Cars Commerce 使用 Slack 加快拓展步伐

Cars Commerce 秉持簡化汽車買賣交易各個環節的使命，致力於提高零售營運的效率和營利，以幫助汽車業轉型。他們完美融合強大的產品與解決方案及創造個人化體驗的方針，提供具有吸引力的線上和線下消費者和汽車零售體驗，並引入一整套整合的平台功能，打造彼此環環相扣的便捷買賣體驗，而這一切能實現，都多虧了 Slack。

Cars Commerce 需要一項解決方案來落實跨團隊協作、處理整合 Salesforce 與 MuleSoft 涉及的複雜難題，還必須解決資料品質效率不彰的問題。由於瞭解要克服這些難題，可靠的技術有多麼重要，他們看上了 Slack 的簡易性和快速應變能力，以及提供生產力平台，使工作快速又細緻地完成的特質。

運用自動化工作流程提升銷售產品的速度和效率

為了將功能集中到 CRM 平台，Cars Commerce 運用 Sales Cloud，借助 Slack 和 MuleSoft 的力量整合所有銷售途徑。如果某位員工原先負責處理特定業務環節，後來他人請他幫忙其他銷售業務，MuleSoft 就會從 Salesforce 提取所有相關資訊，然後轉傳到 Slack，讓大家可以在掌握充分脈絡的情況下協作。

將 Slack 工作流程建立工具的自動化功能與其他重要功能結合，可確保公司在多年的合併計畫期間順暢過渡。Cars Commerce 的 Salesforce 經理 Preston Hafer 表示：「Slack 是連接我們不同銷售途徑的橋樑，我將 Salesforce 的強大功能與我們的商機、機會、交易和推薦資訊結合，並將 Slack 打造成所有使用者通力合作、交叉銷售我們產品的中心。」營收營運團隊管理大約 700 個改進請求，並仰賴 Slack 來幫助簡化這個流程。「營收推薦」工作流程涉及多個複雜步驟，例如篩選對業務有重大影響的前 50 個請求並確定優先順序，將使用者需求轉化為 CRM 團隊的代辦事項，以及考慮做出改良以滿足不同使用者群組的需求。於是，一個集中式工作空間誕生，兩個團隊得以有效協作。

「我喜歡 Slack 的地方是可以自動處理任務、讓我享有更多控管權，還能做到在其他通訊平台做不到的事情。」 Cars Commerce Salesforce 經理 Preston Hafer

Hafer 及他的團隊還負責處理 Salesforce 帳號協助請求。員工過去僅需要在說明頻道中張貼請求，但其實管理處理的先後順序和無法追蹤個案週期才是真正的難題。為此，Cars Commerce 運用 Slack 的工作流程建立工具，讓員工可以直接在 Slack 頻道的畫板中填寫表單。不僅如此，還可以簡化在 Salesforce 中建立記錄的過程，Hafer 的團隊就能掌握即時資訊，提供有效支援。

Slack 的自動化工作流程還有助於簡化原始設備製造商 (OEM) 的請求流程。為了幫助客戶找到合適的汽車零件，經銷商經常會提問或需要額外支援。這時他們只需前往 Slack Connect 上的 OEM 頻道並填寫表單。表單提交後，系統就會標記並通知相關 OEM 團隊成員，確保經銷商可以盡快得到答覆。

使用 Slack 順暢收購與合併

在過去幾年，Cars Commerce 在強化自家全方位汽車平台方面取得了驚人發展。除了經營主要市場平台 Cars.com 外，公司還收購了 DealerRater、Dealer Inspire、Accu-Trade、CreditIQ 和 D2C Media，並整合了整個公司的團隊、技術和系統。在這種情況下，順暢整合不同團隊和營運流程變成一項非常重要的任務，而 Slack 生產力平台在同步工作空間、確保公司順利過渡方面，扮演著舉足輕重的角色。Cars Commerce 的企業技術經理 Kyle McKenna 表示：「關鍵是要同步我們的 Slack 工作空間，這就好像讓多顆星星整齊地排成一列，雖有些艱鉅，但絕對必要。」

在公司最近一次收購中，McKenna 及他的團隊只用了 6 天，就將所收購公司的 Slack 工作空間移轉到自己的工作空間。Slack 的 Enterprise Grid 則改善了組織內人員彼此交流的方式，例如控管員工的顯示名稱，這項功能有助於確保 Cars Commerce 內部通訊的統一。

Slack Atlas 也有助於公司平穩過渡，這項功能會自動更新職稱和所在部門等員工基本資訊，而 JumpCloud 這個整合可自動將使用者資訊從公司的人力資源平台同步到 Slack，兩項功能搭配下，打造出一個統合系統，讓人力資源團隊無需前往單獨的系統進行變更，即可確保公司的內部通訊時時刻刻都受到保護並安全無虞。

Slack 功能可因應情況靈活調整，在將原本複雜繁瑣的整合轉化為簡單有條理的流程中扮演核心角色。

「關鍵是要同步我們的 Slack 工作空間，這就好像讓多顆星星整齊地排成一列，雖有些艱鉅，但絕對必要。」 Cars Commerce 企業技術經理 Kyle McKenna

透過非同步協作加快營收營運流程

Cars Commerce 的營收營運團隊在公司為期多年的合併計畫中身處最前線，最大的挑戰就是將正確的資料篩選到新的 CRM 中。營收策略和營運部門總監 Katie Helgesen 於是發起了一項快速解決方案，建立與相關利害關係人共用的頻道，一同制定後續策略。

Helgesen 表示：「我們共有 6 個不同的日程表，要找出大家都有空的時間來開會相當困難。」於是她錄製了剪輯 (可隨時觀看的錄音和錄影內容) 來說明她的點子。她將剪輯發布在頻道上，並鼓勵團隊成員分享想法。3 天之內，團隊就取得共識，擬出一項可行的解決方案。

「每個人的意見都會以書面形式記錄下來，而且還可以回覆不同的觀點。有了高度集中式的頻道，我們就能以高效率工作。」 營收策略和營運部門總監 Katie Helgesen

Helgesen 及她的團隊經常會使用 Slack 微型會議 (直接在 Slack 進行的視訊或純語音對話) 和剪輯，有效率地幫助 CRM 團隊分析和解讀使用者請求。使用此類非同步通訊工具可以解決因日程表不同而帶來的各項挑戰。

在 Cars Commerce，近 70% 的員工都會定期使用剪輯和微型會議來提升團隊協調性，不僅能節省時間，還可確保團隊在步調快速的營運流程中廣納各類觀點，打造協調統一的工作流程。

善用 Slack，開拓創新

展望未來，Cars Commerce 對 Slack AI 功能 (尤其是頻道回顧和對話串摘要) 的潛能十分期待。公司的發展方向是為使用者提供一切所需，減少手動工作，並讓成員更專注於公司營運的關鍵環節。公司引入 Slack 不僅是為了提高效率，更是為了懷著熱情和創新精神迎接未來工作型態。