Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.

Entrée en vigueur : le 7 janvier 2015

Nous sommes conscients des désagréments que peuvent provoquer les interruptions de service : elles perturbent le travail et nuisent à la productivité. Comme nous pensons que vous devez pouvoir compter sur Slack pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise, nous avons placé la barre très haut en ce qui concerne la disponibilité de notre service.

Principes de base

Notre contrat de niveau de service (SLA) pour le forfait Plus ou supérieur garantit une disponibilité mensuelle de 99,99 %. 1

Nous avons voulu que nos contrats de niveau de service soient clairs, simples et en relation directe avec les informations que nous rendons disponibles sur la page État du système de Slack.

Si cette garantie de disponibilité de 99,99 % n’est pas atteinte, nous rembourserons les clients abonnés au forfait Plus ou supérieur à hauteur de 100 fois le montant payé par l’espace de travail pendant la période d’interruption de service de Slack.

Le contrat de niveau de service en détail

Les contrats de niveau de service peuvent contenir beaucoup de termes difficiles à comprendre. Nous souhaiterions profiter de cette occasion pour expliquer en quoi consiste le contrat de niveau de service.

Interruption du service

Les « interruptions » relèvent de deux paramètres : le nombre de minutes d’indisponibilité de Slack et le pourcentage de clients Slack concernés. Pendant les interruptions de service, nous utilisons un logiciel de surveillance pour mesurer le taux d’erreur côté serveur, mais aussi pour mesurer les résultats de toute une série de tests (tests de ping, tests du serveur web, tests de ports TCP et tests du site web).

En fin de mois, nous additionnons toutes les périodes d’interruption afin de calculer la « période d’interruption » globale pour le mois. Le calcul de la période d’interruption peut être complexe, mais nous nous efforçons de rendre le résultat aussi lisible que possible pour nos clients. C’est pourquoi notre garantie de contrat de niveau de service est reliée à un chiffre mensuel de disponibilité unique.

Remarque : les interruptions n’affectent pas les utilisateurs au même moment ni de la même manière. S’il est possible que votre espace de travail reste en ligne quand Slack connaît une interruption de service, le cas inverse peut également se produire.2

Certains cas ne sont pas considérés comme des interruptions de service. Voici quelques exemples :

Lenteur de certaines fonctionnalités (développement des liens, recherche, etc.)

Problèmes affectant uniquement votre espace de travail et liés à des applications externes ou à des tiers

Délais de chargement, de partage ou de traitement des images et des fichiers

Problèmes de réseaux externes indépendants de notre contrôle (liés par exemple à de mauvaises tables de routage entre votre fournisseur d’accès Internet (FAI) et notre serveur)

« Interruptions planifiées » à des fins de maintenance

Disponibilité

La « disponibilité mensuelle » correspond au temps d’accès effectif à Slack, exprimé en pourcentage du temps total pour la période donnée. Le calcul est le suivant :

[(nombre total des minutes du mois - nombre de minutes d’interruption de service) ÷ nombre total des minutes du mois]

Conseil : pour consulter l’historique de la disponibilité de notre service, accédez à la pageÉtat du système de Slack.

Interruptions planifiées

Dans le but de garantir une expérience optimale à nos utilisateurs, nous sommes amenés de temps à autre à effectuer des actions de maintenance. Si une interruption est nécessaire, nous vous préviendrons 48 heures à l’avance. En l’espace d’une année calendaire, la durée cumulée des interruptions planifiées ne peut pas dépasser 10 heures.

Crédits de service

Si notre garantie de disponibilité à 99,99 % n’est pas atteinte, vous serez remboursé(e) sous la forme d’un « avoir de service ». Ce remboursement correspond à 100 fois la somme que votre espace de travail a payé pendant l’interruption de service. Lorsque vous renouvellerez votre abonnement ou lorsque vous ajouterez de nouveaux membres, nous utiliserons en premier lieu cet avoir de service avant de vous facturer.

Remarque : cet avoir de service n’est pas échangeable contre une valeur numéraire. Il est limité à l’équivalent de 30 jours de service payant et il n’expire que si vous passez au forfait Gratuit.

Remarque sur les problèmes de performance

Our SLA excludes the following performance issues: