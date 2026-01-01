Slack-Customer-LibertyMutual-hero

讓團隊的溝通方式更現代

Liberty Mutual 是全球最大的保險公司之一。 他們的數位產品不僅讓客戶的生活更有保障也更有效率，技術團隊也運用 Slack 來組織推出產品所需的溝通和工作流程。

具啟發性的互動與專注集中的協作

Slack 可依照企業的組織形式進行調整，為企業提供互連的工作空間，而且完全符合團隊原本的協作形式。

Liberty Mutual 在 Slack 的 Enterprise Grid 方案中擁有 634 個工作空間，這個方案設計可兼顧大型組織的擴充性、安全性和法遵需求。透過 Slack，Liberty Mutual 建立了適合團隊合作和建立共識的空間，任何人都可以進入全公司的頻道來提供最新資訊、提出問題和交換意見，而私人頻道則有助於規模較小的群組維持對話和工作的焦點。

Liberty-Mutual-Slack-Customer-Photo1
Liberty-Mutual-Slack-Customer-Photo2

即時解決問題

透過集中作業以及維持對話的焦點，Slack 協助 Liberty Mutual 的團隊變得行動更迅速、獲得更多資訊，也更加自動化，因為 Slack 強化了以下幾個層面：

  • 與專家溝通： Liberty Mutual 的 #javascript-enterprise Slack 頻道集結了公司的工程專家，讓他們可以迅速取得所資訊，以檢視、分類和部署程式異常的修正。
  • 工作負載管理： 主管可以在 #incoming 頻道張貼新請求或支援單，來協助判斷新的工作計畫、問題和請求可以派給誰處理。
  • 線上問題報告： #developer-feedback 頻道是集結開發人員的社群，讓他們可以合作解決大規模的雲端實作問題。這大幅降低只是為了即時匯報問題就要進行線上聚會的必要性。
  • 即時升級： 透過 Jira 和 RSS 整合功能，團隊可以隨時掌握新的程式異常報告、狀態變更以及任何潛在安全威脅，而且全都可以在 Slack 上做到。
  • 社群疑難排解： 開發人員在 Slack 頻道提供技術協助，與他人分享「我是這樣解決這個問題」的秘訣。其他頻道也有相同的用途，讓開發人員可解決像遊戲般的區塊鏈學習難題。
  • 跨位置敏捷性： Slack 讓 Liberty Mutual 的敏捷團隊即使身在不同辦公室也可即時對話。
  • 收集意見回饋： 以員工為對象的群組會在公開頻道中收集有關強化功能的想法、程式異常報告，以及其他類型的意見回饋。

客戶摘要

產業

金融服務

公司規模

企業

部門

IT

精選 Slack 整合

為你呈現更多故事

Wayfair 影像

Wayfair 自在運用 Slack

Solaris 運用 Slack 在受到嚴格管制的產業中提升創造力

Coles

Slack 如何協助 Coles 將作業速度加快四倍，讓客戶感受截然不同的零售體驗

MiQ 運用 Slack 整合幫助和表揚員工

Wayfair 影像

Wayfair 自在運用 Slack

Solaris 運用 Slack 在受到嚴格管制的產業中提升創造力

Coles

Slack 如何協助 Coles 將作業速度加快四倍，讓客戶感受截然不同的零售體驗

MiQ 運用 Slack 整合幫助和表揚員工