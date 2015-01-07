本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

発効日：2015年1月7日

サービスの中断は、仕事の効率を妨げ、ワークフローを乱します。そのため Slack は、皆さんが安心して Slack を業務に利用できるように、アップタイム (月間稼働率) の基準を高く設定しています。

基本

Slack のサービス品質保証契約 (SLA) は、プラスプラン以上のお客様に、月間 99.99% のアップタイムを保証しています。 1

Slack の SLA は、Slack 稼働状況ページに公表した情報を基に、明確でシンプルな内容に作成されています。

アップタイムが保証されている 99.99% を下回った場合は、プラスプラン以上のお客様に、Slack を利用できなかった時間分のワークスペース料金の 100 倍を金額を払い戻します。

サービス品質保証契約 (SLA) の内容

サービス品質保証契約 (SLA) には難解な用語が多く含まれるため、分かり辛い部分もあるかと思います。そこでこのページでは、Slack の SLA の詳細について、分かりやすい言葉で説明していきます。

ダウンタイム

「ダウンタイム」は、(1) Slack を利用できなかった時間 (単位：分) と (2) 影響を受けた Slack ユーザーの割合の 2 つの要素を基準にしています。Slack がダウンした場合は、サーバー監視ソフトを使って、サーバー側のエラー率、Ping テストの結果、Web サーバーのテスト、TCP ポートの接続、Web サイトテストなどを行っています。

毎月、月末に「ダウンタイム」の時間を合計し、その月の「総ダウンタイム時間」を算出します。ダウンタイムの計算は複雑になりがちですが、SLA の保証を 1 つの月次アップタイム時間数に紐づけることで、シンプルにするよう努めています。

注意 :「ダウンタイム」の影響はユーザー全員に同時または同じ形で現れるものではありません。そのため、Slack が利用できないけれども個別のワークスペースは利用できる場合、またはその逆の場合もあります。2

ダウンタイムとしてカウントされない事象もあります。次はその例です。

特定の機能の動作が遅い場合 (リンクの展開や検索が遅いなど)

お使いのワークスペースにのみ影響のある問題で、外部またはサードパーティアプリに起因するもの

画像やファイルのアップロード、共有または処理の遅延

お使いのインターネットサービスプロバイダ (ISP) と Slack サーバー間のルーティングテーブルの問題など、Slack の管轄外の外部ネットワークの問題

メンテナンスのための「計画的ダウンタイム」

アップタイム

「月間アップタイム」 とは、ユーザーにとって Slack が利用可能な状態だった時間の合計の比率で、次のように計算します。

[(月中の合計分数 - ダウンタイム分数) / 月中の合計分数]

Tip : サービスアップタイムの履歴は Slack 稼働状況で確認できます。

計画的ダウンタイム

Slack が常にスムーズに動作するように、メンテナンスが必要な時もあります。計画的ダウンタイムが避けられない場合は、実施の 48 時間前にお知らせします。計画的ダウンタイムは、1 年あたり 10 時間以内とします。

Slack クレジットポイント

アップタイムが 99.99% を下回った場合、Slack を利用できなかった時間分のお支払い済み料金の 100 倍に相当する金額を「Slack クレジットポイントポイント (1pt = 1 円)」にてお返しします。新規メンバーの追加やプランの更新がある場合、請求前にクレジット残高からSlack クレジットポイントポイント分の金額を差し引きます。

注意 : Slack クレジットポイントを換金することはできません。Slack クレジットポイントポイントの上限額は有料サービスの30日分となり、無料プランへダウングレードした場合にのみ失効します。

パフォーマンス問題に関する注意

Our SLA excludes the following performance issues: