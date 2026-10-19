Para cada turno, cada lugar y cada equipo: Presentamos Slack para trabajadores de primera línea

Para tus clientes, el personal de primera línea es la cara de tu marca: el dependiente que encuentra la talla correcta, el responsable de almacén que envía el pedido o la enfermera a domicilio que hace el seguimiento de un cliente. Representan aproximadamente el 80 % de la fuerza laboral mundial, y sin embargo han quedado al margen de la transformación del entorno laboral de la última década. Mientras los equipos corporativos cuentan con agentes, datos de clientes en tiempo real y sistemas conectados, el personal de primera línea sigue trabajando a menudo con listas de verificación en papel y grupos de mensajería, sin ni siquiera una dirección de correo corporativo. El resultado son dos modelos operativos bajo un mismo techo, y una brecha que dispara la rotación de personal, los riesgos de cumplimiento normativo y las experiencias negativas para el cliente.

Hoy, acabamos con esa brecha gracias a Slack para trabajadores de primera línea, un Slack diseñado específicamente para quienes no trabajan detrás de un escritorio. Pensado para personal de tienda, profesionales de la salud, trabajadores de fábrica y responsables de turno, este espacio de trabajo móvil y ligero reúne colaboración, datos, herramientas adaptadas a cada rol e inteligencia artificial en un único lugar claro y sin distracciones. Los equipos de primera línea disponen de hasta 10 canales relevantes para su función, Juntas instantáneas con la central, agentes para respuestas bajo demanda y flujos de trabajo automatizados que se encargan de las tareas rutinarias, para que los equipos puedan centrarse en lo que tienen delante. La central, por su parte, obtiene información clave sobre el contexto operativo y los comentarios de los clientes, cerrando el círculo de la inteligencia empresarial.

Un único espacio diseñado para dispositivos móviles y para todos tus equipos de primera línea

Hasta ahora, cada herramienta para el personal de primera línea imponía un compromiso: las soluciones puntuales son sencillas pero están desconectadas, las aplicaciones de mensajería de consumo son fáciles de usar pero carecen de gobierno, y las herramientas empresariales están diseñadas para los trabajadores del conocimiento en sus escritorios. Slack para trabajadores de primera línea prescinde de todo eso. Es tan fácil como enviar un mensaje de texto, respaldado por los mismos datos de Salesforce y los mismos agentes que el resto de tu negocio, y gestionado por el equipo de TI. El área operativa deja de ser un punto ciego y pasa a formar parte del mismo negocio conectado. Así es como funciona en la práctica:

Prepara a cada miembro del equipo de primera línea para el turno que le espera: Los equipos de primera línea reciben el traspaso del turno anterior, las prioridades y la lista de tareas del día, las actualizaciones de políticas y seguridad, formación y guías prácticas con búsqueda integrada, y comunicados de toda la empresa, todo ello en el teléfono que llevan en el bolsillo. Así pueden incorporarse listos para trabajar, encontrar cualquier respuesta en segundos en lugar de ir a buscar a un responsable o rebuscar en un grupo de mensajería, y actuar sobre lo que más importa ese día, sin necesidad de un terminal compartido ni de un ordenador en la trastienda.

Lleva al área operativa los sistemas que ya utilizas: Los flujos de trabajo y los agentes que impulsan tu negocio no se detienen en la puerta de la oficina. Los datos y agentes de confianza de Salesforce trabajan codo con codo con el personal de primera línea, para que las personas obtengan respuestas y tomen decisiones en el momento, y solo vean aquello a lo que tienen acceso.

Los flujos de trabajo y los agentes que impulsan tu negocio no se detienen en la puerta de la oficina. Los datos y agentes de confianza de Salesforce trabajan codo con codo con el personal de primera línea, para que las personas obtengan respuestas y tomen decisiones en el momento, y solo vean aquello a lo que tienen acceso. Gestiona toda tu plantilla bajo una única capa de seguridad: Tus equipos pueden conectarse con un ID de empleado, un código QR o un correo corporativo. La autenticación multifactor, los controles de administrador sobre cada aplicación y agente, y las configuraciones de cumplimiento de Enterprise+ como HIPAA, FINRA y la residencia de datos ofrecen a TI un único entorno gestionado, eliminando los grupos de mensajes y las aplicaciones no autorizadas que ponen en riesgo los datos de la empresa.

