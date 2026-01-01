讓團隊的溝通方式更現代

Liberty Mutual 是全球最大的保險公司之一。 他們的數位產品不僅讓客戶的生活更有保障也更有效率，技術團隊也運用 Slack 來組織推出產品所需的溝通和工作流程。

具啟發性的互動與專注集中的協作

Slack 可依照企業的組織形式進行調整，為企業提供互連的工作空間，而且完全符合團隊原本的協作形式。

Liberty Mutual 在 Slack 的 Enterprise Grid 方案中擁有 634 個工作空間，這個方案設計可兼顧大型組織的擴充性、安全性和法遵需求。透過 Slack，Liberty Mutual 建立了適合團隊合作和建立共識的空間，任何人都可以進入全公司的頻道來提供最新資訊、提出問題和交換意見，而私人頻道則有助於規模較小的群組維持對話和工作的焦點。

即時解決問題

透過集中作業以及維持對話的焦點，Slack 協助 Liberty Mutual 的團隊變得行動更迅速、獲得更多資訊，也更加自動化，因為 Slack 強化了以下幾個層面：