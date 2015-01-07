Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

In vigore dal: 7 gennaio 2015

Siamo consapevoli che le interruzioni del servizio ostacolano la produttività e interrompono il flusso di lavoro. Abbiamo stabilito un livello elevato per il tempo di attività perché crediamo che l’utente debba essere in grado di affidarsi a Slack per gestire la propria attività senza preoccupazioni.

Aspetti di base

Il Contratto di servizio di Slack per i clienti che hanno sottoscritto il piano Plus e superiori garantisce un tempo di attività mensile del 99,99%. 1

Il Contratto di servizio è stato progettato in modo da essere chiaro e semplice, basato direttamente sulle informazioni rese disponibili pubblicamente nella pagina sullo stato di Slack.

Se non viene raggiunto il tempo di attività garantito pari al 99,99%, Slack rimborserà ai clienti che hanno sottoscritto un piano Plus e superiori 100 volte l’importo pagato per l’area di lavoro durante il periodo in cui Slack era inattivo.

Il Contratto di servizio in dettaglio

I Contratti di servizio possono contenere numerosi termini difficile da decifrare, che vengono spiegati in dettaglio nel seguito.

Inattività

L’”inattività” si basa su due fattori, ovvero il numero di minuti in cui Slack era indisponibile e la percentuali di clienti interessati. Quando non è disponibile, Slack utilizza un software di monitoraggio del server per misurare la percentuale di errore lato server, i risultati dei test di ping nonché i test del server web, della porta TCP e del sito web.

Alla fine di ogni mese, i periodi di inattività vengono aggregati per calcolare il periodo di inattività mensile complessivo. Il calcolo dell’inattività può essere difficile, ma Slack mira a mantenerlo semplice legando la garanzia del Contratto di servizio a un unico valore di tempo di attività.

Nota: l’inattività non influisce su ciascun utente contemporaneamente o nello stesso modo, dato che un’area in cui opera Slack potrebbe essere colpita da un blackout, ma l’area di lavoro dell’utente può non esserne interessata o viceversa. 2

Alcuni scenari non vengono considerati ai fini dell’inattività. Ecco alcuni esempi:

Lentezza per determinate funzioni (espansioni di link, ricerca e così via)

Problemi che interessano sono l’area di lavoro dell’utente correlati ad app esterne o a terze parti

Ritardi nel caricamento o nella condivisione o elaborazione di immagini e file

Problemi di rete esterna al di fuori del ragionevole controllo di Slack, ad esempio tabelle di routing non corrette tra il provider di servizi Internet dell’utente e il server di Slack

“Inattività pianificata” per manutenzione

Tempo di attività

Per “Tempo di attività mensile” si intende la percentuale di minuti possibili totali in cui Slack è stato disponibile per l’utente. Modalità di calcolo:

[(minuti totali nel mese - minuti di inattività)/minuti totali nel mese]

Suggerimento: per esaminare la cronologia del tempo di attività del servizio, visitare la pagina sullo stato di Slack.

Inattività pianificata

Per consentire a Slack di funzionare in modo ottimale, talvolta è necessario eseguire operazioni di manutenzione. Se è pianificato un tempo di inattività, ne daremo comunicazione con 48 ore di anticipo. In un anno solare, il tempo di inattività pianificato non supererà le 10 ore.

Credito di servizio

Se non viene raggiunto il tempo di attività garantito pari al 99,99%, Slack rimborserà 100 volte l’importo pagato per l’area di lavoro durante il periodo in cui Slack era inattivo in forma di “crediti di servizio”. Alla data di rinnovo o se vengono aggiunti nuovi membri, prima di addebitare l’importo dovuto all’utente verrà utilizzato\ il saldo del credito.

Nota: i crediti di servizio non possono essere convertiti in contante. Sono limitati a un massimo di 30 giorni di un servizio a pagamento e scadono solo se si effettua il downgrade al piano Free.

Nota sui problemi di prestazioni

Our SLA excludes the following performance issues: