Moderniser les modes de communication entre équipes

Liberty Mutual est l’un des plus grands fournisseurs d’assurance au monde. Les produits numériques qu’elle offre permettent une gestion des risques à la fois plus sûre et plus efficace, et l’équipe technique s’appuie sur Slack pour organiser la communication et les flux de travail nécessaires à la mise sur le marché de ces produits.
Une connexion stimulante et une collaboration ciblée
Slack s’adapte à la structure organisationnelle des entreprises en offrant des espaces de travail interconnectés qui reflètent les équipes existantes et leur mode de fonctionnement.
Liberty Mutual dispose de 634 espaces de travail réunis en un Enterprise Grid, structure spécialement conçue pour répondre aux besoins des grandes entreprises, que ce soit en matière d’évolutivité, de sécurité ou de conformité. Avec Slack, Liberty Mutual crée des espaces partagés qui favorisent le travail en équipe et la recherche de consensus. N’importe qui peut accéder aux canaux de l’entreprise pour ajouter des mises à jour, poser des questions ou comparer les notes disponibles, tandis que les canaux privés sont réservés aux conversations et au travail des groupes de plus petite taille.
Résolution des problèmes en temps réel
Slack est capable de centraliser les flux opérationnels et de cibler les conversations. Les équipes de Liberty Mutual gagnent en rapidité, et elles sont à la fois mieux informées et plus autonomes grâce aux possibilités suivantes :
- Accès aux experts : Le canal Slack #javascript-entreprise de Liberty Mutual rassemble les experts informatiques de la société qui peuvent rapidement accéder aux informations dont ils ont besoin pour examiner les bugs, leur donner un ordre de priorité et déployer des corrections.
- Gestion de la charge de travail : En publiant les nouvelles demandes et les nouveaux tickets sur le canal #incoming, les responsables peuvent déterminer plus facilement quelle est la personne la plus compétente pour prendre en charge telle ou telle nouvelle tâche, question ou requête.
- Signalement de problèmes en direct : Le canal #developer-feedback crée une communauté où les développeurs travaillent ensemble pour résoudre les problèmes des mises en œuvre dans le cloud à grande échelle. Quand il s’agit simplement de signaler un problème, les réunions en présentiel ne sont plus nécessaires.
- Faire remonter les informations en temps réel : À l’aide des intégrations Jira et RSS, l’équipe peut rester au fait des nouveaux rapports de bugs, des changements de statut ou des menaces de sécurité potentielle, tout cela dans Slack.
- Résolution des problèmes par la mise en commun des connaissances : Les développeurs partagent leur expertise technique dans un canal Slack en échangeant des conseils de type « Voici comment j’ai résolu ce problème ». Un autre canal joue le même rôle pour les développeurs qui s’attaquent aux défis de l’apprentissage « ludifié » des chaînes de blocs (ou « blockchains »).
- « Agilité » dans la communication entre sites Slack permet aux équipes agiles de Liberty Mutual d’avoir des conversations en temps réel tout en travaillant dans différents bureaux.
- Collecte des informations et des commentaires Un groupe en contact avec les employés recueille les suggestions d’amélioration, les signalements de bugs et d’autres types de commentaires dans un canal public.