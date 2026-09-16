Die besten persönlichen KI-Assistenten 2026

Das Wichtigste auf einen Blick Manche KI-Assistenten sind für allgemeine Zwecke konzipiert, während Slackbot und andere KI-Tools für Recherche, Automatisierungen oder kontextbezogene Produktivität am Arbeitsplatz entwickelt wurden.

Die besten KI-Assistenten für Unternehmen benötigen organisatorischen Kontext, Produktivitäts- und Automatisierungs-Tools, Integrationen sowie Datenschutz und Sicherheit auf Enterprise-Niveau.

Der Mehrwert von KI am Arbeitsplatz liegt nicht in intelligenteren Antworten – sondern in Wissen und Automatisierungen, die mit deinen Arbeitsplatzdaten verknüpft sind.

Ein persönlicher KI-Assistent ist ein KI-gestütztes Tool, das dir beim Denken, Erstellen, Recherchieren, Organisieren und Erledigen von Aufgaben hilft. Manche Personen nutzen persönliche KI-Assistenten in erster Linie als Denkpartner, andere möchten einen Co-Creator zum Ausarbeiten von Präsentationen, Dokumenten oder Code. Wieder andere müssen Informationen finden oder Automatisierungen aufbauen, um Zeit zu sparen. Und manche benötigen Unterstützung beim Organisieren von E-Mails, Kalender, Aufgaben und Zielverfolgung.

Egal, was dein Ziel ist – persönliche KI-Assistenten funktionieren besser, wenn sie dich kennen. Ein generischer Chatbot liefert generische Ergebnisse, die dir weder helfen, dich von anderen abzuheben, noch produktiver zu werden. Wenn du persönliche KI-Assistenten bewertest, frage dich: Versteht und erledigt der Assistent nur das, was du per Prompt eingibst, oder erfasst er deinen individuellen Arbeitskontext?

Was macht einen großartigen persönlichen KI-Assistenten für die Arbeit aus?

Ein großartiger persönlicher KI-Assistent sollte dir Zeit sparen und gleichzeitig deine Arbeit verbessern. Im beruflichen Kontext lassen sich die besten KI-Assistenten mit Tools integrieren, die du bereits verwendest, handeln in deinem Namen und schützen deine Daten. Darauf solltest du achten:

Organisatorischer Kontext. Ein KI-Assistent, der die Gespräche, Dokumente und Meeting-Notizen deines Teams einsehen kann, liefert Antworten in Echtzeit, die wirklich relevant sind. Du kannst zum Beispiel fragen: „Welche Meetings und Projektfristen habe ich heute? “ Produktivitäts- und Automatisierungs-Tools . Qualitativ hochwertige Antworten sind wertvoll, aber der eigentliche Mehrwert eines persönlichen KI-Assistenten liegt im aktiven Handeln. Du kannst einen KI-Assistenten bitten, E-Mails zu verfassen, Erinnerungen zu senden, Zusammenfassungen zu schreiben, Meetings umzuplanen oder Workflows einzurichten. Integrationen . Persönliche KI-Assistenten haben das Ziel, eines der größten Probleme des modernen Berufslebens zu lösen: unverbundene Tools. Anstatt zwischen Tabs hin- und herzuwechseln, kannst du einen KI-Assistenten aufrufen, der Informationen abruft oder eine Aktion aus einem umfangreichen Integrations-Ökosystem auslöst. Plattformeigene Assistenten bedeuten, dass du Unterstützung genau dort bekommst, wo du bereits deine Arbeitszeit verbringst. Sicherheit und Datenschutz . Jeder KI-Assistent, der deine Arbeitsdaten verarbeitet, sollte über strenge Berechtigungskontrollen, Datenschutzmechanismen und Governance-Strukturen verfügen – insbesondere wenn dein Unternehmen mit sensiblen Informationen umgeht.

Die besten persönlichen KI-Assistenten 2026

Persönlicher KI-Assistent Ideal für Kernfunktion Preise Slackbot Kontextbezogene Produktivität am Arbeitsplatz Persönlicher KI-Agent, datenbasiert auf deinen Slack-Unterhaltungen, Dateien und verknüpften Apps In den Plänen Business+ und Enterprise Grid enthalten ChatGPT Flexibler Allzweck-Assistent Allrounder für Chats, Schreiben, Programmieren und als Forschungsassistent Kostenloser Plan verfügbar; Plus ab ca. 20 $ pro Monat Claude Ausführliche Argumentation und lange Dokumente KI-Assistent für Schreiben, Programmieren und Dateianalyse Kostenloser Plan verfügbar; Pro ab ca. 20 $ pro Monat Microsoft Copilot Microsoft-365-Benutzer:innen KI-Assistent direkt integriert in Word, Excel, Outlook und Teams Business-Add-on ab ca. 21 $ pro Benutzer:in und Monat Google Gemini Google Workspace-Benutzer:innen KI-Assistent mit großem Kontextfenster, integriert in Gmail, Docs und Sheets Kostenloser Plan verfügbar; Google One AI Premium ab ca. 20 $ pro Monat Notion AI Notizen und Wissensmanagement im Workspace In die Dokumente, Wikis und Datenbanken von Notion integrierte KI Im Business-Plan enthalten, ca. 20 $ pro Benutzer:in und Monat Perplexity Recherche mit Quellenangaben KI-Antwort-Engine mit Echtzeit-Websuche und zitierten Quellen Kostenloser Plan verfügbar; Perplexity Pro ab ca. 20 $ pro Monat Zapier AI Apps verbinden und Workflows automatisieren KI-Agenten, die Aktionen in Tausenden von verbundenen Apps auslösen Kostenloser Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab ca. 20 $ pro Monat Motion Automatisierte Terminplanung und Aufgabenverwaltung KI, die deinen Kalender und deine To-do-Liste automatisch erstellt und anpasst Pläne ab ca. 19 $ pro Monat Pi Einfühlsame, persönliche Gespräche Ein KI-Partner für Unterhaltungen, der auf unterstützende, vorurteilsfreie Dialoge ausgerichtet ist Kostenlos

Diese Liste wurde auf Basis von G2 zusammengestellt – sämtliche enthaltene Software/enthaltenen Tools haben eine Mindestbewertung von 4 von 5 Sternen.

Slackbot: Die beste Wahl für kontextbezogene Produktivität am Arbeitsplatz

Slackbot ist der persönliche KI-Assistent von Slack – und er funktioniert anders als ein gewöhnlicher Chatbot. Anstatt bei Null anzufangen, kennt Slackbot bereits deine Unterhaltungen, deine Dateien und die Projekte, an denen du arbeitest, denn er ist direkt in die Plattform integriert, in der diese Arbeit ohnehin schon stattfindet.

Hauptfunktionen:

Enterprise-Suche . Slackbot nutzt Slack-Gespräche, Dokumente und Wissensdatenbanken, um Fragen zu beantworten und Kontext bereitzustellen. Slackbot ist nicht nur eine intelligentere Suchleiste – er versteht den organisatorischen Kontext hinter der Arbeit tiefgehend und erweitert seine Reichweite durch Daten aus Slack-Integrationen , insbesondere dem Salesforce CRM.

Automatisierte Workflows . Mit dem Slack Workflow-Builder können Benutzer:innen Workflow-Automatisierungen einrichten, die Teams schneller und effizienter arbeiten lassen – zum Beispiel ein Workflow, der Meeting-Notizen im Slack Canvas eines Teams pinnt oder Aufgaben den richtigen Personen in einer Slack-Liste zuweist.

Content-Erstellung . Mit wenigen einfachen Prompts kann Slackbot Berichte, Präsentationen, Dokumente und Dashboards mit Live-Daten erstellen – Gepinnt dort, wo Teams zusammenarbeiten.

Detaillierte Benutzerberechtigungen . Lege fest, wer auf welche Daten zugreifen darf – für Compliance und den Schutz sensibler Daten.



Am besten geeignet für : Organisationen, die einen KI-Assistenten für die Echtzeit-Zusammenarbeit und umfangreichen Kontext suchen – mit nativer Unterstützung für Slack- und Salesforce-Umgebungen.

Slackbot vernetzt Personen, Tools und Prozesse an einem Ort. Bei Salesforce, dem Mutterunternehmen von Slack, nutzen mehr als 85.000 Mitarbeitende Slackbot und sparen damit bis zu 20 Stunden pro Woche. Die Einführung wurde zur am schnellsten angenommenen Funktion in der Unternehmensgeschichte – mit einer Zufriedenheitsrate von 96 Prozent. Lies die vollständige Salesforce-Geschichte oder erfahre, wie Sales-Teams Slackbot zur Anrufvorbereitung nutzen.

