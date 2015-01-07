Data de entrada em vigor: 7 de janeiro de 2015

Sabemos que as interrupções do serviço prejudicam a produtividade e atrapalham seu fluxo de trabalho. Definimos um parâmetro alto de funcionamento do serviço porque acreditamos que você deve confiar no Slack e executar seus negócios sem preocupação.

Noções básicas

Nosso Acordo de nível de serviço (SLA, na sigla em inglês) para clientes no plano Plus e acima garante 99,99% de funcionamento mensal. 1

Desenvolvemos nosso SLA para ser claro e simples. Ele é diretamente baseado nas informações que disponibilizamos ao público na página Status do Slack.

Se não cumprirmos com nossa garantia de 99,99% de funcionamento, reembolsaremos os clientes no plano Plus e acima 100 vezes a quantia pelo seu workspace paga durante o período no qual o Slack ficou indisponível.

Análise detalhada do SLA

Os SLAs podem ser cheios de terminologias impactantes difíceis de entender. Explicaremos o que cada detalhe realmente significa de um jeito simples.

Tempo de inatividade

O "tempo de inatividade" se baseia em dois fatores: o número de minutos que o Slack ficou indisponível e a porcentagem de clientes que foram afetados. Se o Slack estiver indisponível, usaremos o software de monitoramento para medir a taxa de erros do servidor, os resultados do teste de ping, os testes do servidor da Web, os testes da porta TCP e os testes de site.

Ao final de cada mês, nós somamos os períodos de "tempo de inatividade" para calcular "o período de tempo de inatividade" geral do mês. Calcular o "tempo de inatividade" pode ser difícil, mas queremos mantê-lo simples agregando nossa garantia do SLA a um único número de funcionamento mensal.

Observação: "tempo de inatividade" não afeta todos ao mesmo tempo ou do mesmo jeito. O Slack talvez passe por uma interrupção, mas seu workspace permanecerá ileso e vice-versa.2

Algumas situações não contam como tempo de inatividade. Veja alguns exemplos:

Lentidão de alguns recursos (expansões de link, pesquisa, etc.)

Problemas que afetam o workspace relacionados a apps externos ou de terceiros

Atrasos em uploads, compartilhamentos ou processamentos de imagens e arquivos

Problemas externos de rede, que estão fora do nosso controle, como tabelas de roteamento de baixa qualidade entre seu provedor de internet (ISP) e nosso servidor

"Tempo de inatividade programado" para manutenção

Funcionamento

"Funcionamento mensal" é a porcentagem do total de minutos que o Slack possivelmente ficará disponível. Veja abaixo como calculamos isso:

[(total de minutos no mês - minutos de tempo de inatividade) / total de minutos no mês]

Dica: para ver o histórico de funcionamento dos nossos serviços, acesse o Status do Slack.

Tempo de inatividade programada

Às vezes precisamos fazer manutenção para que o Slack continue funcionando bem. Se o tempo de inatividade programado for necessário, daremos um aviso prévio de 48 horas. De 1º de janeiro a 31 de dezembro, o tempo de inatividade programado não excederá 10 horas.

Créditos de serviço

Se não cumprirmos com nossa garantia de 99,99% de funcionamento, reembolsaremos você 100 vezes o valor que seu workspace pagou durante o período de inatividade do Slack na forma de "Créditos de serviço". Quando chegar a data da renovação do seu plano ou quando você adicionar novos membros, primeiro debitaremos do saldo de créditos antes de cobrá-lo.

Observação: "créditos de serviço" não podem ser trocados por dinheiro. Eles têm um limite máximo de 30 dias de serviços pagos e só expiram quando você fizer o downgrade para o plano gratuito.

Uma observação sobre problemas de desempenho

Our SLA excludes the following performance issues: