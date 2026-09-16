Las mejores soluciones de chatbots de IA para empresas en 2026

Puntos clave Los chatbots de IA empresariales se diferencian de las herramientas para consumidores porque trabajan con los datos, los permisos y los flujos de trabajo internos de una empresa en lugar de responder preguntas aisladas con datos públicos.

La mejor opción para la mayoría de los equipos depende de su conjunto de herramientas tecnológicas actual, ya que las integraciones nativas suelen marcar la diferencia frente a las capacidades generales de la IA.

Slackbot es una excelente solución para los espacios de trabajo: gestiona tareas rápidas, busca y resume documentos, y se conecta al conocimiento empresarial para ofrecer respuestas más precisas y relevantes.

La calidad de las conversaciones es importante, pero las integraciones, la seguridad, la gobernanza y la automatización son funciones clave a tener en cuenta. La mejor opción es la que se adapte a la forma de colaborar de tu equipo.

Si le haces una pregunta a un chatbot de IA para consumidores, recibirás una respuesta directa basada en información de dominio público. Si le pides ayuda a un chatbot de IA diseñado para el entorno laboral, obtendrás una respuesta contextual que tiene en cuenta las discusiones recientes del equipo, la titularidad de los proyectos y la información de los archivos a los que tiene acceso.

A continuación, analizaremos las principales soluciones de chatbots de IA empresarial que funcionan más como un compañero de equipo que como una herramienta. Son chatbots que se nutren de datos internos, respetan los permisos y actúan dentro de las herramientas que tus equipos usan a diario. La selección de opciones suele depender de qué funciona mejor con tu conjunto de herramientas tecnológicas actual, ya sea Google Workspace, Microsoft 365 o la IA empresarial creada con base en Salesforce y Slack. También deberás, por supuesto, tener en cuenta la información de los precios y las funciones clave.

¿Qué son las soluciones de chatbots de IA?

Las soluciones de chatbot de IA son herramientas de software que utilizan el procesamiento del lenguaje natural y los modelos grandes de lenguaje (LLM) para interpretar solicitudes, mantener conversaciones y completar tareas en nombre de un usuario. Estas soluciones van desde simples bots de preguntas y respuestas hasta asistentes empresariales que actúan en las aplicaciones conectadas y utilizan los datos de una organización.

Los chatbots tradicionales siguen árboles de decisión predefinidos, lo que significa que solo pueden responder las preguntas para las que tienen respuesta, y se basan en la coincidencia de palabras clave. Los chatbots de IA actuales funcionan de forma diferente, ya que usan LLM para interpretar la intención y generar respuestas originales.

Los chatbots de IA para consumidores, como las versiones gratuitas de ChatGPT o Gemini, responden preguntas generales pero normalmente no saben nada acerca de una empresa en particular. En cambio, los chatbots de IA empresariales están diseñados para conectarse a sistemas internos y basar sus respuestas en las conversaciones, documentos y datos de una organización. Los casos de uso más comunes incluyen redactar y resumir contenido, investigar el conocimiento interno y automatizar pasos repetitivos como las actualizaciones de estado o aprobaciones. Estas pequeñas ventajas se acumulan, especialmente cuando implementas la IA para el trabajo que asiste a los empleados dentro de los flujos de trabajo existentes.

Las mejores soluciones de chatbots de IA para empresas en 2026

Los chatbots a continuación cubren una variedad de necesidades empresariales, desde la redacción e investigación de uso general hasta la colaboración en el trabajo, la búsqueda empresarial y la automatización de la atención al cliente. La opción ideal depende de los objetivos específicos de tu organización.

Solución Ideal para Precio Slack (Slackbot e IA de Slack) Colaboración en el trabajo con conocimiento del contexto Plan gratuito; precios por niveles desde 7,25 USD por usuario, por mes Microsoft Copilot para Microsoft 365 Organizaciones con Microsoft 365 Complemento para licencias de M365; desde 23,50 USD por usuario, por mes para empresas Aplicación Gemini Enterprise Empresas con Google Workspace Precios por niveles desde 21 USD por usuario, por mes ChatGPT Enterprise Razonamiento avanzado y tareas de uso general El plan Business comienza en 20 USD por usuario, por mes; el precio de Enterprise es personalizado Claude Enterprise Análisis de documentos y redacción El plan Team comienza en 20 USD por usuario, por mes; el precio de Enterprise es de 20 USD por puesto, más el uso a tarifas de API Notion Enterprise Administración del conocimiento El plan Business comienza en 20 USD por usuario, por mes; el precio de Enterprise es personalizado Zapier Enterprise Automatización de flujos de trabajo Los planes de pago comienzan en 19,99 USD por mes para Professional; el plan Team comienza en 69 USD por mes; el precio de Enterprise es personalizado Glean Enterprise Flex Búsqueda empresarial y descubrimiento de conocimiento Personalizado, basado en cotización ChatBot.com para empresas Automatización de atención al cliente Precios por niveles desde 19 USD por usuario, por mes; los precios de Enterprise son personalizados

Elaboramos nuestra lista a partir de G2. Todas las herramientas y el software incluidos tienen una calificación mínima de 4 de 5 estrellas de personas que realmente usan el producto.

