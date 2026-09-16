Das Wichtigste auf einen Blick KI-Chatbots für Unternehmen unterscheiden sich von Verbraucher-Tools, weil sie mit internen Daten, Berechtigungen und Workflows eines Unternehmens arbeiten, anstatt isolierte Fragen anhand öffentlicher Daten zu beantworten.

Welche Lösung am besten zu einem Team passt, hängt oft vom vorhandenen Tech-Stack ab, da native Integrationen häufig den entscheidenden Unterschied machen – mehr noch als allgemeine KI-Funktionen.

Slackbot ist eine hervorragende Lösung für den Arbeitsalltag – er erledigt schnelle Aufgaben, findet und fasst Dateien zusammen und greift auf das unternehmensweite Wissen zurück, um bessere und relevantere Antworten zu liefern.

Gesprächsqualität ist wichtig, aber Integrationen, Sicherheit, Governance und Automatisierung sind ebenfalls zentrale Funktionen, auf die du achten solltest. Die beste Wahl ist die, die zur Art und Weise passt, wie dein Team bereits zusammenarbeitet.

Stelle einem KI-Chatbot für Verbraucher:innen eine Frage, und du erhältst eine direkte Antwort auf Basis öffentlich verfügbarer Informationen. Bitte einen KI-Chatbot, der für den Arbeitsplatz entwickelt wurde, um Hilfe, und du bekommst eine kontextbewusste Antwort, die aktuelle Team-Diskussionen, Projektzuständigkeiten und Informationen aus den Dateien berücksichtigt, auf die er zugreifen darf.

Hier werfen wir einen Blick auf führende KI-Chatbot-Lösungen für Unternehmen, die eher wie ein:e Teamkolleg:in funktionieren und nicht nur wie ein Tool. Es handelt sich um Chatbots, die auf interne Daten zugreifen, Berechtigungen respektieren und innerhalb der Tools agieren, die dein Team täglich nutzt. Die Auswahl lässt sich oft auf das eingrenzen, was am besten mit deinem vorhandenen Tech-Stack funktioniert – ob das nun Google Workspace, Microsoft 365 oder Enterprise AI rund um Salesforce und Slack ist. Natürlich solltest du auch Preisdetails und wichtige Funktionen berücksichtigen.

Was sind KI-Chatbot-Lösungen?

KI-Chatbot-Lösungen sind Software-Tools, die natürliche Sprachverarbeitung und große Sprachmodelle (LLMs) nutzen, um Anfragen zu verstehen, Gespräche zu führen und Aufgaben im Auftrag von Benutzer:innen zu erledigen – von einfachen Q&A-Bots bis hin zu unternehmensweiten Assistenten, die über alle verknüpften Apps und Daten einer Organisation hinweg agieren.

Herkömmliche Chatbots folgen vordefinierten Entscheidungsbäumen, was bedeutet, dass sie nur Fragen beantworten können, für die Antworten hinterlegt wurden – basierend auf dem Abgleich von Keywords. Heutige KI-Chatbots funktionieren anders: Sie nutzen LLMs, um Absichten zu interpretieren und eigene Antworten zu generieren.

KI-Chatbots für Verbraucher:innen, wie die kostenlosen Versionen von ChatGPT oder Gemini, beantworten allgemeine Fragen, wissen aber in der Regel nichts über ein bestimmtes Unternehmen. KI-Chatbots für Unternehmen hingegen sind darauf ausgelegt, sich mit internen Systemen zu vernetzen und Antworten auf Basis der Gespräche, Dokumente und Daten einer Organisation zu liefern. Typische Anwendungsfälle umfassen das Verfassen und Zusammenfassen von Inhalten, die Recherche in internen Wissensquellen sowie die Automatisierung wiederkehrender Schritte wie Status-Updates oder Genehmigungen. Diese kleinen Gewinne summieren sich – besonders wenn du KI am Arbeitsplatz einsetzt, die Mitarbeitende direkt in bestehenden Workflows unterstützt.

Die besten KI-Chatbot-Lösungen für Unternehmen im Jahr 2026

Die unten aufgeführten Chatbots decken eine Vielzahl von Unternehmensanforderungen ab – von allgemeinem Schreiben und Recherchieren über die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz bis hin zu Enterprise-Suche und automatisiertem Kundensupport. Die richtige Wahl hängt von den spezifischen Zielen deiner Organisation ab.

Lösung Ideal für Preise Slack (Slackbot und Slack AI) Kontextbewusste Zusammenarbeit am Arbeitsplatz Kostenloser Plan; Gestaffelte Preise ab 7,25 $/Benutzer:in/Monat Microsoft Copilot für Microsoft 365 Organisationen mit Microsoft 365 Add-on zu M365-Lizenzen; Ab 23,50 $/Benutzer:in/Monat für Unternehmen Gemini Enterprise App Google Workspace-Unternehmen Gestaffelte Preise ab 21 $ pro Benutzer:in/Monat ChatGPT Enterprise Erweitertes Denkvermögen und allgemeine Aufgaben Business-Plan ab 20 $ pro Benutzer:in/Monat; Enterprise-Preise auf Anfrage Claude Enterprise Dokumentenanalyse und Texterstellung Team-Plan ab 20 $ pro Benutzer:in/Monat; Enterprise-Preis: 20 $/Lizenz zuzüglich Nutzung zu API-Tarifen Notion Enterprise Wissensmanagement Business-Plan ab 20 $ pro Benutzer:in/Monat; Enterprise-Preise auf Anfrage Zapier Enterprise Workflow-Automatisierung Kostenpflichtige Pläne ab 19,99 $ pro Monat (Professional); Team-Plan ab 69 $/Monat; Enterprise-Preise auf Anfrage Glean Enterprise Flex Enterprise-Suche und Wissensentdeckung Individuell, auf Anfrage ChatBot.com for Enterprise Automatisierung des Kundenservice Staffelpreise ab 19 $ pro Benutzer:in/Monat; Enterprise-Preise auf Anfrage

Unsere Liste wurde auf Basis von G2 zusammengestellt. Alle aufgeführten Softwarelösungen/Tools haben eine Mindestbewertung von 4 von 5 Sternen von Personen, die das Produkt tatsächlich nutzen.

Slackbot und Slack AI – Die beste Wahl für kontextbewusste Zusammenarbeit am Arbeitsplatz

Slacks Betriebssystem für die Arbeit wird erweitert durch Slackbot, einen persönlichen KI-Agenten, sowie durch Slack AI, eine integrierte KI für die Suche und Zusammenfassungen. Beide funktionieren innerhalb der Channels, Dateien und gemäß den Berechtigungen, die dein Team in Slack eingerichtet hat. Slackbot übernimmt schnelle Aufgaben wie Erinnerungen und einfache Workflow-Prompts, während Slack AI Teams dabei hilft, den Überblick zu behalten, indem es lange Threads zusammenfasst und relevante Informationen in die Ansicht bringt. Gemeinsam optimieren sie die Kommunikation, ohne dass zusätzliche Tools oder Integrationen erforderlich sind.

Hauptfunktionen:

Slackbot beantwortet Fragen, erstellt Entwürfe, bereitet Meeting-Briefings vor und findet Informationen in Nachrichten, Dateien und verknüpften Apps.

Slack AI fasst Channels und lange Threads zusammen, damit alle auf dem Laufenden bleiben können, ohne durch Hunderte von Nachrichten scrollen zu müssen.

Die Enterprise-Suche liefert Antworten aus Slack und verknüpften Apps über eine einzige, berechtigungsbewusste Suchleiste.

Agentforce und die Unterstützung des Model Context Protocol (MCP) ermöglichen es Slackbot, Aufgaben übergreifend über Salesforce, Tableau und andere verbundene Agenten zu koordinieren.

Preise: Kostenloser Plan verfügbar; Staffelpreise ab 7,25 $ pro Benutzer:in und Monat; Enterprise+ auf Anfrage

Microsoft Copilot für Microsoft 365 – Die beste Wahl für Microsoft-365-Organisationen

Microsoft Copilot for Microsoft 365 bettet generative KI in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams ein und greift auf E-Mails, Meetings und Dateien der Benutzer:innen zurück, um Inhalte zu entwerfen und Informationen zusammenzufassen.

Hauptfunktionen:

Entwirft und bearbeitet Dokumente, E-Mails und Präsentationen direkt in vertrauten Microsoft-Apps

Fasst Teams-Meetings zusammen und hebt Aktionspunkte automatisch hervor

Übernimmt die bestehenden Sicherheits-, Compliance- und Berechtigungseinstellungen von Microsoft 365, um den Zugriff zu beschränken

Preise: Erweiterung bestehender Microsoft 365-Lizenzen; Preisgestaltung für Einzelpersonen, Unternehmen und Enterprise-Nutzung

Gemini Enterprise App – Ideal für Google Workspace-Unternehmen

Die Gemini Enterprise App erweitert Googles Gemini-Modelle auf Google Workspace und vernetzt sie mit Docs, Gmail, Sheets und Drive, um Fragen zu beantworten, Inhalte zu erstellen und Daten zu analysieren.

