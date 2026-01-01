Slack으로 사업 확장에 박차를 가하는 Cars Commerce

차를 사고 파는 모든 과정을 간편하게 만들고자 하는 사명을 가진 Cars Commerce는 보다 효율적이고 수익성을 갖춘 소매 운영을 지원함으로써 자동차 산업을 혁신하고 있습니다. 강력한 제품과 솔루션 그리고 개인 맞춤형 접근 방식을 원활하게 결합하여 온라인과 오프라인에서 소비자 참여와 자동차 소매 경험을 제공하고 있습니다. Cars Commerce는 Slack을 기반으로 하여 통합된 플랫폼 기능의 온전한 제품군을 제공하고, 간편하면서도 연결된 판매와 구매 경험을 제공합니다.

Cars Commerce는 부서 간 팀 협업, Salesforce 및 MuleSoft와의 통합 복잡성, 데이터 품질 비효율성 문제를 해결할 수 있는 솔루션을 원했습니다. 이런 어려움을 극복하는 데 있어 신뢰할 수 있는 기술의 중요한 역할을 인식했던 Cars Commerce는 정확하고 빠르게 업무를 처리할 수 있는 생산성 플랫폼을 제공하는 Slack의 단순함과 빠른 적응 가능성에 매료되었습니다.

자동화된 워크플로를 통해 더 빠르고 효율적으로 영업

하나의 CRM 플랫폼에 모든 기능을 모으겠다는 목표와 함께 Cars Commerce는 Slack과 MuleSoft를 통한 모든 판매 경로를 병합하기 위해 Sales Cloud를 사용합니다. 직원이 비즈니스의 한 부분에서 다른 판매 경로로 소개되는 경우 MuleSoft는 Salesforce 전체에서 모든 관련 정보를 가져와 종합적인 협업을 위해 Slack에 전달합니다.

다른 주요 기능과 함께 Slack 워크플로 빌더의 자동화를 활용하여 다년간의 비즈니스 통합 프로젝트에서 원활한 전환이 이루어졌습니다. “Slack은 다양한 판매 경로를 잇는 가교 역할을 합니다.”라고 Cars Commerce의 Salesforce 관리자인 Preston Hafer는 이야기합니다. “잠재 고객, 기회, 거래, 추천을 통해 Salesforce의 강력한 기능을 활용하고 모든 사용자가 함께 협력하여 제품을 교차 판매하는 공간으로 Slack을 사용하고 있죠.” 수익 운영팀은 약 700건의 개선 요청을 관리하고 Slack을 활용하여 이 프로세스를 간소화합니다. 수익 추천 워크플로에는 비즈니스에 상당한 영향을 미치는 상위 50개의 요청을 필터링하고 우선순위를 지정하는 등 복잡한 단계들이 포함됩니다. 이는 사용자 요구 사항을 CRM팀이 실행 가능한 항목으로 변환하고, 다양한 사용자 그룹을 만족시키기 위한 개선 사항을 고려하는 방식으로 이루어집니다. Slack을 통해 중앙 집중식 워크플로를 구축하고 두 조직 간의 효율적인 협업을 촉진하고 있습니다.

“Slack의 장점은 자동화와 더 많은 제어 기능을 제공하여 다른 메시징 플랫폼에서는 불가능한 작업을 가능케 한다는 점입니다.” Cars Commerce Salesforce 관리자 Preston Hafer

Hafer와 그의 팀은 Salesforce 계정 지원 요청을 처리하는 업무도 담당하고 있습니다. 이전에는 직원들이 그저 지원 채널에 게시글을 올렸지만 대기 건을 관리하고 사례 수명 주기를 추적할 방법이 없었기 때문에 어려움이 많았습니다. Cars Commerce는 Slack의 워크플로 빌더를 활용하여 직원이 Slack 채널의 캔버스에서 직접 양식을 채우도록 했습니다. 이 이중 기능 덕분에 Salesforce의 기록 생성이 간소화되어 Hafer의 팀은 실시간 정보를 제공 받아 효율적인 지원을 제공합니다.

Slack의 자동화된 워크플로를 사용하면 OEM(주문자 상표에 의한 제품 생산 기업)에 대한 요청도 간소화할 수 있습니다. 대리점에서는 고객에게 적합한 자동차 부품을 찾기 위해 질문이 있거나 추가 지원이 필요한 경우가 있습니다. 이런 경우, 딜러들은 Slack Connect의 OEM 채널로 이동하여 양식을 작성하기만 하면 됩니다. 양식이 제출되면 해당 OEM 팀원이 태그되고 알림이 전송되어 딜러들이 최대한 빨리 답변을 받을 수 있습니다.

