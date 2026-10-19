Découvrez Slack Première ligne, conçu pour chaque équipe, chaque site et chaque poste

Pour vos clients, vos équipes de première ligne (sur le terrain) incarnent votre marque : le vendeur qui trouve la bonne taille, le responsable d’entrepôt qui expédie la commande, l’infirmière à domicile qui effectue sa visite. Elles représentent environ 80 % de la main-d’œuvre mondiale, et pourtant elles ont été laissées à l’écart de la transformation du travail qui s’est opérée au cours de la dernière décennie. Alors que les équipes de bureau disposent d’agents IA, de données client en temps réel et de systèmes connectés, le personnel de première ligne fonctionne encore souvent avec des documents imprimés et des SMS collectifs, sans même avoir d’adresse e-mail professionnelle. Résultat : deux modes de fonctionnement opérationnel distincts cohabitent, et ce décalage favorise le turnover, les risques de conformité et une expérience client dégradée.

Aujourd’hui, nous comblons ce fossé avec Slack Première ligne, un Slack spécialement conçu pour les personnes qui ne travaillent pas derrière un bureau. Pensé pour les vendeurs en magasin, les professionnels de santé, les opérateurs en usine et les responsables de poste, cet espace de travail mobile, léger et épuré, réunit la collaboration, les données, les outils métier et l’intelligence artificielle au même endroit. Les équipes de première ligne accèdent jusqu’à 10 canaux adaptés à leur rôle, lancent des appels d’équipe instantanés avec les équipes au bureau, interrogent des agents IA à la demande et s’appuient sur des flux de travail automatisés pour gérer les tâches récurrentes, afin de pouvoir se concentrer sur l’essentiel. Les équipes au bureau, quant à elles, bénéficient d’une visibilité précieuse sur les opérations de terrain et sur les retours clients, bouclant ainsi la boucle de l’intelligence d’entreprise.

Un hub mobile, pensé pour toutes vos opérations de première ligne

Jusqu’ici, chaque outil destiné aux équipes de première ligne réclamait un compromis : des solutions dédiées simples mais cloisonnées, des applications de messagerie grand public accessibles mais non régulées, des outils d’entreprise conçus avant tout pour les collaborateurs au bureau. Slack Première ligne fait table rase de tout cela. Il est aussi simple à utiliser qu’un SMS, s’appuie sur les mêmes données Salesforce et les mêmes agents que le reste de votre entreprise, et reste piloté par la DSI. Le terrain cesse d’être une zone sans visibilité et devient partie intégrante de l’entreprise connectée. Voici ce que cela signifie concrètement :

Préparez chaque membre de l’équipe de première ligne au poste qui l’attend : vos équipes sur le terrain reçoivent ainsi le compte-rendu du poste précédent, les priorités et la liste des tâches du jour, les mises à jour des politiques et des consignes de sécurité, ainsi que les formations et guides consultables à tout moment, sans oublier les annonces générales de l’entreprise — le tout directement sur leur téléphone. Elles arrivent ainsi prêtes à prendre leur poste, trouvent n’importe quelle réponse en quelques secondes sans avoir à courir après leur responsable ni fouiller dans un fil de SMS, et agissent d’abord sur ce qui est prioritaire ce jour-là, sans avoir besoin d’un terminal partagé ni d’un ordinateur en back-office.

Déployez vos systèmes existants jusqu’au terrain : les flux de travail et les agents qui font tourner votre entreprise ne s’arrêtent pas à la porte de vos bureaux. Les données et agents Salesforce de confiance travaillent aux côtés de vos équipes de première ligne, afin que chacun puisse obtenir des réponses et agir instantanément, en accédant uniquement aux informations autorisées.

les flux de travail et les agents qui font tourner votre entreprise ne s’arrêtent pas à la porte de vos bureaux. Les données et agents Salesforce de confiance travaillent aux côtés de vos équipes de première ligne, afin que chacun puisse obtenir des réponses et agir instantanément, en accédant uniquement aux informations autorisées. Gérez l’ensemble de vos équipes sous une seule couche de sécurité : vos équipes se connectent avec un identifiant collaborateur, un QR code ou une adresse e-mail professionnelle. L’authentification multifacteur, les contrôles administrateur sur chaque application et agent, ainsi que les configurations de conformité Enterprise+ telles que HIPAA, FINRA et la résidence des données offrent à votre service informatique un environnement unifié et sécurisé, remplaçant les SMS de groupe et les applications non officielles qui mettent les données de l’entreprise en danger.

