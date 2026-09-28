Das Wichtigste auf einen Blick Dialogbasierte KI-Chatbots kombinieren mehrere KI-Technologien, um den Kontext zu verstehen und natürlicher zu antworten als herkömmliche regelbasierte Chatbots.

Die effektivsten Chatbots am Arbeitsplatz funktionieren wie Slackbot: Sie nutzen den Kontext, um Gespräche, unternehmensweites Wissen und Nutzungsberechtigungen zu verstehen.

Der beste dialogbasierte KI-Chatbot hängt von deinem Workflow ab und davon, ob du individuelle Produktivität, Internetrecherche oder kontextbewusstes Zusammenarbeiten in deiner Organisation benötigst.

Ein dialogbasierte KI-Chatbot ist ein KI-gestützter Assistent, der natürliche Sprache versteht, den Gesprächsfluss aufrechterhält und Antworten auf Basis von Benutzeranfragen und relevanten Informationen generiert. Herkömmliche Chatbots folgen vordefinierten Regeln und geskripteten Entscheidungsbäumen, während dialogbasierte KI-Chatbots Technologien wie Large Language Models (LLMs, Große Sprachmodelle), Natural Language Processing (NLP) und verknüpfte Wissensquellen nutzen, um Absichten zu interpretieren, Fragen zu beantworten und Aufgaben auf natürlichere Weise zu erledigen.

In einem Arbeitsumfeld helfen dialogbasierte KI-Chatbots Mitarbeitenden dabei, Informationen zu finden, Diskussionen zusammenzufassen, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und Fragen über verschiedene Business-Tools hinweg zu beantworten. Die effektivsten Chatbots verstehen zudem den Kontext hinter einer Frage – darunter frühere Gespräche, geteiltes Wissen und organisationsweite Berechtigungen. Dieser Kontext hilft ihnen, Antworten zu liefern, die präziser und relevanter sind als die herkömmlicher regelbasierter Bots.

Wie funktionieren dialogbasierte KI-Chatbots?

Dialogbasierte KI-Chatbots kombinieren mehrere KI-Technologien, um Fragen zu verstehen, relevante Informationen abzurufen und natürliche Antworten zu generieren. Gemeinsam helfen sie Chatbots dabei, Absichten zu interpretieren, den Kontext beizubehalten und menschlichere Gespräche zu führen.

Hier ein genauerer Blick auf die Kernkomponenten, die dialogbasierte KI-Chatbots antreiben, und wie sie funktionieren:

Verständnis natürlicher Sprache

Natural Language Understanding (NLU) hilft dialogbasierten KI-Chatbots dabei, zu interpretieren, was jemand meint und nicht nur die Wörter zu lesen, die eingegeben werden.

Sie erkennen die Absicht von Benutzer:innen und berücksichtigen unterschiedliche Formulierungen. Das bedeutet, dass Mitarbeitende Fragen in natürlicher Sprache stellen, frühere Anfragen verfeinern oder alltägliche Ausdrücke verwenden können, ohne sich bestimmte Befehle merken zu müssen.

Indem NLU die Absicht erkennt, bevor eine Antwort generiert wird, ermöglicht es dialogbasierten KI-Chatbots, natürlicher zu interagieren und auf Benutzeranfragen präziser zu reagieren.

Große Sprachmodelle

Große Sprachmodelle (LLMs) generieren die Antworten, die Benutzer:innen sehen, nachdem ein Chatbot eine Anfrage verarbeitet hat. Sie werden mit großen Textmengen trainiert, wodurch sie Sprachmuster erkennen und auf eine Weise antworten können, die sich natürlich und relevant anfühlt.

LLMs helfen Chatbots außerdem dabei, ein Gespräch am Laufen zu halten. Anstatt jeden Prompt als neue Anfrage zu behandeln, können sie den bisherigen Gesprächsverlauf nutzen, um Folgefragen zu beantworten, den Kontext beizubehalten und ihre Antworten im Verlauf des Gesprächs anzupassen. So fühlen sich Interaktionen eher wie ein fortlaufendes Gespräch an als wie eine Reihe zusammenhangloser Fragen.