Hauptfunktionen:

Fasst Gmail-Threads und lange Dokumente auf Anfrage zusammen

Erstellt erste Entwürfe, Bilder und Datenanalysen direkt in Docs und Sheets

Bietet ein großes Kontextfenster zur Durchsicht umfangreicher Dateien oder Recherchematerialien

Preise: Gestaffelte Preise ab 21 $ pro Benutzer:in/Monat für Unternehmen

ChatGPT Enterprise – Am besten für komplexes Denken und allgemeine Aufgaben

ChatGPT Enterprise erweitert den Chatbot von OpenAI um schnelleren Zugriff, längere Kontextfenster und unternehmensweite Steuerungsfunktionen wie Einmaliges Anmelden (SSO) und Admin-Konsolen für den unternehmensweiten Einsatz.

Hauptfunktionen:

Bewältigt offene Recherche-, Programmier- und Schreibaufgaben zu einem breiten Themenspektrum

Unterstützt benutzerdefinierte GPTs, die Teams auf spezifische interne Workflows abstimmen können

Enthält Nutzungsanalytik und Datenkontrollen, die speziell für IT-Administrator:innen entwickelt wurden

Preise: Business-Plan ab 20 $ pro Benutzer:in/Monat; Enterprise-Preise auf Anfrage

Claude Enterprise – Am besten für Dokumentenanalyse und Texterstellung

Claude Enterprise von Anthropic ist auf sorgfältiges Denken und die Arbeit mit langen Dokumenten ausgelegt – mit einem erweiterten Kontextfenster für die Analyse umfangreicher Dateien, Verträge und Codebasen.

Hauptfunktionen:

Prüft und verfasst lange Dokumente und behält dabei den Kontext über die gesamte Datei hinweg im Blick

Stellt über MCP-Integrationen eine Verbindung zu internen Tools her

Bietet native Unterstützung für Google Drive, GitHub und weitere Business-Systeme

Preis: Team-Plan ab 20 $ pro Benutzer:in und Monat; Enterprise-Preise ab 20 $/Platz zuzüglich Nutzung zu API-Tarifen

Notion Enterprise – Am besten für Wissensmanagement

Notion Enterprise kombiniert Notions Docs, Wikis und Datenbanken mit einer integrierten KI, die die gesamte vernetzte Wissensbasis eines Unternehmens durchsucht und Inhalte erstellt.

Hauptfunktionen:

Notion AI beantwortet Fragen anhand der eigenen Docs, Wikis und verknüpften Apps des Workspace.

Die Q&A-Suche liefert relevante Seiten, anstatt manuelles Durchsuchen von Ordnern zu erfordern.

Verifizierte Seiten ermöglichen es Admins, Inhalte als aktuell und vertrauenswürdig zu kennzeichnen.

Preis: Business-Plan ab 20 $ pro Benutzer:in und Monat; Enterprise-Preise auf Anfrage

Zapier Enterprise – Am besten für Workflow-Automatisierung

Zapier Enterprise vernetzt Tausende von Business-Apps durch No-Code-Workflow-Automatisierungen und ergänzt diese um KI-Agenten sowie einen visuellen Builder für mehrstufige Workflows im gesamten Tech-Stack.

Hauptfunktionen:

Automatisiert wiederkehrende Aufgaben wie Dateneingabe, Benachrichtigungen und Eintrags-Updates zwischen Apps

KI-Agenten können Aktionen auf Basis von Anweisungen in natürlicher Sprache auslösen.

Berechtigungen, Audit-Protokolle und SSO auf Enterprise-Niveau unterstützen die unternehmensweite Einführung.

Preise: Kostenpflichtige Pläne beginnen bei 19,99 $ pro Monat für Professional; der Team-Plan beginnt bei 69 $/Monat; Enterprise-Preise auf Anfrage

Glean Enterprise Flex – Die beste Lösung für Enterprise-Suche und Wissensmanagement

Glean Enterprise Flex ist eine KI-gestützte Enterprise-Suchplattform, die die verknüpften Apps eines Unternehmens indexiert und Mitarbeitenden hilft, Antworten über verstreute Systeme hinweg zu finden.

