Le migliori soluzioni di chatbot IA per le aziende nel 2026

Punti chiave I chatbot IA per le aziende si distinguono dagli strumenti consumer perché lavorano con i dati interni, le autorizzazioni e i flussi di lavoro di un’azienda, invece di rispondere a domande isolate usando dati pubblici.

La soluzione più adatta per la maggior parte dei team dipende dallo stack tecnologico esistente, perché le integrazioni native fanno spesso la differenza rispetto alle capacità generali dell’IA.

Slackbot è una soluzione eccellente per l’ambiente di lavoro: gestisce attività rapide, trova e riassume documenti e si connette alle conoscenze aziendali per fornire risposte migliori e più pertinenti.

La qualità delle conversazioni è importante, ma integrazioni, sicurezza, governance e automazione sono tutte funzioni chiave da considerare. La soluzione ideale si allinea al modo in cui il team collabora già.

Fai una domanda a un chatbot IA consumer e riceverai una risposta semplice basata su informazioni pubbliche. Chiedi aiuto a un chatbot IA progettato per il lavoro e otterrai una risposta contestualizzata che tiene conto delle discussioni recenti del team, della responsabilità dei progetti e delle informazioni contenute nei file a cui è autorizzato ad accedere.

In questo articolo esamineremo le principali soluzioni di chatbot IA per le aziende che funzionano più come un membro del team che come uno strumento. Si tratta di chatbot che attingono a dati interni, rispettano le autorizzazioni e operano nell’ambito degli strumenti che i team usano ogni giorno. Restringere la scelta spesso dipende da ciò che funziona meglio con lo stack tecnologico esistente, che si tratti di Google Workspace, Microsoft 365 o soluzioni di IA enterprise basate su Salesforce e Slack. Naturalmente, sarà opportuno valutare anche i dettagli sui prezzi e le funzioni principali.

Cosa sono le soluzioni di chatbot IA?

Le soluzioni di chatbot IA sono strumenti software che utilizzano l’elaborazione del linguaggio naturale e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per comprendere le richieste, sostenere conversazioni e completare attività per conto di un utente, spaziando da semplici bot di domande e risposte ad assistenti aziendali in grado di operare attraverso le app e i dati connessi di un’organizzazione.

I chatbot tradizionali seguono percorsi decisionali predefiniti, il che significa che possono rispondere solo alle domande per cui sono state programmate delle risposte, basandosi sulla corrispondenza delle parole chiave. I chatbot IA moderni funzionano in modo diverso: usano gli LLM per interpretare l’intento e generare risposte originali.

I chatbot IA consumer, come le versioni gratuite di ChatGPT o Gemini, rispondono a domande generiche ma di solito non sanno nulla di un’azienda specifica, mentre i chatbot IA aziendali sono progettati per connettersi ai sistemi interni e basare le risposte sulle conversazioni, i documenti e i dati di un’organizzazione. I casi d’uso più comuni includono la redazione e il riassunto di contenuti, la ricerca nella knowledge base interna e l’automazione di passaggi ripetitivi come aggiornamenti di stato o approvazioni. Questi piccoli vantaggi si sommano, soprattutto quando si implementa un’IA per l’ambiente di lavoro che supporta i dipendenti all’interno dei flussi operativi esistenti.

Le principali soluzioni di chatbot IA per le aziende nel 2026

I chatbot elencati di seguito coprono un’ampia gamma di esigenze aziendali, dalla scrittura e ricerca generica alla collaborazione sul posto di lavoro, alla ricerca aziendale e all’automazione del supporto clienti. La scelta giusta dipende dagli obiettivi specifici dell’organizzazione.

Soluzione Ideale per Prezzi Slack (Slackbot e IA di Slack) Collaborazione sul posto di lavoro con consapevolezza del contesto Piano gratuito; prezzi a livelli a partire da 7,25 $/utente/mese Microsoft Copilot per Microsoft 365 Organizzazioni con Microsoft 365 Componente aggiuntivo delle licenze M365; a partire da 23,50 $/utente/mese per le aziende App Gemini Enterprise Aziende con Google Workspace Prezzi a livelli a partire da 21 $ per utente/mese ChatGPT Enterprise Ragionamento avanzato e attività con scopi generali Il piano Business parte da 20 $ per utente/mese; prezzi Enterprise personalizzati Claude Enterprise Analisi di documenti e scrittura Il piano Team parte da 20 $ per utente/mese; il prezzo Enterprise è 20 $ per postazione più utilizzo alle tariffe API Notion Enterprise Gestione della conoscenza Il piano Business parte da 20 $ per utente/mese; prezzi Enterprise personalizzati Zapier Enterprise Automazione dei workflow I piani a pagamento partono da 19,99 $ al mese per il piano Professional; il piano Team parte da 69 $/mese; prezzi Enterprise personalizzati Glean Enterprise Flex Ricerca aziendale e scoperta della conoscenza Personalizzati, su preventivo ChatBot.com for Enterprise Automazione del supporto clienti Prezzi a livelli a partire da 19 $ per utente/mese; prezzi Enterprise personalizzati

Abbiamo selezionato questo elenco basandoci su G2. Tutti i software/strumenti elencati hanno una valutazione minima di 4 stelle su 5 da parte di persone che utilizzano effettivamente il prodotto.

Slackbot e IA di Slack — Ideali per la collaborazione sul posto di lavoro con consapevolezza del contesto

Il sistema operativo per il lavoro di Slack è potenziato da Slackbot, un agente di IA personale, e dall’IA di Slack, un’intelligenza integrata per ricerca e riepiloghi. Entrambi operano all’interno dei canali, dei file e nel rispetto delle autorizzazioni impostate dal team in Slack. Slackbot gestisce attività rapide come promemoria e semplici prompt di workflow, mentre l’IA di Slack aiuta i team a fare ordine riepilogando le conversazioni più lunghe e mettendo in primo piano le informazioni rilevanti. Insieme, ottimizzano la comunicazione senza richiedere strumenti o integrazioni aggiuntive.

Funzioni principali:

Slackbot risponde alle domande, redige contenuti, prepara briefing per le riunioni e trova informazioni tra messaggi, file e app connesse.

L’IA di Slack riepiloga canali e conversazioni lunghe, così le persone possono mettersi rapidamente in pari senza scorrere centinaia di messaggi.

La ricerca aziendale mostra le risposte provenienti da Slack e dalle app connesse attraverso un’unica barra di ricerca con gestione delle autorizzazioni.

Agentforce e il supporto del protocollo di contesto del modello (MCP) consentono a Slackbot di coordinare il lavoro tra Salesforce, Tableau e altri agenti connessi.

Prezzi: piano gratuito disponibile; prezzi a livelli a partire da 7,25 $ per utente al mese; Enterprise+ con prezzi personalizzati

Microsoft Copilot per Microsoft 365 — Ideale per le organizzazioni che usano Microsoft 365

Microsoft Copilot per Microsoft 365 integra l’IA generativa in Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams, attingendo alle e-mail, alle riunioni e ai file dell’utente per creare contenuti e riassumere informazioni.

Funzioni principali:

Redige e modifica documenti, e-mail e presentazioni direttamente all’interno delle app Microsoft già note.

Riassume le riunioni di Teams e mette in evidenza automaticamente le azioni da intraprendere.

Eredita i controlli di sicurezza, conformità e autorizzazioni già presenti in Microsoft 365 per limitare l’accesso ai contenuti.

Prezzi: componente aggiuntivo per le licenze Microsoft 365 esistenti; piani disponibili per uso individuale, business ed enterprise

App Gemini Enterprise — Ideale per le aziende che usano Google Workspace

L’app Gemini Enterprise estende i modelli Gemini di Google a Google Workspace, connettendosi a Documenti, Gmail, Fogli e Drive per rispondere a domande, generare contenuti e analizzare dati.

Funzioni principali:

Riassume conversazioni di Gmail e documenti lunghi su richiesta.

Genera bozze, immagini e analisi dei dati direttamente in Documenti e Fogli.

Offre una finestra di contesto molto ampia per esaminare file di grandi dimensioni o materiali di ricerca.

Prezzi: prezzi a livelli a partire da 21 $ per utente/mese per le aziende

ChatGPT Enterprise — Ideale per il ragionamento avanzato e le attività a scopo generale

ChatGPT Enterprise estende il chatbot di OpenAI con accesso più veloce, finestre di contesto più ampie e controlli aziendali come Single Sign-On (SSO) e console di amministrazione per il deployment a livello aziendale.

Funzioni principali:

Gestisce attività di ricerca, programmazione e scrittura su una vasta gamma di argomenti.

Supporta GPT personalizzati che i team possono adattare ai propri flussi di lavoro interni.

Include statistiche sull’utilizzo e controlli sui dati pensati per gli amministratori IT.

Prezzi: il piano Business parte da 20 $ per utente/mese; prezzi Enterprise personalizzati

Claude Enterprise — Ideale per l’analisi di documenti e la scrittura

Claude Enterprise, di Anthropic, è progettato per il ragionamento accurato e l’elaborazione di documenti lunghi, con una finestra di contesto estesa per analizzare file complessi, contratti e codebase.

Funzioni principali:

Esamina e redige documenti lunghi mantenendo il contesto nell’intero file.

Si connette agli strumenti interni tramite integrazioni MCP.

Include il supporto nativo per Google Drive, GitHub e altri sistemi aziendali.

Prezzi: il piano Team parte da 20 $ per utente al mese; il prezzo Enterprise è di 20 $/postazione più utilizzo alle tariffe API

Notion Enterprise — Ideale per la gestione della conoscenza

Notion Enterprise combina documenti, wiki e database di Notion con un’IA integrata che cerca e scrive all’interno della knowledge base aziendale connessa.

Funzioni principali:

Notion AI risponde alle domande utilizzando i documenti, i wiki e le app connesse dell’area di lavoro.