Abruf der vernetzten Wissensbasis

Eine Wissensdatenbank ist eine zentrale Sammlung von Informationen, die eine Organisation für den Zugriff durch Mitarbeitende speichert – darunter Dokumente, Richtlinien, Projektaktualisierungen, Meeting-Notizen und weitere interne Ressourcen. Dialogbasierte KI-Chatbots können diese Wissensquellen zu durchsuchen und die für eine Benutzeranfrage relevantesten Informationen bereitzustellen.

Dialogbasierte KI-Chatbots können sich mit den Tools vernetzen, die Mitarbeitende täglich nutzen – etwa Messaging-Plattformen, Dokument-Repositories, Projektmanagement-Software und Kundensysteme. Sie rufen Informationen aus diesen vernetzten Wissensquellen ab und nutzen dabei den Gesprächskontext sowie den Unternehmensverlauf, um relevante Dokumente und Erkenntnisse zu liefern. So finden Mitarbeitende schneller Antworten und doppelte Arbeit sowie wiederkehrende Fragen werden reduziert.

Kontextuelles Lernen

Kontext ermöglicht es dialogbasierten KI-Chatbots, Antworten zu liefern, die sowohl zum Gesprächsverlauf als auch zur anfragenden Person passen. Sie wahren die Gesprächskontinuität, indem sie frühere Nachrichten und Folgefragen berücksichtigen.

Zum Kontext gehören auch Organisationsinformationen und Berechtigungen. Dialogbasierte KI-Chatbots können Teamstrukturen, gemeinsames Wissen und Zugriffskontrollen nutzen, um Informationen abzurufen, die für jede:n Benutzer:in geeignet sind. So erhalten Mitarbeitende Antworten, die mit den Sicherheits- und Governance-Richtlinien ihrer Organisation übereinstimmen.

Warum bleiben dialogbasierte KI-Chatbots manchmal hinter den Erwartungen zurück?

Dialogbasierte KI-Chatbots sind inzwischen deutlich besser darin geworden, Sprache zu verstehen, Informationen abzurufen und Antworten zu generieren. Im beruflichen Umfeld macht der Kontext diese Antworten wirklich nützlich.

Mitarbeitende benötigen Antworten, die den aktuellen Gesprächsverlauf, das Wissen der Organisation und ihre Rolle im Unternehmen widerspiegeln. Fehlt dieser Kontext, kann selbst ein KI-Chatbot mit Zugriff auf riesige Informationsmengen unvollständige oder irrelevante Antworten liefern.

Viele häufige KI-Herausforderungen am Arbeitsplatz sind auf fehlenden Kontext zurückzuführen. Typische Beispiele sind:

Fehlender Gesprächskontext: Ohne den Verlauf eines Threads oder früherer Nachrichten zu kennen, kann ein Chatbot wichtige Details übersehen, Benutzer:innen bitten, Informationen zu wiederholen, oder Antworten liefern, die nicht zur Unterhaltung passen.

Fehlendes Unternehmenswissen: Chatbots benötigen Zugriff auf Dokumentationen, Richtlinien, Projektverlauf und frühere Entscheidungen, um genaue, arbeitsbezogene Antworten zu liefern.

Generische Antworten: Wenn jeder Prompt als isolierte Anfrage behandelt wird, kann dies zu Antworten führen, die frühere Fragen, verwandte Aufgaben oder den übergeordneten Kontext einer Unterhaltung außer Acht lassen.

Mangelndes Bewusstsein für die Zusammenarbeit: Chatbots für den Arbeitsplatz sollten verstehen, wer eine Frage stellt, in welchem Team die Person arbeitet und welche Ziele die Unterhaltung verfolgt, um relevantere Unterstützung zu bieten.

Fehlende Berechtigungserkennung: KI am Arbeitsplatz sollte die Berechtigungen der Organisation respektieren und nur Informationen abrufen, auf die Benutzer:innen zugreifen dürfen.

Die wirkungsvollsten dialogbasierten KI-Chatbots begegnen diesen Herausforderungen, indem sie Sprachverständnis mit Organisationskontext verbinden. Sie nutzen gemeinsames Wissen und Berechtigungen, um Antworten bereitzustellen, die für die Arbeit der Mitarbeitenden relevanter sind.

Wie kontextbewusste dialogbasierte KI diese Probleme löst

Die nächste Generation von Arbeitsplatz-Chatbots verbindet Sprachverständnis mit Organisationskontext. Durch die Berücksichtigung von Unterhaltungen, Dokumenten, gemeinsamem Wissen und Nutzungsberechtigungen können sie Antworten liefern, die im Arbeitsalltag präziser und nützlicher sind.

