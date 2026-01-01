重點摘要 大部分主流工具的基本功能都差不多，真正的差別在於能整合哪些服務、適合用來做什麼，以及能支援哪些特定的工作流程。

像 Slackbot 這種能掌握對話脈絡的 AI 聊天機器人，不只能回答一般問題，還能運用連結的公司工具和資料，幫你解決實際工作時遇到的問題。

單獨使用的聊天機器人通常很適合用來查資料、發想創意；AI 助理則更擅長讓日常工作變得更有效率。很多人會兩者搭配使用。

自 2022 年新一代生成式 AI 聊天機器人迅速崛起以來，許多組織開始嘗試用這些工具改善日常工作。但市面上的工具這麼多，功能又很相似，讓許多專業工作者傷透腦筋：到底哪些工具值得自己或團隊投入時間和預算。

這些平台的核心差異，其實不在於功能有多厲害，而在於能不能真正用在日常工作中。有些工具可以獨立使用，但需要使用者提供背景資訊；有些則直接整合在工作環境裡，可以存取重要的對話、檔案和應用程式。兩者的差別在於，AI 聊天機器人究竟只能按照你的指示完成任務，還是能融入日常工作，協助自動處理各項工作。

我們整理了 2026 年最受矚目的職場 AI 聊天機器人清單，帶你瞭解各平台的特色、主要功能，以及最適合哪些人使用。

2026 年最佳職場 AI 聊天機器人

AI 發展得越來越快，企業能選擇的工具也比以往更多。重要的是，找出最符合團隊工作需求、溝通風格和目標的平台。每個平台都有各自擅長的地方和適用情境：有些功能很全面，有些則特別適合特定的商業工具環境。還有些平台更進一步，能透過 AI 串聯不同應用程式中的工作，並管理公司的知識。

在挑選工作用的 AI 聊天機器人工具與 AI 助理時，先想清楚團隊想達成什麼目標，以及平常工作有哪些地方需要幫忙。

Slackbot：最適合掌握工作脈絡的職場協作

Slackbot 現在已經進化成直接整合到 Slack 的個人 AI 智慧代理，不只理解工作脈絡，還能綜合分析訊息、檔案、頻道，以及使用者有權查看的其他資訊，幫助團隊快速瞭解目前的工作進度，並自動處理日常工作。如果團隊每天都有大量訊息、檔案、會議和專案討論，Slackbot 就特別有幫助，因為它能把這些資訊整理成組織可以實際運用的內容。

主要功能：

Slackbot 能協助團隊成員快速掌握專案更新進度、準備會議、找回過去的決策，並總結 Slack 頻道或其他來源中冗長的討論內容。

生成式 AI 功能可以撰寫文字草稿、整理文件和對話摘要，也能在安全的環境中執行程式碼，將資料轉化為報告、圖表和控制面板。

只要使用者核准，Slackbot 就能幫忙處理各種工作，例如傳送訊息、設定狀態、更新側欄、管理頻道，還能同步行事曆和電子郵件。

透過與第三方應用程式的整合，Slackbot 就能從其他連結的公司工具取得資訊，也能更新當中的記錄。

由於 Slackbot 直接內建於 Slack，團隊無需另外學習或管理其他 AI 工具。

適用對象：平常主要透過 Slack 溝通與協作的組織，以及使用其他商務應用程式、希望不同系統能順暢整合的團隊

Claude Enterprise：最適合用於寫作與文件分析

Claude 的優勢在於能理解大量內容並進行推論、提供專門的研究模式，並具備代理功能。此外，它還具備企業級的控管機制，包括隔離的安全工作空間、細緻的管理員政策，以及內建的資料治理功能，讓受到法規規範的大型團隊也能安心使用它的進階推理功能。

主要功能：

模型類別很多，可讓團隊依照工作需求靈活選擇。處理日常工作時，可以選速度快、較輕量的模型；遇到需要大量運算資源的複雜任務時，則可以選推理能力最強的模型。

研究模式與代理功能讓 Claude 不只能處理單一提示，還能跨多個來源進行複雜分析，並執行多步驟工作流程。

Claude 原生整合 Slack 等已連結的平台和其他應用程式，讓使用者無需離開平時工作和協作的頻道，就能分析文件、整合多個來源進行研究，並在不同平台上執行動作。

適用對象：需要閱讀大量文件、進行複雜分析，以及處理需要大量專業知識的工作的團隊

ChatGPT：最適合日常使用的 AI 助理

ChatGPT 是 2026 年使用最廣泛的通用型 AI 聊天機器人之一。它具備多模態功能、進階推理能力、研究工具，還能整合其他應用程式，因此能協助團隊處理各種不同的工作。