La ricerca Q&A restituisce le pagine pertinenti, senza dover cercare manualmente tra le cartelle.

Le pagine verificate consentono agli amministratori di contrassegnare i contenuti aggiornati e affidabili.

Prezzi: il piano Business parte da 20 $ per utente al mese; prezzi Enterprise personalizzati

Zapier Enterprise — Ideale per l’automazione dei workflow

Zapier Enterprise connette migliaia di app aziendali tramite automazioni di workflow senza codice, aggiungendo agenti di IA e un builder visivo per workflow a più fasi in tutto lo stack tecnologico.

Funzioni principali:

Automatizza le attività ripetitive come l’inserimento dati, le notifiche e gli aggiornamenti dei record tra le app.

Gli agenti di IA possono attivare azioni sulla base di istruzioni in linguaggio naturale.

Autorizzazioni di livello enterprise, registri di controllo e SSO supportano implementazioni su larga scala.

Prezzi: i piani a pagamento partono da 19,99 $ al mese per Professional; il piano Team parte da 69 $/mese; prezzi Enterprise personalizzati

Glean Enterprise Flex — Ideale per la ricerca aziendale e la scoperta della conoscenza

Glean Enterprise Flex è una piattaforma di ricerca aziendale basata sull’IA che indicizza le app connesse di un’azienda per aiutare i dipendenti a trovare risposte in sistemi frammentati.

Funzioni principali:

Cerca in Slack, Google Drive, Jira e altre app connesse da un’unica barra di ricerca.

Apprende il linguaggio, i ruoli e le relazioni specifiche dell’azienda per personalizzare i risultati.

Rispetta le autorizzazioni esistenti di ciascuna app connessa quando mostra i risultati.

Prezzi: prezzi personalizzati basati su preventivo, che combinano licenze per utente con crediti a consumo

ChatBot.com for Enterprise — Ideale per l’automazione del supporto clienti

ChatBot.com for Enterprise è una piattaforma no-code per creare chatbot rivolti ai clienti in grado di gestire ticket di supporto, domande frequenti e qualificazione dei lead su siti web e app.

Funzioni principali:

Il builder drag-and-drop consente di creare flussi conversazionali senza scrivere codice.

Le statistiche monitorano i tassi di risoluzione e le domande più frequenti dei clienti nel tempo.

Si integra con piattaforme di help desk ed e-commerce per il trasferimento dei ticket.

Prezzi: il piano Essential parte da 19 $ per utente/mese; Growth parte da 79 $ per utente/mese; prezzi Enterprise personalizzati

Come scegliere la soluzione di chatbot IA giusta

Al di là dello stack tecnologico esistente, la scelta del chatbot IA più adatto dipende anche dall’obiettivo che si intende raggiungere: aumentare la produttività individuale dei dipendenti o favorire la collaborazione a livello organizzativo. È possibile che più di una delle soluzioni presentate qui possa aiutare i team in modi diversi.

Scegli un chatbot IA a scopo generico se. . .

La produttività individuale è la priorità.

I casi d’uso principali riguardano scrittura, brainstorming, programmazione o ricerca, piuttosto che l’utilizzo di dati specifici dell’azienda.

Le integrazioni Slack approfondite e la governance aziendale non sono ancora requisiti indispensabili.

Scegli un chatbot IA aziendale se. . .

Ti affidi alla collaborazione tra reparti.

La gestione della conoscenza organizzativa deve essere centralizzata e consultabile.

Governance, autorizzazioni e ricerca aziendale basata sull’IA sono importanti per motivi di conformità o sicurezza.

L’automazione degli strumenti aziendali, come Workflow Builder , è fondamentale per il modo in cui i team portano avanti il lavoro.



Le migliori soluzioni di chatbot IA aiutano le aziende a lavorare in modo più intelligente

Le funzionalità IA possono variare, quindi scegli la soluzione software che ti aiuterà meglio a raggiungere i tuoi obiettivi, che si tratti di trovare e recuperare informazioni, automatizzare workflow di routine o collaborare in modo più efficiente. Concentrati sui risultati aziendali e sulla rapidità con cui puoi ottenerli.

Tieni presente che il contesto, la governance e l’integrazione dei workflow contano quanto la qualità della conversazione, soprattutto quando un chatbot passa dal rispondere a domande all’agire all’interno dei sistemi aziendali.

Per i team che lavorano già in Slack, Slackbot e l’IA di Slack estendono la collaborazione naturale dei team in un’assistenza IA quotidiana, supportata da sicurezza e autorizzazioni di livello enterprise. Insieme alla ricerca aziendale basata sull’IA e a Workflow Builder, l’IA diventa una parte naturale del processo.

Questo articolo ha finalità puramente informative e presenta prodotti di Slack, che è di nostra proprietà. Pur avendo un interesse economico nel loro successo, tutte le raccomandazioni riflettono la nostra sincera convinzione del loro valore.

Domande frequenti sulle soluzioni di chatbot IA