Cada turno, cada sede, cada equipo: presentamos Slack para trabajadores de primera línea

Para tus clientes, tu personal de primera línea es tu marca: el empleado que encuentra la talla correcta, el líder del almacén que despacha el pedido, la enfermera a domicilio que hace el seguimiento. Representan cerca del 80 % de la fuerza laboral mundial, pero han quedado fuera de la última década de transformación en el lugar de trabajo. Mientras que los equipos corporativos cuentan con agentes, datos de clientes en tiempo real y sistemas conectados, el personal de primera línea suele operar con listas de verificación en papel y mensajes de texto grupales, sin siquiera tener una dirección de correo corporativo. El resultado son dos modelos operativos bajo un mismo techo y una brecha que genera rotación de personal, riesgos de cumplimiento y experiencias deficientes para el cliente.

Hoy cerramos esa brecha con Slack para trabajadores de primera línea, un Slack diseñado específicamente para quienes no trabajan detrás de un escritorio. Pensado para empleados de retail, profesionales de la salud, trabajadores de fábrica y líderes de turno, este espacio de trabajo móvil y ágil reúne colaboración, datos, herramientas específicas por rol e inteligencia artificial en un solo lugar, limpio y sin distracciones. Los equipos de primera línea acceden a hasta 10 canales relevantes para su rol, juntas instantáneas con la oficina central, agentes para obtener respuestas al instante y flujos de trabajo automatizados que se encargan de las tareas rutinarias, para que los equipos puedan concentrarse en lo que tienen enfrente. La oficina central, por su parte, obtiene información clave sobre el contexto operativo y el feedback de los clientes, lo que cierra el ciclo de inteligencia empresarial.

Un espacio móvil centralizado para toda tu operación de primera línea

Hasta ahora, cada herramienta para el personal de primera línea ha implicado una concesión: las soluciones puntuales son simples pero están desconectadas, las aplicaciones de mensajería de consumo son fáciles de usar pero carecen de control, y las herramientas empresariales están pensadas para trabajadores de oficina frente a una computadora. Slack para trabajadores de primera línea lo cambia todo. Es tan fácil de usar como enviar un mensaje de texto, respaldado por los mismos datos de Salesforce y agentes que el resto de tu empresa, y administrado por TI. El área operativa deja de ser un punto ciego y pasa a formar parte del mismo negocio conectado. Así funciona en la práctica:

Prepara a cada miembro del equipo de primera línea para el turno que viene: tus equipos de primera línea reciben el resumen del turno anterior, las prioridades y la lista de tareas del día, actualizaciones de políticas y seguridad, materiales de capacitación y guías prácticas con búsqueda integrada, y comunicados de toda la empresa, todo en el teléfono que llevan en el bolsillo. Así pueden llegar listos, encontrar cualquier respuesta en segundos en lugar de perseguir a un gerente o buscar entre mensajes grupales y actuar sobre lo que más importa ese día, sin necesidad de una terminal compartida ni de una computadora en la trastienda.

Lleva los sistemas que ya usas hasta el área operativa: los flujos de trabajo y agentes que hacen funcionar tu negocio no se detienen en la puerta de la oficina. Los datos y agentes de confianza de Salesforce trabajan junto con tus equipos de primera línea, para que las personas obtengan respuestas y actúen en el momento, y vean solo la información a la que tienen acceso.

los flujos de trabajo y agentes que hacen funcionar tu negocio no se detienen en la puerta de la oficina. Los datos y agentes de confianza de Salesforce trabajan junto con tus equipos de primera línea, para que las personas obtengan respuestas y actúen en el momento, y vean solo la información a la que tienen acceso. Gestiona toda tu fuerza laboral bajo una sola capa de seguridad: tus equipos inician sesión con un ID de empleado, código QR o correo electrónico corporativo. La autenticación multifactor, los controles de administrador sobre cada aplicación y agente, y las configuraciones de cumplimiento de Enterprise+ como HIPAA, FINRA y residencia de datos le dan al equipo de TI un único entorno seguro y centralizado, lo que reemplaza los mensajes grupales y las aplicaciones no autorizadas que ponen en riesgo los datos de la empresa.

A medida que las empresas avanzan hacia la transformación agéntica, el personal de primera línea importa más que nunca. Son las personas que los clientes realmente ven, quienes mantienen las operaciones en marcha y realizan el trabajo que la IA no puede reemplazar. Con Slack para trabajadores de primera línea, toda la fuerza laboral, desde las oficinas centrales hasta el piso de operaciones, tiene por fin un solo lugar para conectarse y dar lo mejor de sí. Jaime DeLanghe CPO, Slack

Más información sobre Slack para trabajadores de primera línea

Diseñado para cada piso, campo y mostrador

No hay dos equipos de primera línea iguales, pero comparten una verdad: los momentos en los que se gana o se pierde a un cliente ocurren lejos de las oficinas centrales. Esto es lo que cambia cuando esos momentos se gestionan en el mismo sistema operativo de trabajo que el resto del negocio.

Retail: convierte promociones en ventas con un equipo de tienda totalmente conectado

Los colaboradores de tu tienda son la cara de tu marca. Sin escritorio y, muchas veces, sin correo electrónico corporativo, se enteran de las promociones y actualizaciones de políticas tarde, a través de gerentes regionales, boletines impresos y pizarras en la sala de descanso. Desde el piso, no pueden ver el inventario ni el historial del cliente para responder a cualquier pregunta que pueda surgir.

Con Slack para trabajadores de primera línea, una promoción regional de las 09:00 queda fijada en el canal de cada tienda a las 08:45, junto con la oferta, el planograma y los temas a tratar. Cuando se publica una alerta de desabastecimiento en el canal, el colaborador más cercano repone el producto antes de que un cliente encuentre un estante vacío. ¿Necesitas saber si hay una talla disponible? Solo pregúntale al agente de inventario en Slack. Cuando un cliente entra a la tienda, el colaborador consulta sus preferencias e historial de compras en Salesforce y personaliza la atención.

Cada tienda ofrece la misma experiencia, las promociones se convierten en ventas y lo que los colaboradores escuchan de los clientes llega a la sede central en días, no en trimestres.

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Atención médica domiciliaria: mantén la continuidad y el cumplimiento normativo en cada visita

Los cuidadores pasan sus días en la calle, muchas veces solos, gestionando la atención de los pacientes a través de llamadas telefónicas, notas en papel y aplicaciones de mensajería que nunca fueron diseñadas para manejar información de salud protegida. Sin una fuente única de verdad y sin una forma rápida de contactar al equipo de soporte, la atención se vuelve fragmentada, los cuidadores se sienten aislados, y el cumplimiento normativo se convierte en un riesgo.

Con Slack para trabajadores de primera línea, un cuidador comienza el día en el canal de su equipo de atención y le pide a un agente de Agentforce que resuma el historial reciente de cada paciente. Solo ve lo que tiene permitido ver. Si un síntoma genera una pregunta durante la visita, puede iniciar una junta con un especialista en lugar de esperar a que le devuelvan la llamada. Antes de salir, registra la visita en el canal seguro del paciente, para que el próximo cuidador retome exactamente desde donde se quedó.

Los pacientes reciben atención continua, incluso cuando cambia el cuidador, los proveedores se mantienen coordinados, y se genera un historial de auditoría completo que cumple con los requisitos de cumplimiento normativo, incluidos los de HIPAA.

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Manufactura y almacenes: pisos más seguros, líneas de producción más ágiles

En tus plantas de producción, cada minuto de inactividad tiene un costo. Tus operadores y líderes de turno rara vez se sientan frente a una computadora, y muchos trabajan con guantes o comparten dispositivos. Cuando una máquina falla, la solución depende de encontrar a un supervisor por radio o recorriendo el piso, mientras que los traspasos de turno quedan registrados en portapapeles.

Con Slack para trabajadores de primera línea, si una máquina genera un error en medio del turno, los equipos pueden publicar una alerta en el canal de la línea, donde el operador, el equipo de mantenimiento y el gerente de planta la ven al instante. El operador abre el protocolo de seguridad fijado allí e inicia un flujo de trabajo que registra una solicitud de mantenimiento y notifica al técnico de guardia antes de que la línea reduzca la velocidad. La solución queda confirmada en el hilo. Al cambio de turno, el líder entrante lee un traspaso completo en el canal, no una nota garabateada.

Obtienes menos incidencias, menos tiempo de inactividad y traspasos que toman minutos. Cada escalación deja un registro, para que puedas identificar patrones y resolver las causas raíz.