A medida que las empresas avanzan hacia la transformación agéntica, el trabajo de primera línea cobra más importancia que nunca. Son las personas que los clientes realmente ven, quienes mantienen las operaciones en marcha y realizan el trabajo que la IA no puede reemplazar. Con Slack para trabajadores de primera línea, toda la plantilla, desde la sede central hasta el terreno, tiene por fin un único lugar donde conectarse y dar lo mejor de sí. Jaime DeLanghe CPO, Slack

Más información sobre Slack para trabajadores de primera línea

Diseñado para cada planta, campo y mostrador

No hay dos entornos de primera línea iguales, pero todos comparten una realidad: los momentos que marcan la diferencia con el cliente se producen lejos de la sede central. Esto es lo que cambia cuando esos momentos se gestionan en el mismo sistema operativo de trabajo que el resto del negocio.

Venta minorista: convierte las promociones en ventas con un equipo de tienda totalmente conectado

Los empleados de tu tienda son la cara visible de tu marca. Sin un puesto fijo y, a menudo, sin correo corporativo, reciben las promociones y las actualizaciones de política tarde, a través de los responsables regionales, boletines impresos y pizarras en las salas de descanso. Desde el suelo de la tienda, no pueden consultar el inventario ni el historial de clientes para responder a las preguntas que puedan surgir.

Con Slack para trabajadores de primera línea, una promoción regional de las 9 h ya está fijada en el canal de cada tienda a las 8:45, con la oferta, el planograma y los temas a tratar. Cuando se publica una alerta de rotura de stock en el canal, el empleado más cercano repone el producto antes de que un cliente encuentre el estante vacío. ¿Necesitas saber si hay una talla en stock? Solo tienes que preguntarle al agente de inventario en Slack. Cuando entra un cliente, el empleado consulta sus preferencias y su historial de compras en Salesforce y ofrece una atención personalizada.

Cada tienda ofrece la misma experiencia, las promociones se convierten en ventas y lo que los empleados escuchan de los clientes llega a la sede central en días, no en trimestres.

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Atención domiciliaria: mantén una atención continua y conforme a la normativa, de una visita a la siguiente

Los cuidadores pasan el día en la carretera, a menudo solos, gestionando a los pacientes mediante llamadas telefónicas, notas en papel y aplicaciones de mensajería que nunca fueron diseñadas para proteger información sanitaria sensible. Sin una única fuente de verdad y sin una forma ágil de contactar con el equipo de apoyo, la atención se vuelve discontinua, los cuidadores se sienten aislados y el cumplimiento normativo se convierte en un riesgo.

Con Slack para trabajadores de primera línea, un cuidador empieza el día en el canal de su equipo de atención y le pide a un agente de Agentforce que resuma el historial reciente de cada paciente. Solo ve lo que tiene permiso para ver. Si un síntoma genera una duda a mitad de la visita, puede iniciar una Junta con un especialista en lugar de esperar una llamada de vuelta. Antes de salir, registra la visita en el canal seguro del paciente, para que el siguiente cuidador retome exactamente donde se quedó.

Los pacientes reciben una atención continua, incluso cuando cambia el cuidador; los proveedores permanecen coordinados y se genera un registro de auditoría limpio que cumple con tus requisitos de cumplimiento normativo, incluido HIPAA.

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Fabricación y logística: plantas más seguras, líneas de producción más ágiles

En vuestras plantas de producción, cada minuto de interrupción os cuesta dinero. Vuestros operarios y responsables de turno rara vez se sientan ante un ordenador, y muchos trabajan con guantes o comparten dispositivos. Cuando una máquina falla, encontrar una solución depende de localizar a un supervisor por radio o recorriendo la planta, mientras que los traspasos de turno viven en tableros con portapapeles.

Con Slack para trabajadores de primera línea, si una máquina da un error a mitad del turno, los equipos pueden publicar una alerta en el canal de la línea, donde el operario, el equipo de mantenimiento y el jefe de planta la ven al instante. El operario abre el protocolo de seguridad fijado allí y activa un flujo de trabajo que registra una solicitud de mantenimiento y avisa al técnico de guardia antes de que la línea se ralentice. La solución queda confirmada en el hilo de la conversación. Al cambio de turno, el responsable entrante lee un traspaso completo en el canal, no una nota garabateada.

Menos incidencias, menos interrupciones y menos tiempo para resolver los traspasos. Cada derivación deja un registro, para que podáis identificar patrones y solucionar las causas raíz.

