重點摘要 對話式 AI 聊天機器人結合多種 AI 技術，能理解情境資訊並以比傳統規則型聊天機器人更自然的方式回應。

那些最實用的職場聊天機器人就像 Slackbot 一樣，能透過情境資訊理解對話內容，同時還掌握組織知識及使用者權限設定。

到底哪一款對話式 AI 聊天機器人最好用，取決於你的工作流程，以及你是需要提升個人生產力、查詢網路資訊，還是要在掌握整個組織前後脈絡的情況下進行協作。

對話式 AI 聊天機器人是一種採用 AI 技術的助理，能理解日常用語、維持對話流暢度，並根據使用者的請求與相關資訊產生回應。傳統聊天機器人遵循預先定義的規則與指令碼控制的決策樹，而對話式 AI 聊天機器人則運用大型語言模型 (LLM)、自然語言處理 (NLP) 以及連結的知識來源等技術，能更自然地解讀意圖、回答問題並完成任務。

在工作環境中，對話式 AI 聊天機器人協助員工跨商務工具尋找資訊、總結討論內容、自動化重複性工作並回答問題。那些最實用的聊天機器人還能理解問題背後的情境，包括先前的對話、共享知識以及組織權限。有了這些背景資訊，給出的回答就會比傳統規則型機器人更準確、更合乎需要。

對話式 AI 聊天機器人如何運作？

對話式 AI 聊天機器人結合多種 AI 技術，可理解問題、檢索相關資訊並產生自然的回應。這些技術相輔相成，幫助聊天機器人解讀意圖、記住上下文，並進行更像真人的對話。

以下深入介紹驅動對話式 AI 聊天機器人的核心組成要素及其運作方式：

自然語言理解

自然語言理解 (NLU) 幫助對話式 AI 聊天機器人解讀使用者真正想傳達的意思，而不是只看字面而已。

它能理解使用者的意圖，即使問法不同也能掌握需求。員工可以直接用平常說話的方式提問、修改先前的請求，或使用日常用語，不必記住特定指令。

透過在產生回應之前先識別意圖，NLU 能讓對話式 AI 聊天機器人與使用者互動更自然，並更準確地回應使用者的請求。

大型語言模型

大型語言模型 (LLM) 負責在聊天機器人瞭解請求後，產生使用者所看到的回應。這些模型經過大量文本的訓練，能夠找出語言中的規律，並以自然、貼切的方式回應。

LLM 也能讓聊天機器人更能接得住話題。它們不會將每個提示視為全新的請求，而是能夠利用前後對話的脈絡來回答追問的問題、記住上下文，並隨著對話調整回應內容。這樣一來，互動就更像是在持續聊天，而非一連串毫無關聯的問答。

檢索與連結知識

知識庫是組織集中儲存資訊的地方，方便員工查閱各種內部資源，包括文件、政策、專案最新進度、會議記錄等。對話式 AI 聊天機器人透過檢索功能搜尋這些知識來源，並呈現與使用者請求最相關的資訊。

對話式 AI 聊天機器人可與員工日常使用的各種工具連結，例如通訊平台、文件儲存庫、專案管理軟體及客戶系統。它們利用對話脈絡與組織歷史記錄，從這些相互連結的知識來源中檢索資訊，進而呈現相關文件與洞察資料。這樣員工就能更快找到答案，同時減少重複作業和一再詢問相同問題的情況。

從情境中學習

掌握情境資訊後，AI 聊天機器人就能根據聊過的內容和提問者的需求，給出更符合情況的答覆。它們透過理解先前的訊息與追問的問題，讓對話自然地延續下去。

這類情境資訊還包括組織資訊與權限。對話式 AI 聊天機器人會參考團隊的組成、共享知識及存取控制設定，找出每位使用者適合查看的資訊。這樣一來，員工收到的回答就會符合組織的安全和管理政策規範。

為什麼對話式 AI 聊天機器人有時表現不盡理想？

對話式 AI 聊天機器人在理解語言、檢索資訊及產生回應等方面，已經進步了許多。但在工作情境中，能否掌握情境資訊，才是讓這些回覆真正派上用場的關鍵。

員工需要的回答，必須反映當下對話內容、組織內部累積的知識，以及員工在公司中負責的工作。缺乏這些情境資訊，就算 AI 聊天機器人能存取大量資料，也可能回答得不完整，甚至答非所問。

