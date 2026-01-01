讓團隊的溝通方式更現代

Liberty Mutual 是全球最大的保險公司之一。 他們的數位產品不僅讓客戶的生活更有保障也更有效率，技術團隊也運用 Slack 來組織推出產品所需的溝通和工作流程。
具啟發性的互動與專注集中的協作
Slack 可依照企業的組織形式進行調整，為企業提供互連的工作空間，而且完全符合團隊原本的協作形式。
Liberty Mutual 在 Slack 的 Enterprise Grid 方案中擁有 634 個工作空間，這個方案設計可兼顧大型組織的擴充性、安全性和法遵需求。透過 Slack，Liberty Mutual 建立了適合團隊合作和建立共識的空間，任何人都可以進入全公司的頻道來提供最新資訊、提出問題和交換意見，而私人頻道則有助於規模較小的群組維持對話和工作的焦點。
即時解決問題
透過集中作業以及維持對話的焦點，Slack 協助 Liberty Mutual 的團隊變得行動更迅速、獲得更多資訊，也更加自動化，因為 Slack 強化了以下幾個層面：
- 與專家溝通： Liberty Mutual 的 #javascript-enterprise Slack 頻道集結了公司的工程專家，讓他們可以迅速取得所資訊，以檢視、分類和部署程式異常的修正。
- 工作負載管理： 主管可以在 #incoming 頻道張貼新請求或支援單，來協助判斷新的工作計畫、問題和請求可以派給誰處理。
- 線上問題報告： #developer-feedback 頻道是集結開發人員的社群，讓他們可以合作解決大規模的雲端實作問題。這大幅降低只是為了即時匯報問題就要進行線上聚會的必要性。
- 即時升級： 透過 Jira 和 RSS 整合功能，團隊可以隨時掌握新的程式異常報告、狀態變更以及任何潛在安全威脅，而且全都可以在 Slack 上做到。
- 社群疑難排解： 開發人員在 Slack 頻道提供技術協助，與他人分享「我是這樣解決這個問題」的秘訣。其他頻道也有相同的用途，讓開發人員可解決像遊戲般的區塊鏈學習難題。
- 跨位置敏捷性： Slack 讓 Liberty Mutual 的敏捷團隊即使身在不同辦公室也可即時對話。
- 收集意見回饋： 以員工為對象的群組會在公開頻道中收集有關強化功能的想法、程式異常報告，以及其他類型的意見回饋。