모든 교대 근무, 모든 현장과 팀: Slack 프론트라인을 소개합니다

고객에게 각인되는 귀사의 브랜드는 바로 현장 직원들입니다. 딱 맞는 사이즈를 찾아주는 매장 직원, 주문을 출고하는 물류 팀장, 집에 방문해 환자의 상태를 확인하는 방문 간호사가 그 주인공들이죠. 이들은 전 세계 노동 인구의 약 80%를 차지하지만, 지난 10년간 이루어진 업무 환경의 혁신에서 소외되어 왔습니다. 기업 본사 팀은 에이전트, 실시간 고객 데이터, 연결된 시스템을 갖추고 있는 반면, 현장은 여전히 지면 체크리스트와 단체 문자로 운영되는 경우가 많고, 회사 이메일 주소조차 없는 경우도 있습니다. 결과적으로 하나의 지붕 아래 두 가지 운영 방식이 존재하게 되고, 이 격차는 높은 이직률, 규정 준수 위험, 고객 경험의 단절로 이어지죠.

오늘 저희는 Slack 프론트라인으로 그 격차를 해소하려 합니다. Slack 프론트라인은 사무실 밖에서 일하는 사람들을 위해 특별히 설계된 Slack입니다. 매장 직원, 의료 종사자, 공장 근로자, 교대 근무 팀장을 위해 만들어진 이 간편한 모바일 중심의 워크스페이스는 협업, 데이터, 역할별 도구, AI를 깔끔하고 군더더기 없는 하나의 공간에 통합하죠. 프론트라인 팀은 자신의 역할과 관련된 최대 10개의 채널, 본사와의 즉각적인 허들, 즉시 답변을 제공하는 에이전트, 매일 반복된 업무를 처리하는 자동화된 워크플로를 활용할 수 있습니다. 덕분에 팀은 당면한 업무에만 집중할 수 있죠. 본사는 현장의 콘텍스트와 고객 피드백에 대한 핵심 인사이트를 얻어, 기업 전체 정보의 흐름을 완성할 수 있습니다.

전체 프론트라인의 운영을 위한 모바일 중심의 단일 공간

지금까지 각 프론트라인 도구를 사용하려면 무언가를 포기해야만 했습니다. 단일 목적을 위한 솔루션은 단순하지만 연결성이 없고, 소비자용 메시징 앱은 쉽지만 관리가 안 되며, 엔터프라이즈 도구는 사무실 지식 근로자를 위해서만 만들어졌죠. Slack 프론트라인은 이 모든 한계를 뛰어넘습니다. 문자 메시지만큼 쉽고, 비즈니스 전반에서 동일한 Salesforce 데이터와 에이전트를 활용하며, IT 팀이 이를 관리하니까요. 현장은 더 이상 사각지대가 아니라 연결된 비즈니스의 일부가 됩니다. 실제로 어떤 모습인지 살펴보겠습니다.

다가오는 교대 근무를 위해 모든 프론트라인 팀원을 준비시켜 보세요: 프론트라인 팀은 이전 교대의 업무 인계 내용, 오늘의 우선순위와 작업 목록, 정책 및 보안 업데이트, 검색 가능한 교육 자료와 가이드, 사내 공지 사항을 모두 자신의 스마트폰에서 확인할 수 있습니다. 덕분에 준비된 상태로 업무를 시작할 수 있고, 관리자를 찾아다니거나 단체 채팅을 뒤지는 대신 몇 초 만에 필요한 답을 찾을 수 있죠. 공용 단말기나 백오피스 컴퓨터가 없어도 그날 가장 중요한 일에 바로 집중할 수 있습니다.

이미 운영 중인 시스템을 현장까지 확장해 보세요: 비즈니스를 움직이는 워크플로와 에이전트는 사무실 안에서만 작동하는 것이 아닙니다. 신뢰할 수 있는 Salesforce 데이터와 에이전트가 프론트라인 팀과 함께 일하기 때문에, 직원들은 그 순간 필요한 답을 얻고 즉시 실행으로 옮길 수 있으며, 자신이 접근 권한을 가진 정보만 확인할 수 있습니다.