인수와 합병의 원활한 지원을 위해 Slack 사용

Cars Commerce는 지난 몇 년 동안 기업의 종합 자동차 플랫폼을 지원하며 놀라운 성장을 거듭해 왔습니다. 주력 시장인 Cars.com 외에도 DealerRater, Dealer Inspire, Accu-Trade, CreditIQ, D2C Media를 인수하고 전사적으로 팀, 기술, 시스템을 통합했습니다. 따라서 다양한 팀과 운영 프로세스를 원활하게 통합하는 작업이 매우 중요해졌습니다. 이에 Slack의 생산성 플랫폼은 워크스페이스를 동기화하고 조화로운 전환을 보장하는 데 중추적인 역할을 했습니다. “Slack 워크스페이스를 동기화하는 것이 핵심이었어요. 별들을 한 줄로 세우는 것만큼 꽤 어려운 작업이지만 꼭 필요한 일이었죠.”라고 Cars Commerce의 기업 기술 관리자인 Kyle McKenna는 이야기합니다.

가장 최근에 인수한 회사에서 McKenna와 그의 팀은 인수한 회사의 Slack 워크스페이스를 단 6일 만에 Cars Commerce의 워크스페이스에 이동시킬 수 있었습니다. Slack의 Enterprise Grid는 직원의 표시 이름 제어와 같은 조직 역학 부분을 해결했으며, 이 기능은 Cars Commerce에서 일관된 내부 커뮤니케이션이 가능하도록 만들어줬습니다.

또 Slack 아틀라스는 직위, 부서와 같은 중요한 직원 정보를 자동으로 업데이트하여 원활한 전환에 기여했습니다. 회사의 HR 플랫폼에서 Slack으로 사용자 정보 동기화를 자동화하는 통합 기능인 Slack 아틀라스와 JumpCloud를 통해 HR은 별도의 시스템으로 이동할 필요가 없으며 회사의 내부 커뮤니케이션은 언제나 안전하게 보호됩니다.

Slack의 역동적인 기능을 기반으로 하여 복잡한 통합을 간소화하고 제어된 프로세스로 전환할 수 있었습니다.

“Slack 워크스페이스들을 동기화하는 것이 핵심이었어요. 별들을 한 줄로 세우는 것만큼 꽤 어려운 작업이지만 꼭 필요한 일이었죠.” Cars Commerce 기업 기술 관리자 Kyle McKenna

비동기식 협업으로 수익 운영 가속화

Cars Commerce의 수익 운영팀은 다년간에 걸친 회사의 통합 프로젝트의 최전선에 서 있습니다. 가장 큰 어려움은 새로운 CRM으로 올바른 유형의 데이터를 내보내는 것이었습니다. 수익 전략 및 운영 부문 이사인 Katie Helgesen은 다음 단계를 전략화하기 위해 관련 이해관계자와의 채널을 만드는 신속한 솔루션을 시작했습니다.

“6개의 일정을 조율하며 회의 일정을 잡는 건 정말 어려웠죠.”라고 말하며, Helgesen은 언제든지 볼 수 있는 음성과 영상 녹화물인 클립을 녹화하여 그녀의 아이디어를 설명했습니다. 그녀는 녹화한 클립을 채널에 올려 팀원들이 자신의 생각을 공유하도록 이끌었습니다. 팀은 3일 만에 실행 가능한 솔루션에 동의할 수 있었습니다.

“모든 사람의 의견이 서면으로 보여지고 사람들은 서로 다른 관점에 대해 답변할 수 있었습니다. 매우 구체화된 채널을 통해 더 효율적으로 업무를 처리할 수 있었죠.” 수익 전략 및 운영 부문 이사 Katie Helgesen

Helgesen과 그녀의 팀은 Slack에서 바로 이루어지는 화상이나 음성 전용 대화인 Slack 허들과 클립을 자주 사용함으로써 CRM팀에 대한 해당 사용자 요청을 효율적으로 판독하고 번역했습니다. 이 비동기식 커뮤니케이션 도구를 사용하여 다양한 일정 때문에 생기는 문제에 해결책을 찾을 수 있습니다.

Cars Commerce에서는 직원의 약 70%가 정기적으로 클립과 허들을 사용하여 팀 내에 일관된 정보를 공유합니다. 이를 통해 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 팀이 다양한 관점을 파악하고 빠르게 변화하는 업무 특성에 맞는 응집된 업무 흐름을 유지할 수 있습니다.

Slack으로 혁신 주도

앞으로 Cars Commerce는 Slack의 AI 기능, 특히 채널 요약과 스레드 요약에 대한 기대가 매우 큽니다. 회사는 사용자의 역량을 강화하여 수동 작업을 줄이고 운영의 중요한 측면에 더 집중할 수 있도록 전력을 다하고 있습니다. Slack과의 여정은 효율성을 높일 뿐만 아니라 열정과 혁신으로 업무의 미래를 향한 새로운 장을 열고 있습니다.