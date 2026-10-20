重點摘要 有些 AI 助理提供一般用途的協助，Slackbot 和其他 AI 工具則專為研究、自動化，或結合工作情境來提升生產力而設計。

最適合企業使用的 AI 助理，需要瞭解組織脈絡，並具備生產力與自動化工具、整合功能，以及企業級的隱私權與安全性。

AI 在職場的價值，不在於提供更聰明的答案，而是讓知識與自動化流程連結到你的工作資料。

個人 AI 助理是運用 AI 的工具，能協助你思考、創作、研究、整理資訊並執行任務。有些人主要把個人 AI 助理當成思考夥伴，有些人則希望找個協作夥伴，一起草擬簡報、文件或程式碼。也有人需要尋找資訊，或建立自動化流程來節省時間；另一些人則需要協助整理電子郵件、行事曆、任務，以及追蹤目標進度。

無論你的目標是什麼，個人 AI 助理越瞭解你，就越能發揮作用。通用型聊天機器人提供的是通用結果，無法幫你脫穎而出或提升生產力。評估個人 AI 助理時，可以問問自己：它只是理解並執行你的提示，還是能掌握你獨特的工作情境？

優秀的個人工作 AI 助理應具備哪些條件？

優秀的個人 AI 助理應能幫你節省時間，同時提升工作品質。在工作上，最好的 AI 助理能與你已在使用的工具整合、代你執行操作，並保護你的資料。挑選時可以留意以下幾點：

組織脈絡。 能存取團隊對話、文件與會議記錄的 AI 助理，可以提供即時且切合需求的答案。例如，你可以問：「我今天有哪些會議和專案截止日期？ 」 生產力與自動化工具 。好的答案固然有幫助，但個人 AI 助理的真正價值在於執行操作。你可以請 AI 助理草擬電子郵件、傳送提醒、撰寫摘要、調整會議時間，或設定工作流程。 整合功能 。個人 AI 助理希望解決現代職場的一大痛點：工具各自獨立，彼此沒有連結。你可以請 AI 助理透過豐富的整合功能取得資訊或執行操作，省去在分頁之間來回切換的麻煩。平台內建的助理則讓你直接在平常工作的地方獲得協助。 安全性與隱私權 。處理工作資料的 AI 助理，應具備完善的權限控管、資料保護與治理機制。如果你的公司需要處理敏感資訊，這點就更重要。

2026 年最佳個人 AI 助理

個人 AI 助理 最適合 核心功能 定價 Slackbot 結合工作情境提升生產力 以你的 Slack 對話、檔案與已連結應用程式為基礎的個人 AI 智慧代理 Business+ 及 Enterprise Grid 方案內含 ChatGPT 靈活的一般用途協助 提供聊天、寫作、程式設計與研究協助的通用型助理 提供免費方案；Plus 方案每月約 US$20 起 Claude 深度推理與長篇文件處理 專為寫作、程式設計與檔案分析打造的對話式 AI 提供免費方案；Pro 方案每月約 US$20 起 Microsoft Copilot Microsoft 365 使用者 直接內建於 Word、Excel、Outlook 及 Teams 的 AI 助理 商務附加元件每位使用者每月約 US$21 起 Google Gemini Google Workspace 使用者 內建於 Gmail、Google 文件與 Google 試算表，具備大型上下文視窗的 AI 助理 提供免費方案；Google One AI Premium 起價約每月 US$20 Notion AI 工作空間筆記與知識管理 內建於 Notion 文件、Wiki 與資料庫的 AI 包含在 Business 方案中，每位使用者每月約 US$20 Perplexity 附上資料來源的研究 具備即時網路搜尋與引用來源的 AI 問答引擎 提供免費方案；Perplexity Pro 每月約 US$20 起 Zapier AI 串聯應用程式並自動化工作流程 能在數千個已連結應用程式中觸發操作的 AI 智慧代理 提供免費方案；付費方案每月約 US$20 起 Motion 自動化排程與任務管理 自動建立與調整你的行事曆及待辦清單的 AI 方案每月約 US$19 起 Pi 富有同理心的個人化對話 著重於提供支持、不帶批判的對話式 AI 夥伴 免費

本清單根據 G2 資料精選，所有軟體/工具的評分皆至少達到 4 顆星 (滿分 5 顆星)。

Slackbot：最適合結合工作情境提升生產力

Slackbot 是 Slack 的個人 AI 助理，設計方式與一般聊天機器人不同。Slackbot 就在你工作的平台中，因此已瞭解你的對話、檔案與正在處理的專案，無須從零開始。

主要功能：

Slackbot 擅長將人員、工具與流程連結在同一個地方。在 Slack 的母公司 Salesforce，超過 85,000 名員工使用 Slackbot，每週最多可節省 20 小時。這項功能推出後，成為公司歷來採用速度最快的功能，滿意度達 96%。閱讀 Salesforce 的完整案例，或瞭解銷售團隊如何使用 Slackbot 準備通話。

ChatGPT：最適合一般用途的 AI 協助

ChatGPT 是 OpenAI 推出的通用型 AI 聊天機器人，可用於寫作、程式設計、研究與回答日常問題。ChatGPT 是獨立運作的助理，不隸屬於任何單一公司的軟體套件。它能處理各種需求，從草擬電子郵件、解釋試算表公式，到腦力激盪行銷計畫，都能提供協助。

主要功能：

腦力激盪、寫作與編輯 。ChatGPT 能協助使用者構思想法、擬定大綱，以及草擬或編輯文字與圖像。

產生摘要 。這項工具能為長篇文件、報告與會議文字轉出內容產生各種格式的摘要，協助使用者快速彙整大量資訊。

自訂 GPT 。自訂 GPT、「技能」與「專案」可協助使用者儲存偏好設定、指示與對話，用於製作月報或遵循品牌規範等特定且重複執行的任務。

應用程式與整合 。ChatGPT 擁有豐富的第三方生態系，可與數千種外部工具及外掛程式連結，提供工作情境支援與自動化功能。

研究 。「深入研究」模式能協助使用者展開多來源、多步驟的研究，並整理引用資料。

最適合：想要多功能個人 AI 助理的專業人士。除非連結特定資料來源或工作流程，否則 ChatGPT 能掌握的工作脈絡有限。

Microsoft Copilot：最適合提升 Microsoft 365 生產力

Microsoft Copilot 是企業 AI 助理，內建於許多員工每天都會使用的工具：Word、Excel、PowerPoint、Outlook 與 Teams。

主要功能：

企業安全性 。Copilot 支援企業級安全性、全球隱私權法規與細緻的使用者權限。

工作工具整合 。Copilot 可在 Microsoft 365 的各項主要工具中直接草擬文件、建立 Excel 公式，以及彙整電子郵件對話串，讓你無須切換工具。

會議協助 。這項工具提供 Teams 會議支援，自動產生會議摘要與待辦事項。

組織資料與工作脈絡 。這款個人 AI 助理運用組織資料與脈絡來協助處理工作任務，從使用者的電子郵件、文件、對話與會議中取得資訊，提供富含相關脈絡的答案。

最適合：已使用 Microsoft 365，且希望 AI 直接內建於日常工作工具的專業人士。

Google Gemini：最適合 Google Workspace 使用者

Google Gemini 是 Google 的 AI 助理，內建於 Gmail、Google 文件、Google 日曆與 Google 試算表。對已使用 Google 生產力工具的團隊而言，Gemini 是很合適的選擇。