Hauptfunktionen:

Durchsucht Slack, Google Drive, Jira und andere verknüpfte Apps über eine einzige Suchleiste

Erlernt unternehmensspezifische Begriffe, Rollen und Zusammenhänge, um Ergebnisse zu personalisieren

Berücksichtigt bei der Anzeige von Ergebnissen die bestehenden Berechtigungen der jeweiligen verknüpften App

Preise: Individuelle, anfragebasierte Preisgestaltung, die Lizenzen pro Benutzer:in mit nutzungsabhängigen Credits kombiniert

ChatBot.com for Enterprise – Die beste Lösung für die Automatisierung des Kundensupports

ChatBot.com for Enterprise ist eine No-Code-Plattform zum Erstellen von Chatbots für Kund:innen, die Support-Tickets, FAQs und die Lead-Qualifizierung auf Websites und in Apps übernehmen.

Hauptfunktionen:

Der Drag-and-Drop-Builder erstellt Gesprächsabläufe ganz ohne Programmierung.

Analysen verfolgen Lösungsraten und häufige Kundenfragen über einen bestimmten Zeitraum.

Lässt sich mit Helpdesk- und E-Commerce-Plattformen für die Übergabe von Tickets integrieren

Preise: Der Essential-Plan beginnt bei 19 $ pro Benutzer:in/Monat; Growth beginnt bei 79 $ pro Benutzer:in/Monat; Enterprise-Preise auf Anfrage

So wählst du die richtige KI-Chatbot-Lösung

Neben deinem bestehenden Tech-Stack hängt die Wahl des richtigen KI-Chatbots auch davon ab, ob du die Produktivität einzelner Mitarbeitender steigern oder die unternehmensweite Zusammenarbeit fördern möchtest. Es ist durchaus möglich, dass mehr als eine der hier vorgestellten Lösungen deinen Teams auf unterschiedliche Weise helfen kann.

Wähle einen universellen KI-Chatbot, wenn . . .

Individuelle Produktivität Priorität hat

Deine wichtigsten Anwendungsfälle Schreiben, Brainstorming, Programmieren oder Recherche sind und du nicht auf unternehmensspezifische Daten angewiesen bist

Tiefgehende Slack-Integrationen und unternehmensweite Governance noch keine Grundvoraussetzungen sind

Entscheide dich für einen KI-Chatbot für Unternehmen, wenn …

Du auf abteilungsübergreifende Zusammenarbeit angewiesen bist

Das Wissensmanagement im Unternehmen zentralisiert und durchsuchbar sein muss

Governance, Berechtigungen und KI-gestützte Enterprise-Suche aus Compliance- oder Sicherheitsgründen unverzichtbar sind

Automatisierung über verschiedene Business-Tools hinweg – zum Beispiel mit dem Workflow Builder – entscheidend dafür ist, wie deine Teams ihre Arbeit erledigen



Die besten KI-Chatbot-Lösungen helfen Unternehmen, smarter zu arbeiten

KI-Funktionen können sich stark unterscheiden. Wähle daher die Softwarelösung, die dir am besten hilft, deine Ziele zu erreichen: sei es das Auffinden und Aufbereiten von Informationen, die Automatisierung wiederkehrender Workflows oder eine effizientere Zusammenarbeit. Behalte deine geschäftlichen Ziele im Blick und achte darauf, wie schnell du sie erreichen kannst.

Denk daran, dass Kontext, Governance und Workflow-Integration genauso wichtig sind wie die Gesprächsqualität – insbesondere, wenn ein Chatbot nicht mehr nur Fragen beantwortet, sondern aktiv in Unternehmenssystemen handelt.

Für Teams, die bereits in Slack arbeiten, erweitern Slackbot und Slack AI die natürliche Zusammenarbeit deines Teams durch KI-Unterstützung im Alltag – mit Sicherheit und Berechtigungen auf Enterprise-Ebene. In Kombination mit KI-gestützter Enterprise-Suche und Workflow Builder wird KI zu einem natürlichen Teil des Prozesses.

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt Produkte von Slack vor, die zu unserem Unternehmen gehören. Wir haben ein finanzielles Interesse an deren Erfolg, alle Empfehlungen basieren jedoch auf unserer aufrichtigen Überzeugung von ihrem Mehrwert.

Häufige Fragen zu KI-Chatbot-Lösungen