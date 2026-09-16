Las mejores soluciones de chatbot con IA para empresas en 2026

Conclusiones clave Los chatbots de IA para empresas se diferencian de las herramientas de consumo porque trabajan con los datos internos, los permisos y los flujos de trabajo de una compañía, en lugar de responder preguntas aisladas con datos públicos.

La mejor opción para la mayoría de los equipos depende de tus tecnologías actuales, ya que las integraciones nativas suelen marcar la diferencia frente a las capacidades generales de IA.

Slackbot es una solución excelente para el entorno laboral: gestiona tareas rápidas, busca y resume documentos, y se conecta al conocimiento empresarial para ofrecer respuestas más precisas y relevantes.

La calidad de las conversaciones está bien, pero las integraciones, la seguridad, la gobernanza y la automatización son funciones clave a tener en cuenta. La mejor opción es la que se adapta a cómo colabora tu equipo.

Haz una pregunta a un chatbot de IA de consumo y recibirás una respuesta directa basada en información de dominio público. Pide ayuda a un chatbot de IA diseñado para el entorno laboral y obtendrás una respuesta contextualizada que tiene en cuenta las conversaciones recientes del equipo, la responsabilidad sobre los proyectos y la información de los archivos a los que puede acceder.

Aquí analizamos las principales soluciones de chatbot de IA para empresas que funcionan más como un compañero de equipo que como una simple herramienta. Son chatbots que se nutren de datos internos, respetan los permisos y actúan dentro de las herramientas que tus equipos usan cada día. A la hora de elegir, todo suele reducirse a qué encaja mejor con tu conjunto tecnológico actual, ya sea Google Workspace, Microsoft 365 o Enterprise AI diseñado en torno a Salesforce y Slack. Por supuesto, también querrás tener en cuenta los precios y las funciones clave.

¿Qué son las soluciones de chatbot con IA?

Las soluciones de chatbot con IA son herramientas de software que utilizan el procesamiento del lenguaje natural y los modelos de lenguaje grandes (LLM) para entender solicitudes, mantener conversaciones y completar tareas en nombre del usuario; desde simples bots de preguntas y respuestas hasta asistentes empresariales que actúan en todas las aplicaciones y datos conectados de una organización.

Los chatbots tradicionales siguen árboles de decisión predefinidos, lo que significa que solo pueden responder a las preguntas para las que tienen respuesta, basándose en la coincidencia de palabras clave. Los chatbots con IA actuales funcionan de otra manera: utilizan LLM para interpretar la intención y generar respuestas originales.

Los chatbots de IA de consumo, como las versiones gratuitas de ChatGPT o Gemini, responden preguntas generales pero normalmente no saben nada sobre una empresa concreta, mientras que los chatbots de IA empresariales están diseñados para conectarse a sistemas internos y basar sus respuestas en las conversaciones, los documentos y los datos de la organización. Los casos de uso más habituales incluyen redactar y resumir contenidos, consultar el conocimiento interno y automatizar pasos repetitivos como actualizaciones de estado o aprobaciones. Estas pequeñas victorias se acumulan, especialmente cuando se implementa IA para el trabajo que da servicio a los empleados dentro de sus flujos de trabajo habituales.

Las mejores soluciones de chatbot con IA para empresas en 2026

Los chatbots que encontrarás a continuación cubren una amplia variedad de necesidades empresariales, desde redacción e investigación de uso general hasta la colaboración en el lugar de trabajo, búsqueda empresarial y automatización de la atención al cliente. El más adecuado dependerá de los objetivos específicos de tu organización.

Solución Ideal para Precios Slack (Slackbot e IA de Slack) Colaboración en el lugar de trabajo con contexto Plan gratuito. Precios por niveles a partir de 7,25 EUR/usuario/mes Microsoft Copilot para Microsoft 365 Organizaciones con Microsoft 365 Complemento para las licencias de M365. Desde 23,50 EUR/usuario/mes para empresas Aplicación Gemini Enterprise Empresas de Google Workspace Precios escalonados desde 21 EUR por usuario/mes ChatGPT Enterprise Razonamiento avanzado y tareas de uso general El plan Business comienza desde 20 EUR por usuario/mes; el precio Enterprise es personalizado Claude Enterprise Análisis de documentos y redacción El plan Team comienza desde 20 EUR por usuario/mes; el precio Enterprise es de 20 EUR por puesto más el uso a tarifas de API Notion Enterprise Gestión del conocimiento El plan Business comienza desde 20 EUR por usuario/mes; el precio Enterprise es personalizado Zapier Enterprise Automatización del flujo de trabajo Los planes de pago comienzan desde 19,99 EUR al mes para el plan Professional; el plan Team comienza desde 69 EUR/mes; el precio del plan Enterprise es personalizado Glean Enterprise Flex Búsqueda empresarial y descubrimiento del conocimiento Personalizado, con presupuesto a medida ChatBot.com para empresas Automatización de la atención al cliente Precios por niveles desde 19 EUR por usuario/mes; los precios para empresas son personalizados

Hemos elaborado nuestra lista a partir de G2. Todas las herramientas y soluciones incluidas tienen una valoración mínima de 4 sobre 5 estrellas por parte de personas que realmente utilizan el producto.