Slackbot e IA de Slack: la mejor opción para la colaboración en el trabajo con conocimiento de contexto

Slack es un sistema operativo de trabajo que se potencia con Slackbot, un agente de IA personal, y la IA de Slack, inteligencia integrada para búsquedas y resúmenes. Ambos funcionan dentro de los canales y archivos, y respetan los permisos que tu equipo haya configurado en Slack. Slackbot se encarga de tareas rápidas como recordatorios y prompts sencillos de flujos de trabajo, mientras que la IA de Slack ayuda a los equipos a reducir la sobrecarga al resumir hilos largos y mostrar la información relevante. Juntos, agilizan la comunicación sin necesidad de herramientas ni integraciones adicionales.

Funciones principales:

Slackbot responde preguntas, redacta contenido, prepara resúmenes para reuniones y encuentra información en mensajes, archivos y aplicaciones conectadas.

La IA de Slack resume canales e hilos largos para que las personas puedan ponerse al corriente sin tener que desplazarse por cientos de mensajes.

La búsqueda empresarial muestra respuestas de Slack y las aplicaciones conectadas a través de una única barra de búsqueda que respeta los permisos.

La compatibilidad con Agentforce y el protocolo de contexto modelo (MCP) permite que Slackbot coordine el trabajo en Salesforce, Tableau y con otros agentes conectados.

Precio: plan gratuito disponible; precios por niveles desde 7,25 USD por usuario, por mes; el precio de Enterprise+ es personalizado

Microsoft Copilot para Microsoft 365: la mejor opción para organizaciones con Microsoft 365

Microsoft Copilot para Microsoft 365 integra IA generativa en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams, y se basa en los correos electrónicos, reuniones y archivos del usuario para redactar contenido y resumir información.

Funciones principales:

Redacta y edita documentos, correos electrónicos y presentaciones directamente dentro de las aplicaciones de Microsoft que ya conoces.

Resume las reuniones de Teams y destaca las tareas a realizar de forma automática.

Hereda los controles de seguridad, cumplimiento y permisos existentes de Microsoft 365 para limitar a qué puede acceder.

Precios: complemento para las licencias de Microsoft 365 existentes; los precios abarcan uso individual, empresarial y corporativo

Aplicación Gemini Enterprise: la mejor opción para empresas que usan Google Workspace

La aplicación de Gemini Enterprise extiende los modelos de Gemini de Google a Google Workspace mediante una conexión a Docs, Gmail, Sheets y Drive para responder preguntas, generar contenido y analizar datos.

Funciones principales:

Resume hilos de Gmail y documentos extensos cuando se lo solicitan.

Genera primeros borradores, imágenes y análisis de datos directamente dentro de Docs y Sheets.

Ofrece una ventana de contexto amplia para revisar archivos extensos o materiales de investigación.

Precio: precios por niveles desde 21 USD por usuario, por mes para empresas

ChatGPT Enterprise: ideal para razonamiento avanzado y tareas de uso general

ChatGPT Enterprise amplía el chatbot de OpenAI con acceso a mayor velocidad, ventanas de contexto más amplias y controles empresariales como el inicio de sesión único (SSO) y consolas de administración para la implementación a nivel de la empresa.

Funciones principales:

Gestiona tareas abiertas de investigación, programación y escritura sobre una amplia variedad de temas.

Admite GPT personalizados que los equipos pueden adaptar a flujos de trabajo internos específicos.

Incluye análisis de datos de uso y controles de datos diseñados para administradores de TI.

Precio: el plan Business comienza en 20 USD por usuario, por mes; el precio de Enterprise es personalizado

Claude Enterprise: ideal para análisis de documentos y redacción

Claude Enterprise de Anthropic está diseñado para el razonamiento cuidadoso y el trabajo con documentos extensos, con una ventana de contexto ampliada para analizar archivos extensos, contratos y bases de código largos.

Funciones principales:

Revisa y redacta documentos extensos a la vez que mantiene el contexto a lo largo de todo el archivo.

Se conecta a herramientas internas a través de integraciones del MCP.

Incluye compatibilidad nativa con Google Drive, GitHub y otros sistemas empresariales.

Precios: el plan Team comienza en 20 USD por usuario, por mes; el precio del plan Enterprise es de 20 USD por puesto, más el uso a tarifas de API

Notion Enterprise: la mejor opción para la administración del conocimiento

Notion Enterprise combina los documentos, wikis y bases de datos de Notion con IA integrada que busca y redacta contenido en toda la base de conocimiento conectada de una empresa.

Funciones principales:

Notion AI responde preguntas con base en los propios documentos, wikis y aplicaciones conectadas de un espacio de trabajo.

La búsqueda de preguntas y respuestas muestra las páginas relevantes sin necesidad de buscar carpetas manualmente.