Kontextbewusste dialogbasierte KI kann:

Unterhaltungen und Threads verstehen. Sie nutzt den Gesprächsverlauf, um Folgefragen zu beantworten und die Kontinuität aufrechtzuerhalten, ohne dass Benutzer:innen Informationen wiederholen müssen.

Bezug auf gemeinsame Dateien und Dokumentation nehmen. Sie ruft relevante Informationen aus verknüpften Dokumenten, Wissensdatenbanken und anderen Arbeitsplatzressourcen ab, um ihre Antworten zu unterstützen.

Relevantes Organisationswissen zugänglich machen. Sie berücksichtigt Projektverläufe, frühere Entscheidungen und institutionelles Wissen, um Antworten zu liefern, die die Arbeitsweise der Organisation widerspiegeln.

Berechtigungen respektieren. Sie ruft nur Informationen ab, auf die Benutzer:innen zugreifen dürfen, und hilft Organisationen so, sensible Daten zu schützen.

Informationen über Arbeitsplatz-Tools hinweg verknüpfen. Sie bündelt Informationen aus Messaging-Plattformen, Dokument-Repositorys, Projektmanagement-Software und anderen vernetzten Geschäftssystemen und gibt den Mitarbeitenden so einen umfassenderen Überblick über die Informationen, die sie benötigen.

Die besten dialogbasierten KI-Chatbots 2026

Der beste dialogbasierte KI-Chatbot hängt davon ab, wie und wo du arbeitest. Manche Tools sind für ausgiebiges Nachdenken oder Internetrecherchen ausgelegt, während andere auf Produktivität innerhalb eines bestimmten Business-Ökosystems ausgerichtet sind.

Die folgenden Chatbots gehören 2026 zu den führenden Optionen – jeder mit unterschiedlichen Stärken für die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz und das Wissensmanagement. Diese Liste wurde von G2 zusammengestellt, und alle Tools haben eine Mindestbewertung von 4 von 5 Sternen.

Slackbot

Slackbot ist ein KI-Assistent, der direkt in Slack integriert ist und auf Gespräche, Channels, Dateien und verknüpfte Business-Apps zurückgreift, um Mitarbeitenden dabei zu helfen, Informationen zu finden und Aufgaben im normalen Arbeitsablauf zu erledigen. Er ist direkt in die Plattform eingebettet, die Teams bereits täglich nutzen, sodass KI-Unterstützung sich natürlich anfühlt und nicht wie ein nachträglich hinzugefügtes Extra.

Hauptfunktionen:

Kontextbewusste Unterstützung: Slackbot nutzt Gespräche, Unternehmenswissen und vernetzte Systeme, um Fragen zu beantworten und berücksichtigt dabei stets die Berechtigungen aller.

Suche und Zusammenfassungen: Mitarbeitende können Unternehmeneswissen abrufen, Gespräche zusammenfassen und Dokumente analysieren, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Produktivität am Arbeitsplatz: Slackbot kann Mitarbeitende auf Meetings vorbereiten, Meetings planen, beim Schreiben und Analysieren unterstützen und Routineaufgaben über eine einzige dialogbasierte Oberfläche automatisieren.

Salesforce berichtet, dass Slackbot die am schnellsten angenommene Funktion in der Geschichte von Slack ist – mit mehr als 85.000 Mitarbeitenden, die sie nutzen, und bis zu 20 eingesparten Stunden pro Woche für die aktivsten Benutzer:innen. Das Unternehmen meldet außerdem eine Nutzungszufriedenheitsquote von 96 Prozent, wobei 80 Prozent der Benutzer:innen täglich zu Slackbot zurückkehren.

Andere Organisationen berichten von ähnlichen Produktivitätssteigerungen. So schätzt Engine, dass die Gesprächszusammenfassungen von Slackbot Mitarbeitenden bei jeder Nutzung der Funktion 15 bis 20 Minuten einsparen, während Xero angibt, dass Teams keine Zeit damit verbringen müssen, Slackbot auf den aktuellen Stand zu bringen, da er den Kontext ihrer Arbeit bereits kennt.