Slackbot e IA de Slack: La mejor opción para la colaboración en el trabajo con conciencia del contexto

Slack potencia su sistema operativo de trabajo con Slackbot, un agente de IA personal, y IA de Slack, inteligencia integrada para búsquedas y resúmenes. Ambos funcionan dentro de los canales, los archivos y de acuerdo con los permisos que tu equipo haya configurado en Slack. Slackbot se encarga de tareas rápidas como recordatorios y prompts sencillos para flujos de trabajo, mientras que la IA de Slack ayuda a los equipos a filtrar el ruido resumiendo hilos largos y poniendo a la vista la información relevante. Juntos, agilizan la comunicación sin necesidad de herramientas adicionales ni integraciones.

Funciones principales:

Slackbot responde preguntas, redacta contenido, prepara resúmenes para reuniones y busca información en mensajes, archivos y aplicaciones conectadas.

IA de Slack resume canales e hilos largos para que las personas puedan ponerse al día sin tener que desplazarse por cientos de mensajes.

La búsqueda empresarial muestra respuestas de Slack y de las aplicaciones conectadas a través de una única barra de búsqueda con conciencia de permisos.

La compatibilidad con Agentforce y el Protocolo de contexto del modelo (MCP) permite a Slackbot coordinar el trabajo en Salesforce, Tableau y otros agentes conectados.

Precios: Plan Gratuito disponible; precios por niveles desde 7,25 EUR por usuario al mes; Enterprise+ es personalizado

Microsoft Copilot para Microsoft 365: La mejor opción para organizaciones con Microsoft 365

Microsoft Copilot for Microsoft 365 integra IA generativa en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams, y se basa en los correos electrónicos, reuniones y archivos del usuario para redactar contenido y resumir información.

Funciones principales:

Redacta y edita documentos, correos electrónicos y presentaciones directamente dentro de las aplicaciones de Microsoft que ya conoces.

Resume las reuniones de Teams y destaca las tareas a realizar de forma automática.

Hereda los controles de seguridad, cumplimiento normativo y permisos existentes de Microsoft 365 para limitar a qué puede acceder.

Precios: Complemento para las licencias de Microsoft 365 existentes, con opciones de precios para uso individual, empresarial y corporativo

Aplicación Gemini Enterprise: La mejor opción para empresas que usan Google Workspace

La aplicación Gemini Enterprise extiende los modelos Gemini de Google a Google Workspace, conectándose a Docs, Gmail, Sheets y Drive para responder preguntas, generar contenido y analizar datos.

Funciones principales:

Resume hilos de conversaciones de Gmail y documentos extensos cuando se lo pides.

Genera borradores, imágenes y análisis de datos directamente en Docs y Sheets.

Ofrece una ventana de contexto amplia para revisar archivos extensos o materiales de investigación.

Precios: Precios por niveles desde 21 EUR por usuario/mes para empresas

ChatGPT Enterprise: La mejor opción para razonamiento avanzado y tareas de uso general

ChatGPT Enterprise amplía el chatbot de OpenAI con acceso a mayor velocidad, ventanas de contexto más amplias y controles empresariales como el inicio de sesión único (SSO) y consolas de administración para su implementación en toda la empresa.

Funciones principales:

Gestiona tareas abiertas de investigación, programación y escritura sobre una amplia variedad de temas.

Compatible con GPT personalizados que los equipos pueden adaptar a sus flujos de trabajo internos específicos.

Incluye análisis de uso y controles de datos diseñados para administradores de TI.

Precios: El plan Business comienza en 20 EUR por usuario/mes; el precio del plan Enterprise es personalizado

Claude Enterprise: La mejor opción para el análisis de documentos y la redacción

Claude Enterprise, de Anthropic, está diseñado para el razonamiento preciso y el trabajo con documentos extensos, con una ventana de contexto ampliada para analizar archivos largos, contratos y bases de código.

Funciones principales:

Revisa y redacta documentos extensos manteniendo el contexto a lo largo de todo el archivo.

Se conecta a herramientas internas mediante integraciones MCP.

Incluye compatibilidad nativa con Google Drive, GitHub y otros sistemas empresariales.

Precios: El plan Team comienza desde 20 EUR por usuario al mes; el precio Enterprise es de 20 EUR por puesto más el uso a tarifas de API

Notion Enterprise: La mejor opción para la gestión del conocimiento

Notion Enterprise combina los documentos, wikis y bases de datos de Notion con una IA integrada que busca y redacta contenido en toda la base de conocimiento conectada de la empresa.

Funciones principales:

Notion AI responde preguntas usando los propios documentos, wikis y aplicaciones conectadas del espacio de trabajo.

La búsqueda de preguntas y respuestas muestra las páginas relevantes sin necesidad de explorar carpetas manualmente.