主要功能：

使用者可以依照任務需求，彈性調整模型的思考深度。回答簡單問題時，可以優先追求速度；處理複雜專案時，則可以使用更深入的邏輯推理。

透過多模態功能，使用者可以在同一段對話中使用文字、圖片和語音，無論是腦力激盪、分析文件和資料集、找出程式碼的錯誤，還是處理複雜問題，都能輕鬆完成。

內建網路搜尋功能搭配持續性記憶與應用程式整合，讓使用者能在查資料、取得即時資訊的同時，將資訊有條理地整理到專屬專案空間中。

適用對象：重視多元應用，而非專精於單一領域的專業工作者與團隊

Google Gemini：最適合整合 Google Workspace

Gemini 是內建於 Google Workspace 的 AI 助理、企業搜尋工具，並逐漸發展成能自主執行任務的平台。它的多模態模型可以整合文字、圖片和 Workspace 資料，讓 AI 更深入地分析資訊、自動處理文件，並根據使用者的工作情境，在 Gmail、Google 文件、雲端硬碟等服務中提供協助。

主要功能：

Gemini 與 Google 生態系中的各項服務深度整合，能從 Gmail、Google 雲端硬碟、文件、試算表、簡報和 Meet 取得相關資訊，並整合到同一個工作流程中。

內建的寫作與設計功能可協助使用者撰寫電子郵件草稿、整理郵件摘要、潤飾文件、即時記錄會議內容，以及製作簡報。

Google 企業方案可解鎖更多進階功能，包括 Deep Research 模式，以及彼此串連的 Workspace 擴充功能。

適用對象：已在使用 Google Workspace 的團隊；希望將日常 AI 生產力工具與研究、企業知識檢索及代理工作流程整合的組織

Microsoft Copilot：最適合搭配 Microsoft 365 提升生產力

Microsoft Copilot 採用 GPT-5 系列模型，將 AI 直接帶進 Microsoft 生態系。此外，它也整合了 Microsoft Graph，能從檔案、聊天訊息、行事曆和組織知識中取得相關脈絡資訊，產生以組織資料為依據的回答。

主要功能：

Microsoft Copilot 採用的進階推理模型專為處理企業級知識型工作而設計，能應付各種複雜任務。

Copilot 會根據使用者在 Microsoft 365 中有權查看的資訊來回答問題，例如檔案、電子郵件、會議內容和聊天訊息。

Copilot 原生整合 Microsoft 365 應用程式，使用者只要使用日常用語描述提示，就能產生 Teams 會議要點回顧、撰寫 Outlook 電子郵件草稿，還能建立 Excel 公式和樞紐分析表。

適用對象：高度仰賴 Microsoft 365 基礎架構的組織與團隊

Perplexity：最適合運用 AI 進行研究

Perplexity 的設計宗旨是讓研究結果更容易查證。它會從網路及其他來源查詢資訊，並提供附有引用來源的回答。相較於只依賴預先訓練的資料，Perplexity 還能直接整合網路上的即時資訊，產生有條理且可供查證的回答。

主要功能：

檢索增強式搜尋讓 Perplexity 能即時搜尋網路和知識庫，並為回答中的各項說法附上直接的來源連結。

透過進階文件處理功能和深入研究模式，使用者可以快速整理內容繁多的報告及複雜 PDF 文件的重點、分析其中的資料，並產生附上資訊來源的摘要。

只需訂閱一個方案，使用者就能使用多款主流 AI 模型，並在不同的底層模型之間自由切換。

適用對象：需要快速獲得解答，且希望回答有註明出處的研究人員、學生、分析師及專業人士

Notion AI：最適合知識管理

Notion AI 將代理、企業搜尋、研究、會議智慧功能及工作流程自動化整合在同一個工作空間中，讓團隊不必離開 Notion 工作空間，就能管理文件、專案和公司知識，並使用這些 AI 功能。它的多模態引擎可以串聯頁面、資料庫和已連結的工具，讓代理直接執行任務、產生有條理的內容，並找出相關知識。