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Viajes y hotelería: brinda un servicio impecable desde el check-in hasta el checkout

Los huéspedes te juzgan por cada momento: el check-in, la habitación limpia, la solución rápida cuando algo falla. Esos momentos dependen de los agentes de recepción, el personal de limpieza, los técnicos y los equipos que trabajan en distintos turnos, casi siempre sin un escritorio fijo, transmitiendo solicitudes por radio, teléfono y notas escritas a mano. Las solicitudes se pierden entre departamentos, las preferencias de los huéspedes no llegan a quienes los atienden, y la sede central solo se entera de los problemas durante la revisión del negocio.

Con Slack para trabajadores de primera línea, las preferencias de habitación de un huésped y su nota de llegada tardía ya están en el canal de recepción a las 15:00. El equipo de limpieza prepara la habitación, y el conserje organiza las opciones para la cena antes de que el huésped llegue al mostrador. Cuando el huésped reporta un aire acondicionado que no funciona, la recepción usa un flujo de trabajo que enruta la solicitud al área de mantenimiento, el técnico de turno confirma la reparación en el canal, y la recepción da seguimiento, sin necesidad de llamadas por radio ni tickets escritos a mano. Al cambio de turno, el siguiente equipo ve el hilo completo, y nada se pierde.

Los huéspedes reciben un servicio impecable desde la llegada hasta el checkout, y tus equipos resuelven los problemas antes de que se conviertan en reseñas negativas. Cada solicitud deja un registro, para que puedas identificar dónde se ralentiza el servicio y mejorarlo en todas tus propiedades.

El 90 % de nuestro equipo trabaja en primera línea, lo que significa que cualquier retraso afecta directamente la experiencia del huésped. En lugar de obligar a los equipos a descifrar presentaciones de 130 diapositivas o perder tiempo entre llamadas y hilos de chat, Slack para trabajadores de primera línea lleva las actualizaciones en tiempo real directamente al personal de primera línea. Con Slack estamos reduciendo el tiempo de resolución de problemas con clientes de 48 horas a menos de 20 minutos y protegiendo las relaciones con los huéspedes que impulsan nuestro negocio. Jon Davis Director de tecnología, Village Hotels

Servicios de campo: mantén a todos en el sitio de trabajo conectados con la sede central en tiempo real

Tus técnicos y equipos trabajan a kilómetros de la oficina, muchas veces junto a subcontratistas externos. Cuando los detalles quedan en mensajes de texto personales y formularios en papel, los problemas pasan desapercibidos, los equipos hacen visitas innecesarias, y no tienes visibilidad en tiempo real de lo que ocurre en el campo.

Con Slack para trabajadores de primera línea, un técnico llega al sitio con tres subcontratistas y una inspección programada. Todos se coordinan en un canal compartido. Cuando algo no coincide con el plan, el técnico toma una foto, envía un reporte en el canal e inicia una junta con un experto de la sede central para obtener una respuesta sin abandonar el lugar.

Los equipos resuelven los problemas en la primera visita, se reducen las llamadas de seguimiento, y cada reporte llega a la sede central, para que puedas ver lo que sucede en cada sitio en tiempo real.

Toda tu fuerza laboral, avanzando como una sola

Tu personal de primera línea es donde tu estrategia triunfa o fracasa. Cuando esos empleados se unen al mismo sistema operativo de trabajo que el resto de tu empresa, dejas de gestionar dos negocios: uno en la sede central y otro en el área operativa.

Tus prioridades llegan a cada tienda, sitio y turno desde el primer momento, para que los lanzamientos y promociones generen resultados más rápido. Los problemas en el área operativa llegan a la sede central en tiempo real, antes de que te cuesten una venta, un turno o un cliente. Y las personas más cercanas a tus clientes tienen acceso a los mismos datos, agentes y soporte que todos los demás.

El resultado es un negocio que ve más, reacciona más rápido y atiende mejor a los clientes, con una sola plataforma que el área de TI debe proteger en lugar de un conjunto de herramientas dispersas.

Precios y disponibilidad

Slack para trabajadores de primera línea ya está disponible como complemento para empresas con el plan Slack Enterprise+. Para más información, habla con nuestro equipo de ventas.

Los precios y los paquetes están sujetos a cambios. La disponibilidad puede variar según la región y está regida por los acuerdos con los clientes.