ChatGPT – Am besten für allgemeine KI-Unterstützung

ChatGPT von OpenAI ist ein KI-Chatbot für allgemeine Zwecke, der beim Schreiben, Programmieren, Recherchieren und bei alltäglichen Fragen hilft. ChatGPT funktioniert als eigenständiger Assistent und ist nicht an die Software-Suite eines bestimmten Unternehmens gebunden. Es deckt ein breites Anwendungsspektrum ab – vom Verfassen einer E-Mail über das Erklären einer Tabellenkalkulationsformel bis hin zum Brainstorming für einen Marketingplan.

Hauptfunktionen:

Brainstorming, Schreiben und Bearbeiten . ChatGPT hilft Personen dabei, Ideen zu entwickeln, Texte und Grafiken zu strukturieren, zu entwerfen oder zu überarbeiten.

Zusammenfassen . Das Tool kann umfangreiche Dokumente, Berichte und Meeting-Transkripte in verschiedenen Formaten zusammenfassen und hilft Benutzer:innen so, große Informationsmengen schnell zu erfassen.

Benutzerdefinierte GPTs . Benutzerdefinierte GPTs, Vorlagen und Projekte helfen Benutzer:innen dabei, persönliche Einstellungen, Anweisungen und Unterhaltungen für spezifische, wiederkehrende Aufgaben zu speichern – etwa für die Erstellung monatlicher Berichte oder die Einhaltung von Markenrichtlinien.

Apps und Integrationen . ChatGPT verfügt über ein umfangreiches Drittanbieter-Ökosystem, das Tausende externer Tools und Plugins für Arbeitskontext und Automatisierungen verbindet.

Recherche . Der Deep Research-Modus unterstützt Benutzer:innen bei der Recherche aus mehreren Quellen und in mehreren Schritten sowie bei der strukturierten Angabe von Quellennachweisen.

Am besten geeignet für: Fachleute, die einen vielseitigen persönlichen KI-Assistenten suchen. ChatGPT verfügt nur über eingeschränkten Arbeitskontext, sofern es nicht mit bestimmten Datenquellen oder Workflows verbunden ist.

Microsoft Copilot – Beste Wahl für Microsoft 365-Produktivität

Microsoft Copilot ist ein KI-Assistent für Unternehmen, der direkt in die Tools integriert ist, die viele Mitarbeitende bereits täglich nutzen: Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams.

Hauptfunktionen:

Unternehmenssicherheit . Copilot unterstützt Sicherheit auf Unternehmensniveau, globale Datenschutzbestimmungen und detaillierte Benutzerberechtigungen.

Workplace-Integration . Copilot arbeitet nahtlos in Microsoft 365 – zum Verfassen von Dokumenten, Erstellen von Excel-Formeln und Zusammenfassen von E-Mail-Threads direkt in den gewohnten Tools, ohne dass ein Wechsel zwischen den Tools nötig ist.

Meeting-Unterstützung . Das Tool bietet Meeting-Unterstützung für Teams mit automatisierten Meeting-Zusammenfassungen und Aktionspunkten.

Unternehmensdaten und Arbeitskontext . Dieser persönliche KI-Assistent nutzt Unternehmensdaten und Kontext, um bei beruflichen Aufgaben zu helfen – er greift dabei auf E-Mails, Dokumente, Unterhaltungen und Meetings der Benutzer:innen zurück und liefert so kontextreiche Antworten.

Am besten geeignet für: Berufstätige, die KI direkt in ihre alltäglichen Arbeits-Tools integrieren möchten und bereits Microsoft 365 nutzen.

Google Gemini – Beste Wahl für Google Workspace-Benutzer:innen

Google Gemini ist Googles KI-Assistent, der direkt in Gmail, Docs, Calendar und Sheets integriert ist. Gemini ist eine clevere Wahl für Teams, die bereits das Produktivitäts-Ökosystem von Google nutzen.

Hauptfunktionen:

Workplace-Integration . Gemini funktioniert nativ in Gmail, Drive, Sheets, Meet und anderen Google Workspace-Tools.