Las páginas verificadas permiten a los administradores marcar qué contenido está actualizado y es de confianza.

Precios: El plan Business comienza desde 20 EUR por usuario al mes; el precio Enterprise es personalizado

Zapier Enterprise: La mejor opción para la automatización de flujos de trabajo

Zapier Enterprise conecta miles de aplicaciones empresariales mediante automatizaciones de flujos de trabajo sin código, e incorpora agentes de IA y un editor visual para flujos de trabajo de varios pasos en toda la pila tecnológica.

Funciones principales:

Automatiza tareas repetitivas como la introducción de datos, las notificaciones y las actualizaciones de registros entre aplicaciones.

Los agentes de IA pueden activar acciones a partir de instrucciones en lenguaje natural.

Los permisos de nivel empresarial, los registros de auditoría y la compatibilidad con SSO facilitan las implantaciones a gran escala.

Precios: Los planes de pago empiezan en 19,99 EUR al mes para Professional; el plan Team comienza en 69 EUR/mes; el precio Enterprise es personalizado

Glean Enterprise Flex: la mejor opción para la búsqueda empresarial y el descubrimiento de conocimiento

Glean Enterprise Flex es una plataforma de búsqueda empresarial basada en IA que indexa las aplicaciones conectadas de una empresa para ayudar a los empleados a encontrar respuestas en sistemas dispersos.

Funciones principales:

Busca en Slack, Google Drive, Jira y otras aplicaciones conectadas desde una única barra de búsqueda.

Aprende el lenguaje, los roles y las relaciones propios de la empresa para personalizar los resultados.

Respeta los permisos existentes de cada aplicación conectada al mostrar los resultados.

Precios: Precio personalizado basado en presupuesto, que combina licencias por usuario con créditos de pago por uso

ChatBot.com for Enterprise: La mejor opción para la automatización de la atención al cliente

ChatBot.com for Enterprise es una plataforma sin código para crear chatbots orientados al cliente que gestionan tickets de soporte, preguntas frecuentes y la cualificación de candidatos en sitios web y aplicaciones.

Funciones principales:

El editor de arrastrar y soltar crea flujos de conversación sin necesidad de escribir código.

Analytics realiza un seguimiento de las tasas de resolución y de las preguntas más frecuentes de los clientes a lo largo del tiempo.

Se integra con plataformas de asistencia y comercio electrónico para la transferencia de tickets.

Precios: El plan Essential empieza en 19 EUR por usuario/mes; el plan Growth empieza en 79 EUR por usuario/mes; el precio del plan Enterprise es personalizado

Cómo elegir la solución de chatbot con IA adecuada

Más allá de tu conjunto tecnológico actual, elegir el chatbot con IA adecuado también depende de si tu objetivo es aumentar la productividad individual de los empleados o la colaboración a nivel de toda la organización. Es posible que más de una de las soluciones que aquí se presentan pueda ayudar a vuestros equipos de diferentes maneras.

Elige un chatbot con IA general si...

La productividad individual es la prioridad.

Tus casos de uso principales son la escritura, la lluvia de ideas, la programación o la investigación, en lugar de depender de datos específicos de la empresa.

Las integraciones con Slack y la gobernanza empresarial no son todavía imprescindibles.

Elige un chatbot de IA empresarial si...

Dependes de la colaboración entre departamentos.

La gestión del conocimiento organizativo debe estar centralizada y ser fácilmente consultable.

La gobernanza, los permisos y la búsqueda empresarial con IA son importantes por razones de cumplimiento normativo o seguridad.

La automatización a través de herramientas de negocio, como el creador de flujos de trabajo , es fundamental para que tus equipos trabajen de manera eficiente.



Las mejores soluciones de chatbots de IA ayudan a las empresas a trabajar de forma más inteligente

Las capacidades de la IA pueden variar, así que elige la solución de software que mejor te ayude a alcanzar tus objetivos, ya sea encontrar y mostrar información, automatizar flujos de trabajo rutinarios o colaborar de forma más eficiente. Céntrate en los resultados que quieres conseguir para tu negocio y en la rapidez con la que puedes lograrlos.

Ten en cuenta que el contexto, la gobernanza y la integración con el flujo de trabajo importan tanto como la calidad de la conversación, especialmente cuando un chatbot pasa de responder preguntas a realizar acciones dentro de los sistemas de la empresa.

Para los equipos que ya usan Slack, Slackbot e IA de Slack amplían la colaboración natural de vuestros equipos con asistencia de IA en el día a día, respaldada por seguridad y permisos de IA de nivel empresarial. Combinados con la búsqueda empresarial con IA y el creador de flujos de trabajo, la IA se convierte en una parte natural del proceso.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y presenta productos de Slack, empresa de nuestra propiedad. Tenemos un interés económico en su éxito, pero todas las recomendaciones se basan en nuestra convicción genuina en su valor.

Preguntas frecuentes sobre soluciones de chatbot con IA