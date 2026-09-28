Das Wichtigste auf einen Blick Die meisten führenden Tools teilen grundlegende Funktionen, unterscheiden sich jedoch bei den Integrationen, den praktischen Anwendungsfällen und den spezialisierten Workflows.

Ein kontextbewusster KI-Chatbot wie Slackbot kann – über das allgemeine Beantworten von Fragen hinaus – vernetzte Unternehmenstools und -daten nutzen, um dir bei Szenarien zu helfen, die speziell auf deine Arbeitsumgebung zugeschnitten sind.

Eigenständige Chatbots sind oft besonders stark bei Recherche- und Kreativaufgaben, während KI-Assistenten in der Regel besser dafür geeignet sind, den Arbeitsalltag zu optimieren. Viele Menschen nutzen beides.

Seit dem Durchbruch moderner generativer KI-Chatbots im Jahr 2022 experimentieren Unternehmen damit, wie diese Tools die alltägliche Arbeit verbessern können. Doch bei so vielen Optionen mit ähnlichen Möglichkeiten fällt es Berufstätigen schwer, zu entscheiden, welche davon für sie selbst oder ihr Team Zeit und Budget wert sind.

Der wesentliche Unterschied zwischen diesen Plattformen liegt weniger in ihren Funktionen als darin, wie gut sie sich in die eigentliche Arbeit einfügen. Einige sind eigenständige Tools, bei denen die Benutzer:innen selbst den Kontext bereitstellen müssen. Andere sind direkt in die Arbeitsumgebung eingebettet und haben Zugriff auf wichtige Unterhaltungen, Dateien und Anwendungen. Dieser Unterschied entscheidet darüber, ob der KI-Chatbot lediglich die zugewiesenen Aufgaben ausführt oder zu einem integrierten, automatisierten Bestandteil der täglichen Arbeit wird.

Wir haben eine Liste der besten KI-Chatbots für die Arbeit im Jahr 2026 zusammengestellt. Erfahre, womit sich jede Plattform auszeichnet, welche wichtigen Funktionen sie bietet und für wen sie am besten geeignet ist.

Die besten KI-Chatbots für die Arbeit 2026

Mit dem rasanten Fortschritt der KI haben Unternehmen mehr Möglichkeiten denn je, ihr Potenzial auszuschöpfen. Der Schlüssel liegt darin, die Plattform zu finden, die am besten zu den Herausforderungen, dem Kommunikationsstil und den Zielen deines Teams passt. Jede bietet einzigartige Vorteile und Anwendungsfälle: Manche punkten mit breiten Funktionen, während andere gezielt auf bestimmte Unternehmensökosysteme zugeschnitten sind. Wieder andere gehen noch einen Schritt weiter und nutzen Künstliche Intelligenz, um die Arbeit über mehrere Anwendungen hinweg zu verknüpfen und das Unternehmenswissen zu verwalten.

Wenn du deine Optionen für KI-Chatbot-Tools und KI-Assistenten für die Arbeit prüfst, überlege, welche Ziele dein Team verfolgt und welche Art von Unterstützung es täglich benötigt.

Slackbot: Die beste Wahl für kontextbewusste Zusammenarbeit im Arbeitskontext

Slackbot hat sich zu einem persönlichen, kontextbewussten KI-Agent entwickelt, der direkt in Slack integriert ist. Er analysiert Nachrichten, Dateien, Channels und andere Informationen, auf die Benutzer:innen zugriffsberechtigt sind, und hilft Teams dabei, schnell zu verstehen, was gerade passiert, und die alltägliche Arbeit zu automatisieren. Besonders wertvoll ist er bei der Verwaltung großer Mengen an Nachrichten, Dateien, Meetings und Projektdiskussionen, da Slackbot diese Informationen in verwertbare Unternehmensinhalte umwandeln kann.

Hauptfunktionen:

Slackbot hilft Teammitgliedern dabei, Projekt-Updates schnell nachzuverfolgen, sich auf Meetings vorzubereiten, vergangene Entscheidungen zu finden und längere Diskussionen in Slack-Channels oder anderen Quellen zusammenzufassen.

Generative-AI-Funktionen erstellen Textentwürfe, fassen Dokumente und Gespräche zusammen und führen Code in einer sicheren Umgebung aus, um Daten in Berichte, Diagramme und Dashboards umzuwandeln.

Mit der Zustimmung der Benutzer:innen kann Slackbot aktiv werden: Nachrichten senden, Status einstellen, die Seitenleiste aktualisieren, Channels verwalten sowie Kalender und E-Mails synchronisieren.

Durch Integrationen von Drittanbieter-Anwendungen kann Slackbot Informationen abrufen und Einträge in anderen verknüpften Unternehmenstools aktualisieren.

Da Slackbot direkt in Slack integriert ist, müssen Teams keine separaten KI-Tools erlernen oder verwalten.

Geeignet für: Organisationen, die Slack als zentrale Anlaufstelle für Kommunikation und Zusammenarbeit im Alltag nutzen; Teams, die weitere Business-Anwendungen einsetzen und eine saubere, nahtlose Integration der Systeme wünschen

Claude Enterprise: Am besten für Texterstellung und Dokumentenanalyse

Claude hebt sich durch Reasoning auf Basis umfangreicher Kontextinformationen, einen speziellen Recherche-Modus und agentische Fähigkeiten ab. Darüber hinaus bietet er Enterprise-Kontrollfunktionen wie sichere Workspace-Isolation, granulare Admin-Richtlinien und integrierte Data Governance, die den Einsatz seiner fortschrittlichen Reasoning-Funktionen auch in großen, regulierten Teams ermöglichen.

Hauptfunktionen:

Eine Auswahl an Modellen gibt Teams die Flexibilität, für Routineaufgaben auf schnelle, schlanke Leistung oder für ressourcenintensive Aufgaben auf maximale Rechenkapazität zu setzen.

Recherchemodi und agentische Funktionen ermöglichen es Claude, komplexe Analysen über mehrere Quellen hinweg durchzuführen und mehrstufige Workflows auszuführen, anstatt lediglich einzelne Prompts zu bearbeiten.

Claudes native Integrationen mit vernetzten Plattformen wie Slack und anderen Apps bedeuten, dass Benutzer:innen Dokumente analysieren, Recherchen aus mehreren Quellen durchführen und plattformübergreifend aktiv werden können – direkt in den Channels, in denen sie bereits arbeiten und zusammenarbeiten.

Geeignet für: Teams, die umfangreiche Dokumente prüfen, komplexe Analysen durchführen und wissensintensive Workflows bewältigen

ChatGPT: Die beste Wahl für den KI-Alltag

ChatGPT ist einer der meistgenutzten KI-Chatbots für allgemeine Zwecke im Jahr 2026. Die Kombination aus multimodalen Funktionen, erweitertem Reasoning, Recherche-Tools und Integrationen macht ihn zu einer vielseitigen Option für Teams.

Hauptfunktionen:

Flexible Reasoning-Optionen ermöglichen es Benutzer:innen, die Analysetiefe des Modells anzupassen – für einfache Anfragen auf Geschwindigkeit, für komplexe Projekte auf höchste Rechenleistung.

Multimodale Unterstützung ermöglicht es Benutzer:innen, Text, Bilder und Sprache in einem einzigen Gespräch zu verarbeiten – ob beim Brainstorming von Ideen, der Analyse von Dokumenten und Datensätzen, der Fehlersuche im Code oder der Lösung komplexer Probleme.

Integrierte Websuche mit persistentem Speicher und App-Integrationen ermöglichen es Benutzer:innen, zu recherchieren und Live-Daten abzurufen, während Informationen in speziellen Projektbereichen organisiert bleiben.

Geeignet für: Fachleute und Teams, die Vielseitigkeit gegenüber Spezialisierung bevorzugen

Google Gemini: Die beste Wahl für die Google Workspace-Integration

Gemini ist ein KI-Assistent, ein Enterprise-Suche-Tool und eine zunehmend agentische Plattform, die direkt in Google Workspace integriert ist. Die multimodalen Modelle verbinden Text, Bilder und Workspace-Daten miteinander und ermöglichen so intensivere Analysen, automatisierte Dokumentenaktionen und kontextsensitive Unterstützung in Gmail, Docs, Drive und mehr.

Hauptfunktionen:

Dank umfassender Vernetzung im gesamten Google-Ökosystem kann Gemini Kontext aus Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides und Meet in einem einzigen Workflow zusammenführen.

Integrierte Schreib- und Designfunktionen helfen Benutzer:innen dabei, E-Mails zu verfassen und zusammenzufassen, Dokumente zu überarbeiten, Meeting-Notizen in Echtzeit festzuhalten und Präsentationen zu erstellen.

Google-Business-Pläne erschließen erweiterte Funktionen, darunter Deep Research-Modi und miteinander verknüpfte Workspace-Erweiterungen.

Für wen geeignet: Teams, die bereits Google Workspace nutzen; Organisationen, die ihre alltäglichen KI-Produktivitätstools mit Recherche, unternehmensweitem Wissensabruf und agentischen Workflows verbinden möchten

Microsoft Copilot: Die beste Wahl für Microsoft 365-Produktivität

Microsoft Copilot setzt GPT-5-Modelle der neuesten Generation ein, um KI direkt ins Microsoft-Ökosystem zu bringen. Durch die Integration von Microsoft Graph kann es Kontext aus Dateien, Chats, Kalendern und dem unternehmensweiten Wissen abrufen und so Antworten generieren, die auf den Daten deines Unternehmens basieren.

Hauptfunktionen:

Microsoft Copilot nutzt effektive Reasoning-Modelle, die speziell für anspruchsvolle Wissensarbeit auf Enterprise-Ebene entwickelt wurden.

Die Antworten sind datenbasiert und stützen sich auf Informationen, auf die Benutzer:innen in Microsoft 365 bereits Zugriff haben – darunter Dateien, E-Mails, Meetings und Chats.

Die native Integration von Microsoft 365 Apps ermöglicht es Benutzer:innen, Teams-Meeting-Übersichten zu erstellen, Outlook-E-Mails zu verfassen sowie Excel-Formeln und Pivot-Tabellen mithilfe natürlichsprachiger Eingaben zu erstellen.

Geeignet für: Organisationen und Teams, die stark in die Microsoft 365-Infrastruktur investiert haben

Perplexity: Am besten für KI-gestützte Recherche

Perplexity ist darauf ausgelegt, die Überprüfbarkeit von Recherchen zu erleichtern, indem Informationen aus dem Web und anderen Quellen abgerufen und als belegte Antworten bereitgestellt werden. Anstatt sich ausschließlich auf vortrainierte Daten zu stützen, verarbeitet die Lösung aktuelle Web-Erkenntnisse direkt zu strukturierten, nachvollziehbaren Antworten.

Hauptfunktionen:

Dank der abrufgestützten Suche durchsucht Perplexity das Internet und Wissensdatenbanken in Echtzeit und verknüpft jede Aussage direkt mit der entsprechenden Quellenangabe.

Erweiterte Dokumentenverarbeitung und Deep Research-Modi ermöglichen es Benutzer:innen, zentrale Erkenntnisse zu extrahieren, Daten zu analysieren und belegte Zusammenfassungen aus umfangreichen Berichten und komplexen PDFs zu erstellen.

Der Zugang zu mehreren führenden KI-Modellen ermöglicht es Benutzer:innen, innerhalb eines einzigen Abonnements zwischen verschiedenen zugrunde liegenden Engines zu wechseln.

Geeignet für: Forschende, Studierende, Analyst:innen und Fachleute, die schnelle und gut belegte Antworten benötigen

Notion AI: Am besten für Wissensmanagement

Notion AI kombiniert Agenten, Enterprise-Suche, Recherche, Meeting-Intelligenz und Workflow-Automatisierung in demselben Workspace, in dem Teams Dokumente, Projekte und Unternehmenswissen verwalten. Die multimodale Engine verknüpft Seiten, Datenbanken und verknüpfte Tools, sodass Agenten Aktionen ausführen, strukturierte Inhalte erstellen und relevantes Wissen abrufen können, ohne den Notion-Workspace zu verlassen.