À mesure que les entreprises s’engagent dans leur transformation agentique, le travail de première ligne est plus important que jamais. Ce sont les collaborateurs que les clients voient réellement, ceux qui maintiennent les opérations en marche et accomplissent des tâches que l’IA ne peut pas remplacer. Avec Slack Première ligne, l’ensemble des équipes, du siège jusqu’au terrain, dispose enfin d’un espace unique pour se connecter et donner le meilleur d’elles-mêmes. Jaime DeLanghe CPO, Slack

En savoir plus sur Slack Première ligne

Conçu pour chaque site, chaque secteur et chaque comptoir

Chaque équipe de première ligne est unique, mais elles partagent toutes une même réalité : les moments qui font gagner ou perdre un client se jouent loin du siège de l’entreprise. Voici ce qui change lorsque ces moments s’appuient sur le même système d’exploitation professionnel que le reste de l’entreprise.

Commerce de détail : transformez vos promotions en ventes grâce à une équipe en boutique pleinement connectée

Vos vendeurs en boutique sont le visage de votre marque. Sans bureau et, souvent, sans adresse e-mail professionnelle, ils reçoivent les promotions et les mises à jour de politique en retard, via les responsables régionaux, les annonces imprimées et les tableaux blancs de la salle de pause. Depuis le terrain, ils n’ont pas accès aux stocks ni à l’historique client pour répondre aux questions qui peuvent surgir.

Avec Slack Première ligne, une promotion régionale lancée à 9 h est épinglée dans le canal de chaque magasin dès 8 h 45, avec l’offre, le planogramme et les points clés à aborder. Lorsqu’une alerte de rupture de stock est publiée dans le canal, le vendeur le plus proche réapprovisionne le rayon avant qu’un client ne découvre un espace vide. Vous voulez savoir si une taille est disponible en stock ? Posez simplement la question à l’agent d’inventaire dans Slack. Quand un client entre en magasin, le vendeur consulte ses préférences et son historique d’achats depuis Salesforce pour lui offrir une expérience personnalisée.

Chaque magasin offre la même expérience, les promotions se transforment en ventes, et ce que les vendeurs entendent des clients remonte au siège en quelques jours, et non en quelques trimestres.

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Soins à domicile : assurez la continuité et la conformité des soins, d’une visite à l’autre

Les soignants passent leurs journées sur la route, souvent seuls, à gérer le suivi de leurs patients par téléphone, sur des notes papier et via des applications de messagerie qui n’ont jamais été conçues pour les données de santé protégées. Sans source d’information unique et sans moyen rapide de joindre le support, les soins manquent de cohérence, les soignants se sentent isolés, et la conformité devient un facteur de risque.

Avec Slack Première ligne, un soignant commence sa journée dans le canal de son équipe de soins et demande à un agent Agentforce de résumer l’historique récent de chaque patient. Il ne voit que ce qu’il est autorisé à voir. Si un symptôme soulève une question en cours de visite, il peut lancer un Appel d’équipe avec un spécialiste plutôt que d’attendre un rappel. Avant de quitter le domicile du patient, il consigne la visite dans le canal sécurisé du celui-ci, afin que le soignant suivant reprenne exactement là où il s’est arrêté.

Les patients bénéficient d’une prise en charge continue, même lors d’un changement de soignant, les professionnels de santé restent coordonnés et disposent d’une piste d’audit complète répondant à vos exigences de conformité, notamment HIPAA.

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Industrie et logistique : des ateliers plus sûrs, des lignes de production plus performantes

Sur vos lignes de production, chaque minute d’arrêt a un coût. Vos opérateurs et chefs d’équipe travaillent rarement derrière un ordinateur ; beaucoup opèrent avec des gants ou partagent des appareils. En cas de panne machine, la résolution dépend de la capacité à trouver un superviseur par radio ou à le localiser physiquement, tandis que les relèves de poste reposent encore sur des formulaires papier.

Avec Slack Première ligne, si une machine génère une erreur en cours de service, les équipes peuvent publier une alerte dans le canal de la ligne, où l’opérateur, la maintenance et le responsable d’usine la voient simultanément. L’opérateur ouvre le protocole de sécurité épinglé dans le canal et lance un flux de travail qui enregistre une demande de maintenance et contacte le technicien d’astreinte avant même que la ligne ne ralentisse. La résolution est confirmée dans le fil de discussion. Au changement d’équipe, le chef entrant prend connaissance d’une transmission complète dans le canal, et non d’une note griffonnée à la hâte.

Vous réduisez le nombre d’incidents, limitez les interruptions et accélérez les relèves de poste. Chaque remontée laisse une trace, ce qui vous permet d’identifier des tendances et d’en corriger les causes profondes.