許多常見的職場 AI 問題，都源於缺乏情境資訊。常見的情況包括：

缺少對話情境。 若不理解對話串前後文或先前的訊息，聊天機器人可能遺漏重要細節、要求使用者重複說明，或給出與討論內容不符的回應。

缺少組織知識。 聊天機器人需要能夠存取文件、政策、專案歷程及過往決策，才能提供準確且切合職場需求的答覆。

回應過於籠統。 如果聊天機器人把每次提問都當成獨立的需求，就可能忽略先前問過的問題、相關任務，或整段對話的脈絡。

不瞭解團隊的協作脈絡。 職場聊天機器人應瞭解是誰在提問、對方屬於哪個團隊，以及這段對話想達成什麼目標，才能提供更符合需求的協助。

不瞭解使用者有哪些權限。 職場 AI 應遵循組織的權限設定，僅查詢使用者有權存取的資訊。

最有效的對話式 AI 聊天機器人會結合語言理解能力與組織內的情境資訊來解決這些問題。它們會運用團隊共享的知識，並遵守權限設定，提供更符合員工工作需求的回答。

情境感知對話式 AI 如何解決這些問題

新一代職場聊天機器人將語言理解與組織情境相結合。透過綜合考量對話內容、文件、共享知識及使用者權限，它們能提供更精確、更貼近日常工作需求的回應。

情境感知對話式 AI 能夠：

理解對話與對話串。 它能根據對話的脈絡來回答後續問題，讓對話保持連貫，無需使用者重複交代已提供過的資訊。

參照共享檔案與文件。 它能從已連結的文件、知識庫及其他職場資源中找出相關資訊來回答問題。

找出組織內相關的知識。 它能綜合考量專案歷程記錄、過往決策及組織內部知識，提供真實反映組織運作方式的回答。

遵循權限設定。 它只會查詢使用者有權存取的資訊，協助組織保護敏感資料。

整合不同職場工具中的資訊。 它會整合通訊平台、文件儲存庫、專案管理軟體及其他已連結的業務系統中的資訊，讓員工更全面地掌握所需資訊。

2026 年熱門對話式 AI 聊天機器人

哪款對話式 AI 聊天機器人最適合你，取決於你的工作方式和使用情境。有些工具擅長深入推理或搜尋網路資料，有些則著重於特定商業生態系統中的生產力。

以下介紹幾款在 2026 年表現出色的聊天機器人，它們各有不同優勢，能協助團隊進行職場協作和管理知識。此榜單由 G2 精選，所有入選工具的評分皆至少達到 4 顆星 (滿分 5 顆星)。

Slackbot

Slackbot 是內建於 Slack 的 AI 助理，能夠運用對話記錄、頻道、檔案及連結的商業應用程式，協助員工在日常工作中尋找資訊並完成任務。它直接整合到團隊每天使用的平台中，讓 AI 自然融入工作流程，而不是額外加上去的功能。

主要功能：

依據情境提供協助。 Slackbot 會參考對話內容、組織知識和已連結的系統來回答問題，同時遵循每位使用者的權限設定。

搜尋資訊並整理摘要。 員工無需在不同工具之間切換，即可查詢組織知識、總結對話內容並分析文件。

提升工作效率。 Slackbot 可透過單一對話介面協助員工準備會議、安排會議、幫忙撰寫內容和進行分析，並將例行任務自動化。

Salesforce 報告指出，Slackbot 是 Slack 歷來採用速度最快的功能，已有超過 85,000 名員工使用，使用最頻繁的員工每週最多可省下 20 小時。Salesforce 也指出，Slackbot 的使用者滿意度達 96%，而且有 80% 的使用者每天都會再次使用 Slackbot。

其他組織也表示，Slackbot 能幫助員工提升生產力。例如，Engine 估計，Slackbot 的對話摘要功能每次使用都能幫員工省下 15 到 20 分鐘。Xero 則表示，團隊完全不必花時間讓 Slackbot 熟悉狀況，因為它早已掌握團隊工作的背景情境。

適合對象：希望將具備情境理解能力的 AI 用到日常工作中，用來尋找工作所需的資訊、理解對話內容，並完成日常任務。

Anthropic Claude

Anthropic Claude 是一款 AI 助理，適合用來分析資料、處理長篇文件及完成企業工作。它能分析資訊、產生內容、運用已連結的資料，並在不同對話之間延續先前的脈絡。

主要功能：

分析與文件處理。 Claude 能分析大型文件與資料集、整理資訊摘要，並回答與上傳內容相關的問題。

連結工具與資料。 Claude 可存取已取得授權的資料來源與工具，以查詢資訊並完成任務。

Claude Tag。 Claude Tag 讓員工可在共用頻道中標記 @Claude，直接與 AI 助理協作，不必離開目前的對話。

共享情境。 Claude Tag 能從已取得授權的 Slack 頻道與資料來源建立情境脈絡、持續記憶相關資訊，並在遵循管理員所定義權限的情況下，以非同步方式完成任務。

