten Gästekontakt tätig. Deshalb wirkt sich jede Verzögerung unmittelbar auf das Gästeerlebnis aus. Statt sich durch Präsentationen mit 130 Folien arbeiten zu müssen oder wertvolle Zeit mit Telefonaten und Chatverläufen zu verlieren, erhalten unsere Teams mit Slack Frontline alle wichtigen Informationen in Echtzeit direkt an ihrem Einsatzort. Mit Slack verkürzen wir die Bearbeitungszeit für Kundenanliegen von 48 Stunden auf weniger als 20 Minuten und stärken so die Beziehungen zu unseren Gästen, die für unseren Geschäftserfolg entscheidend sind. Jon Davis CTO, Village Hotels

Außendienst: Alle Mitarbeitenden vor Ort in Echtzeit mit der Unternehmenszentrale vernetzen

Deine Techniker:innen und Teams arbeiten weit vom Büro entfernt – oft gemeinsam mit Subunternehmer:innen, die nicht zu deinem Unternehmen gehören. Wenn wichtige Details in privaten Textnachrichten und auf Papierformularen landen, gehen Probleme unter, Teams müssen unnötige Zweiteinsätze fahren, und du hast keinen Echtzeit-Überblick über das Geschehen vor Ort.

lMit Slack Frontline kommt ein:e Techniker:in zusammen mit drei Subunternehmen zu einem Einsatzort, an dem eine Inspektion ansteht. Alle Beteiligten stimmen sich in einem gemeinsamen Channel ab. Wenn etwas nicht dem Plan entspricht, macht die Fachkraft ein Foto, dokumentiert die Abweichung direkt im Channel und startet einen Huddle mit einer Fachperson aus der Unternehmenszentrale, um das Problem zu klären, ohne den Einsatzort verlassen zu müssen.

Teams beheben Probleme beim ersten Einsatz, Rückrufe werden seltener, und alle Berichte laufen direkt beim Unternehmenssitz ein . So behältst du in Echtzeit den Überblick über alle Standorte.

Deine gesamte Belegschaft als Einheit

Deine Frontline entscheidet darüber, ob deine Strategie aufgeht oder nicht. Wenn diese Mitarbeitenden dasselbe Betriebssystem für die Arbeit nutzen wie der Rest deines Unternehmens, führst du nicht mehr zwei parallele Betriebe – einen im Unternehmenssitz und einen im operativen Bereich.

Deine Prioritäten erreichen jede Filiale, jeden Standort und jede Schicht beim ersten Anlauf. Damit laufen Launches und Aktionen schneller an. Probleme im operativen Bereich gelangen in Echtzeit zum Unternehmenssitz, bevor sie einen Verkauf, eine Schicht oder eine:n Kund:in kosten. Und die Menschen, die am nächsten an deinen Kund:innen sind, haben Zugriff auf dieselben Daten, Agenten und den gleichen Support wie alle anderen.

Das Ergebnis ist ein Unternehmen, das mehr im Blick hat, schneller reagiert und Kund:innen besser betreut – mit einer einzigen Plattform, die die IT absichern muss, statt eines Flickenteppichs aus verschiedenen Tools.

Preise und Verfügbarkeit

Slack Frontline ist ab sofort als Add-on für Unternehmen mit dem Slack Enterprise+ Plan erhältlich. Für weitere Informationen wende dich an unser Vertriebsteam.

Preise und Konditionen können sich ändern. Die Verfügbarkeit kann je nach Region variieren und richtet sich nach den jeweiligen Kundenvereinbarungen.