Am besten geeignet für: Organisationen, die einen kontextbewussten KI-Assistenten suchen, um Wissen im Unternehmen zu finden, Unterhaltungen zu verstehen und alltägliche Aufgaben direkt im Arbeitsfluss zu erledigen

Anthropic Claude

Anthropic Claude ist ein KI-Assistent für analytische Aufgaben, die Verarbeitung umfangreicher Dokumente und Unternehmensaufgaben. Er kann Informationen analysieren, Inhalte erstellen, mit verknüpften Daten arbeiten und den Gesprächskontext über mehrere Unterhaltungen hinweg beibehalten.

Hauptfunktionen:

Analyse und Dokumentenverarbeitung: Claude kann umfangreiche Dokumente und Datensätze analysieren, Informationen zusammenfassen und Fragen zu hochgeladenem Inhalt beantworten.

Verknüpfte Tools und Daten: Claude kann auf autorisierte Datenquellen und Tools zugreifen, um Informationen abzurufen und Aufgaben zu erledigen.

Claude Tag: Mit Claude Tag können Mitarbeitende @Claude in Geteilten Channels markieren, um mit dem KI-Assistenten zusammenzuarbeiten, ohne die Unterhaltung verlassen zu müssen.

Geteilter Kontext: Claude Tag baut Kontext aus autorisierten Slack-Channels und Datenquellen auf, speichert relevante Informationen im Laufe der Zeit und kann Aufgaben asynchron erledigen – unter Berücksichtigung der von Admins festgelegten Berechtigungen.

Am besten geeignet für: Teams, die KI für tiefgehende Analysen, die Verarbeitung umfangreicher Dokumente und kollaborative Aufgaben benötigen, die auf verknüpfte Tools, Daten und Unterhaltungen zurückgreifen

OpenAI ChatGPT

ChatGPT ist ein vielseitiger KI-Assistent für das Durchdenken komplexer Probleme, das Entwickeln von Ideen, das Erstellen von Inhalten, das Programmieren und die Erledigung eines breiten Spektrums individueller Aufgaben.

Hauptfunktionen:

Reasoning und Inhaltserstellung: ChatGPT kann Informationen analysieren, Fragen beantworten, Ideen entwickeln, Inhalte erstellen und bearbeiten sowie beim Programmieren helfen.

Personalisierung: Durch gespeicherte Erinnerungen und benutzerdefinierte Anweisungen kann ChatGPT individuelle Präferenzen und Informationen aus früheren Gesprächen in seine Antworten einfließen lassen.

Verknüpfte Daten: Benutzer:innen können ChatGPT mit externen Datenquellen vernetzen, um zusätzliche Informationen in Gespräche einzubinden.

Individueller Kontext: ChatGPT baut durch Gespräche, gespeicherte Erinnerungen, benutzerdefinierte Anweisungen und verknüpfte Daten einen Kontext rund um die einzelne BENutzer:in auf – anstatt auf gemeinsame Unterhaltungen am Arbeitsplatz zuzugreifen.

Am besten geeignet für: Personen, die einen vielseitigen KI-Assistenten für Reasoning, Inhaltserstellung, Brainstorming, Programmieren, Recherche und andere personalisierte Produktivitätsaufgaben benötigen

Google Gemini

Google Gemini ist ein KI-Assistent für Google Workspace. Er unterstützt beim Schreiben, Recherchieren, Analysieren und bei der Erledigung von Aufgaben in Google-Apps – unter Nutzung von Informationen aus dem Account von Benutzer:in sowie verknüpften Workspace-Daten.

Schreiben und Zusammenfassen: Gemini kann E-Mails verfassen, Dokumente und Gespräche zusammenfassen sowie Inhalte erstellen und verfeinern.

Datenanalyse: Benutzer:innen können Tabellenkalkulationen und andere in Google Workspace gespeicherte Informationen analysieren.

Workspace-Integration: Gemini funktioniert übergreifend in Gmail, Docs, Drive, Sheets, Meet und weiteren Google-Apps.

Google-Account-Kontext: Gemini kann auf Informationen aus dem Google-Account einer Benutzer:in und verknüpften Workspace-Apps zugreifen, um Fragen zu beantworten und Aufgaben zu erledigen.