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Viajes y hostelería: ofrece un servicio impecable desde el check-in hasta el check-out

Los huéspedes valoran cada momento de su estancia: el check-in, la limpieza de la habitación, la rapidez con la que se resuelve un problema. Esos momentos dependen del personal de recepción, las camareras de pisos, los técnicos de mantenimiento y los equipos que trabajan en diferentes turnos, casi siempre sin un puesto fijo, pasándose las solicitudes por radio, teléfono y notas escritas a mano. Las peticiones se pierden entre departamentos, las preferencias de los huéspedes no llegan a quienes los atienden, y en la central solo se enteran de los problemas cuando se revisa el negocio.

Con Slack para trabajadores de primera línea, las preferencias de habitación y el aviso de llegada tardía de un huésped ya están en el canal de recepción a las 3 de la tarde. El equipo de limpieza prepara la habitación y el conserje busca opciones para cenar antes de que el huésped llegue al mostrador. Cuando el huésped reporta el aire acondicionado estropeado, recepción utiliza un flujo de trabajo que redirige la solicitud a mantenimiento, el técnico de turno confirma la reparación en el canal y recepción hace el seguimiento, sin necesidad de llamadas por radio ni tickets escritos a mano. Al cambio de turno, el equipo entrante ve el hilo completo de la conversación y nada se queda sin atender.

Los huéspedes disfrutan de un servicio impecable desde la llegada hasta el check-out, y tus equipos resuelven las incidencias antes de que se conviertan en reseñas negativas. Cada solicitud deja un registro, para que puedas identificar dónde se ralentiza el servicio y mejorarlo en todos tus establecimientos.

El 90 % de nuestro equipo trabaja en primera línea, lo que significa que cualquier retraso repercute directamente en la experiencia del huésped. En lugar de obligar a los equipos a descifrar presentaciones de 130 diapositivas o perder el tiempo entre llamadas y hilos de chat, Slack para trabajadores de primera línea lleva las actualizaciones en tiempo real directamente al terreno. Con Slack, conseguimos reducir el tiempo de resolución de incidencias de clientes de 48 horas a menos de 20 minutos, y protegiendo las relaciones con los huéspedes que impulsan nuestro negocio. Jon Davis CTO, Village Hotels

Servicios de campo: mantén a todo el equipo de campo conectado con la sede en tiempo real

Tus técnicos y equipos trabajan a kilómetros de la oficina, a menudo junto a subcontratistas externos. Cuando la información queda en mensajes de texto personales y formularios en papel, los problemas pasan desapercibidos, los equipos tienen que volver al sitio y la sede no tiene visibilidad en tiempo real de lo que ocurre sobre el terreno.

Con Slack para trabajadores de primera línea, un técnico llega a la obra con tres subcontratistas y una inspección programada. Todos se coordinan en un canal compartido. Si algo no cuadra con el plan, el técnico hace una foto, presenta un informe en el canal e inicia una Junta con un experto de la sede para obtener respuesta sin abandonar el lugar de trabajo.

Los equipos resuelven los problemas en la primera visita, las llamadas de seguimiento se reducen y todos los informes llegan a la sede, de modo que podéis ver lo que ocurre en cada lugar de trabajo en tiempo real.

Toda tu plantilla, avanzando como una sola

Tu personal de primera línea determina si tu estrategia triunfa o fracasa. Cuando esos empleados se incorporan al mismo sistema operativo de trabajo que el resto de tu empresa, dejas de gestionar dos negocios distintos: uno en la sede central y otro sobre el terreno.

Tus prioridades llegan a cada tienda, centro de trabajo y turno a la primera, por lo que los lanzamientos y las promociones se convierten más rápido. Los problemas sobre el terreno llegan a la sede central en tiempo real, antes de que os cuesten una venta, un turno o un cliente. Y las personas más cercanas a tus clientes disponen de los mismos datos, agentes y soporte que el resto.

El resultado es una empresa que ve más, reacciona más rápido y atiende mejor a sus clientes, con una sola plataforma que el equipo de TI debe proteger en lugar de un conjunto fragmentado de herramientas.

Precios y disponibilidad

Slack para trabajadores de primera línea ya está disponible como complemento para las empresas con el plan Enterprise+ de Slack. Para obtener más información, habla con nuestro equipo de ventas.

Los precios y el modelo de comercialización están sujetos a cambios. La disponibilidad puede variar según la región y está sujeta a los acuerdos con los clientes.