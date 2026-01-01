最新の手法でチームのコミュニケーションをアップデート

世界最大規模の保険会社である Liberty Mutual は、顧客の生活をより安全に、効率的にするデジタル製品を提供しています。同社の技術チームは Slack を活用して、製品の市場展開に必要なコミュニケーションとワークフローを整備しています。

チームのつながりを深め、連携力をアップ

Slack を使えば、企業の組織形態やチームの連携方法に合わせて、社内をつなげるワークスペースを構築できます。

Liberty Mutual は、大企業に求められるセキュリティとコンプライアンス要件に対応した Slack の Enterprise Grid を使って、634 ものワークスペースを設置。チームワークを高め、コンセンサスを得るための共有スペースとして、Slack を活用しています。そこでは誰もが全社的なチャンネルに参加し、最新ニュースの共有や質問、情報交換を行えます。また、より小規模なグループで会話や業務を集中して行うための、プライベートチャンネルも設けています。

リアルタイムで問題を解決

業務を一元化し、焦点を絞った会話を促す Slack の導入により、Liberty Mutual のチームは、業務遂行のスピードアップ、知見の蓄積と活用、自律性の向上を実現できました。それを支えたのは、次のようなアプローチです。