Persönliche Produktivität . Zu den besten Anwendungsfällen von Gemini gehören das Zusammenfassen von E-Mails, das Erstellen von Inhalten, das Analysieren von Dokumenten sowie die Unterstützung beim Kalender und bei Meetings.

Großes Kontextfenster . Das Tool bietet ein großes Kontextfenster, um lange Dokumente oder ausführliche Video-Transkripte in einem einzigen Prompt zu verarbeiten.

Recherche-Unterstützung . Der Deep Research-Modus von Gemini entwickelt einen Rechercheplan, durchsucht mehrere Quellen, analysiert Quelldokumente, identifiziert Lücken und erstellt einen strukturierten Bericht mit Links und Quellenangaben.

Am besten geeignet für: Google Workspace-Benutzer:innen, die eine KI wünschen, die mit ihren E-Mails, Dateien und ihrem Kalender verbunden ist.

Claude – Am besten geeignet für das Schreiben, Analysen und komplexe Gedankengänge

Claude von Anthropic ist ein KI-Assistent für allgemeine Zwecke – ideal zum Schreiben, für logisches Denken, Recherchieren und Programmieren. Benutzer:innen berichten, dass Claude besonders hilfreich für Personen ist, die beim Entwickeln, Bearbeiten und Verfeinern komplexer Ideen Unterstützung benötigen. Claude nutzt Connectors, um sich mit den Tools und Daten von Organisationen zu verbinden.

Hauptfunktionen:

Brainstorming, Schreiben und Bearbeiten . Benutzer:innen schätzen Claudes starke Schreib- und Bearbeitungsfunktionen zum Erstellen, Umschreiben und Verfeinern von Inhalten.

Projekte . Projekte bieten dedizierte Workspaces, in denen Benutzer:innen zusammengehörige Unterhaltungen, Dateien, Wissen und Anweisungen rund um ein bestimmtes Ziel organisieren können. So müssen Informationen für wiederkehrende oder laufende Projekte nicht jedes Mal erneut eingegeben werden.

Artifacts . Die Artifacts von Claude bieten einen dedizierten Workspace außerhalb des Chat-Fensters zum Erstellen von und Interagieren mit Dokumenten, Code, Visualisierungen und anderen Ausgaben. So kann beispielsweise ein Entwurf direkt in Google Docs erstellt werden, anstatt Benutzer:innen einen Textblock zu liefern.

Coding-Unterstützung . Entwickler:innen nutzen Claude Code zum Debuggen, zum Erlernen von Programmiersprachen und zur Algorithmusoptimierung.

Großes Kontextfenster . Claude ist bekannt für große Kontextfenster, die die Arbeit mit umfangreichen Dokumenten und Datensätzen ermöglichen.

Am besten geeignet für: Autor:innen, Forschende, Entwickler:innen und Wissensarbeitende, die komplexe, kreative Arbeit leisten.

Perplexity – Am besten für KI-gestützte Recherche und Web-Antworten

Perplexity ist eine KI-Antwort-Engine, die speziell für intelligente Recherche entwickelt wurde. Anders als Assistenten, die auf internes Unternehmenswissen ausgerichtet sind, ist Perplexity darauf spezialisiert, externe Quellen zu finden und zu zitieren.

Hauptfunktionen:

KI-gestützter Webbrowser . Perplexity Comet, der Webbrowser des KI-Assistenten, ist ein dedizierter Webbrowser, der Benutzer:innen hilft, Antworten in Echtzeit im Gesprächsmodus zu finden – mit einer Kombination aus Links und KI-gestützten Zusammenfassungen.

Recherche-Unterstützung . Der Recherche-Modus von Perplexity kann einen Rechercheansatz entwickeln, Hunderte von Quellen suchen und analysieren, Ergebnisse auswerten und in einem umfassenden Bericht zusammenfassen. Das Tool bietet zum Beispiel Recherche-Modi mit Fokus auf akademische Quellen oder Social-Media-Threads.

Quellenangaben . Der persönliche KI-Assistent erstellt Quellenangaben mit Links direkt in den Antworten.

Inhaltserstellung . Perplexity kann aus Recherchen und Prompts Dokumente, Präsentationen oder Tabellen erstellen.

Vernetzte Arbeitsplatzdaten. Perplexity kann vernetzte Apps und Dateien durchsuchen (z. B. Google Workspace, Notion, Jira) – zusammen mit dem Web – und liefert Benutzer:innen Antworten, die öffentliche Informationen mit ihrem eigenen Arbeitskontext verbinden.

Am besten geeignet für: Forschende, Marketingfachleute, Journalist:innen und Berufstätige, die Informationen schnell finden, zusammenfassen und überprüfen müssen.

Notion AI – Am besten für Wissensmanagement und Workspace-Organisation

Notion ermöglicht es Teams, Informationen in Docs, Tabellen und Workflows zu strukturieren – und Notion AI bündelt alles in einem Gesprächs-Thread. Das Tool arbeitet mit Informationen aus Notion-Seiten und Datenbanken, hilft Benutzer:innen beim Auffinden von Informationen, beim Erstellen von Inhalten und beim Verwalten von Projekten – ohne die Anwendungen zu wechseln.

Hauptfunktionen:

Universelle Suche . Notion bietet Informationsabruf über Notion-Datenbanken und Wissensdatenbanken sowie verbundene Tools wie Kalender und E-Mail.

Meeting-Unterstützung . Notion nutzt KI-Meeting-Notizen, um Meetings zu transkribieren, Diskussionen zusammenzufassen und Aktionspunkte zu identifizieren.

Notion Agent. Das Tool bietet benutzerdefinierte Agenten für mehrstufige Aufgaben wie das Erstellen von Seiten oder das Aktualisieren von Datenbanken.

Persönliche Produktivität . Das Tool umfasst integrierte Schreib-Tools zum Verfassen, Bearbeiten, Zusammenfassen und Übersetzen von Inhalten.

Am besten geeignet für: Teams, die Notion bereits als zentralen Workspace nutzen und einen KI-Assistenten suchen, der ihre persönliche oder unternehmenseigene Wissensdatenbank versteht.

Motion – Am besten für Terminplanung und Aufgabenmanagement

Motion ist eine KI-gestützte Produktivitäts- und Projektmanagement-Plattform, die sich auf die Optimierung der individuellen Zeit konzentriert. Über eine einfache Aufgabenliste hinaus plant Motion Aufgaben intelligent rund um Meetings, Deadlines, Prioritäten und verfügbare Zeit.

Hauptfunktionen:

KI-Aufgabenplaner . Motions zentrales Unterscheidungsmerkmal erstellt einen Zeitplan auf Basis von Prioritäten, Abhängigkeiten und Deadlines und optimiert sich dabei in Echtzeit.

KI-Kalenderassistent . Dieses Tool erstellt Zeitblöcke für Aufgaben, führt Kalender zusammen und erstellt Buchungsseiten für Benutzer:innen.

KI-Projektmanager . Motion bietet ein Projektmanagement-Produkt, das Projekte auf Basis von Prompts und Beschreibungen in natürlicher Sprache aufbaut und anschließend Status automatisch aktualisiert sowie Verzögerungen kennzeichnet.

KI-Meeting-Protokollant . Der persönliche Protokollant von Motion fasst Meetings zusammen und weist den entsprechenden Benutzer:innen Aktionspunkte zu.

Am besten geeignet für: Überlastete Berufstätige, Freiberufler:innen und Projektmanager:innen, die KI nutzen möchten, um ihre Arbeit zu priorisieren und ihre Zeit zu verwalten.

Zapier AI – Am besten für die Workflow-Automatisierung über Apps hinweg

Zapier ist eine Automatisierungsplattform, die auf Aktion ausgelegt ist: Mit Zapier AI können Benutzer:innen ihre Apps verbinden und Automatisierungen aufbauen, die sie bei der Zusammenarbeit unterstützen. Eine Aktion in einer Plattform kann eine Aktion in anderen auslösen – zum Beispiel ein Workflow, der eine neue Formulareinreichung entgegennimmt, sie mit KI analysiert, die Informationen in ein CRM einträgt und ein Teammitglied in Slack benachrichtigt.

Hauptfunktionen:

Integrationen . Zapier verfügt über ein umfangreiches Ökosystem mit über 9.000 verbundenen Apps. Zapier bietet außerdem MCP an, das es anderen KI-Assistenten wie ChatGPT und Claude ermöglicht, Aktionen in verbundenen Apps auszuführen.

