Moderniser les modes de communication entre équipes

Liberty Mutual est l’un des plus grands fournisseurs d’assurance au monde. Les produits numériques qu’elle offre permettent une gestion des risques à la fois plus sûre et plus efficace, et l’équipe technique s’appuie sur Slack pour organiser la communication et les flux de travail nécessaires à la mise sur le marché de ces produits.

Une connexion stimulante et une collaboration ciblée

Slack s’adapte à la structure organisationnelle des entreprises en offrant des espaces de travail interconnectés qui reflètent les équipes existantes et leur mode de fonctionnement.

Liberty Mutual dispose de 634 espaces de travail réunis en un Enterprise Grid, structure spécialement conçue pour répondre aux besoins des grandes entreprises, que ce soit en matière d’évolutivité, de sécurité ou de conformité. Avec Slack, Liberty Mutual crée des espaces partagés qui favorisent le travail en équipe et la recherche de consensus. N’importe qui peut accéder aux canaux de l’entreprise pour ajouter des mises à jour, poser des questions ou comparer les notes disponibles, tandis que les canaux privés sont réservés aux conversations et au travail des groupes de plus petite taille.

Résolution des problèmes en temps réel

Slack est capable de centraliser les flux opérationnels et de cibler les conversations. Les équipes de Liberty Mutual gagnent en rapidité, et elles sont à la fois mieux informées et plus autonomes grâce aux possibilités suivantes :