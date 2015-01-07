服务级别协议（已存档）
此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。
生效日期：2015 年 1 月 7 日
我们知道服务干扰阻碍工作效率并干扰你的工作流程。我们为服务正常运行时间设定了较高标准，因为我们相信你应该依靠 Slack 并让你的业务无后顾之忧。
基本信息
- 我们针对升级方案和以上级别的《服务级别协议》(SLA) 确保每月 99.99% 的正常运行时间。1
- 我们的 SLA 简单明了，直接基于我们在 Slack 状态页面上公开提供的信息。
- 如果我们未能达成 99.99% 正常运行时间承诺，则我们将向升级方案客户退款，且退款金额应高于你的工作区在 Slack 宕机期间所付金额的 100 倍以上。
SLA 宕机
SLA 可能包含众多难以解释的术语。我们希望借此机会以通俗语言解释细节。
宕机时间
宕机时间基于两项因素：无法使用 Slack 的分钟数，以及受影响的客户百分比。如果 Slack 宕机，则我们通过使用服务器监控软件测量服务器端错误率、Ping 测试结果、网页服务器测试、TCP 端口测试和网站测试。
在每个月末，我们将“宕机时间”相加，计算出每月的总“宕机时间”。虽然计算“停机时间”可能很困难，但是我们的目标是通过将我们的 SLA 承诺与一个月正常运行时间数字联系起来，使其保持简单。
请注意：“宕机时间”不会同时或以相同方式影响所有人员。Slack 可能正在发生中断，但是你的工作区不受影响，反之亦然。2
有些情况不计入宕机时间。以下是一些示例：
- 某些功能（链接扩展、搜索等）慢速
- 仅影响你与外部应用或第三方相关的工作区的问题
- 上传、共享或处理图像和文件的延迟
- 我们无法控制的外部网络问题（例如你的互联网服务提供商 (ISP) 与我们的服务器之间的路由表不正确）
- 进行维修的“预定宕机时间”
正常运行时间
“每月正常运行时间”是你可能正常使用 Slack 的总分钟数百分比。以下为我们的计算方式：
[(每月的总分钟数 - 宕机分钟) / 每月的总分钟数>
小窍门：如需查看我们服务的正常运行时间历史记录，请访问 Slack 状态。
已预定宕机时间
我们有时需要通过进行维护确保 Slack 的顺利运行。如果有必要预定宕机时间，则我们将提前 48 小时通知你。单个日历年度内的预定宕机时间将不超过 10 小时。
服务代金券
如果我们未能达成 99.99% 正常运行时间承诺，则我们将你退款，退款金额为你的工作区在 Slack 宕机期间所付金额的 100 倍，退款形式为“服务代金券”。当到达续约日期或添加新成员时，我们会先从你的代金券余额扣除费用，然后再向你收费。
请注意：“服务代金券”无法兑换成现金。付费服务的最高期限为 30 天，且仅在你的方案降级为免费方案时过期。
有关性能问题的一项说明
Our SLA excludes the following performance issues:
- 由我们无法合理控制的因素引起的问题
- 你或第三方的任何作为或不作为所导致的问题
- 由你的设备和/或第三方设备引起的问题（不在 Slack 的主要控制范围内）
- 由于我们根据我们的服务条款暂停或终止你使用 Slack 的权利而引起的问题
1.我们有意做出“四九”承诺，即与意在提供 99.90% 的标准 SLA 相比，确保 99.99% 的正常运行时间。我们相信，额外的可用性会造成影响：当你的团队每天依靠 Slack 时，“四九”承诺至关重要。每 10,000 分钟至少需要 9,999 次 Slack。
2.这意味着向你的账户中添加的服务代金券可能与实际体验不符：当只是小部分工作区受影响时，平均宕机时间将减少，并且你收到的数量可能少于预期。另一方面，这意味着即使你的工作区未受影响，你也将因重大服务中断获得代金券。如果你觉得某个特殊情况并未得到妥善处理，则请随时与我们联系。我们的目标是令你满意。