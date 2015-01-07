此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

生效日期：2015 年 1 月 7 日

我们知道服务干扰阻碍工作效率并干扰你的工作流程。我们为服务正常运行时间设定了较高标准，因为我们相信你应该依靠 Slack 并让你的业务无后顾之忧。

基本信息

我们针对升级方案和以上级别的《服务级别协议》(SLA) 确保每月 99.99% 的正常运行时间。 1

我们的 SLA 简单明了，直接基于我们在 Slack 状态页面上公开提供的信息。

如果我们未能达成 99.99% 正常运行时间承诺，则我们将向升级方案客户退款，且退款金额应高于你的工作区在 Slack 宕机期间所付金额的 100 倍以上。

SLA 宕机

SLA 可能包含众多难以解释的术语。我们希望借此机会以通俗语言解释细节。

宕机时间

宕机时间基于两项因素：无法使用 Slack 的分钟数，以及受影响的客户百分比。如果 Slack 宕机，则我们通过使用服务器监控软件测量服务器端错误率、Ping 测试结果、网页服务器测试、TCP 端口测试和网站测试。

在每个月末，我们将“宕机时间”相加，计算出每月的总“宕机时间”。虽然计算“停机时间”可能很困难，但是我们的目标是通过将我们的 SLA 承诺与一个月正常运行时间数字联系起来，使其保持简单。

请注意：“宕机时间”不会同时或以相同方式影响所有人员。Slack 可能正在发生中断，但是你的工作区不受影响，反之亦然。2

有些情况不计入宕机时间。以下是一些示例：

某些功能（链接扩展、搜索等）慢速

仅影响你与外部应用或第三方相关的工作区的问题

上传、共享或处理图像和文件的延迟

我们无法控制的外部网络问题（例如你的互联网服务提供商 (ISP) 与我们的服务器之间的路由表不正确）

进行维修的“预定宕机时间”

正常运行时间

“每月正常运行时间”是你可能正常使用 Slack 的总分钟数百分比。以下为我们的计算方式：

[(每月的总分钟数 - 宕机分钟) / 每月的总分钟数>

小窍门：如需查看我们服务的正常运行时间历史记录，请访问 Slack 状态。

已预定宕机时间

我们有时需要通过进行维护确保 Slack 的顺利运行。如果有必要预定宕机时间，则我们将提前 48 小时通知你。单个日历年度内的预定宕机时间将不超过 10 小时。

服务代金券

如果我们未能达成 99.99% 正常运行时间承诺，则我们将你退款，退款金额为你的工作区在 Slack 宕机期间所付金额的 100 倍，退款形式为“服务代金券”。当到达续约日期或添加新成员时，我们会先从你的代金券余额扣除费用，然后再向你收费。

请注意：“服务代金券”无法兑换成现金。付费服务的最高期限为 30 天，且仅在你的方案降级为免费方案时过期。

有关性能问题的一项说明

Our SLA excludes the following performance issues: