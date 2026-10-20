個人 AI 助理是運用 AI 的工具，能協助你思考、創作、研究、整理資訊並執行任務。有些人主要把個人 AI 助理當成思考夥伴，有些人則希望找個協作夥伴，一起草擬簡報、文件或程式碼。也有人需要尋找資訊，或建立自動化流程來節省時間；另一些人則需要協助整理電子郵件、行事曆、任務，以及追蹤目標進度。
無論你的目標是什麼，個人 AI 助理越瞭解你，就越能發揮作用。通用型聊天機器人提供的是通用結果，無法幫你脫穎而出或提升生產力。評估個人 AI 助理時，可以問問自己：它只是理解並執行你的提示，還是能掌握你獨特的工作情境？
優秀的個人工作 AI 助理應具備哪些條件？
優秀的個人 AI 助理應能幫你節省時間，同時提升工作品質。在工作上，最好的 AI 助理能與你已在使用的工具整合、代你執行操作，並保護你的資料。挑選時可以留意以下幾點：
- 組織脈絡。能存取團隊對話、文件與會議記錄的 AI 助理，可以提供即時且切合需求的答案。例如，你可以問：「我今天有哪些會議和專案截止日期？」
- 生產力與自動化工具。好的答案固然有幫助，但個人 AI 助理的真正價值在於執行操作。你可以請 AI 助理草擬電子郵件、傳送提醒、撰寫摘要、調整會議時間，或設定工作流程。
- 整合功能。個人 AI 助理希望解決現代職場的一大痛點：工具各自獨立，彼此沒有連結。你可以請 AI 助理透過豐富的整合功能取得資訊或執行操作，省去在分頁之間來回切換的麻煩。平台內建的助理則讓你直接在平常工作的地方獲得協助。
- 安全性與隱私權。處理工作資料的 AI 助理，應具備完善的權限控管、資料保護與治理機制。如果你的公司需要處理敏感資訊，這點就更重要。
2026 年最佳個人 AI 助理
|個人 AI 助理
|最適合
|核心功能
|定價
|Slackbot
|結合工作情境提升生產力
|以你的 Slack 對話、檔案與已連結應用程式為基礎的個人 AI 智慧代理
|Business+ 及 Enterprise Grid 方案內含
|ChatGPT
|靈活的一般用途協助
|提供聊天、寫作、程式設計與研究協助的通用型助理
|提供免費方案；Plus 方案每月約 US$20 起
|Claude
|深度推理與長篇文件處理
|專為寫作、程式設計與檔案分析打造的對話式 AI
|提供免費方案；Pro 方案每月約 US$20 起
|Microsoft Copilot
|Microsoft 365 使用者
|直接內建於 Word、Excel、Outlook 及 Teams 的 AI 助理
|商務附加元件每位使用者每月約 US$21 起
|Google Gemini
|Google Workspace 使用者
|內建於 Gmail、Google 文件與 Google 試算表，具備大型上下文視窗的 AI 助理
|提供免費方案；Google One AI Premium 起價約每月 US$20
|Notion AI
|工作空間筆記與知識管理
|內建於 Notion 文件、Wiki 與資料庫的 AI
|包含在 Business 方案中，每位使用者每月約 US$20
|Perplexity
|附上資料來源的研究
|具備即時網路搜尋與引用來源的 AI 問答引擎
|提供免費方案；Perplexity Pro 每月約 US$20 起
|Zapier AI
|串聯應用程式並自動化工作流程
|能在數千個已連結應用程式中觸發操作的 AI 智慧代理
|提供免費方案；付費方案每月約 US$20 起
|Motion
|自動化排程與任務管理
|自動建立與調整你的行事曆及待辦清單的 AI
|方案每月約 US$19 起
|Pi
|富有同理心的個人化對話
|著重於提供支持、不帶批判的對話式 AI 夥伴
|免費
本清單根據 G2 資料精選，所有軟體/工具的評分皆至少達到 4 顆星 (滿分 5 顆星)。