適合對象：適合需要運用 AI 進行深入分析、處理長篇文件，以及結合已連結的工具、資料和對話來協作完成任務的團隊。

OpenAI ChatGPT

ChatGPT 是一款通用型 AI 助理，可以協助使用者思考複雜問題、發想點子、撰寫內容、編寫程式，以及處理各種個人任務。

主要功能：

推理與內容產出。 ChatGPT 可以分析資訊、回答問題、發想點子、產生及編輯內容，也能協助編寫程式。

個人化。 透過記憶功能和自訂指令，ChatGPT 能在回答時參考使用者個人的偏好設定，以及先前對話中的資訊。

連結資料。 使用者可將 ChatGPT 連結至外部資料來源，為對話帶入更多資訊。

個人情境。 ChatGPT 會透過對話、已儲存的記憶、自訂指令和連結的資料，逐步掌握使用者的個人情況，而不是在背景中存取團隊共享的職場對話內容。

適合對象：需要通用型 AI 助理來進行邏輯推理、內容產出、發想點子、編寫程式、資料研究以及其他個人化生產力任務的個人使用者。

Google Gemini

Google Gemini 是專為 Google Workspace 打造的 AI 助理，可結合使用者帳號資訊與連結的 Workspace 資料，在各個 Google 應用程式中協助撰寫內容、搜尋資料、分析資訊及完成任務。

寫作與摘要。 Gemini 可以撰寫電子郵件草稿、整理文件和對話的摘要，也能產生或修改內容。

資料分析。 使用者可以分析儲存在 Google Workspace 各處的試算表和其他資訊。

Workspace 整合。 Gemini 可在 Gmail、Google 文件、雲端硬碟、試算表、Meet 等 Google 應用程式中運作。

運用 Google 帳戶資訊。 Gemini 可以運用使用者 Google 帳號中的資訊及已連結的 Workspace 應用程式中的資料，回答問題並完成任務。

適合對象：適合使用 Google Workspace，並希望透過 AI 在各種 Google 應用程式中協助撰寫內容、整理摘要、分析資訊、搜尋資料及完成任務的個人使用者與組織。

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot 是整合在 Microsoft 365 中的 AI 助理，可運用 Microsoft 生態系統中的資訊，協助使用者撰寫內容、分析資料、管理電子郵件，以及在各種 Microsoft 生產力應用程式中進行協作。

主要功能：

內容產出。 Copilot 可以在 Word 中撰寫及編輯文件，也能在 PowerPoint 中製作簡報。

資料分析。 使用者可在 Excel 中分析資料、找出規律並處理相關資訊。

電子郵件與會議。 Copilot 能整理 Outlook 電子郵件對話串的重點，也能摘要 Teams 中的對話和會議內容。

Microsoft 365 整合。 Copilot 可在各種 Microsoft 365 應用程式中使用，讓員工在運用日常工作中使用的工具時，即可獲得 AI 協助。

適合對象：適合使用 Microsoft 365，並希望透過 AI 協助處理文件、試算表、簡報、電子郵件、會議及其他有明確流程的職場任務的組織。

Perplexity AI

Perplexity AI 是一款對話式問答工具，讓使用者可以直接用日常用語提問，研究感興趣的主題。它會搜尋網路上的公開資訊、整合多個來源的內容，並在回答中附上引用來源。

主要功能：

搜尋網路。 Perplexity 會搜尋網路，找出與使用者問題相關的資訊。

來源整合。 它將多個來源的資訊彙整成對話式的回應，而非呈現傳統的搜尋結果清單。

引用來源。 回答會附上相關來源的連結，讓使用者可以查看並確認資訊是否正確。

後續追問。 使用者可以持續詢問同一主題的相關問題，讓 Perplexity 記住整個研究過程中的對話內容，方便接續討論。

適合對象：適合需要進行外部資料收集與研究，希望 AI 整合網路上的公開資訊、提供對話式回答的個人使用者與團隊。

有了情境脈絡，才稱得上是真正懂得對話的 AI

對話式 AI 聊天機器人已經有了很大的進步，不再像早期的規則式機器人，只能回應預先設定好的指令。現在的聊天機器人能理解日常用語、查詢資訊、產生內容，還能自動處理日常任務。但在工作情境中，回答的品質不只取決於 AI 模型而已。

拉開差距的最大關鍵就是情境資訊。能理解對話內容、組織知識和掌握使用者權限設定的聊天機器人，比起只根據使用者輸入的提示來回答的聊天機器人，更能提供切合需求的協助。隨著對話式 AI 持續進步，組織最有可能從這類工具中獲得最大效益：它們不只理解員工在問什麼，也能掌握問題背後的工作情境。

如果想更深入探索，可以看看 Slackbot、Slack AI、AI 企業搜尋功能以及工作流程建立工具，瞭解能掌握情境資訊的 AI 如何協助團隊尋找資訊、自動處理日常工作，並更有效地協作。

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對話式 AI 聊天機器人常見問題