Hauptfunktionen:

Benutzer:innen können Inhalte erstellen, Datenbanken bearbeiten und Meeting-Protokolle transkribieren – mit Prompts, die Informationen aus internen Workspace-Dokumenten, verknüpften Apps und dem Internet abrufen.

Teams können autonome Agenten erstellen, die auf Basis von Triggern oder Zeitplänen ausgeführt werden, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren.

Integrierte Recherche-Tools können Informationen über verknüpfte Arbeitsplattformen wie Slack, Google Drive und GitHub hinweg suchen und zusammenfassen.

Für wen es geeignet ist: Teams, die Notion als zentralen Workspace für Wissensmanagement, Dokumentation, Projekte und interne Prozesse nutzen

Zapier AI: Die beste Lösung für die Workflow-Automatisierung

Zapier AI ist weniger ein Chatbot als vielmehr eine KI-Orchestrierungs- und Automatisierungsplattform. Es hilft Unternehmen dabei, KI in den Anwendungen und Workflows einzusetzen, auf die sie bereits setzen.

Hauptfunktionen:

Teams können KI und automatisierte Workflows nutzen, um Daten zu organisieren, Inhalte zu verfassen und mithilfe von verknüpften Arbeitsanwendungen Entscheidungen zu treffen.

Die Unterstützung mehrerer KI-Modelle und -Anbieter gibt Unternehmen die Freiheit, ihr bevorzugtes LLM zu wählen, ohne an einen einzigen Anbieter gebunden zu sein.

No-Code-Tools ermöglichen es Benutzer:innen, individuelle Chatbots und Agenten zu erstellen, die auf Basis von Unternehmensdaten für Aufgaben wie Lead-Qualifizierung, Kundensupport und interne Wissensdatenbanken trainiert werden.

Für wen es geeignet ist: Unternehmen, die viele verschiedene Anwendungen und KI einsetzen, um die Arbeit über alle diese Anwendungen hinweg zu automatisieren

Meta AI: Am besten für soziale Interaktionen und Kundenerfahrungen

Meta AI ermöglicht es Unternehmen, KI dort einzusetzen, wo Kund:innen bereits über Social Media-Plattformen mit ihnen kommunizieren. Die Modelle können multimodale Eingaben verarbeiten, Kundeninteraktionen automatisieren und das Meta-Ökosystem nutzen, um kontextbewusste Antworten zu liefern.

Hauptfunktionen:

Benutzer:innen können KI-Agenten auf Social Media-Plattformen einsetzen, um organisationsspezifische Fragen zu beantworten, die Terminplanung zu verwalten und Verkaufsabschlüsse direkt im Chat zu unterstützen.

Multimodale Verarbeitungstools ermöglichen es KI-Agenten, Web-Recherchen durchzuführen, komplexe Inhalte zusammenzufassen und Präsentationen oder andere Inhalte mithilfe von Text-, Sprach- und visuellen Eingaben zu erstellen.

Die Integration von CRM-Systemen, E-Mails und Kalendern ermöglicht es der KI, Follow-ups zu koordinieren und mehrstufige Aufgaben im gesamten Meta-Ökosystem auszuführen.

Für wen geeignet: Kundenbasierte Unternehmen, die bereits Social Media-Plattformen nutzen, um ihre Kund:innen zu erreichen

Warum der Arbeitskontext für KI-Chatbots entscheidend ist

Bei der Wahl einer KI-Plattform liegt es nahe, nach dem beeindruckendsten Modell oder den neuesten Funktionen zu suchen. Doch für Unternehmen liefert das fortschrittlichste Modell nicht zwingend den größten Mehrwert. Die entscheidendere Frage ist, wie gut ein Tool in bestehende Workflows passt und die tatsächlichen Herausforderungen löst, mit denen Mitarbeitende konfrontiert sind.