비즈니스를 움직이는 워크플로와 에이전트는 사무실 안에서만 작동하는 것이 아닙니다. 신뢰할 수 있는 Salesforce 데이터와 에이전트가 프론트라인 팀과 함께 일하기 때문에, 직원들은 그 순간 필요한 답을 얻고 즉시 실행으로 옮길 수 있으며, 자신이 접근 권한을 가진 정보만 확인할 수 있습니다. 하나의 보안 레이어로 전체 인력을 관리하세요: 팀원들은 직원 ID, QR 코드, 또는 회사 이메일로 로그인합니다. 다중 인증, 모든 앱과 에이전트에 대한 관리자 제어, 그리고 HIPAA, FINRA와 같은 Enterprise+ 규정 준수 구성과 데이터 저장 위치를 통해 IT 팀은 하나의 통합된 환경에서 조직을 관리할 수 있습니다. 회사 데이터를 위험에 빠뜨리는 단체 문자와 비공인 앱을 대체할 수 있죠.

기업들이 AI 에이전틱 혁신을 추진하는 지금, 프론트라인 업무의 중요성은 그 어느 때보다 높아지고 있습니다. 고객을 직접 만나고, 현장에서 운영을 이어가며 AI가 대체할 수 없는 일을 해내는 사람들이 바로 프론트라인 직원들이니까요. Slack 프론트라인을 통해 본사부터 현장까지, 전체 인력이 하나의 공간에서 연결되고 최고의 성과를 낼 수 있습니다. Slack CPO Jaime DeLanghe

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매장, 현장, 카운터 어디서나 활용 가능

프론트라인의 모습은 저마다 다르지만, 한 가지 공통점이 있습니다. 고객을 얻고 잃는 결정적인 순간은 언제나 본사와 멀리 떨어진 현장에서 일어난다는 것이죠. 그러한 순간들이 비즈니스 전체에서 동일한 업무용 운영 시스템 상에서 돌아간다면 어떤 변화가 일어날지 확인해 보세요.

리테일: 매장 팀을 완전히 연결하여 프로모션을 매출로 전환

매장 직원들은 브랜드의 얼굴입니다. 전용 업무 공간도, 회사 이메일도 없는 경우가 많아 프로모션과 정책 업데이트를 지역 매니저나 인쇄된 공지문, 휴게실 게시판을 통해 늦게 전달받게 되죠. 현장에서는 고객 응대 중 갑작스러운 질문이 들어와도 재고 현황이나 고객 구매 이력을 바로 확인할 방법이 없습니다.

Slack 프론트라인을 사용하면 오전 9시에 시작하는 지역 프로모션 정보를 8시 45분에 모든 매장 채널에 고정해 둘 수 있습니다. 혜택 내용, 상품 배치도, 주요 논점까지 한번에 공유할 수 있죠. 품절 알림이 채널에 올라오면 가장 가까운 직원이 고객이 빈 선반을 발견하기 전에 재입고를 할 수 있습니다. 특정 사이즈의 재고가 있는지 확인하고 싶다면, Slack에서 재고 담당자에게 바로 물어보면 됩니다. 고객이 매장에 들어오면 직원이 Salesforce에서 고객의 선호도와 구매 이력을 바로 불러와 맞춤형으로 응대할 수 있습니다.

모든 매장이 동일한 고객 경험을 제공하고, 프로모션은 실제 매출로 이어지며, 현장 직원들이 고객에게 들은 이야기는 분기가 아닌 며칠 안에 본사에 전달됩니다.