Las páginas verificadas permiten que los administradores marquen qué contenido está actualizado y es confiable.

Precios: el plan Business comienza en 20 USD por usuario, por mes; el precio de Enterprise es personalizado

Zapier Enterprise: la mejor opción para la automatización de flujos de trabajo

Zapier Enterprise conecta miles de aplicaciones empresariales mediante automatizaciones de flujos de trabajo sin código, con agentes de IA y un editor visual para flujos de trabajo de múltiples pasos en todo el conjunto de herramientas tecnológicas.

Funciones principales:

Automatiza tareas repetitivas como la entrada de datos, las notificaciones y las actualizaciones de registros entre aplicaciones.

Los agentes de IA pueden desencadenar acciones a partir de instrucciones en lenguaje natural.

Los permisos de nivel empresarial, los registros de auditoría y la compatibilidad con SSO respaldan implementaciones a gran escala.

Precios: los planes de pago comienzan en 19,99 USD por mes para el plan Professional; el plan Team comienza en 69 USD por mes; el precio de Enterprise es personalizado

Glean Enterprise Flex: la mejor opción para búsqueda empresarial y descubrimiento del conocimiento

Glean Enterprise Flex es una plataforma de búsqueda empresarial con IA que indexa las aplicaciones conectadas de una empresa para ayudar a los empleados a encontrar respuestas en sistemas dispersos.

Funciones principales:

Realiza búsquedas en Slack, Google Drive, Jira y otras aplicaciones conectadas desde una sola barra de búsqueda.

Aprende el lenguaje, los roles y las relaciones específicos de la empresa para personalizar los resultados.

Respeta los permisos existentes de cada aplicación conectada al mostrar los resultados.

Precio: precio personalizado basado en cotización, que combina licencias por usuario con créditos de pago por uso

ChatBot.com para empresas: ideal para la automatización de la atención al cliente

ChatBot.com para Enterprise es una plataforma sin código para crear chatbots orientados al cliente que gestionan tickets de soporte, preguntas frecuentes y calificaciones de prospectos en sitios web y aplicaciones.

Funciones principales:

El creador con función de arrastrar y soltar permite crear flujos de conversación sin escribir código.

El análisis de datos hace seguimiento de las tasas de resolución y las preguntas más frecuentes de los clientes a lo largo del tiempo.

Se integra con plataformas de mesa de ayuda y comercio electrónico para la transferencia de tickets.

Precio: el plan Essential comienza en 19 USD por usuario, por mes; Growth comienza en 79 USD por usuario por mes; el precio de Enterprise es personalizado

Cómo elegir la solución perfecta de chatbot de IA

Más allá de tu conjunto de herramientas tecnológicas actual, elegir el chatbot de IA adecuado también depende de si tu objetivo es aumentar la productividad individual de los empleados o la colaboración en toda la organización. Es posible que más de una de las soluciones que se presentan aquí beneficien a tus equipos de distintas maneras.

Elige un chatbot de IA de uso general si. . .

La productividad individual es la prioridad.

Tus casos de uso principales son la escritura, la lluvia de ideas, la programación o la investigación, y no dependes de datos específicos de tu empresa.

Las integraciones con Slack profundas y la gobernanza empresarial todavía no son imprescindibles.

Elige un chatbot de IA empresarial si. . .

Dependes de la colaboración entre departamentos.

La administración del conocimiento organizacional debe estar centralizada y tener capacidad de búsqueda.

La gobernanza, los permisos y la búsqueda empresarial con IA son importantes por razones de cumplimiento normativo o seguridad.

La automatización de herramientas empresariales, como el Generador de flujos de trabajo , es fundamental para que tus equipos hagan su trabajo.



Las mejores soluciones de chatbot de IA ayudan a las empresas a trabajar de forma más inteligente

Las capacidades de IA pueden variar, así que elige la solución de software que mejor te ayude a alcanzar tus objetivos, ya sea que debas encontrar y hacer visible información, automatizar flujos de trabajo rutinarios o colaborar de manera más eficaz. Enfócate en los resultados para tu negocio y en qué tan rápido puedes lograrlos.

Ten en cuenta que el contexto, la gobernanza y la integración de los flujos de trabajo son tan importantes como la calidad de las conversaciones, especialmente cuando un chatbot pasa de responder preguntas a realizar acciones dentro de los sistemas de la empresa.

Para los equipos que ya trabajan en Slack, Slackbot y la IA de Slack llevan la colaboración natural de tus equipos a la asistencia de IA del día a día, y tienen el respaldo de la seguridad y los permisos de la IA empresarial. Combinada con la búsqueda empresarial con tecnología de IA y el Generador de flujos de trabajo, la IA se convierte en una parte natural del proceso.

Este artículo es solo para fines informativos y presenta productos de Slack que son de nuestra propiedad. Tenemos un interés económico en el éxito de nuestros productos, pero todas las recomendaciones se basan en nuestra genuina convicción sobre su valor.

Preguntas frecuentes sobre soluciones de chatbots de IA