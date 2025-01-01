Cars Commerce 在 Slack 的帮助下加快业务扩展步伐

Cars Commerce 的使命是简化汽车购买和销售方面的所有流程，通过提高零售业务的效率和盈利能力改变汽车行业。该企业的强大产品和解决方案与个性化策略完美融合，同时为消费者和汽车零售商带来充满吸引力的线上和线下体验。Cars Commerce 提供一整套平台集成功能，在 Slack 的帮助下提供简化、互联购买和销售体验。

Cars Commerce 希望使用一种解决方案来促进跨团队协作，解决 Salesforce 和 MuleSoft 集成的复杂性问题以及数据质量低下问题。Cars Commerce 意识到有必要利用可靠技术克服这些障碍，而 Slack 使用简便、能快速适应需求，并且提供工作效率管理平台，有助于准确且快速地开展工作，因此该企业深受 Slack 吸引。

利用自动化工作流程提升销售速度和效率

为了将功能集中到单个 CRM 平台，Cars Commerce 利用 Sales Cloud 合并通过 Slack 和 MuleSoft 铺就的所有销售路径。如果某位员工原本在特定业务岗位工作，后来有人请他帮忙处理其他销售业务，MuleSoft 会从整个 Salesforce 拉取所有相关信息，然后将其汇集到 Slack，让大家在掌握充分信息的情况下协作。

利用 Slack 工作流程构建器的自动化功能和其他关键功能，确保企业在多年整合项目中顺利过渡。Cars Commerce Salesforce 经理 Preston Hafer 说道：“Slack 在不同的销售路径之间搭建桥梁。我将 Salesforce 的强大功能与我们的潜在客户、业务机会、交易和推荐传播结合起来，并将 Slack 用作核心平台，让所有用户都能在这里展开协作，交叉销售我们的产品。”收入运营团队管理大约 700 项改进请求，并依靠 Slack 帮助简化这个流程。“收入推荐传播”工作流程涉及复杂步骤，例如筛选对业务有着重大影响的前 50 项请求并确定优先顺序、将用户需求转换为 CRM 团队的可操作项目，以及考虑作出改进来满足不同用户群体的需求。这样一来就建立了集中工作区，促进两个组织之间的高效协作。

“Slack 的优势在于可以帮助你实现自动化，并让你获得更多控制，开展其他消息传递平台无法实现的工作。” Cars Commerce Salesforce 经理 Preston Hafer

Hafer 及其团队还负责处理 Salesforce 帐户帮助请求。以前，员工仅需在帮助频道发布信息，但管理队列和无法跟踪案例生命周期的问题带来了重大挑战。Cars Commerce 利用 Slack 工作流程构建器，帮助员工直接在 Slack 频道中的画板填写表单。这项双重功能简化了在 Slack 中建立记录的流程，为 Hafer 所在团队提供实时信息，以提供高效支持。

Slack 自动化工作流程还能帮助简化原始设备制造商 (OEM) 的请求。为客户寻找正确的汽车零件时，经销商常常遇到问题或需要更多支持。他们仅需加入 Slack Connect OEM 频道并填写表单。提交表单后，相应的 OEM 团队成员就会收到标记和通知，确保经销商尽快得到答复。

借助 Slack 促进收购与合并

在过去数年内，Cars Commerce 在提升综合汽车平台方面取得重大发展。除了经营旗舰市场 Cars.com 以外，该企业还收购了 DealerRater、Dealer Inspire、Accu-Trade、CreditIQ 和 D2C Media，并且整合了整个企业的团队、技术和系统。顺利整合不同团队和运营流程这项任务变得至关重要。使用 Slack 工作效率管理平台在同步工作区方面发挥着关键作用，帮助确保顺利过渡。Cars Commerce 企业技术经理 Kyle McKenna 说道：“重要的是同步我们在 Slack 中的工作区，好比让星星都排成一条线，虽然十分艰巨，但完全有必要这样做。”

在企业的最近一次收购中，McKenna 及其团队仅用六天时间就将所收购公司在 Slack 中的工作区迁至他们的工作区。Slack Enterprise Grid 解决了组织动态方面的问题，例如控制员工的显示名，该功能有助于保持 Cars Commerce 内部沟通的凝聚力。

Slack Atlas 还能自动更新员工的基本信息，例如职位名称和部门。Slack Atlas 和 JumpCloud（一种可自动将用户信息从企业人力资源平台同步到 Slack 的集成服务）形成了协调一致的系统，让人力资源部门无需进入单独的系统作出调整，同时确保企业的内部通信始终受到安全保护。

在将原本复杂的集成转变为简化且受控制的流程时，Slack 的强大功能帮助奠定了基础。

“重要的是同步我们在 Slack 中的工作区，好比让星星都排成一条线，虽然十分艰巨，但完全有必要这样做。” Cars Commerce 企业技术经理 Kyle McKenna

通过异步协作加快收入运营

Cars Commerce 收入运营团队处于企业多年整合项目的最前沿。将正确数据筛选到新的 CRM 中无疑是一项艰巨挑战。收入战略及运营部总监 Katie Helgesen 发起了一项快速解决方案，与相关利益方建立频道，制定后续战略。

她表示：“我们有六个日程安排表，找出大家都有空的时间来召开会议真的非常困难。”Helgesen 录制了一段剪辑，该音频和视频录像可以随时观看，用于帮助解释她的观点。她在频道中发布了这些内容，并鼓励团队成员分享他们的看法。其团队在三天内就可行解决方案达成一致意见。

“每个人的意见都以书面形式记录下来，大家可以针对不同观点作出回复。有了专用频道，我们就能高效地开展工作。” 收入战略及运营部总监 Katie Helgesen

Helgesen 及其团队经常使用 Slack 抱团（直接在 Slack 中进行的纯视频或纯音频通话）和剪辑，帮助 CRM 团队有效分析和解读这些用户需求。使用这些异步通信工具可以解决不同日程安排带来的挑战。

在 Cars Commerce，近 70% 的员工经常使用剪辑和抱团促进团队协调。这样一来，不仅能节省时间，还可以确保团队在快节奏的运营工作中从所有视角观察问题，并保持协调一致的工作流程。

借助 Slack 推动创新

Cars Commerce 十分期待发掘 Slack AI 功能的巨大潜力，尤其是频道要点回顾和消息列摘要。该企业的发展方向是增强用户能力，减少人工操作，使其能够更加专注于企业运营的关键环节。该企业与 Slack 的合作之旅不仅仅关乎提高效率，更是为了以热忱和创新精神迎接未来办公模式。