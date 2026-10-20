重點摘要 企業 AI 聊天機器人與一般消費者工具的差別，在於它們會運用公司的內部資料、權限與工作流程，而非僅利用公開資料回答個別問題。

對大多數團隊而言，最適合的選擇取決於現有的技術架構，因為原生整合往往比通用 AI 功能更能左右選擇。

Slackbot 是職場的理想解決方案：它能處理簡單任務、尋找文件並產生摘要，還能連結企業知識，提供更實用、更切題的答案。

良好的對話品質固然加分，但整合、安全性、治理與自動化也都是值得關注的關鍵功能。最適合的方案，應能配合團隊現有的協作方式。

向一般消費者使用的 AI 聊天機器人提問，你會得到根據公開資訊提供的直接答案。向專為職場打造的 AI 聊天機器人求助，則會得到考量工作脈絡的答案，納入近期的團隊討論、專案負責人，以及它有權開啟的檔案中的資訊。

本文將介紹幾款領先的企業 AI 聊天機器人解決方案，它們更像是協作夥伴而非工具。這些聊天機器人會運用內部資料、遵循權限設定，並在團隊每天使用的工具中執行工作。要縮小選擇範圍，通常得看哪款方案最能搭配現有的技術架構，無論是 Google Workspace、Microsoft 365，還是 企業 AI (以 Salesforce 和 Slack 為核心)。當然，你也需要考量定價細節與主要功能。

什麼是 AI 聊天機器人解決方案？

AI 聊天機器人解決方案是運用自然語言處理與大型語言模型 (LLM) 的軟體工具，可理解請求、與使用者對話，並代為完成任務。這類工具涵蓋簡單的問答機器人，以及能跨組織內已連結的應用程式與資料執行工作的企業助理。

傳統聊天機器人依循預先編寫的決策樹，透過關鍵字比對運作，因此只能回答已預設答案的問題。如今的 AI 聊天機器人則採用不同的方式：運用 LLM 理解意圖，並產生全新的回覆。

一般消費者使用的 AI 聊天機器人 (例如免費版 ChatGPT 或 Gemini) 能回答一般問題，但通常不了解特定公司的資訊。企業 AI 聊天機器人則專為連結內部系統而設計，能以組織的對話、文件與資料為依據提供答案。常見的使用情境包括草擬內容與產生摘要、查詢內部知識，以及將狀態更新或核准等重複步驟自動化。這些小幅改善會逐漸累積，尤其當你導入職場 AI，在現有工作流程中協助員工時，效果更為明顯。

2026 年最佳企業 AI 聊天機器人解決方案

以下聊天機器人涵蓋各種企業需求，從一般用途的寫作與研究，到職場協作、企業搜尋及客戶支援自動化。最適合的選擇取決於組織的具體目標。

解決方案 最適合 定價 Slack (Slackbot 與 Slack AI) 掌握工作脈絡的職場協作 提供免費方案；分級定價，起價為 每位使用者每月 US$7.25 Microsoft Copilot for Microsoft 365 使用 Microsoft 365 的組織 需另購 M365 授權附加方案；企業用途每位使用者每月 US$23.50 起 Gemini Enterprise 應用程式 使用 Google Workspace 的企業 分級定價，每位使用者每月 US$21 起 ChatGPT Enterprise 進階推理與通用任務 Business 方案每位使用者每月 US$20 起；Enterprise 方案依需求報價 Claude Enterprise 文件分析與寫作 Team 方案每位使用者每月 US$20 起；Enterprise 方案每個帳戶 US$20，另依 API 費率收取用量費用 Notion Enterprise 知識管理 Business 方案每位使用者每月 US$20 起；Enterprise 方案依需求報價 Zapier Enterprise 工作流程自動化 付費方案中，Professional 方案每月 US$19.99 起；Team 方案每月 US$69 起；Enterprise 方案依需求報價 Glean Enterprise Flex 企業搜尋與知識探索 依需求提供專屬報價 ChatBot.com 企業版 客服自動化 分級定價，每位使用者每月 US$19 起；Enterprise 方案依需求報價