Am besten geeignet für: Einzelpersonen und Organisationen, die Google Workspace nutzen und KI-Unterstützung für das Schreiben, Zusammenfassen, Analysieren, Recherchieren und für Aufgaben in Google-Apps wünschen

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot ist ein KI-Assistent, der in Microsoft 365 integriert ist. Er unterstützt die Inhaltserstellung, Datenanalyse, E-Mail-Verwaltung und Zusammenarbeit in den Produktivitätsanwendungen von Microsoft – auf Basis der im Microsoft-Ökosystem verfügbaren Informationen.

Hauptfunktionen:

Inhaltserstellung: Copilot kann Dokumente in Word entwerfen und bearbeiten sowie Präsentationen in PowerPoint erstellen.

Datenanalyse: Benutzer:innen können Daten analysieren, Muster erkennen und mit Informationen in Excel arbeiten.

E-Mails und Meetings: Copilot kann E-Mail-Threads in Outlook sowie Unterhaltungen und Meetings in Teams zusammenfassen.

Microsoft 365-Integration: Copilot funktioniert in allen Microsoft 365-Anwendungen und ermöglicht es Mitarbeitenden, KI-Unterstützung direkt in den Tools zu nutzen, die sie den ganzen Arbeitstag über verwenden.

Am besten geeignet für: Organisationen, die Microsoft 365 nutzen und KI-Unterstützung für Dokumente, Tabellen, Präsentationen, E-Mails, Meetings und andere strukturierte Arbeitsaufgaben benötigen

Perplexity AI

Perplexity AI ist ein dialogbasierter Antwort-Engine, mit der Benutzer:innen Themen mithilfe natürlicher Sprachanfragen recherchieren können. Er durchsucht öffentlich verfügbare Informationen im Web, fasst Informationen aus verschiedenen Quellen zusammen und liefert Quellenangaben zu den Antworten.

Hauptfunktionen:

Web-Recherche: Perplexity durchsucht das Internet, um Informationen abzurufen, die für die Fragen von Benutzer:innen relevant sind.

Quellensynthese: Die Informationen aus verschiedenen Quellen werden zu einer dialogbasierten Antwort zusammengefasst, anstatt eine herkömmliche Liste von Suchergebnissen zu präsentieren.

Quellenangaben: Antworten enthalten Links zu unterstützenden Quellen, damit Benutzer:innen die Informationen prüfen und verifizieren können.

Folgefragen: Benutzer:innen können zu einem Thema weitere Fragen stellen, sodass Perplexity den Kontext einer laufenden Recherche-Sitzung beibehält.

Am besten geeignet für: Einzelpersonen und Teams, die externe Recherchen durchführen und konversationelle Antworten benötigen, die aus öffentlich verfügbaren Quellen im Web zusammengefasst werden

Kontext macht dialogbasierte KI wirklich dialogbasiert

Dialogbasierte KI-Chatbots haben sich weit von den regelbasierten Bots entfernt, die nur auf vordefinierte Befehle reagieren konnten. Heutige Chatbots können natürliche Sprache verstehen, Informationen abrufen, Inhalte generieren und alltägliche Aufgaben automatisieren. Doch bei der Arbeit hängt die Qualität der Antworten von mehr ab als vom KI-Modell selbst.

Der entscheidende Unterschied liegt im Kontext. Chatbots, die Gespräche, Unternehmenswissen und Berechtigungen verstehen, können relevantere Unterstützung bieten als solche, die nur auf Prompts reagieren. Da sich dialogbasierte KI kontinuierlich weiterentwickelt, werden Organisationen den größten Mehrwert wahrscheinlich aus Tools ziehen, die nicht nur verstehen, was Mitarbeitende fragen, sondern auch den Arbeitskontext rund um die Frage erfassen.

Um mehr zu erfahren, teste Slackbot, Slack AI, KI-gestützte Enterprise-Suche und Workflow-Builder – und entdecke, wie kontextbewusste KI Teams dabei helfen kann, Informationen zu finden, Routineaufgaben zu automatisieren und effektiver zusammenzuarbeiten.

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt Produkte von Slack vor, die zu unserem Unternehmen gehören. Wir haben ein finanzielles Interesse an deren Erfolg, alle Empfehlungen basieren jedoch auf unserer aufrichtigen Überzeugung von ihrem Wert.

Häufig gestellte Fragen zu dialogbasierten KI-Chatbots