主要功能：

工作工具整合 。Gemini 原生整合於 Gmail、Google 雲端硬碟、Google 試算表、Meet 與其他 Google Workspace 工具。

個人生產力 。Gemini 最適合用於彙整電子郵件、製作內容、分析文件，以及提供行事曆與會議協助。

大型上下文視窗 。這項工具提供大型上下文視窗，只要一則提示，就能處理長篇文件或冗長的影片文字轉出內容。

研究協助 。Gemini 的「深入研究」模式會制定研究計畫、搜尋多個資料來源、分析來源文件、找出資訊缺口，並產生結構完整的報告，附上所用資料來源的連結與引用。

最適合：希望將 AI 與電子郵件、檔案及行事曆整合連動的 Google Workspace 使用者。

Claude：最適合寫作、分析與複雜推理

Claude 是 Anthropic 推出的通用型 AI 助理，可用於寫作、推理、研究與程式設計。使用者表示，Claude 特別適合需要協助構思、編輯與完善複雜想法的人。Claude 透過連接器，連結組織的工具與資料。

主要功能：

腦力激盪、寫作與編輯 。使用者喜愛 Claude 強大的寫作與編輯能力，可用於製作、改寫與完善內容。

專案 。「專案」提供專屬工作空間，讓使用者圍繞特定目標整理相關對話、檔案、知識與指示。如此一來，處理重複或持續進行的專案時，就不必反覆提供相同資訊。

Artifacts 。Claude 的「Artifacts」功能在聊天視窗外提供專屬工作空間，讓使用者建立文件、程式碼、視覺化內容與其他產出，並與這些內容互動。例如，它可以在 Google 文件中建立草稿，而不只是提供一段文字。

程式設計協助 。開發人員使用 Claude Code 除錯、學習程式語言，以及最佳化演算法。

大型上下文視窗 。Claude 以大型上下文視窗著稱，可用於處理大型文件與資料集。

最適合：從事複雜創意工作的寫作者、研究人員、開發人員與知識工作者。

Perplexity：最適合 AI 輔助研究與網路問答

Perplexity 是專為智慧研究打造的 AI 問答引擎。與著重於內部工作知識的助理不同，Perplexity 專精於尋找並引用外部資料來源。

主要功能：

AI 網頁瀏覽器 。Perplexity Comet 是這款 AI 助理的專屬網頁瀏覽器，能讓使用者透過對話取得即時答案，並結合連結與 AI 產生的摘要。

研究協助 。Perplexity 的「研究」模式能制定研究方法、搜尋並分析數百個資料來源、推敲研究發現，並將結果彙整成完整報告。這項工具提供多種研究模式，例如著重於學術資料來源或社群對話串的模式。

來源引用 。這款個人 AI 助理會在答案中加入附有連結的來源引用。

內容產生 。Perplexity 能將研究結果與提示轉化成文件、簡報或試算表。

連結工作資料。 Perplexity 可同時搜尋已連結的應用程式與檔案 (例如 Google Workspace、Notion、Jira)，以及網路資訊，為使用者提供結合公開資訊與個人工作脈絡的答案。

最適合：需要快速尋找、整合及驗證資訊的研究人員、行銷人員、新聞工作者及各領域專業人士。

Notion AI：最適合知識管理與工作空間整理

Notion 讓團隊將資訊整理成文件、表格與工作流程，Notion AI 則透過對話串將這些內容串聯起來。它能運用 Notion 頁面與資料庫中儲存的資訊，協助使用者尋找資料、製作內容與管理專案，無須切換應用程式。

主要功能：

全域搜尋 。Notion 支援跨 Notion 資料庫、知識庫，以及行事曆、電子郵件等已連結工具搜尋資訊。

會議協助 。Notion 使用「AI 會議記錄」功能將會議內容轉為文字、彙整討論內容，並找出待辦事項。

Notion Agent。 這項工具提供自訂代理，用於建立頁面、更新資料庫等多步驟任務。

個人生產力 。這項工具內建寫作工具，可用於草擬、編輯、彙整摘要與翻譯內容。

最適合：已將 Notion 作為主要工作空間，且希望 AI 助理能理解個人知識庫或公司知識庫的團隊。

Motion：最適合排程與任務管理

Motion 是運用 AI 提升生產力與管理專案的平台，著重於改善個人的時間運用。Motion 不只是簡單的任務清單，還能根據會議、截止日期、優先順序與可用時間，智慧安排任務。

主要功能：

AI 任務規劃工具 。Motion 的特色功能會根據優先順序、相依關係與截止日期建立排程，並即時自行調整最佳化。

AI 行事曆助理 。這項工具會為任務安排專屬時段、合併行事曆，並為使用者建立預約頁面。

AI 專案管理工具 。Motion 提供專案管理產品，可根據自然語言提示與描述建立專案，再自動更新狀態並標示延誤。

AI 會議記錄助理 。Motion 的個人記錄助理會彙整會議內容，並將待辦事項指派給適當的使用者。

最適合：工作量繁重，且希望 AI 協助排定工作優先順序與管理時間的專業人士、自由工作者及專案經理。

Zapier AI：最適合跨應用程式自動化工作流程

Zapier 是專為執行操作打造的自動化平台。透過 Zapier AI，使用者可以連結應用程式並建立自動化流程，讓它們協同運作。使用者可在一個平台設定動作，觸發其他平台中的動作。例如，工作流程可以接收新提交的表單、使用 AI 分析內容、將資訊新增至 CRM，並於 Slack 通知團隊成員。

主要功能：

整合功能 。Zapier 擁有龐大的生態系統，連結超過 9,000 個應用程式。Zapier 也提供 MCP，讓 ChatGPT 和 Claude 等其他 AI 助理在已連結的應用程式中執行操作。

Zapier Copilot 。這項功能會為使用者設計系統，在各自獨立的工具之間建立工作流程。只要用自然語言描述，就能在幾分鐘內建立工作流程並以視覺化方式呈現。

AI 智慧代理 。Zapier 的代理能為商機評分、處理文件、分派工單，並全天候協助客戶。

最適合：希望透過 AI 將現有應用程式中的重複性工作自動化的個人與企業。

Pi：最適合透過對話提供個人支持

相較於著重在職場生產力或自動化的工具，Pi 的定位是對話式思考夥伴，能協助使用者腦力激盪、探索想法，並透過討論釐清挑戰。

主要功能：

富有同理心的對話 。Pi 以自然互動著稱，讓人感覺像是在進行不帶批判的對話。

即時語音模式 。這項工具內建即時語音模式，可用於免持對話或練習語言。

個人化對話 。Pi 會根據使用者的興趣及過往互動紀錄調整回應內容。

決策支援 。使用者表示，Pi 擅長協助腦力激盪與解決問題，能幫他們梳理想法與決策。

最適合：希望透過對話式 AI 討論想法、腦力激盪、反思與梳理思緒的人。Pi 的設計較適合個人使用，而非組織使用。

為什麼脈絡對職場 AI 很重要

AI 的表現取決於來源資料的品質。只瞭解你輸入內容的聊天機器人，可以協助處理一般任務與研究，但實際工作並非如此。專案與決策仰賴多層次的脈絡，以及不斷變動的要素，包括：

過往對話，包含團隊先前針對專案討論過的內容。

團隊決策，例如預算由誰核准以及在什麼條件下核准。

分享檔案，包括近期報告、試算表或簡報。

客戶資訊，從聯絡紀錄到客戶詳細資料。

組織流程，包括標準作業程序與人資文件。

大多數個人 AI 助理無法取得這些資訊，除非你費心連結所有應用程式，或自行複製貼上；如此一來，原本能省下的時間也減少了許多。Slackbot 的運作方式不同。它就內建於團隊交流、分享檔案與做出決策的工具中，因此能自動取得相關脈絡。這就是能回答問題的助理，以及能幫你完成工作的助理之間的差別。

最好的個人 AI 助理能掌握脈絡

要讓 AI 實現幫助我們更快、更有效率地工作的承諾，我們需要 AI 協作工具來理解我們的個人與工作脈絡。

長期下來，通用型 AI 助理難以展現投資報酬，因為它只是另一個要開啟的分頁、另一個沒有連結資料的工具。將 AI 連結到工作發生的地方，就能掌握完整脈絡、讓工作順暢推進，並做出更好的決策。

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個人 AI 助理常見問題