我們根據 G2 精選出這份清單。所有列出的軟體/工具，在實際使用者給予的 5 星評分中，皆獲得至少 4 星。

Slackbot 與 Slack AI：最適合掌握工作脈絡的職場協作

Slack 的工作作業系統搭載 Slackbot 這位個人 AI 智慧代理，以及 Slack AI 內建的搜尋與摘要智慧功能。兩者都能運用 Slack 中的頻道與檔案，並遵循團隊設定的權限。Slackbot 可處理設定提醒與簡單工作流程提示等快速任務；Slack AI 則能為冗長的對話串產生摘要，呈現相關資訊，協助團隊快速掌握重點。兩者搭配使用，即可簡化溝通，無需額外工具或整合。

主要功能：

Slackbot 能回答問題、草擬內容、準備會議簡報，並從訊息、檔案及已連結的應用程式中尋找資訊。

Slack AI 可為頻道內容與冗長的對話串產生摘要，讓大家無需捲動數百則訊息，就能掌握最新動態。

企業搜尋透過單一搜尋列，根據存取權限呈現來自 Slack 與已連結應用程式的答案。

透過 Agentforce 與模型背景資訊通訊協定 (MCP) 的支援，Slackbot 能協調 Salesforce、Tableau 及其他已連結代理之間的工作。

定價：提供免費方案；分級定價，每位使用者每月 US$7.25 起；Enterprise+ 方案依需求報價

Microsoft Copilot for Microsoft 365：最適合使用 Microsoft 365 的組織

Microsoft Copilot for Microsoft 365 將生成式 AI 融入 Word、Excel、PowerPoint、Outlook 與 Teams，運用使用者的電子郵件、會議與檔案，草擬內容並彙整資訊。

主要功能：

直接在你熟悉的 Microsoft 應用程式中草擬及編輯文件、電子郵件與簡報。

自動為 Teams 會議產生摘要，並重點標示待辦事項。

沿用 Microsoft 365 現有的安全性、合規性與權限控制，限制其可存取的範圍。

定價：需另購現有 Microsoft 365 授權的附加方案；定價涵蓋個人、商務與企業用途

Gemini Enterprise 應用程式：最適合使用 Google Workspace 的企業

這款 Gemini Enterprise 應用程式將 Google 的 Gemini 模型延伸至 Google Workspace，連結 Google 文件、Gmail、Google 試算表與 Google 雲端硬碟，以回答問題、產生內容及分析資料。

主要功能：

依要求為 Gmail 對話串與長篇文件產生摘要。

直接在 Google 文件與 Google 試算表中產生初稿、影像與資料分析結果。

提供大型上下文視窗，可用於檢視長篇檔案或研究資料。

定價：企業用途採分級定價，每位使用者每月 US$21 起

ChatGPT Enterprise：最適合進階推理與通用任務

ChatGPT Enterprise 在 OpenAI 聊天機器人的基礎上，提供更快速的存取、更大型的上下文視窗，以及單一登入 (SSO) 和管理員控制台等企業管理功能，以支援全公司部署。

主要功能：

可處理各類主題的開放式研究、程式開發及寫作任務。

支援自訂 GPT，讓團隊能針對特定內部工作流程靈活調整。

內建專為 IT 管理員設計的用量分析與資料控管功能。

定價：Business 方案每位使用者每月 US$20 起；Enterprise 方案依需求報價

Claude Enterprise：最適合文件分析與寫作

Claude Enterprise 由 Anthropic 打造，專為縝密推理與長篇文件處理而設計，提供加大的上下文視窗，可分析長篇檔案、合約與程式碼庫。

主要功能：

審閱及草擬長篇文件，並掌握整份檔案的上下文。

透過 MCP 整合連接內部工具。

原生支援 Google 雲端硬碟、GitHub 及其他企業系統。

定價：Team 方案每位使用者每月 US$20 起；Enterprise 方案每個帳戶 US$20，另依 API 費率收取用量費用

Notion Enterprise：最適合知識管理

Notion Enterprise 結合 Notion 的文件、Wiki 與資料庫，並透過內建 AI，在公司已連結的知識庫中搜尋資訊及撰寫內容。

主要功能：

Notion AI 運用工作空間本身的文件、Wiki 與已連結的應用程式回答問題。

問答搜尋能找出相關頁面，無需手動翻找資料夾。

管理員可透過已驗證頁面，標示哪些內容是最新且可信賴的。

定價：Business 方案每位使用者每月 US$20 起；Enterprise 方案依需求報價

Zapier Enterprise：最適合工作流程自動化

Zapier Enterprise 透過無需編寫程式碼的工作流程自動化，連結數千款企業應用程式，並提供 AI 智慧代理與視覺化建立工具，支援跨技術架構的多步驟工作流程。

主要功能：

自動處理各應用程式之間的重複性工作，例如資料輸入、通知發送及記錄更新。

AI 智慧代理可根據自然語言指令觸發對應動作。

提供企業級權限、稽核日誌與 SSO，支援大規模部署。

定價：付費方案中，Professional 方案每月 US$19.99 起；Team 方案每月 US$69 起；Enterprise 方案依需求報價

Glean Enterprise Flex：最適合企業搜尋與知識探索

Glean Enterprise Flex 是 AI 驅動的企業搜尋平台，會為公司已連結的應用程式建立索引，協助員工從分散的系統中尋找答案。

主要功能：

透過單一搜尋列，即可搜尋 Slack、Google 雲端硬碟、Jira 與其他已連結的應用程式。

學習公司特有的用語、角色與關係，提供個人化結果。

在呈現搜尋結果時，遵循每個已連結應用程式原有的權限設定。

定價：依需求提供專屬報價，結合按使用者計算的授權費與按用量扣抵的點數

ChatBot.com 企業版：最適合客服自動化

ChatBot.com 企業版是無需編寫程式碼的平台，可建立面向客戶的聊天機器人，在網站與應用程式中處理客服工單、常見問題與商機資格審核。

主要功能：

透過拖放式建立工具，無需編寫程式碼即可建立對話流程。

分析功能可持續追蹤問題解決率與客戶常見問題。

與服務台及電子商務平台整合，以便轉交工單。

定價：Essential 方案每位使用者每月 US$19 起；Growth 方案每位使用者每月 US$79 起；Enterprise 方案依需求報價

如何選擇合適的 AI 聊天機器人解決方案

除了現有的技術架構，選擇合適的 AI 聊天機器人也取決於你的目標：是提升個別員工的生產力，還是加強整個組織的協作。本文介紹的方案中，可能有不只一款能以不同方式協助團隊。

如果符合以下情況，可選擇通用型 AI 聊天機器人...

個人生產力是首要考量。

你的主要使用情境是寫作、腦力激盪、程式開發或研究，而非仰賴公司特有的資料。

深度的 Slack 整合 與企業治理目前還不是必要條件。

如果符合以下情況，可選擇企業 AI 聊天機器人...

最佳 AI 聊天機器人解決方案，協助企業更聰明地工作

各款產品的 AI 功能可能不同，因此請選擇最能協助你達成目標的軟體解決方案，無論是尋找並呈現資訊、自動化例行工作流程，還是提高協作效率。選擇時，應著重於業務成果，以及你能多快達成這些成果。

請記得，工作脈絡、治理與工作流程整合和對話品質同樣重要，尤其當聊天機器人不只是回答問題，更會在公司系統中執行操作時。

對於已在 Slack 中工作的團隊，Slackbot 與 Slack AI 能將團隊原有的協作方式延伸為日常 AI 輔助，並以企業 AI 等級的安全性與權限提供保障。搭配 AI 驅動的企業搜尋與「工作流程建立工具」，AI 就能自然融入工作流程。

本文僅供參考，文中介紹的是我們旗下 Slack 的產品。我們會因其成功而獲得財務利益，但所有建議都源自我們真誠相信其價值。

AI 聊天機器人解決方案常見問題