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방문 요양: 방문과 방문 사이에도 지속적이고 안전한 돌봄 서비스 제공

요양 보호사들은 매일 외부에서 홀로 이동하며, 개인건강정보 보호용으로 설계되지 않은 전화나 종이 메모, 일반 문자 앱으로 환자를 관리합니다. 통합된 정보 출처도, 빠른 지원 요청 방법도 없다 보니 돌봄 서비스가 단절된 것처럼 느껴지고, 보호사들은 고립감을 느끼며, 규정 준수의 위험도 커지죠.

Slack 프론트라인을 활용하면, 요양 보호사는 케어 팀 채널에서 하루를 시작하며 Agentforce 에이전트에게 각 환자의 최근 이력을 요약해 달라고 요청합니다. 확인할 수 있는 정보는 접근이 허용된 범위 내로 제한됩니다. 방문 중 증상에 대해 궁금한 점이 생기면, 응답을 기다리는 대신 전문의와 바로 허들을 시작할 수 있습니다. 방문을 마치고 나서는 환자의 보안 채널에 방문 기록을 남겨, 다음 요양 보호사가 이전 내용을 이어서 확인할 수 있습니다.

담당 요양 보호사가 바뀌어도 환자는 일관된 케어를 받을 수 있고, 의료 제공자 간 긴밀한 협력 및 HIPAA를 포함한 규정 준수 요건을 충족하는 명확한 감사 추적이 유지됩니다.

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제조업 및 물류 창고: 더 안전한 현장, 더 빠른 생산 라인

공장 현장에서는 단 1분의 다운타임도 큰 손실이 됩니다. 현장 작업자와 교대 근무 관리자는 컴퓨터 앞에 앉아 있는 경우가 거의 없고, 장갑을 낀 채로 일하거나 기기를 공유해서 쓰는 경우가 많습니다. 기계에 문제가 생기면 무전기로 감독자를 찾거나 직접 현장을 돌아다녀야 하며, 인수인계는 클립보드에서 이루어지죠.

Slack 프론트라인을 활용하면, 교대 근무 중 기계 오류가 발생했을 때 해당 라인 채널에 알림을 올려 작업자, 유지보수 담당자, 공장 관리자가 동시에 이를 확인할 수 있습니다. 작업자는 채널에 고정된 보안 프로토콜을 열고, 생산 라인의 속도가 떨어지기 전에 정비 요청을 기록하고 당직 기술자에게 호출을 전송하는 워크플로를 시작합니다. 수리가 완료되면 스레드에서 확인할 수 있죠. 근무 교대 시, 새로 투입되는 담당자는 손으로 갈겨 쓴 메모가 아니라 채널 내에서 온전한 업무 인계 내용을 확인할 수 있습니다.

문제 발생 건수와 다운타임이 줄고, 인수인계는 몇 분이면 끝납니다. 모든 에스컬레이션이 기록으로 남아, 패턴을 파악하고 근본 원인을 해결할 수 있습니다.

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여행 및 관광·접객 서비스: 체크인부터 체크아웃까지 원활한 서비스 제공

고객은 모든 순간마다 여러분을 평가합니다. 체크인, 깨끗한 객실, 문제가 생겼을 때의 빠른 해결까지요. 이런 순간들은 각기 다른 교대 근무를 하는 프런트 데스크 직원, 객실 담당자, 엔지니어, 팀원들에게 달려 있습니다. 이들은 대부분 별도의 업무 공간 없이 무전기, 전화, 손으로 쓴 메모로 요청 사항을 전달합니다. 요청은 부서 간 이동 중에 유실되고, 고객의 선호 사항은 실제로 서비스를 제공하는 직원에게 전달되지 않으며, 본사는 비즈니스 검토 시기가 되어서야 문제를 파악하게 되죠.

