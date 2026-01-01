Modernização da comunicação das equipes

A Liberty Mutual é uma das maiores provedoras de seguros do mundo. Os produtos digitais da empresa tornam a vida dos clientes mais segura e eficiente, e a equipe de tecnologia usa o Slack para organizar a comunicação e os fluxos de trabalho necessários para levar esses produtos ao mercado.

Inspiração para conexão e colaboração centrada

O Slack adapta-se à organização da empresa oferecendo workspaces interconectados que refletem o modo que as equipes já trabalham juntas.

A Liberty Mutual tem 634 workspaces no Enterprise Grid do Slack, especialmente desenvolvidos para as necessidades de dimensionamento, segurança e conformidade de uma grande organização. Com o Slack, a Liberty Mutual cria locais compartilhados para trabalho em equipe e criação de consenso. Todos podem participar dos canais da empresa para fornecer atualizações, fazer perguntas e comparar observações, enquanto os canais privados ajudam a manter as conversas e o foco no trabalho entre grupos menores.

Solução de problemas em tempo real

Com sua capacidade de centralizar o trabalho e manter o foco nas conversas, o Slack ajuda as equipes da Liberty Mutual a se tornarem mais ágeis, informadas e autônomas ao possibilitar o seguinte: