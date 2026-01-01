Modernização da comunicação das equipes

A Liberty Mutual é uma das maiores provedoras de seguros do mundo. Os produtos digitais da empresa tornam a vida dos clientes mais segura e eficiente, e a equipe de tecnologia usa o Slack para organizar a comunicação e os fluxos de trabalho necessários para levar esses produtos ao mercado.
Inspiração para conexão e colaboração centrada
O Slack adapta-se à organização da empresa oferecendo workspaces interconectados que refletem o modo que as equipes já trabalham juntas.
A Liberty Mutual tem 634 workspaces no Enterprise Grid do Slack, especialmente desenvolvidos para as necessidades de dimensionamento, segurança e conformidade de uma grande organização. Com o Slack, a Liberty Mutual cria locais compartilhados para trabalho em equipe e criação de consenso. Todos podem participar dos canais da empresa para fornecer atualizações, fazer perguntas e comparar observações, enquanto os canais privados ajudam a manter as conversas e o foco no trabalho entre grupos menores.
Solução de problemas em tempo real
Com sua capacidade de centralizar o trabalho e manter o foco nas conversas, o Slack ajuda as equipes da Liberty Mutual a se tornarem mais ágeis, informadas e autônomas ao possibilitar o seguinte:
- Acesso a especialistas: O canal #javascript-enterprise no Slack da Liberty Mutual reúne os especialistas de engenharia da empresa, que podem acessar rapidamente as informações necessárias para analisar, fazer a triagem e implementar correções de bugs.
- Gerenciamento de carga de trabalho: Os gerentes podem postar novas solicitações ou tíquetes no #incoming para especificar quem pode aceitar novos desafios de trabalho e lidar com perguntas e solicitações.
- Comunicação de problemas em tempo real: O canal #developer-feedback oferece uma comunidade na qual os desenvolvedores trabalham em equipe para solucionar problemas em implementações de grande escala na nuvem. Isso reduziu drasticamente a necessidade de reuniões em tempo real apenas para a comunicação de problemas.
- Escalonamento em tempo real: Usando as integrações com o JIRA e o RSS, a equipe pode ficar informada sobre novos relatos de bugs, alterações de status e possíveis ameaças à segurança. Tudo isso no Slack.
- Solução de problemas em comunidade: Os desenvolvedores oferecem assistência técnica em um canal do Slack, apresentando aos colegas dicas do tipo "como resolvi isso". Outro canal serve ao mesmo propósito para os desenvolvedores que lidam com desafios de aprendizagem relacionados à gamificação do Blockchain.
- Eficiência entre locais: O Slack possibilita às ágeis equipes da Liberty Mutual ter conversas em tempo real ao trabalhar em escritórios diferentes.
- Coleta de feedback: Um grupo voltado para os funcionários coleta ideias de melhorias, relatórios de bugs e outros tipos de feedback em um canal público.