Der wertvollste KI-Chatbot ruft den relevanten Unternehmenskontext ab und nutzt ihn auf sichere Art und Weise. Selbst ein sehr effektiver, eigenständiger Chatbot kann Teams dazu zwingen, Situationen immer wieder neu zu erklären, Dokumente hochzuladen, Unterhaltungen einzufügen und Hintergrundinformationen bereitzustellen. Ein kontextbewusster Assistent spart hingegen echte Zeit, weil er wichtige Hintergrundinformationen versteht, wie zum Beispiel:

Unterhaltungen und Threads

Geteilte Dateien

Unternehmenswissen und -verlauf

Berechtigungen

Vernetzte Business-Tools

Frühere Entscheidungen

Dieser Kontext hilft der KI zu verstehen, warum Anfragen gestellt werden, und Zusammenhänge herzustellen, anstatt jede Frage immer wieder isoliert zu betrachten. Die richtige KI reduziert Reibungsverluste im Arbeitsalltag statt einfach nur dem jeweils fortschrittlichsten Modell hinterherzulaufen.

So wählst du den richtigen KI-Chatbot

Die entscheidende Frage lautet also: Ist ein kontextbewusster Chatbot das Richtige für dein Team? Tieferer Kontext kann zwar Reibungsverluste reduzieren und KI bei der Arbeit für kontextabhängige Aufgaben nützlicher machen, doch er ist nicht immer die beste Wahl für jeden Anwendungsfall, jedes Team oder jedes Unternehmen. In manchen Fällen kann ein eigenständiger Chatbot ein einfacheres und flexibleres Tool für allgemeine Aufgaben bieten. Es gibt keine universelle Plattform, die für alle passt. Daher ist es entscheidend, die eigenen Geschäftsanforderungen, Workflows und Ziele genau zu kennen, um das Beste aus deiner Investition herauszuholen.

Wähle einen eigenständigen KI-Chatbot, wenn:

Du in erster Linie Unterstützung beim Schreiben, Brainstorming, Programmieren oder Recherchieren benötigst

Der Großteil deiner Arbeit eigenständig ist

Unternehmenswissen nicht entscheidend ist

Entscheide dich für einen KI-Chatbot für die Arbeit, wenn:

Deine Arbeit auf Zusammenarbeit angewiesen ist

Du Antworten benötigst, die auf dem Wissen deines Unternehmens datenbasiert sind

Du KI möchtest, die mit Unterhaltungen, Dokumenten und Business-Tools vernetzt ist

Automatisierung und Workflow-Integration Priorität haben

Unternehmen stellen oft fest, dass sie verschiedene Arten von KI benötigen, um unterschiedliche Arbeitsbereiche abzudecken. Es kann daher sinnvoll sein, in mehr als eine zu investieren. So könnte beispielsweise ein KI-Assistent für die Arbeit unternehmensspezifische Aufgaben übernehmen, während Mitarbeitende parallel dazu einen eigenständigen Chatbot für allgemeine Recherchen oder kreative Aufgaben nutzen.

Die besten KI-Chatbots passen sich deiner Arbeitsweise an

Beim Finden der richtigen KI-Chatbot-Tools geht es nicht darum, in die neueste oder beliebteste Plattform zu investieren. Es beginnt damit, genau zu verstehen, was dein Team erreichen möchte und wie KI diese Arbeit einfacher oder effektiver gestalten kann. Verschiedene Plattformen glänzen bei unterschiedlichen Aufgaben, und der geschäftliche Mehrwert hängt oft mehr vom richtigen Kontext als von der Intelligenz allein ab. Kontextbewusste KI hilft Teams dabei, zusammenzuarbeiten, Wissen abzurufen, Arbeit zu automatisieren und bessere Entscheidungen zu treffen.

Möchtest du mehr darüber erfahren, wie du KI einsetzt, um ein schnelleres, intelligenteres Team aufzubauen? Entdecke die KI-gestützte Enterprise-Suche und Workflow-Automatisierung hier. Wenn du sehen möchtest, wie Slack AI dein Unternehmen transformieren kann, dann erfahre mehr über Slackbot und Slack-Integrationen, um KI anwendungsübergreifend einzusetzen.

Häufig gestellte Fragen zu den besten KI-Chatbots