Zapier Copilot . Diese Funktion entwirft Systeme, mit denen Benutzer:innen Workflows zwischen voneinander getrennten Tools aufbauen können – und visualisiert diese Workflows innerhalb weniger Minuten auf Basis einer Beschreibung in natürlicher Sprache.

KI-Agenten . Die Agenten von Zapier können Leads bewerten, Dokumente verarbeiten, Tickets weiterleiten und Kund:innen rund um die Uhr unterstützen.

Am besten geeignet für: Personen und Unternehmen, die repetitive Aufgaben in ihren vorhandenen Apps mithilfe von KI automatisieren möchten.

Pi – Am besten für persönliche Unterstützung im Gespräch

Anstatt sich auf Produktivität am Arbeitsplatz oder Automatisierung zu konzentrieren, ist Pi darauf ausgelegt, ein gesprächsorientierter Denkpartner zu sein, der Benutzer:innen beim Brainstorming, beim Erkunden von Ideen und beim Durchdenken von Herausforderungen unterstützt.

Hauptfunktionen:

Einfühlsamer Dialog . Pi ist bekannt für natürliche Interaktionen, die sich wie ein urteilsfreies Gespräch anfühlen.

Live-Sprachmodus . Das Tool verfügt über einen nativen Live-Sprachmodus für freihändige Unterhaltungen oder zum Sprachenlernen.

Personalisierte Gespräche . Pi passt Antworten an die Interessen und bisherigen Interaktionen der Benutzer:innen an.

Unterstützung bei Entscheidungen . Benutzer:innen berichten, dass Pi beim Brainstorming und bei der Lösungsfindung besonders hilfreich ist, um Ideen und Entscheidungen durchzuarbeiten.

Am besten geeignet für: Personen, die sich einen Gesprächspartner in Form einer KI wünschen, mit dem sie Ideen sammeln, darüber nachdenken und Ideen ausarbeiten können. Pi ist eher für den individuellen als für den organisatorischen Einsatz konzipiert.

Warum Kontext bei KI am Arbeitsplatz entscheidend ist

KI ist nur so gut wie ihr Ausgangsmaterial. Ein Chatbot, der nur das weiß, was du ihm eingibst, kann bei allgemeinen Aufgaben und Recherchen helfen – aber so funktioniert die Arbeitswelt nicht. Projekte und Entscheidungen hängen von vielen Kontextebenen und sich ständig verändernden Faktoren ab, darunter:

Vergangene Gespräche, in denen dein Team bereits über ein Projekt gesprochen hat.

Teamentscheidungen, z. B. wer ein Budget unter welchen Bedingungen genehmigt hat.

Geteilte Dateien, darunter aktuelle Berichte, Tabellen oder Präsentationen.

Kundendaten, von der Kontakthistorie bis zu Account-Details.

Unternehmensprozesse, einschließlich SOPs und HR-Dokumente.

Die meisten persönlichen KI-Assistenten haben keinen Zugriff auf diese Informationen – es sei denn, du verbindest mühsam all deine Apps oder fügst die Inhalte manuell ein. Das hebt jedoch einen Großteil der Zeitersparnis wieder auf. Slackbot funktioniert anders. Da er direkt in dem Tool integriert ist, in dem die Unterhaltungen, Dateien und Entscheidungen deines Teams bereits stattfinden, kann er diesen Kontext automatisch einbeziehen. Das ist der Unterschied zwischen einem Assistenten, der Fragen beantwortet, und einem, der dir hilft, Arbeit wirklich zu erledigen.

Die besten persönlichen KI-Assistenten sind kontextsensitiv

Damit KI ihr Versprechen einlösen kann, uns schneller und intelligenter arbeiten zu lassen, brauchen wir KI-Kollaborations-Tools, die unseren persönlichen und beruflichen Kontext verstehen.

Ein generischer KI-Assistent wird langfristig keinen ROI liefern – er ist nur ein weiterer Tab, den man öffnen muss, ein weiteres Tool ohne vernetzte Daten. Wenn du KI aber dort einsetzt, wo Arbeit wirklich stattfindet, erhältst du das vollständige Kontextbild, förderst den Arbeitsfluss und kannst bessere Entscheidungen treffen.

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Häufig gestellte Fragen zu persönlichen KI-Assistenten