主要功能：

使用者可以輸入提示，讓 AI 從工作空間中的內部文件、已連結的應用程式及網路擷取資訊，以建立內容、編輯資料庫和轉錄會議通話內容。

團隊可建立自主代理，依據觸發條件或排程自動執行重複工作。

整合式研究工具可跨已連結的職場平台 (例如 Slack、Google 雲端硬碟及 GitHub) 搜尋並整合資訊。

適用對象：將 Notion 作為主要工作空間，用來管理知識、文件與專案，以及處理內部流程的團隊

Zapier AI：最適合工作流程自動化

Zapier AI 與其說是聊天機器人，不如說是一個 AI 協調與自動化平台。企業可以利用它，將 AI 應用到原本就在使用的應用程式和工作流程中。

主要功能：

團隊可以利用 AI 和自動化工作流程，搭配已連結的職場應用程式，整理資料、撰寫內容草稿並做出決策。

支援多種 AI 模型和供應商，讓組織能自由選用偏好的大型語言模型，不必受限於單一供應商。

使用者不必寫程式，就能利用免程式碼工具打造自訂聊天機器人和代理，讓它們學習組織資料，協助評估潛在客戶、提供客戶支援，以及搜尋內部知識庫等工作。

適用對象：使用各種應用程式，並希望透過 AI 自動處理跨應用程式工作的公司

Meta AI：最適合社群互動與日常使用

Meta AI 讓各大公司可在原本就用來與客戶互動的社群媒體平台上使用 AI。它的模型能處理多模態輸入內容、自動處理客戶互動，並運用 Meta 生態系中的資訊，提供符合對話情境的回應。

主要功能：

使用者可以在不同的社群媒體平台上部署 AI 智慧代理，讓它回答組織相關問題、安排日程，並在聊天時協助完成銷售工作。

透過多模態處理工具，AI 智慧代理可以搜尋網路資料、總結複雜內容，還能利用文字、語音和圖片等輸入內容製作簡報或其他素材。

整合客戶關係管理 (CRM) 系統、電子郵件及行事曆後，AI 就能協調後續跟進事項，並在 Meta 生態系中執行多步驟任務。

適用對象：平常就會用社群媒體平台跟客戶互動、第一線服務客戶的公司

為什麼工作情境對 AI 聊天機器人很重要

挑選 AI 平台時，我們很容易只看哪個模型最厲害、功能最新。但對企業來說，模型最先進，不代表實際效益最高。更重要的是，這項工具能不能配合現有的工作流程，以及能不能真正解決員工工作上遇到的問題。

真正有用的 AI 聊天機器人應該要能取得相關的業務資訊，並安全地運用這些資訊。即使獨立聊天機器人的功能再強大，團隊還是可能得不斷向它解釋事情的來龍去脈、上傳文件、貼上對話記錄，以及補充相關背景。能理解工作情境的 AI 助理就能省下不少時間，因為它已經掌握了以下重要資訊：

對話與對話串

共用檔案

組織知識與歷史記錄

權限

已連結的商務工具

過去的決策

有了這些背景資訊，AI 就能理解使用者為什麼提出某項需求，並把相關資訊串聯起來，而不是每次都把問題當成獨立事件來看。選對 AI，應該是為了讓日常工作更順暢，而不是一味追求最先進的模型。

如何選擇合適的 AI 聊天機器人

那麼，能理解工作情境的聊天機器人適合你的團隊嗎？掌握更多背景資訊，確實能讓工作流程更順暢，也讓職場 AI 更能處理需要理解前因後果的工作，但不代表這類工具適合每一種需求、每個團隊或每個組織。有時候，獨立聊天機器人反而更簡單、使用上也更有彈性，足以應付一般任務。沒有哪個平台能滿足所有人的需求，因此，想讓你的投資發揮最大效益，就必須先瞭解公司的需求、工作流程和目標。

適合選擇獨立 AI 聊天機器人的情況：

主要想用 AI 幫忙寫作、發想點子、寫程式或做研究。

大部分工作都是自己完成。

工作上不太需要仰賴組織內部的知識。

適合選擇職場 AI 聊天機器人的情況：

工作需要團隊協作。

需要 AI 根據公司內部知識回答問題。

希望 AI 能連結對話、文件和商務工具。

重視導入自動化及工作流程整合。

各大組織往往會發現，需要多種 AI 來處理不同的工作項目，因此同時投資不只一種 AI 工具，可能更符合實際需求。例如，可以讓職場 AI 助理處理與公司相關的工作，同時讓員工使用獨立聊天機器人進行一般研究或創意發想。

最好的 AI 聊天機器人，應該配合你的工作習慣

尋找合適的 AI 聊天機器人工具，不是挑最新或最熱門的平台就好，而是要先瞭解團隊需要完成哪些工作，以及 AI 能如何讓這些工作更輕鬆、更能達到預期效果。不同平台各有所長，而 AI 能為企業帶來多少價值，往往更取決於它是否掌握足夠的背景資訊，而不只是本身有多聰明。具備情境理解能力的 AI，能協助團隊協作、檢索知識、自動處理工作，並做出更好的決策。

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