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Voyage et hôtellerie : une expérience client irréprochable, du check-in au check-out

Vos clients vous jugent à chaque instant : lors du check-in à l’hôtel, sur le niveau dde propreté de leur chambre, sur la rapidité avec laquelle un problème est résolu. Ces moments-clés du service client incombent aux agents de réception, aux femmes et valets de chambre, aux techniciens et aux équipes, lesquels travaillent en horaires décalés, souvent sans bureau fixe, et qui transmettent les demandes par radio, téléphone ou notes manuscrites. Les demandes se perdent entre les services, les préférences des clients ne parviennent pas aux personnes qui les accueillent, et les équipes du siège n’apprennent l’existence des problèmes que lors des bilans d’activité.

Avec Slack Première ligne, les préférences d’un client concernant sa chambre d’hôtel ainsi qu’une note mentionnant son arrivée tardive le cas échéant sont disponibles dans le canal de la réception dès 15 h. L’équipe d’étage prépare la chambre et le concierge propose des options pour le dîner avant même que le client n’arrive au comptoir. Lorsque le client signale une climatisation défectueuse, la réception utilise un flux de travail qui achemine la demande vers les services techniques, le technicien de permanence confirme la résolution dans le canal, et la réception assure le suivi, sans appel radio ni bon d’intervention manuscrit. Au changement d’équipe, les collègues qui prennent la relève consultent l’intégralité du fil de discussion : rien ne se perd.

Vos clients bénéficient d’un service fluide de l’arrivée au départ, et vos équipes résolvent les problèmes avant qu’ils ne se transforment en avis négatifs. Chaque demande laisse une trace, ce qui vous permet d’identifier les points de friction dans la qualité de service et d’y remédier dans l’ensemble de vos établissements.

90 % de notre équipe opère en première ligne, ce qui signifie que chaque retard a un impact direct sur l’expérience client. Plutôt que d’obliger nos équipes à déchiffrer des présentations de 130 diapositives ou à perdre du temps en s’éparpillant entre des appels téléphoniques et des fils de discussion, Slack Première ligne leur transmet les mises à jour en temps réel directement sur le terrain. Avec Slack, nous réduisons notre délai de résolution des problèmes clients de 48 heures à moins de 20 minutes, tout en préservant les relations clients qui font vivre notre activité. Jon Davis CTO, Village Hotels

Services de maintenance : garder tous vos intervenants connectés au siège en temps réel

Vos techniciens et équipes interviennent à des kilomètres du bureau, souvent aux côtés de sous-traitants externes. Lorsque les informations circulent par SMS personnels ou sur des formulaires papier, les problèmes passent à travers les mailles du filet, les équipes doivent revenir sur le site une seconde fois, et vous n’avez aucune visibilité en temps réel du terrain.

Avec Slack Première ligne, un technicien arrive sur site avec trois sous-traitants et une inspection au programme. Tout le monde se coordonne dans un canal partagé. En cas d’incohérence, le technicien prend une photo, soumet un rapport dans le canal, puis lance un Appel d’équipe avec un expert du siège pour obtenir une réponse sans quitter le site.

Les équipes résolvent les problèmes dès la première intervention, les rappels diminuent, et chaque rapport remonte automatiquement au siège. Vous avez ainsi une vue en temps réel de ce qui se passe sur chaque site.

Toute votre main-d’œuvre, mobilisée comme un seul homme

Vos équipes terrain sont la pierre angulaire de la réussite ou de l’échec de votre stratégie. Lorsque ces collaborateurs rejoignent le même système d’exploitation professionnel que le reste de votre entreprise, vous cessez de gérer deux entités distinctes : l’une au siège et l’autre sur le terrain.

Vos priorités atteignent chaque magasin, chaque site et chaque équipe dès le premier coup, ce qui permet aux lancements et aux promotions de réussir plus rapidement. Les problèmes terrain remontent au siège en temps réel, avant qu’ils ne vous coûtent une vente, un poste ou un client. Et les personnes les plus proches de vos clients bénéficient des mêmes données, agents et accompagnements que tous les autres.

Le résultat : une entreprise qui voit plus, réagit plus vite et sert mieux ses clients, avec une seule plateforme à sécuriser pour le service informatique, plutôt qu’une multitude d’outils disparates.

Tarifs et disponibilité

Slack Première ligne est désormais disponible en tant qu’extension pour les entreprises disposant du forfait Slack Enterprise+. Pour plus d’informations, contactez notre équipe commerciale.

Les tarifs et les offres sont susceptibles d’évoluer. La disponibilité peut varier selon les régions et est régie par les contrats clients.