Slack 프론트라인을 사용하면, 고객의 객실 선호 사항과 늦은 도착 메모가 오후 3시에 프런트 데스크 채널에서 바로 공유됩니다. 객실 담당 팀은 객실을 미리 준비하고, 컨시어지는 고객이 카운터에 도착하기 전에 저녁 식사 옵션을 마련해 두죠. 고객이 에어컨 고장을 접수하면, 프런트 데스크는 워크플로를 통해 요청을 엔지니어링 팀으로 전달하고, 당번 기술자가 채널에서 수리 완료를 확인해 주면 프런트 데스크에서 후속 조치를 취합니다. 무전기 호출이나 손으로 쓴 티켓 없이도 말이죠. 교대 근무가 끝날 때, 다음 팀은 전체 스레드를 확인할 수 있어 어떤 내용도 누락되지 않습니다.

고객은 숙박 장소 도착부터 체크아웃까지 매끄러운 서비스를 경험하고, 팀은 문제가 검토 단계로 넘어가기 전에 해결할 수 있습니다. 모든 요청에 기록이 남기 때문에 서비스가 어디서 느려지는지 파악하고 모든 지점에서 개선할 수 있습니다.

저희 팀의 90%가 프론트라인에서 근무하기 때문에, 지연이 발생할 때마다 고객 경험에 직접적인 영향을 미칩니다. 130장짜리 슬라이드를 눈 빠지도록 읽거나 전화나 채팅 스레드에서 시간을 낭비하는 대신, Slack 프론트라인은 실시간 업데이트를 현장에 바로 전달해 줍니다. Slack 덕분에 고객 문제 해결 시간을 48시간에서 20분 이내로 단축하고, 비즈니스의 핵심인 고객 관계를 지킬 수 있게 되었죠. Village Hotels CTO Jon Davis

현장 서비스: 현장의 모든 팀원을 본사와 실시간으로 연결

기술자와 현장 팀은 사무실에서 멀리 떨어진 곳에서 일하며, 외부 하청업체와 함께 작업하는 경우도 많습니다. 중요한 정보가 개인 문자나 종이 서류에 흩어져 있으면 문제가 누락되고, 팀이 재방문을 해야 하며, 현장 상황을 실시간으로 파악하기가 어렵습니다.

Slack 프론트라인을 사용하면, 기술자가 하청업체 3명과 함께 현장에 도착해 일정에 따라 점검을 진행할 때 모두가 하나의 공유 채널에서 소통할 수 있습니다. 계획과 다른 상황이 생기면 기술자가 사진을 찍어 채널에 보고를 올리고, 현장을 떠나지 않고도 본사 전문가와 허들을 시작해 바로 답을 얻을 수 있죠.

팀이 첫 방문에서 문제를 해결하니 재방문이 줄어들고, 모든 보고서가 본사로 전달되어 모든 현장 상황을 실시간으로 파악할 수 있습니다.

하나되어 움직이는 회사의 전체 인력

프론트라인에서 전략의 성패가 결정됩니다. 프론트라인 직원들이 회사의 다른 구성원들과 동일한 업무용 OS를 사용하게 되면, 본사와 현장이라는 두 개의 사업을 따로 운영할 필요가 없어집니다.

우선순위 사항이 모든 매장, 현장, 교대 근무에 즉시 전달되어 출시 및 프로모션 전환이 더 빨라집니다. 현장에서 발생하는 문제는 매출 손실, 교대 차질, 고객 이탈로 이어지기 전에 실시간으로 본사에 전달됩니다. 그리고 고객과 가장 가까이 있는 직원들도 다른 구성원과 동일한 데이터, 에이전트, 지원을 받을 수 있습니다.

그 결과, IT 팀이 여러 도구를 따로따로 관리하는 대신 단 하나의 플랫폼만 보안 관리하면 되기에, 기업은 더 많은 것을 파악하고 더 빠르게 대응하며 고객을 더 잘 응대할 수 있습니다.

요금 및 제공 여부

Slack 프론트라인은 현재 Slack Enterprise+ 플랜을 이용하는 기업을 위해 추가 기능으로 제공됩니다. 자세한 내용은 영업 팀에 문의해 주세요.

요금 및 패키지는 변경될 수 있습니다. 제공 여부는 지역에 따라 다를 수 있으며 고객의 계약 내용에 따라 결정됩니다.