Slackbot：最適合結合工作情境提升生產力
Slackbot 是 Slack 的個人 AI 助理，設計方式與一般聊天機器人不同。Slackbot 就在你工作的平台中，因此已瞭解你的對話、檔案與正在處理的專案，無須從零開始。
主要功能：
- 企業搜尋。它會運用 Slack 對話、文件與知識庫來回答問題，並提供相關脈絡。Slackbot 不只是更聰明的搜尋列；它能深入理解工作背後的組織脈絡，並從 Slack 整合功能取得資料，尤其是 Salesforce CRM，進一步擴大資訊涵蓋範圍。
- 自動化工作流程。透過「Slack 工作流程建立工具」，使用者可以設定工作流程自動化，協助團隊更有效率地工作。例如，工作流程可以將會議記錄釘選到團隊的 Slack 畫板，或在Slack 清單中將任務指派給適當的使用者。
- 內容產生。只要提供幾個簡單的提示，Slackbot 就能建立報告、簡報、文件與控制面板，運用即時資料，並將內容釘選在團隊工作的地方。
- 細緻的使用者權限。指定誰能存取哪些資料，確保符合法規並保護敏感資料。
最適合：希望 AI 助理能支援即時協作、掌握豐富脈絡，且原生支援 Slack 與 Salesforce 環境的組織。
Slackbot 擅長將人員、工具與流程連結在同一個地方。在 Slack 的母公司 Salesforce，超過 85,000 名員工使用 Slackbot，每週最多可節省 20 小時。這項功能推出後，成為公司歷來採用速度最快的功能，滿意度達 96%。閱讀 Salesforce 的完整案例，或瞭解銷售團隊如何使用 Slackbot 準備通話。
ChatGPT：最適合一般用途的 AI 協助
ChatGPT 是 OpenAI 推出的通用型 AI 聊天機器人，可用於寫作、程式設計、研究與回答日常問題。ChatGPT 是獨立運作的助理，不隸屬於任何單一公司的軟體套件。它能處理各種需求，從草擬電子郵件、解釋試算表公式，到腦力激盪行銷計畫，都能提供協助。
主要功能：
- 腦力激盪、寫作與編輯。ChatGPT 能協助使用者構思想法、擬定大綱，以及草擬或編輯文字與圖像。
- 產生摘要。這項工具能為長篇文件、報告與會議文字轉出內容產生各種格式的摘要，協助使用者快速彙整大量資訊。
- 自訂 GPT。自訂 GPT、「技能」與「專案」可協助使用者儲存偏好設定、指示與對話，用於製作月報或遵循品牌規範等特定且重複執行的任務。
- 應用程式與整合。ChatGPT 擁有豐富的第三方生態系，可與數千種外部工具及外掛程式連結，提供工作情境支援與自動化功能。
- 研究。「深入研究」模式能協助使用者展開多來源、多步驟的研究，並整理引用資料。
最適合：想要多功能個人 AI 助理的專業人士。除非連結特定資料來源或工作流程，否則 ChatGPT 能掌握的工作脈絡有限。
Microsoft Copilot：最適合提升 Microsoft 365 生產力
Microsoft Copilot 是企業 AI 助理，內建於許多員工每天都會使用的工具：Word、Excel、PowerPoint、Outlook 與 Teams。
主要功能：
- 企業安全性。Copilot 支援企業級安全性、全球隱私權法規與細緻的使用者權限。
- 工作工具整合。Copilot 可在 Microsoft 365 的各項主要工具中直接草擬文件、建立 Excel 公式，以及彙整電子郵件對話串，讓你無須切換工具。
- 會議協助。這項工具提供 Teams 會議支援，自動產生會議摘要與待辦事項。
- 組織資料與工作脈絡。這款個人 AI 助理運用組織資料與脈絡來協助處理工作任務，從使用者的電子郵件、文件、對話與會議中取得資訊，提供富含相關脈絡的答案。
最適合：已使用 Microsoft 365，且希望 AI 直接內建於日常工作工具的專業人士。
Google Gemini：最適合 Google Workspace 使用者
Google Gemini 是 Google 的 AI 助理，內建於 Gmail、Google 文件、Google 日曆與 Google 試算表。對已使用 Google 生產力工具的團隊而言，Gemini 是很合適的選擇。
主要功能：
- 工作工具整合。Gemini 原生整合於 Gmail、Google 雲端硬碟、Google 試算表、Meet 與其他 Google Workspace 工具。
- 個人生產力。Gemini 最適合用於彙整電子郵件、製作內容、分析文件，以及提供行事曆與會議協助。
- 大型上下文視窗。這項工具提供大型上下文視窗，只要一則提示，就能處理長篇文件或冗長的影片文字轉出內容。
- 研究協助。Gemini 的「深入研究」模式會制定研究計畫、搜尋多個資料來源、分析來源文件、找出資訊缺口，並產生結構完整的報告，附上所用資料來源的連結與引用。
最適合：希望將 AI 與電子郵件、檔案及行事曆整合連動的 Google Workspace 使用者。
Claude：最適合寫作、分析與複雜推理
Claude 是 Anthropic 推出的通用型 AI 助理，可用於寫作、推理、研究與程式設計。使用者表示，Claude 特別適合需要協助構思、編輯與完善複雜想法的人。Claude 透過連接器，連結組織的工具與資料。
主要功能：
- 腦力激盪、寫作與編輯。使用者喜愛 Claude 強大的寫作與編輯能力，可用於製作、改寫與完善內容。
- 專案。「專案」提供專屬工作空間，讓使用者圍繞特定目標整理相關對話、檔案、知識與指示。如此一來，處理重複或持續進行的專案時，就不必反覆提供相同資訊。
- Artifacts。Claude 的「Artifacts」功能在聊天視窗外提供專屬工作空間，讓使用者建立文件、程式碼、視覺化內容與其他產出，並與這些內容互動。例如，它可以在 Google 文件中建立草稿，而不只是提供一段文字。
- 程式設計協助。開發人員使用 Claude Code 除錯、學習程式語言，以及最佳化演算法。
- 大型上下文視窗。Claude 以大型上下文視窗著稱，可用於處理大型文件與資料集。
最適合：從事複雜創意工作的寫作者、研究人員、開發人員與知識工作者。
Perplexity：最適合 AI 輔助研究與網路問答
Perplexity 是專為智慧研究打造的 AI 問答引擎。與著重於內部工作知識的助理不同，Perplexity 專精於尋找並引用外部資料來源。
主要功能：
- AI 網頁瀏覽器。Perplexity Comet 是這款 AI 助理的專屬網頁瀏覽器，能讓使用者透過對話取得即時答案，並結合連結與 AI 產生的摘要。
- 研究協助。Perplexity 的「研究」模式能制定研究方法、搜尋並分析數百個資料來源、推敲研究發現，並將結果彙整成完整報告。這項工具提供多種研究模式，例如著重於學術資料來源或社群對話串的模式。
- 來源引用。這款個人 AI 助理會在答案中加入附有連結的來源引用。
- 內容產生。Perplexity 能將研究結果與提示轉化成文件、簡報或試算表。
- 連結工作資料。Perplexity 可同時搜尋已連結的應用程式與檔案 (例如 Google Workspace、Notion、Jira)，以及網路資訊，為使用者提供結合公開資訊與個人工作脈絡的答案。
最適合：需要快速尋找、整合及驗證資訊的研究人員、行銷人員、新聞工作者及各領域專業人士。
Notion AI：最適合知識管理與工作空間整理
Notion 讓團隊將資訊整理成文件、表格與工作流程，Notion AI 則透過對話串將這些內容串聯起來。它能運用 Notion 頁面與資料庫中儲存的資訊，協助使用者尋找資料、製作內容與管理專案，無須切換應用程式。
主要功能：
- 全域搜尋。Notion 支援跨 Notion 資料庫、知識庫，以及行事曆、電子郵件等已連結工具搜尋資訊。
- 會議協助。Notion 使用「AI 會議記錄」功能將會議內容轉為文字、彙整討論內容，並找出待辦事項。
- Notion Agent。這項工具提供自訂代理，用於建立頁面、更新資料庫等多步驟任務。
- 個人生產力。這項工具內建寫作工具，可用於草擬、編輯、彙整摘要與翻譯內容。
最適合：已將 Notion 作為主要工作空間，且希望 AI 助理能理解個人知識庫或公司知識庫的團隊。
Motion：最適合排程與任務管理
Motion 是運用 AI 提升生產力與管理專案的平台，著重於改善個人的時間運用。Motion 不只是簡單的任務清單，還能根據會議、截止日期、優先順序與可用時間，智慧安排任務。
主要功能：
- AI 任務規劃工具。Motion 的特色功能會根據優先順序、相依關係與截止日期建立排程，並即時自行調整最佳化。
- AI 行事曆助理。這項工具會為任務安排專屬時段、合併行事曆，並為使用者建立預約頁面。
- AI 專案管理工具。Motion 提供專案管理產品，可根據自然語言提示與描述建立專案，再自動更新狀態並標示延誤。
- AI 會議記錄助理。Motion 的個人記錄助理會彙整會議內容，並將待辦事項指派給適當的使用者。
最適合：工作量繁重，且希望 AI 協助排定工作優先順序與管理時間的專業人士、自由工作者及專案經理。
Zapier AI：最適合跨應用程式自動化工作流程
Zapier 是專為執行操作打造的自動化平台。透過 Zapier AI，使用者可以連結應用程式並建立自動化流程，讓它們協同運作。使用者可在一個平台設定動作，觸發其他平台中的動作。例如，工作流程可以接收新提交的表單、使用 AI 分析內容、將資訊新增至 CRM，並於 Slack 通知團隊成員。
主要功能：
- 整合功能。Zapier 擁有龐大的生態系統，連結超過 9,000 個應用程式。Zapier 也提供 MCP，讓 ChatGPT 和 Claude 等其他 AI 助理在已連結的應用程式中執行操作。
- Zapier Copilot。這項功能會為使用者設計系統，在各自獨立的工具之間建立工作流程。只要用自然語言描述，就能在幾分鐘內建立工作流程並以視覺化方式呈現。
- AI 智慧代理。Zapier 的代理能為商機評分、處理文件、分派工單，並全天候協助客戶。
最適合：希望透過 AI 將現有應用程式中的重複性工作自動化的個人與企業。
Pi：最適合透過對話提供個人支持
相較於著重在職場生產力或自動化的工具，Pi 的定位是對話式思考夥伴，能協助使用者腦力激盪、探索想法，並透過討論釐清挑戰。
主要功能：
- 富有同理心的對話。Pi 以自然互動著稱，讓人感覺像是在進行不帶批判的對話。
- 即時語音模式。這項工具內建即時語音模式，可用於免持對話或練習語言。
- 個人化對話。Pi 會根據使用者的興趣及過往互動紀錄調整回應內容。
- 決策支援。使用者表示，Pi 擅長協助腦力激盪與解決問題，能幫他們梳理想法與決策。
最適合：希望透過對話式 AI 討論想法、腦力激盪、反思與梳理思緒的人。Pi 的設計較適合個人使用，而非組織使用。
為什麼脈絡對職場 AI 很重要
AI 的表現取決於來源資料的品質。只瞭解你輸入內容的聊天機器人，可以協助處理一般任務與研究，但實際工作並非如此。專案與決策仰賴多層次的脈絡，以及不斷變動的要素，包括：
- 過往對話，包含團隊先前針對專案討論過的內容。
- 團隊決策，例如預算由誰核准以及在什麼條件下核准。
- 分享檔案，包括近期報告、試算表或簡報。
- 客戶資訊，從聯絡紀錄到客戶詳細資料。
- 組織流程，包括標準作業程序與人資文件。
大多數個人 AI 助理無法取得這些資訊，除非你費心連結所有應用程式，或自行複製貼上；如此一來，原本能省下的時間也減少了許多。Slackbot 的運作方式不同。它就內建於團隊交流、分享檔案與做出決策的工具中，因此能自動取得相關脈絡。這就是能回答問題的助理，以及能幫你完成工作的助理之間的差別。
最好的個人 AI 助理能掌握脈絡
要讓 AI 實現幫助我們更快、更有效率地工作的承諾，我們需要 AI 協作工具來理解我們的個人與工作脈絡。
長期下來，通用型 AI 助理難以展現投資報酬，因為它只是另一個要開啟的分頁、另一個沒有連結資料的工具。將 AI 連結到工作發生的地方，就能掌握完整脈絡、讓工作順暢推進，並做出更好的決策。
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